Termine Düsseldorf 2023: die wichtigsten Events und Messen – Hochzeitsmesse, Rheinkirmes und mehr!

Ob grooviges Jazz-Festival, großes Konzert in der Merkur Spiel-Arena, aufsehenerregende Messen wie die „boot“ oder „Caravan“, Kultur pur beim Asphalt-Festival, Bummeln beim Bücherbümmel oder mit tausenden Besuchern zusammen den Japan-Tag und die Düsseldorfer Rheinkirmes feiern – die NRW-Landeshauptstadt bietet auch 2023 viele Highlights. Wir listen die wichtigsten Termine des Jahres für euch auf!

Nach mehreren Jahren Corona kehrt auch Düsseldorf 2023 endlich wieder zum Status Quo zurück. Viele Großveranstaltungen finden wieder wie gewohnt statt. Im Folgenden geleiten wir euch von Monat zu Monat durch das gesamte Jahr und verraten, was ihr definitiv nicht verpassen solltet.

>> Unsere Veranstaltungstipps für jedes Wochenende in Düsseldorf findet ihr hier! <<

Events in Düsseldorf im Januar 2023

Japanische Filmtage in Düsseldorf 2023: „Eyes on Japan“ (5. bis 29. Januar)

Seit 2007 finden die Japanischen Filmtage „Eyes on Japan“ in enger Kooperation zwischen dem Filmmuseum Düsseldorf mit dessen Kino Black Box, dem Japanischen Generalkonsulat Düsseldorf und dem Japanischen Kulturinstitut Köln (The Japan Foundation) statt. Die Filme werden meist in Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt, der Eintritt ist frei.

>> Japanische Filmtage in Düsseldorf 2023: „Eyes on Japan“ zeigt „Belle“ und „Attack on Titan“ <<

Hochzeitsmesse „TrauDich!“ Düsseldorf (14. bis 15. Januar 2023, Areal Böhler)

Auf der „TrauDich!“ dreht sich alles rund ums Heiraten und Feiern. Jährlich lockt die Messe zahlreiche Turteltauben auf das Areal Böhler.

Um den schönsten Tag im Leben noch etwas schöner zu machen, dürft ihr euch bei den zahlreichen Ausstellern über eine Vielzahl an Produkten informieren. Darunter auch dabei sind die neuesten Kollektionen von Brautmode, Ringen und Schmuck, sowie praktischen Dienstleistungen wie Catering und Partyservice, Übernachtung und Speisen, Friseur und Kosmetik, Fotografie oder Musik.

Das Rahmenprogramm ist ebenfalls spannend: Auf der Brautmodenschau werden die neuesten Trends gezeigt, während Experten kostenlose Fachvorträge zu Themen wie Organisation, Ehevertrag und Trauzeremonien geben. Tickets kosten rund 12 Euro.

Dickes Plus für Eltern: Vor Ort gibt es eine professionelle Kinderbetreuung! „Louisa’s Childcare“ kümmert sich gerne ganztägig um eure kleinen Anhängsel. Weitere Informationen findet ihr auf traudich.de.

Messe boot Düsseldorf 2023 (21. bis 29. Januar)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von boot Düsseldorf (@bootduesseldorf)

Update: Der Ticketshop ist bereits geöffnet. Tickets kosten für Privatbesucher 19 Euro (Tageskarte), Kinder zahlen 7 Euro. Die 2-Tageskarte kostet euch 33 Euro.

2019 feierte die „boot“ ihr 50. Jubiläum, 2020 gehörte die „boot“ zu den glücklichen Messen, die noch vor dem Corona-Lockdown stattfinden konnten. Nach zwei Corona-Ausfällen in Folge kann es 2023 endlich wieder weitergehen!

Die neuntägige Messe bietet euch in den zahlreichen Hallen der Messe Düsseldorf eine Menge Platz für einen spannenden und umfassenden Einblick in die gesamte Wassersportwelt. Egal ob edle Superyachten, PS-starke Motorboote, brandneue Sporttrends, Live-Acts oder die eigene Beach-World: Als größte Boots- und Wassersportmesse der Welt wird die „boot“ jedes Jahr im Januar zum Meeting Point der gesamten Branche.

