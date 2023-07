Rheinkirmes Düsseldorf startet heute: Eröffnung, Neuheiten und Anreise – alle Infos!

Nach der Osterkirmes und der Frühlingskirmes steht die Rheinkirmes in Düsseldorf an: Die größte Kirmes am Rhein gilt als das Sommer-Highlight der Region. Jahr für Jahr strömen tausende Familien mit Kindern, Adrenalin-Junkies und Feiernde auf den Oberkasseler Festplatz, um Teil des buntes Treibens zu sein.

Über 300 Schausteller präsentieren sich zehn Tage lang auf dem rund 165.000 Quadratmeter großen Kirmesgelände auf den Oberkassler Rheinwiesen. Doch was erwartet die Gäste in diesem Jahr? Welche Brauereien bauen ihre Zelt auf, welche Attraktionen stehen vor Ort und welche Partys finden statt? Wir haben die wichtigsten Infos zur Rheinkirmes 2023 für euch!

Wann findet die Rheinkirmes 2023 statt, wann öffnet sie?

Der Termin für die Rheinkirmes ist der 14. bis 23. Juli 2023, der Rummel läuft also von Freitag bis Sonntag über zehn Tage. Am Freitag (14. Juli) öffnet die Kirmes um 14 Uhr ihre Pforten für Besucher, gegen 16.30 wird das Volksfest durch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller für offiziell eröffnet erklärt.

Wo findet die Rheinkirmes 2023 statt?

Die Rheinkirmes findet auf auf den Oberkasseler Rheinwiesen statt. Die Festwiese hat eine Größe von 165.000 Quadratmetern.

Rheinkirmes 2023: Das sind die Öffnungszeiten

Das zehntägige Volksfest öffnet am Freitag, 14. Juli 2023, um 14 Uhr seine Pforten für Besucher. Ab dann variieren die Öffnungszeiten je nach Tag.

Freitag, 14. Juli 2023: 14 bis 2 Uhr

Samstag, 15. Juli 2023: 13 bis 2 Uhr

Sonntag, 16. Juli 2023: 11 bis 0 Uhr

Montag, 17. Juli 2023: 14 bis 0 Uhr (Pink Monday)

Dienstag, 18. Juli 2023: 14 bis 0 Uhr

Mittwoch, 19. Juli 2023: 14 bis 0 Uhr

Donnerstag, 20. Juli 2023: 14 bis 0 Uhr

Freitag, 21. Juli 2023: 14 bis 2 Uhr (ca. 22.30 Uhr Feuerwerk)

Samstag, 22. Juli 2023: 13 bis 2 Uhr

Sonntag, 23. Juli 2023: 11 bis 24 Uhr

Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Die wichtigen Termine auf einen Blick

Historischer Festzug (Sonntag, 16. Juli): der über 700 Jahre alte St. Sebastianus-Schützenverein zieht mit mehr als 3000 uniformierten Schützen, Pferden und Musikkapellen los.

der über 700 Jahre alte St. Sebastianus-Schützenverein zieht mit mehr als 3000 uniformierten Schützen, Pferden und Musikkapellen los. Pink Monday (Montag, 17. Juli): Der Kirmes-Montag ist traditionsgemäß für die LGBT-Szene reserviert und meistens einer der am besten besuchten Tage. Erwartet werden rund 50.000 Besucher aus der LGBTQ-Szene.

Der Kirmes-Montag ist traditionsgemäß für die LGBT-Szene reserviert und meistens einer der am besten besuchten Tage. Erwartet werden rund 50.000 Besucher aus der LGBTQ-Szene. Superfeuerwerk (Freitag, 21. Juli): Das legendäre Feuerwerk auf der Rheinkirmes findet am letzten Kirmes-Freitag statt. Abgefeuert wird zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke gegen 23 Uhr. Hinweis: Vor dem Beginn des Feuerwerks erfolgt aus Sicherheitsgründen eine Sperrung der Rheinbrücken. Sie sind für den Autoverkehr und Zweirad-Verkehr gesperrt.

Rheinkirmes 2023: Wie wird das Wetter zum Kirmesstart?

Am 14. Juli geht’s los mit dem Rummel auf der Rheinwiese in Oberkassel. Wie das Wetter wird, haben wir für euch bei Diplom-Meteorologe Dominik Jung erfragt.

