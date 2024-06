La Grande Fête Française: Düsseldorf feiert 2024 das 22. Frankreichfest – das Event findet Ende Juli in der Altstadt und am Rhein statt. Die Besucher können sich auf stimmungsvolle Musik, kulturelle Angebote sowie auf viele originale französische Waren und Köstlichkeiten freuen. Und natürlich auch auf die „Tour de Düsseldorf“ mit rund 150 Oldtimern. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann und wie lange findet das Frankreichfest 2024 in Düsseldorf statt?

Vom 26. bis 28. Juli 2024 steigt das Düsseldorfer Frankreichfest: Von der Einmündung der Bäckerstraße auf die Rheinufer-Promenade über den Burgplatz samt Innenhof des Rathauses bis zur Reuterkaserne verteilen sich die verschiedenen Angebote.

Auf Grund der Fußball-Europameisterschaft findet das Frankreichfest einmalig an einem abweichenden Termin statt.

Essen, Trinken und Handwerk auf dem Frankreichfest

Auch dieses Jahr werden wieder rund 100 Aussteller in der Altstadt vertreten sein. Sie präsentieren sich im Innenhof des Rathauses, an der Rheinuferpromenade und auf den umliegenden Plätzen. Viele von ihnen reisen extra aus Frankreich an. Ähnlich wie auf einem französischen Wochenmarkt gibt es bei „Les Saveurs de France“ Klassiker wie Austern, Meeresfrüchte, Käse, Pasteten, Gewürze, Crêpes und Champagner. Aus Burgund kommt nicht nur der weltbekannte Wein, sondern auch eine besondere Delikatesse für Gourmets: die Weinbergschnecken.

Bekannte Vertreter der Gastronomie in Düsseldorf verwöhnen die Gäste zudem mit französischer Bistroküche: Mit dabei sind u.a. die Brasserie Stadthaus, das Bylini, der Fleher Hof und das Bistro Fatal.

Nach Lavendel duftende Seifen, handgefertigte Keramik, origineller Schmuck und Literatur runden das Angebot an der Rheinuferpromenade ab.

Im Bibliobus, der rollenden Bibliothek des Institut français, lassen sich gebrauchte französische Bücher, CDs und DVDs finden und erwerben. Zudem präsentiert sich das französische Kulturinstitut mit einem Franco-Quiz zum Thema Olympische Spiele sowie einem „Speak-Dating“, ein Mini-Sprachkurs, der in sieben Minuten das Basisvokabular für den nächsten Frankreichurlaub vermitteln soll.

Für sportliche Unterhaltung sorgt die beliebte Boule-Bahn.

Wie sieht das Programm das 22. Frankreichfest in Düsseldorf aus?

Zahlreiche Stände mit französischer Literatur und vielfältigen anderen Produkten runden das Angebot ab: Von bretonischen Streifenpullis bis hin zu Lavendelgestecken aus der Provence.

Zudem präsentiert sich das französische Kulturinstitut mit einem Franco-Quiz zum Thema Sport und Olympische Spiele sowie einem „Speak-Dating"– kurzweilige Sprachkurse, die in sieben Minuten das Basisvokabular für den nächsten Frankreichurlaub vermitteln. Die Ziehung der Tombola findet in diesem Jahr am Sonntagnachmittag statt (2. Juli, 16 Uhr).

Bühnenprogramm und Live-Musik

Herz des Frankreichfestes ist der Innenhof des Rathauses mit dem Bühnenprogramm und vielen bekannten französischen Künstler sowie verschiedenen Gourmet-Ständen.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr kommen die vierfachen Breakdance-Weltmeister Abdel Chouari aus Toulouse zurück nach Düsseldorf, um das Rheinland zum Tanzen zu bringen. In Begleitung deutscher Tänzer wird er am Samstag ein buntes Programm anbieten mit Breakdance-Workshops, Shows, deutsch-französischen Battles und „Open-Jam-Sessions“. Begleitet wird er von seiner Tanzgruppe, den Break’in Kids, die 2022 in Tokio zusammen mit ihm zum Breakdance-Weltmeister gekürt wurden. (27. Juli auf der Radschläger-Fläche an der Unteren Rheinwerft, ab 14 Uhr).

Am Sonntag wird es zudem einen ganz neuen Programmpunkt geben: Erstmalig präsentiert die Destination Düsseldorf die deutsche Qualifikation für das weltweite Treffen der Hip-Hop-Tänze mit dem Namen „Nothing 2 Looz“ auf dem Frankreichfest. Von 14 bis 17 Uhr treten die besten deutschen Tänzer gegeneinander in einem prestigeträchtigen eins-gegen-eins-Battle gegeneinander an. Der Sieger darf sein Land 2025 bei der weltweit größten All Styles-Veranstaltung in Toulouse vertreten.

Im Innenhof wartet dann ein prall gefülltes Musikprogramm auf Besucher: Als Highlights werden etwa die französischen Künstler Maëlle (Freitag, 20.45 Uhr) und LMZG (Samstag, 20.15 Uhr) genannt. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.

Wann findet die Oldtimer-Rallye „Tour de Düsseldorf“ statt?

Die „Tour de Düsseldorf“ findet am 27. und 28. Juli 2024 im Rahmen des Düsseldorfer Frankreichfestes statt. Es ist die größte Rundfahrt französischer Oldtimer in Deutschland mit rund 150 Fahrzeugen. Was 2001 zunächst mit einer Wette begonnen und 2002 seinen Anfang genommen hatte, lockt nun jedes Jahr automobile Raritäten in die Düsseldorfer Altstadt – darunter Bugattis, Rosengarts, die legendäre DS („Göttin“) oder den als „Gangsterauto“ bekannten Citroën Traction Avant.

Vom Burgplatz aus starten die Fahrzeuge am 27. Juli in die rechtsrheinische Umgebung von Düsseldorf. Die Preisverleihung für die Gewinner der Rallye findet am 28. Juli auf dem Burgplatz statt. Bonne route!

Wie viele Besucher kommen zum Frankreichfest nach Düsseldorf?

Mehr als 100.000 Besucher waren 2022 beim Frankreichfest dabei. Ähnlich dürften die Zahlen auch für dieses Jahr ausfallen.

Wer veranstaltet das Düsseldorfer Frankreichfest?

Die Vereinigung Destination Düsseldorf richtet das Frankreichfest aus. Dieser Zusammenschluss von 150 Unternehmen aus der Region ist seit 2001 der Veranstalter der Feierlichkeiten.

Das sind die Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Die Eröffnung ist am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr im Innenhof des Rathauses (Einlass bereits ab 17 Uhr).

Öffnungszeiten Rathaus-Innenhof:

Freitag, 26. Juli, 17 bis 22 Uhr (9 Euro)

Samstag, 27. Juli, 13 bis 22 Uhr (7 Euro)

Sonntag, 28. Juli, 12 bis 18 Uhr (7 Euro)

Die Tickets dafür bekommt ihr online hier.

Öffnungszeiten Burgplatz und Rheinufer:

Freitag, 26. Juli, 16 Uhr bis 22 Uhr

Samstag, 27. Juli, 12 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag, 28. Juli, 12 Uhr bis 18 Uhr

Anreise und Parken: So kommt ihr zum Düsseldorfer Frankreichfest

Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkhäusern der Innenstadt und Altstadt, auch rund um die Königsallee stehen Parkplätze zur Verfügung. Zu empfehlen ist auch die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So halten an der Heinrich-Heine-Allee Stadtbahnen und Busse.

Mehr Infos findet ihr auch auf www.duesseldorfer-frankreich-fest.de.