Weitere Infos findet ihr auf der Website der boot Düsseldorf, boot.de, und in unserem großen Special:

>> „boot“ Düsseldorf 2023: Start, Tickets, Afterpartys – alle Infos zur Wassersportmesse <<

Düsseldorf Fashion Days 2023: Fashn Rooms / NEONYT (28. bis 30. Januar / Areal Böhler)

Fachbesuchern vorbehalten lockt Ende Januar wieder die internationale Fashion Trade Show der Igedo Company auf das Areal Böhler: Hunderte Aussteller aus mehreren Nationen zeigen dort ihre Kollektionen aus Segmenten wie Agencies & Premium Brands, Lifestyle, Avantgarde, Design & Contemporary, Organic Fair Trade Fashion, Red Carpet und Accessoires.

2023 neu mit dabei ist die NEONYT als eigenständige Messe mit eigener Halle auf dem Areal Böhler. Fachbesucher erhalten ein Kombiticket für beide Messen. Parallel öffnen rund 600 Showrooms mit knapp 1000 nationalen und internationalen Fashion Brands in den Orderzentren zu den Düsseldorf Fashion Days ihre Türen.

Bekannt ist die Messe in Düsseldorf für ihr umfangreiches Rahmenprogramm: Die Gallery-Tour ist ein gesetzter Termin, ebenso wie das Blogger-Frühstück, der Blogger-Walk und das Get-together für Aussteller und Key Accounts der Branche. Weitere Infos findet ihr unter fashn-rooms.com.

Die wichtigsten Events in Düsseldorf im Februar 2023

G4L Gaming Festival 2023 in Düsseldorf (10. bis 12. Februar 2023)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von #G4L – CELEBRATE GAMING (@g4l.gg)

Konkurrenz für die Gamescom in Düsseldorf? Ursprünglich sollte das „G4L Gaming Festival“ erstmals vom 11. bis 13. Februar 2022 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf stattfinden und bis zu 45.000 Gamer anlocken – Corona kam auch hier dazwischen. Jetzt soll es vom 10. bis 12. Februar 2023 erstmals in die Messe Düsseldorf gehen.

Hinter dem Event steckt die Düsseldorfer Gaming-Agentur „Mega Geeks“. Auf der To-Do-Liste stehen ein großes Bühnenprogramm mit Live-Auftritten, Live-Streaming, Indie- und Retro-Games, sowie Brett- und Kartenspiele, Merchandise und Cosplay. Tickets sind unter diesem Link erhältlich, die Tageskarte kostet euch knapp 20 Euro (Early Bird), bzw. 25 Euro (regulär).

>> Düsseldorfer „G4L Gaming Festival“ auf 2023 verschoben <<

Karneval 2023 in Düsseldorf

Der Februar in Düsseldorf steht ganz im Zeichen der Jecken: Weiberfastnacht fällt diesmal auf den 16. Februar, der Rosenmontag auf den 20. Februar und Aschermittwoch auf den 22. Februar 2023.

Im Gegensatz zum Vorjahr scheint der Karneval 2023 endlich wieder in gewohnter Weise durchstarten zu können. Bereits am 17. Januar lockt die „3. Düsseldorfer Flüstersitzung 2023“ (u.a. mit Guido Cantz, Martin Schopps und Bernd Stelter) in Roncalli‘s Apollo Varieté Theater. Der populäre Rosenmontagszug wird sich am 20. Februar ab 11.30 Uhr wieder durch die Stadt bewegen. Zu den Event-Highlights im Februar zählen außerdem das „Feldlager“ der Prinzengarde Blau-Weiss vor dem Lokal En de Canon, oder das „Jecke Quartier“ im Schlösser Quartier auf der Ratinger Straße.

>> Düsseldorfer Karneval 2023: alle Termine im Überblick <<

Events in Düsseldorf im März 2023

Messe „Cyclingworld“ 2023 in Düsseldorf (10. bis 12. März)

Wer gerne mit dem Rad unterwegs ist, kommt um die „Cyclingworld“ nicht herum: 2023 soll die beliebte Messe und „Ausstellung für feinste Radkultur“ vom 10. bis 12. März im Areal Böhler stattfinden. Themen auf der Messe: Sport, E-Mobility, Urban Biking, Reisen, Zukunft und Cycling Couture. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage cyclingworld.de. Tickets, ab 10 Euro für das Tagesticket, können bereits vorbestellt werden.

