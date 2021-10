Oktober in der schönsten Stadt am Rhein: Für Abwechslung vor der eigenen Haustüre sorgen diverse Events und Freizeit-Aktionen in Düsseldorf – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen. Wir verraten euch, welche Veranstaltungs-Highlights euch vom 15. bis 17. Oktober erwarten.

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der LGBTQ-Bewegung: Der Christopher Street Day Düsseldorf erobert das Rheinufer, die Altstadt und vor allem die große Bühne am Johannes-Rau-Platz. Dort tritt am Freitagabend die kultige Punk-Brass-Band „Auch keine Lösung“ (AKL) auf.

Noch bis Sonntag, 17. Oktober 2021, könnt ihr die Kirmes auf dem Staufenplatz besuchen, eine Runde auf dem Riesenrad drehen, oder euch auf dem „Break Dance“ gut durchschütteln lassen. Für Freitag ist gegen 21.45 Uhr ein Feuerwerk geplant. Noch mehr Infos zum Volksfest auf dem Staufenplatz bekommt ihr hier. Die Kirmes ist immer bis 22 Uhr geöffnet.

Nach über einem Jahr Pause geht es wieder zum legendären „Zirkeltraining“ im Schlösser Quartier. Der Bewegungsapparat feiert den Semesterstart der HHU und setzt dabei voll und ganz auf das Motto „Bauch Beine Prost“. Werft euch also in euer liebstes Sportoutfit und genießt einen grandiosen Party-Abend! Vor Ort gilt die 3G-Regel, musikalisch erwarten euch heiße Sounds von TheWollium, ElCapitano und Dr. Goetker. Tickets sind nur noch über die Abendkasse zu erwerben und kosten 13 Euro.

Junge Künstler, Newcomer und aufstrebende Talente aus und um Düsseldorf treten im Rahmen von „Stadtklang Open Air“ am Tonhallenufer auf. Los geht’s bei gutem Wetter immer ab 19 Uhr.

Diesen Freitag stehen die selbst ernannten „Neo-Hippies“ Stereo Freedom auf der Bühne. Der Eintritt ist frei, für die Sitzplätze müssen aufgrund der Corona-Regeln aber Tickets reserviert werden.

Düsseldorf: Veranstaltungen am 16. Oktober 2021

„Mind the Gap“ und Thomas Geisel beim Bücherbummel auf der Kö

Samstag

Der Bücherbummel lockt bereits ab Donnerstag auf die Kö und findet sein Finale am Sonntag. Einige ganz besondere Programm-Highlights findet ihr am Samstag: Ab 15 Uhr erobert die Düsseldorfer Band „Mind the Gap“ die Musikbühne mit klassischem R&B. Ab 18 Uhr findet dort auch die Lesung von Thomas Geisel statt: In „Grenzgänger“ blickt er auf sechs Jahr Politik in Düsseldorf zurück.

CSD-Parade in Düsseldorf

Samstag ab 14 Uhr

Die CSD-Parade in Düsseldorf startet am Samstag, 16. Oktober, um 14 Uhr am Graf-Adolf-Platz. Danach führt die Parade zuerst über die Kö in nördlicher Richtung. Weiter geht es über den Schadowplatz in Richtung Ratinger Straße, dem Tor in die Düsseldorfer Altstadt. Vorbei an Kult-Locations wie dem Schlösser Quartier und der Brauerei im Füchschen steuert der Umzug dann die Rheinpromenade an. Die Schlusskundgebung findet auf dem Johannes-Rau-Platz nahe der Rheinkniebrücke statt.

CSD in Düsseldorf: DJ Theo Fitsos am Johannes-Rau-Platz

Samstag

Am Samstag hat der Christopher Street Day Düsseldorf ein weiteres Highlight auf der großen Bühne am Johannes-Rau-Platz in Petto. Der Düsseldorfer Kult-DJ Theo Fitsos sorgt dann für den perfekten Sound, um hemmungslos in den Abend zu feiern.