Düsseldorf Rheinkirmes 2023: Neuheiten, Fahrgeschäfte und Attraktionen

Neu im Programm der Rheinkirmes 2023 sind unter anderem der „Euro Coaster“ (Buwalda), eine Achterbahn mit hängenden Gondeln. Nach langer Zeit wieder auf dem Festgelände blicken lässt sich zudem der „Airwolf“ (Weber), das heimliche Highlight vieler Kirmes-Fans. Auch den „Flipper“ (Meeß) hat man schon länger nicht mehr in Düsseldorf gesehen. Wer davon noch immer nicht genug durchgeschüttelt wurde, der klettert auf die Kraken-Variante „Mr. Beat“ (Schaak) oder den „Voodoo Jumper“ (Schäfer).

Die neue Geisterbahn „Geistervilla“ solltet ihr euch im Dunkeln gönnen, die „Villa Wahnsinn“ lockt mit einigen verrückten Ideen und bringt mit einer Waschanlage die passende Abkühlung.

Leider nicht auf die Kirmes hat es die beliebte Indoor-Achterbahn „Höllenblitz“ geschafft. Dafür wieder am Start ist „Hangover – The Tower“, der mit 85 Metern höchste transportable Freifallturm der Welt. Ebenfalls hoch hinaus geht es auf dem 80 Meter hohen „Bayern Tower“, der euch gleich am Eingang Oberkasseler Brücke begegnet und 2022 seine Düsseldorf-Premiere feierte.

Klassiker, wie etwa der „Break Dance“, „Die Wilde Maus XXL“ und die „Alpina Bahn“ der Schaustellerfamilie Bruch, dürfen natürlich nicht fehlen. Außerdem mit dabei: das 65 Meter hohe „Infinity“-Riesenschaukel mit G-Kräften jenseits von Gut und Böse. Und weil eine Riesenschaukel nicht genug ist, kommt 2023 auch „Excalibur“ (Bruch) auf den Rummel.

Düsseldorf: Füchschen-Alm erstmals auf der Rheinkirmes 2023 dabei

Eine Premiere auf der Rheinkirmes: Mit ihrem urigen Charme begeistert die Füchschen-Alm normalerweise einmal im Jahr die Winterwelt auf der Kö. In diesem Sommer kehrt der beliebte Treffpunkt erstmals auf das Gelände der Düsseldorfer Rheinkirmes ein.

Was können Besucher der Alm erwarten? Alle Infos zum Musik-Programm, VIP-Bereich und zu den Getränke- und Speiseangeboten findet ihr hier im Überblick.

Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Der große Preisüberblick

Was kosten Bratwurst, Karussells und Co.? Wir haben vorab bei den Schaustellern nachgefragt. Den großen Preisüberblick der Rheinkirmes 2023 findet ihr hier.

Auch die Bierpreise werden in diesem Jahr nicht von den Kostensteigerung verschont. Die Preise für ein Glas Alt der Bierbrauereien aus Düsseldorf findet ihr hier im Überblick.

Was ist wo auf der Rheinkirmes 2023?

Alte Kirmes-Hasen müssen sich in diesem Jahr nicht groß umgewöhnen: Viele Attraktionen und Zelte stehen am gewohnten Platz. Einige Ausnahmen aber bestätigten die Regel:

Gleich gegenüber vom Riesenrad findet sich mit der Füchschen Alm das neue Brauerei-Highlight auf der Kirmes – ein toller Anblick.

das neue Brauerei-Highlight auf der Kirmes – ein toller Anblick. Die große „Dark Ride“-Achterbahn „Höllenblitz“ hat es 2023 nicht nach Düsseldorf geschafft. An ihrer Stelle steht nun die Rafting-Bahn „Rio Rapidos“ .

hat es 2023 nicht nach Düsseldorf geschafft. An ihrer Stelle steht nun die Rafting-Bahn . Die Riesenschaukel „Exkalibur“ macht es sich inmitten vom Rummel bequem.

macht es sich inmitten vom Rummel bequem. Der „Skater“ verliert nach Jahren seinen Stammplatz und lädt nun inmitten der Kirmes zum wilden Ritt.

verliert nach Jahren seinen Stammplatz und lädt nun inmitten der Kirmes zum wilden Ritt. Wer 2022 nicht auf der Rheinkirmes war, wird am Eingang Oberkasseler Brücke vom „Bayern Tower“ überrascht.

Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Das sind die Partyzelte der Brauereien

Partys bis tief in die Nacht – auch dafür steht die Rheinkirmes. Düsseldorfer Brauereien wie Uerige, Kürzer, Schlüssel, Gulasch, Füchschen, Schumacher und Schlösser werden auch in diesem Jahr in ihren Partyzelten groß aufgefahren.

Die Highlights 2023: Bereits am Freitag, 14. Juli, spielen Porno Al Forno im Kürzer-Zelt, während Fresh Music Live im Schlösser Zelt Vollgas geben. Am Montag, dem 17. Juli, solltet ihr den Auftritt der Strandpiraten im Uerige-Festzelt nicht verpassen. Und im Schlüssel-Festzelt spielen unter anderem Colly and the Steam Rollers (Sonntag, 16. Juli, ab 19 Uhr) und Der letzte Schrei (Samstag, 22 Juli, ab 19 Uhr).