>> Die schönsten Fahrradtouren durch Düsseldorf <<

VeggieWorld 2023 (18. und 19. März)

Seit 2015 findet die VeggieWorld in Düsseldorf statt, 2023 geht es endlich in die nächste Runde. Dabei präsentieren bis zu 100 Aussteller auf dem Areal Böhler ihre fleischfreien oder veganen Produkte: Vegane Döner, Nudeln aus Kichererbsen mit Gemüse, Muffin ohne Ei und Milch oder Müsli aus Hanfsamen sind nur einige Beispiele für das reichhaltige Programm.

Es geht bei der VeggieWorld aber auch um Kosmetik. Klassische Pflegeprodukte kommen oft nach Tierversuchen auf den Markt oder sie enthalten zum Beispiel tierische Gelatine – bei den Produkten der Veggie-Messe ist das anders.

Mehr Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage veggieworld.eco.

>> Läuft bei euch: Das sind die besten Joggingstrecken in Düsseldorf! <<

David Hasselhoff in der Mitsubishi Electric Halle (19. März)

Auf Tour und mit dem Album „Party Your Hasselhoff“ im Gepäck kommt Kultstar David Hasselhoff am 19. März auch nach Düsseldorf und schaut in der Mitsubishi Electric Halle vorbei. Tickets gibt es ab 68 Euro auf Eventim.

Pro Wein Düsseldorf 2023 (19. bis 21. März)

Als Fachmesse für Weine und Spirituosen dreht sich beim großen Branchentreff alles um Anbau, Erzeugung, Gastronomie und Handel. Die „Pro Wein“ findet auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt. Zuletzt wurde die Messe um drei Hallen auf insgesamt 13 Hallen erweitert – allen voran, um Platz für breitere Gänge zu schaffen. 6000 Ausstellende und über 38.000 Fachbesucher nutzten die Chance. Alle Infos zur ProWein gibt’s hier!

>> Flohmärkte in Düsseldorf: Die Trödel-Termine im Überblick <<

Beauty Düsseldorf 2023 – Kosmetikmesse & Wellness-Messe (31. März bis 2. April)

Auf der „Beauty“ werden 2023 wieder die neuesten Beauty-Produkte, aktuelle Trends und angesagte Treatments vorgestellt. Weitere Infos findet ihr auf beauty.de.

Events in Düsseldorf im April 2023

Top Hair Düsseldorf (1. und 2. April)

Die „Top Hair“ findet auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt und gilt als internationale Leitmesse für die Friseurbranche. Mit dabei sind meist über 400 nationale und internationale Aussteller und Marken, die euch ein umfassendes Angebot an haarkosmetischen Produkten, Werkzeugen und weiterem Friseurbedarf präsentieren. Jede Menge Shows und Workshops runden das Programm ab.

Weitere Infos findet ihr auf top-hair-international.de.

>> Parken am Flughafen Düsseldorf – alle Parkhäuser, alle Infos, alle Tipps! <<

Osterkirmes am Staufenplatz (8. bis 16. April)

Die Eröffnung vom Kirmes-Jahr in Düsseldorf findet traditionell auf dem Staufenplatz statt: Rund um die Ostertage locken hier zahlreiche Attraktionen und Fahrgeschäfte, sowie ein Feuerwerk.

>> Kirmes in Düsseldorf: Osterkirmes am Staufenplatz – alle Infos <<

Nacht der Museen 2023 in Düsseldorf (22. April)

Zurück zum gewohnten Zeitraum: Die „Nacht der Museen“ findet 2023 wieder im April statt. Auch der genaue Termin ist schon bekannt: Am 22. April 2023 locken zahlreiche Locations, Ausstellungsräume und Galerien zum kulturellen Großevent nach Düsseldorf.

>> Nacht der Museen in Düsseldorf: Programm, Highlights, Locations – alle Infos <<

Der Clou: Mit der Eintrittskarte (zuletzt rund 15 Euro) seid ihr überall dabei und freut euch zeitgleich über eine Fahrkarte für den Shuttle-Service (Busse und historische Bahnen). Alle teilnehmenden Häuser werden durch kostenfreie Shuttle-Busse (es gibt insgesamt drei Linien) und die historische Straßenbahn miteinander verbunden, die im 10-Minutentakt zwischen 19 und 2 Uhr fahren. Weitere Informationen findet ihr auf nacht-der-museen.de.