Stadtklang am Stadtstrand – Lukas Batteau

Samstag ab 19 Uhr

Diesen Samstag steht Singer Songwriter Lukas Batteau auf der Bühne. Der Eintritt ist frei, für die Sitzplätze müssen aufgrund der Corona-Regeln aber Tickets reserviert werden.

Die offizielle CSD Party im Ufer 8

Samstag ab 22 Uhr

Solidarität hat viele Farben und auf der großen CSD-Party im Ufer 8 seht ihr sie garantiert alle! Nur wenige hundert Meter vom CSD Straßenfest entfernt könnt ihr genüsslich in die Nacht hinein feiern und euch von den Beats von Miss Mo und Felix Jackson die Nackenmuskeln massieren lassen. Tickets gibt es online, auf dem Straßenfest am Infozelt, sowie an der Abendkasse. Zutritt erfolgt mit den gängigen 3G-Regeln, ein Testzentrum direkt vor der Tür hilft auch Kurzentschlossenen.

Candy in den Rudas Studios

Samstag ab 22 Uhr

Am Samstag, den 16. Oktober, heißt es erstmals nach 19 Monaten „Welcome to the Candy Shop“ in den Rudas Studios in Düsseldorf. Die populäre Partyreihe sorgt garantiert für eine volle Tanzfläche, die Sounds der Nacht bringen Teddy O & Kid Chris auf die Decks. Zudem erwartet euch eine Live Percussion Show von den Habama Brothers, ein Black Music Floor und die augenöffnende Candy LED & Lichtshow. Für die Gäste gilt die 3G-Regel.

Secret Day im Alter Schlachthof

Samstag ab 23 Uhr

Marc Vision, Kai Schulz, Tim Kollberg und Matiso – das Line-up der Revival Edition im Alter Schlachthof hat sich wortwörtlich hinter den Ohren gewaschen. Los geht es um 23 Uhr. Wer dabei sein will: Tickets kosten 15 Euro und sind hier erhältlich!

Flohmarkt auf dem Aachener Platz

Samstag ab 7.30 Uhr

Was gibt es Schöneres, als am Samstag gemütlich über den Flohmarkt zu flanieren und echte Vintage- oder Second-Hand-Schätze zu ergattern? Ein echtes Trödelparadies findet ihr auf dem Aachener Platz an der Ulenbergstraße. Schnäppchenjäger sind dort schon ab 7.30 Uhr unterwegs – bis 17 Uhr geht das Vergnügen.

Trödelmarkt Benrath auf dem Schützenplatz

Samstag ab 8 Uhr

Auch hier schlagen die Herzen der Schnäppchenjäger und Flohmarkt-Fans höher: Der Trödelmarkt Benrath lädt ab 8 Uhr zum Stöbern ein. Bis 13 Uhr könnt ihr hier nach Lieblingsteilen suchen – oder alte Schätzchen entdecken.

Nachtwächter-Führung durch Kaiserswerth

jeden Samstag 20.30 bis 22 Uhr

Ab sofort könnt ihr euch jeden Samstag (bis einschließlich 15. Januar 2022) vom Nachtwächter durch die verwunschenen Gassen des abendlichen Kaiserswerth führen lassen. Dabei geht es entlang geschichtsträchtiger Bauten wie dem Alten Zollhaus, dem Mühlenturm und der Klemensbrücke. Er erklärt, wie der Treidelstein zu seiner tiefen Rinne kam, erzählt Geschichten aus vergangenen Zeiten – und öffnet mit seinem Schlüssel manches Tor, das sonst verschlossen bleibt. So haben Gäste auch Gelegenheit, exklusiv in die Historie von Kaiserswerth einzutauchen.

Kostenpunkt pro Einheit: 17 Euro. Am 25. Dezember 2021 und am 1. Januar 2022 fällt die Führung aus. Weitere Infos und Tickets unter düsseldorf-tourismus.de.