Fans elektronischer Töne packen sich das Kürzer-Zelt generell ganz oben auf die To-Do-Liste: Hier stehen am Dienstag, 18. Juli, Brixton invites Tomi & Kash, am Donnerstag, 20. Juli, Phil Fuldner und am letzten Wochenende die „Glüh Dich Glücklich“-Sommerparty (Samstag) und „Kaninchendisko“ (Sonntag) auf dem Programm.

Die komplette Übersicht über alle Partys und Uhrzeiten findet ihr hier:

Pink Monday 2023 auf der Rheinkirmes in Düsseldorf

Am Montag, dem 17. Juli, wird die Rheinkirmes in Düsseldorf noch bunter: An diesem Termin steht der traditionelle „Pink Monday“ in hohen Absätzen parat. Tausende Menschen der LGTBQ-Community strömen dann auf die Rheinwiesen und in die Partyzelte.

Die Höhepunkte am Abend finden sich unter anderem am Schwarzwald Stadl, in der Füchschen-Alm, dem Nähkörbchen und im Traber. Alle Termine und Infos findet ihr in unserem großen Special zum Pink Monday:

Den Pink Monday-Brauch gibt es bereits seit 1982, mittlerweile gilt er als eines der größten Events für Schwule und Lesben in Düsseldorf.

Gastro-Angebot auf der Rheinkirmes 2023

Pommes, Currywurst, Bratfisch, XXL-Bratwurst im Brötchen, Flammlachs, Popcorn, kandierte Äpfel, gebrannte Mandeln, Lebkuchen-Herzen, Zuckerwatte, Gewürzgurken – die Kirmes-Küche gibt auch in diesem Jahr wieder einiges her, um euch die nötigen Kohlenhydrate für die langen Kirmesnächte zu liefern.

Dabei achtet man auch auf mehr Nachhaltigkeit: Anstelle von Plastik-Tellern und Plastik-Besteck soll es 2023 nur noch Mehrweg-Utensilien geben. Alles, was ihr zu der erwarteten Regelung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann beginnt das Feuerwerk auf der Rheinkirmes 2023?

Ein besonderes Highlight der Rheinkirmes ist natürlich das Feuerwerk am letzten Kirmes-Freitag (21. Juli 2023). Das Pyro-Spektakel ist besonders gut von der Rheinpromenade aus zu sehen, aber auch auf dem Rummel verzaubern die bunten Lichter – viele Karussell-Betreiber fahren pünktlich zum Start die Belichtung komplett herunter.

Die Rheinkniebrücke und die Oberkasseler Brücke werden aus Sicherheitsgründen zum Feuerwerk komplett gesperrt – nur Fußgänger dürfen die Brücken dann weiterhin passieren.

Das Feuerwerk wird in diesem Jahr um 22.30 Uhr gezündet und soll ca. 25 Minuten dauern.

Weitere Infos zum Feuerwerk auf der Rheinkirmes 2023 – und von wo die beste Sicht gelingt – haben wir hier für euch zusammengefasst.

Neu auf der Rheinkirmes 2023: Heiraten im Weintürmchen

Wer seine Hochzeit stilecht zwischen Achterbahn und Autoscooter feiern will, für den hat das Standesamt Düsseldorf ein ungewöhnliches Angebot: Am 17. und 18. Juli werden jeweils zwei Trauung im Weintürmchen Wilmering auf der Rheinkirmes vollführt. Die Trauung auf dem Rummel kostet 150 Euro – immerhin inklusive Traurednerin.

Alle Infos dazu haben wir euch hier nochmal näher zusammengefasst: Wann und wo auf der Rheinkirmes 2023 geheiratet wird.

Die Kirmes vom Rhein aus: Partyboote und Schiffe

Diverse Partyboote sind zur Kirmeszeit wieder auf dem Rhein unterwegs. Besonders angesagt und meist weit im Voraus ausverkauft sind die Partytouren zum Feuerwerk am letzten Kirmes-Freitag.

Welche es in diesem Jahr gibt und worauf ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr hier: Kirmes-Feuerwerk in Düsseldorf – diese Partyboote und Schiffe sorgen für den besten Blick.