Frühlingskirmes 2023 am Tonhallenufer in Düsseldorf (21. April bis 1. Mai)

Für Ende April geplant ist die Rückkehr der Frühlingskirmes ans Tonhallenufer in Düsseldorf. Hier erlebt ihr das Kirmes-Feeling mal von „der anderen“ Rheinseite: Im Gegensatz zur Düsseldorfer Rheinkirmes im Sommer kommt die Frühlingskirmes um einiges zahmer und familienfreundlicher daher.

Eine langweilige Aneinanderreihung von kleinen Buden müsst ihr jedoch nicht befürchten: Mit über 40 Ausstellern wurde vor der Corona-Pause für jeden Geschmack etwas geboten. Auch auf der Frühlingskirmes findet ihr ein Riesenrad und jede Menge spannende Attraktionen, darunter zum Beispiel eine Riesenschaukel und einen 3D-Simulator. Außerdem sehr angesagt ist der riesige Biergarten mit direktem Blick auf den Rhein.

>> Frühlingskirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf: alle Infos <<

Events in Düsseldorf im Mai 2023

Photo Popup Fair No 9

Zur neunten Ausgabe der Messe für zeitgenössische Photographie in Düsseldorf scheint es viele Neuigkeiten zu geben: Die Veranstalter verabschieden sich vom Stilwerk als Location und ziehen um. „Nun freuen wir uns auf die neuen Wege, etwas Veränderung und eine neue Location in 2023 zur Photo Popup Fair No 9!“ schreiben sie auf der Homepage.

Zuletzt wurden Arbeiten von über 40 Künstlerinnen und Künstlern von nationalem und internationalem Format gezeigt. Wann die Vernissage und die Messe 2023 stattfinden, wurde noch nicht bekanntgegeben. 2022 fand die Messe im Mai statt.

Japan-Tag 2023 in Düsseldorf (13. Mai)

Mittlerweile ist es neben der Rheinkirmes das wohl größte Event in Düsseldorf: Der Japan-Tag zog vor Corona noch weit über 750.000 Menschen in die Stadt und gipfelt traditionell in einem aufwendig inszenierten Feuerwerk an der Rheinuferpromenade. 2020 und 2021 musste die Großveranstaltung aufgrund von Corona abgesagt werden, 2022 fand der Japan-Tag inklusive Feuerwerk erstmals wieder statt. Jetzt richten sich die Blicke der Fans gespannt auf die diesjährige Ausgabe am 13. Mai 2023.

Zu den Highlights vom Japan-Tag zählen die gewaltigen Massen an Cosplayern, welche bunt und aufwendig verkleidet durch ganz Düsseldorf ziehen, sowie das umfangreiche Bühnenprogramm in der Altstadt und rund um den Rhein. Hier wird musikalisch von klassischen Taiko-Trommeln bis J-Pop und J-Rock einiges geboten. Zudem dürft ihr euch an den Ständen am Rhein in Kimonos kleiden, Sake trinken und Kampfsportarten erproben. Weitere Informationen findet ihr unter japantag-duesseldorf-nrw.de und in unserem großen XXL-Special:

>> Japan-Tag in Düsseldorf – Datum, Feuerwerk, alle Infos <<

Events in Düsseldorf im Mai 2023

Jazz Rally 2023 in Düsseldorf (26. bis 28. Mai)

Die 29. Ausgabe der Jazz Rally macht sich bereit Düsseldorf zu erobern. Leider gibt es zum Programm noch keine Infos. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Zuletzt kamen bei der Jazz Rally vom 3. bis 5. Juni 2022 alle Fans von Jazz, Funk, Soul und Weltmusik auf ihre Kosten. Über 35 Konzerte verwandelten Düsseldorf in eine swingende und tanzende Stadt. Musikalischer Hotspot des Festivals: das Konzertzelt auf dem Burgplatz.

Mehr Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage duesseldorfer-jazzrally.de, oder in unserem großen Special:

>> Jazz Rally in Düsseldorf: Termin, Line-up, alle Infos <<

Bücherbummel auf der Kö 2023 (26. bis 29. Mai)

Ein heißer Tipp für alle Leseratten ist der Bücherbummel auf der Kö: Gewöhnlich startet der populäre Flohmarkt am Pfingstwochenende und begleitet dabei die „Düsseldorfer Literaturtage“. Auf 600 laufenden Meter Königsallee stellen Verlage, Buchhandlungen und Antiquariate ihre Schätze aus und präsentieren sich von ihrer besten Seite. Auf vier Bühnen wird Literatur, Musik und Kleinkunst live auf vier verschiedenen Bühnen geboten.

2023 findet der Bücherbummel vom 26. bis 29. Mai statt. Dazu werdet ihr übrigens auch musikalisch verwöhnt: Der Bücherbummel findet in Kooperation mit der 29. Jazz Rally Düsseldorf statt. Weitere Infos findet ihr unter buecherbummel-literaturtage.de.

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 25. Mai von 10 bis 20 Uhr

Freitag, 26. Mai von 10 bis 20 Uhr

Samstag, 27. Mai von 10 bis 22 Uhr

Sonntag, 28. Mai von 10 bis 20 Uhr (Pfingstsonntag)

Montag, 29. Mai von 10 bis 18 Uhr (Pfingstmontag)

>> Die besten Biergärten in Düsseldorf: Kühles Alt, heiße Konzerte und mehr! <<

Events in Düsseldorf im Juni 2023

Depeche Mode in der Merkur Spiel-Arena (4. und 6. Juni 2023)

Nach dem überraschenden Tod von Depeche-Mode-Mitbegründer Andrew Fletcher im Mai 2022 gibt es auch eine gute Neuigkeit: Die Band macht weiter und kommt 2023 für gleich zwei Konzerte nach Düsseldorf in die Merkur Spiel-Arena. Alle Infos zum Mega-Konzert-Events haben wir hier für euch zusammengefasst:

>> Depeche Mode mit zwei Konzerten in Düsseldorf: Ticket-Vorverkauf und alle Infos <<

asphalt-Festival 2023 in Düsseldorf (16. Juni bis 2. Juli)

Das 11. asphalt Festival ist vom 16. Juni bis zum 2. Juli 2023 geplant. Das groß angelegte Event hat sich über die letzten Jahre weiter zu einem der spannendsten und kreativsten Kultur-Formate der Stadt etabliert. Zuletzt kamen stolze 60 Veranstaltungen in die NRW-Landeshauptstadt, darunter alles von Theater bis Tanz, von Musik bis Literatur. Besonderes Highlight des quer über die Stadt verteilten Festivals ist die Location am Schwanensee. Auch das Weltkunstzimmer und die Alten Farbwerke gehören zu den Spielorten des Festivals.

Ganz vorne bei den Ankündigungen für das asphalt-Festival 2023 in Düsseldorf dabei: Am 1. und 2. Juli 2023 ist das neue Stück von Thorsten Lensing, „Verrückt nach Trost“, beim Festival zu Gast. In der Starbesetzung finden sich illustre Namen wie Ursina Lardi, Devid Striesow, André Jung und Sebastian Blomberg.

Weitere Infos und Tickets findet ihr bereits auf asphalt-festival.de.

>> Düsseldorf: Alle Infos zum Asphalt Festival <<

Bruce Springsteen in der Merkur Spiel-Arena (21. Juni)

Stolze sechs Jahre ist es her, seitdem Bruce Springsteen zuletzt auf Tour in Deutschland war. Am 21. Juni ist es nun wieder soweit: Der charmante Musiker schaut bei einem seiner vier Deutschlandkonzerte in der Merkur Spiel-Arena vorbei. Mit seiner „E Street Band“ und dem neuen Album „Only The Strong Survive“ dürfen sich Fans auf einen fantastischen Abend freuen.

Diner en Blanc 2023

Egal, ob in Düsseldorf oder in Neuss: Das „Diner en Blanc“ gehört zum Düsseldorfer Sommer wie die Rheinkirmes und der Japan-Tag dazu. Wenn sich hunderte Menschen ganz in Weiß gekleidet an einer erst kurz vorher bekanntgegebenen Location treffen, um das größte Picknick der Stadt zu zelebrieren, dann ist das für viele Menschen immer wieder eines DER Highlights im Jahreskalender.

Das „Diner en Blanc“ musste lange pausieren: Zuerst aufgrund von Corona, zuletzt 2022 aufgrund des Ukraine-Kriegs. Ob es 2023 endlich weitergehen wird?

Harry Styles in der Merkur Spiel-Arena (27. und 28. Juni)

Aufgrund des immensen Andrangs zu seiner „Love on Tour“ spielt Superstar Harry Styles gleich zwei Konzerte in der Merkur Spiel-Arena – beide Termine sind bereits ausverkauft.

Anime- und Manga-Convention DoKomi 2023 in Düsseldorf (30. Juni bis 2. Juli)

Die größte Anime- und Manga-Convention Deutschlands findet seit 2009 in der Messe Düsseldorf statt und bietet euch ein äußerst breites Themenspektrum von Anime, Manga und Games bis hin zu Cosplay. Unter den Fans extrem populär sind der kultige Cosplayball und das Maid-Café namens „Lucky Chocolate“.

In diesem Jahr soll Deutschlands größte Anime- und Japan-Expo erstmals an drei Tagen vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 stattfinden. Tickets und weitere Infos findet ihr unter dokomi.de.

>> DoKomi in Düsseldorf – die größte Anime & Japan-Expo Deutschlands <<

Düsseldorfer Frankreichfest 2023 (30. Juni bis 2. Juli)

2022 wurde großes Jubiläum gefeiert, 2023 lädt man bereits zum 21. Düsseldorfer Frankreichfest. Der Termin steht schon fest: vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 heißt es „Vive l’amitié franco-allemande!“.

Auf „La Grande Fête Française“ erwarten euch nicht nur jede Menge französische Leckereien und Getränke, sondern auch viel Musik und Kultur. Das Frankreichfest findet zum Großteil in der Düsseldorfer Altstadt und der Rheinuferpromenade statt. Weitere Infos findet ihr auf duesseldorfer-frankreich-fest.de.

Events in Düsseldorf im Juli 2023

The Weeknd in der Merkur Spiel-Arena (4. Juli)

„The Weeknd“ kommt im Rahmen seiner Welt-Tournee im Sommer 2023 nach Düsseldorf. Die Tournee feiert sein Album „After Hours“ aus dem Jahr 2020 mit der Hit-Single „Blinding Lights“ sowie sein Album „Dawn FM“, das im Januar 2022 veröffentlicht wurde.

>> Konzerte in NRW: „The Weeknd“ kommt im Sommer nach Düsseldorf <<

Partyreihe „Parklife“ (Sonntage von Juli bis September)

Im Sommer freuen sich die Parkanlagen rund um Düsseldorf wieder über eine ganz besondere Partyreihe: Beim „Parklife“ wird DJ-Musik mit Picknick-Atmosphäre vermischt. Das Sahnehäubchen obendrauf: Dieser Remix ist kostenlos! Unterstützt werden die Veranstalter durch die Einnahmen an den Foodtrucks, zudem gibt es Yoga und ein Kinderprogramm. Picknick-Decke nicht vergessen! Alle Infos zum „Parklife“ findet ihr via Facebook.

Düsseldorfer Rheinkirmes 2023: Die größte Kirmes am Rhein (14. bis 23. Juli 2023)

Es ist nicht nur für Düsseldorfer DAS Highlight im Jahr: Zwei Wochen Rheinkirmes lockten vor Corona rund vier Millionen Menschen auf die Rheinwiesen. Die erste Rheinkirmes nach Corona konnte 2022 aus einem einfachen Grund nicht daran anschließen: es war vielen Menschen schlicht zu heiß für die Kirmes. Für die Veranstalter war 2022 dennoch ein Erfolg: rund 3,9 Millionen Gäste kamen vorbei.

Auch 2023 heißt es Mitte Juli wieder: Ab auf das Riesenrad, die Wildwasserbahn und Achterbahn! Und natürlich unbedingt mal in einem der zahlreichen Partyzelte vorbeischauen, der Heimat zahlreicher Düsseldorfer Traditionsbrauereien.

Zeitgleich mit der Rheinkirmes findet auch der große Umzug der Schützen statt. Nebenbei treffen sich am sogenannten „Pink Monday“ teils über 50.000 LGBTQ-Anhänger im Rahmen der Kirmes und machen den Tag zum größten Event für Schwule und Lesben in Düsseldorf. Nicht zu vergessen ist natürlich das große Feuerwerk am letzten Freitag: Gegen 22.30 Uhr findet es unter normalen Umständen zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke statt.

>> Rheinkirmes: Alle Infos zu Fahrgeschäften, Partys und Bierzelten in Düsseldorf <<

Events in Düsseldorf im August 2023

Gourmet Festival 2023 in Düsseldorf (25. bis 27. August)

Unbedingt vormerken: der 25. bis 27. August 2023 ist der Termin für alle Feinschmecker, denn dann dreht sich auf dem „Gourmet Festival“ an der Kö wieder alles um den kulinarischen Genuss. Üblicherweise sind über 200 Gastronomen, Winzer, Foodtrucks, Bars und Manufakturen vor Ort, um euch das Wasser im Munde zusammenlaufen zu lassen.

Öffnungszeiten:

Freitag, 25. August 2023, von 13 bis 22 Uhr

Samstag, 26. August 2023, von 11 bis 22 Uhr

Sonntag, 27. August 2023, von 11 bis 20 Uhr

Weitere Infos findet ihr unter gourmetfestival-duesseldorf.de.

Messe „Caravan Salon“ in Düsseldorf 2023 (26. August bis 3. September)

Der 62. „Caravan Salon“ findet vom 26. August bis 3. September 2023 auf dem Gelände der Messe Düsseldorf statt.

In der Corona-Zeit hatte die Messe gleich doppelt Glück: Auf der einen Seite durfte sie sowohl 2020 als auch 2021 aufgrund niedriger Corona-Zahlen stattfinden, auf der anderen Seite profitiert die Wohnmobil-Branche wie kaum eine zweite von den Auswirkungen der Pandemie. Camping und möglichst mobiler Urlaub sind dermaßen angesagt, dass die Hersteller mit der Produktion kaum mehr nachkommen.

Beim letzten Caravan Salon im Jahr 2022 ließen sich 235.000 Caravaning-Fans aus 72 Ländern von dem Angebot an Reisemobilen, Caravans, Campervans sowie Ausrüstung und Destinationen inspirieren und sorgten mit guter Stimmung für ein atmosphärisches Branchenfest.

>> Caravan Salon in Düsseldorf: alle Infos zur Messe <<

Ehrenhof Open

Für Ende August geplant, aber noch ohne konkreten Termin ist die Fortsetzung des 2022 erstmals gefeierten „Ehrenhof Open“-Festivals. Die kostenlose Veranstaltung rund um Popkultur kam bei den 15.000 Besuchern hervorragend an. Behaltet am besten die Homepage ehrenhof-open.de im Auge.

Events in Düsseldorf im September 2023

Düsseldorf Festival 2023 (6. bis 25. September)

Beim Düsseldorf Festival wird Kultur groß geschrieben: Musik, Tanz, Theater und Neuer Zirkus locken an verschiedene Ort quer durch die Stadt verteilt. Viele der Gäste des Festivals sind international gefeierte Künstler, die hierzulande zum ersten Mal live zu erleben sind.

>> Düsseldorf Festival lockt mit vielseitigem Kulturprogramm <<

Invictus Games Düsseldorf 2023 (9. bis 16. September)

Mit seinem Auftritt in Düsseldorf ist es Prinz Harry bereits gelungen die Werbetrommel für die 2023 erstmals in Deutschland stattfindenden Invictus Games zu rühren. Die paralympische Sportveranstaltung soll das Rampenlicht auf an Seele und Körper verwundete, verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten lenken, die hier im Mittelpunkt stehen. „Die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf sind stolz, gemeinsam Gastgeber für dieses einzigartige, internationale Sportfestival sein zu dürfen“, heißt es auf der offiziellen Homepage, wo ihr euch auch schon erste Tickets ordern könnt. Die Eröffnung startet am 9. September um 19 Uhr in der Merkur Spiel-Arena.

Bei den Invictus Games 2023 mit dabei sind rund 500 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aus über 20 Nationen, die in zehn Disziplinen gegeneinander antreten.

Oktoberfest Partys 2023 in Düsseldorf

Auch mal wieder Lust zu schunkeln, „a Brezn“ zu essen und das Dirndl/Lederhosen auszupacken? Zum Glück müsst ihr dafür mittlerweile nicht mehr extra nach München: Auch in Düsseldorf erwarten euch unzählige Partys mit Oktoberfest-Motto, Schlagermusik, leckerem Bier und aufwendig gestalteten Festzelten.

2023 soll das Oktoberfest in München vom 16. September bis zum 3. Oktober stattfinden. In eben diesem Zeitraum dürft ihr sicher auch in Düsseldorf mitfeiern!

>> Oktoberfest in Düsseldorf: Partys und Gaumenschmaus mit Wiesn-Feeling <<

Herbstkirmes 2023 in Düsseldorf (29. September bis 3. Oktober)

2019 feierte die Herbstkirmes als Spiegelbild der Frühlingskirmes ihre Premiere am Tonhallenufer – als kleiner Bruder nicht für 12, sondern nur für 4 Tage (Donnerstag bis Sonntag). Aus diesem kleinen Bruder ist 2021 die erste Kirmes in Düsseldorf seit langer, langer Corona-Zeit geworden: Vom 10. bis zum 19. September 2021 durfte am Rhein endlich wieder geschmaust, getrunken und im Riesenrad auf die Altstadt und in Richtung Medienhafen geblickt werden.

>> Düsseldorfer Herbstkirmes: Fotos, Öffnungszeiten und Corona-Regeln <<

2022 dann der Schock: Eine Fortsetzung der Herbstkirmes war nicht geplant, dennoch hatten viele Düsseldorfer darauf gehofft. 2023 soll es nun endlich wieder weitergehen.

Events in Düsseldorf im Oktober 2023

New Fall Festival 2023 (1. bis 5. November)

Seit zwölf Jahren ist das New Fall Festival ein fester Bestandteil des Düsseldorfer Kulturkalenders. 2019 fand das Festival erstmals gesammelt an einem Platz statt: Rund um den Ehrenhof, in unmittelbarer Nähe zum Rhein, versammelten sich Musiker aller Genres, um die Düsseldorfer für den kalten Herbst und Winter fit zu machen.

2020 hätte mit dem 10-jährigen Jubiläum daran anschließen sollen, doch Corona machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Als Trostpflaster wurde das „New Fall Festival Summer Edition“ ins Leben gerufen: Vom 19. Juli bis zum 18. August 2021 traten am Ehrenhof zuletzt Bands wie Tocotronic und Faber ins Rampenlicht.

Die Planungen für die diesjährige Ausgabe laufen. Infos findet ihr in Kürze auf der Homepage new-fall-festival.de.

Halloween 2023

Am Sonntag, 31. Oktober, wird wieder viel Kunstblut vergossen und unschuldige Kürbisse geritzt: Am der Tag der gruseligen Gespenster, Zombies und Mumien steppt in der Düsseldorfer Altstadt gewöhnlich der Werwolf, während unzählige Nachtschwärmer aufwendig kostümiert von Party zu Party pendeln.

>> Halloween in deutschen Freizeitparks: Movie Park und Co. – hier könnt ihr euch gruseln! <<

Events in Düsseldorf im November 2023

Hoppeditzerwachen (11. November, 11.11 Uhr)

Der Start in den Karneval fällt in diesem Jahr auf einen Samstag. In Düsseldorf geht es um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus los.

Start in die Weihnachtssaison 2023 in Düsseldorf

Bereits ab Ende November gehen in Düsseldorf die ersten Weihnachtsmärkte an den Start: Die besinnliche Zeit wird endlich eingeläutet! Insgesamt gibt es in Düsseldorf sieben verschiedene Themenmärkte, die alle fußläufig zueinander liegen. Freut euch schonmal auf Attraktionen wie den Lichterdom auf der Königsallee, die Eislauffläche auf dem Corneliusplatz oder das Riesenrad auf dem Burgplatz!

>> Die schönsten Weihnachtsmärkte in Düsseldorf – Standorte, Infos, Preise <<