Düsseldorf: Keine Rheinfähre auf der Rheinkirmes 2023 – das ist der Grund

Als Tradition wurde bisher die Möglichkeit gepflegt, mit der Kirmesfähre von der Altstadt auf die Oberkasseler Rheinwiesen zu gelangen. Schon 2022 musste die beliebte Überfuhr ausfallen, nach langem Bangen ist die Entscheidung nun auch für dieses Jahr gefallen. Fährmann Hajo Schäfer teilte der „RP“ mit: „Der Familienrat hat beschlossen, dass es keine Kirmesfähre in diesem Jahr gibt“ – auch, wenn die Entscheidung nicht leicht gefallen wäre. Personalengpässe würden der Tradition einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Stadt beteuerte, dass der Betrieb der Kirmesfähre willkommen gewesen wäre. Nach den „vielen Bemühungen“ bedauere man, dass es keine Fahrt von der Altstadt zur Festwiese geben wird.

Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Anfahrt mit Auto – Tipps zum Parken

Im Zeitraum, in dem die Rheinkirmes stattfindet, ist Düsseldorf erfahrungsgemäß extrem voll. Parkplätze sind zwar vorhanden, aber rar. Unser Tipp: Weicht daher am besten auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus.

Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, findet in der Düsseldorfer Innenstadt zahlreiche Parkhäuser, von denen die Kirmes meist in wenigen Minuten mit der Bahn erreicht werden kann. Auch der Flughafen Düsseldorf bietet zu dieser Zeit gemeinsam mit der Rheinbahn einspezielles Park&Ride-Ticket an.

Weitere Tipps für die Anfahrt zur Rheinkirmes Düsseldorf 2023 mit dem Auto, und wo ihr am besten parken könnt, erfahrt ihr hier.

Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Anfahrt mit Bus und Bahn

Seit dem 1. Mai gibt es das 49-Euro-Ticket, was die Hin- und Rückfahrt mit dem ÖPNV besonders erschwinglich macht. Die Haltestelle direkt am Kirmesplatz hört auf den Namen Luegplatz, von hier sind es nur wenige Meter zum Eingang der Kirmes. Aus Richtung der Altstadt kommend könnt ihr alternativ bereits an der Tonhalle aussteigen und die Oberkasseler Brücke zu Fuß überqueren – inklusive famosem Ausblick auf die Altstadt, den Rhein und den Rummel.

Folgende U-Bahnlinien bringen euch zur Festwiese:

U 70 Düsseldorf-Hbf. – Meerbusch – Krefeld

Meerbusch Krefeld U 74 Meerbusch-Görgesheide – Lörick – Düsseldorf-Hbf. – Benrath

Lörick Düsseldorf-Hbf. Benrath U 75 Vennhauser Allee – Düsseldorf-Hbf. – Neuss-Hbf

Düsseldorf-Hbf. Neuss-Hbf U 76 Düsseldorf-Hbf. – Meerbusch – Krefeld

Meerbusch Krefeld U 77 Holthausen – Düsseldorf-Hbf. – Am Seestern

Reist ihr mit dem Bus an, fahrt ihr bis zur Haltestelle Jugendherberge. Folgende Bus-Linien könnt ihr dafür nehmen:

835: Reisholz – Holthausen – Universität- Niederkassel

836: Universität – Am Seestern

Die Taktung der Bahnen und Busse wird zur Rheinkirmes deutlich erhöht. Auch die Zeiten sollen entsprechend angepasst werden:

Wie viele Besucher werden auf der Rheinkirmes 2023 erwartet?

Rund vier Millionen Besucher zählt die „Größte Kirmes am Rhein" jedes Jahr. Allein am ersten Kirmes-Wochenende kommen rund eine halbe Million Menschen auf die Festwiese. Zusammen mit der Cranger Kirmes in Herne gehört die Rheinkirmes zu den größten Volksfesten in NRW.

Straßensperrungen: Das müssen Autofahrer während der Rheinkirmes 2023 beachten

Auch 2023 wird es durch die Rheinkirmes in Düsseldorf wieder zu großräumigen Straßensperrungen kommen – ganze Wohngebiete in Oberkassel werden dicht gemacht. Anwohner benötigen während der Zeit eine Durchfahrtsbescheinigung, welche meist bereits Anfang Juli postalisch verschickt wird.

Im Umfeld des Kirmesplatzes stehen acht Zufahrten für Wohnbereiche im Mittelpunkt:

Niederkasseler Kirchweg/Lütticher Straße

Niederkasseler Straße/An der Apfelweide

San-Remo-Straße/Kaiser-Friedrich-Ring

Oberkasseler Straße/Düsseldorfer Straße

Dominikanerstraße/Luegallee

Teutonenstraße/Luegallee

Hectorstraße/Düsseldorfer Straße

Quirinstraße/Arnulfstraße

Im Umfeld des Kirmesplatzes stehen acht Zufahrten für Wohnbereiche im Mittelpunkt: