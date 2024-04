Cannabis-Verbot auf Volksfesten in NRW - das ist jetzt bekannt

Mediziner und Schausteller in Nordrhein-Westfalen fordern ein Cannabis-Verbot auf Volks- und Schützenfesten. Sie begründen dies mit dem Schutz junger Menschen vor den negativen Auswirkungen von Cannabiskonsum auf die Psyche und Persönlichkeitsentwicklung.

Bayern verbietet Konsum von Cannabis auf Volksfesten und in Biergärten

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) verweist auf das Beispiel Bayern, wo der Konsum von Cannabis auf Volksfesten und in Biergärten bereits komplett verboten wurde. KV-Chef Frank Bergmann sagte der „Rheinischen Post“, Cannabiskonsum wirke sich „oftmals negativ auf die Psyche und Persönlichkeitsentwicklung junger Erwachsener aus“.

Cannabis-Verbot auf Kirmes und Co. – bald auch bald in NRW?

Die Landesregierung NRW prüft derzeit, welche Regelungen zur Umsetzung eines solchen Verbots im bevölkerungsreichsten Bundesland eingeführt werden könnten. Ein Sprecher von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte, dass man noch keine konkreten Entscheidungen getroffen habe.

Schausteller fordern Verbotszonen fürs Kiffen auf der Kirmes

Auch Schausteller begrüßen die Forderung nach einem Cannabis-Verbot auf Volksfesten. So verabreichte die Frühlingskirmes am Düsseldorfer Tonhallenufer bereits ein solches Verbot, zum Schutz der Jugend. Der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Düsseldorf, Oliver Wilmering, verwies dabei auf das Veranstaltungsrecht.

Auch der Schausteller Oscar Bruch findet im Gespräch mit der „Rheinischen Post“ klare Worte: „Ich bin für ein Verbot von Cannabis auf Volksfesten. Niemand möchte in einem Festzelt sitzen, wo Joints geraucht und Unbeteiligte high werden“. Er sieht jedoch auch Schwierigkeiten in der Kontrolle, „dennoch würde davon ein Signal ausgehen“.

Als nächstes großes Kirmes-Fest steht in NRW die Düsseldorfer Rheinkirmes an. Es bleibt abzuwarten, ob die Landesregierung NRW bis dahin dem Beispiel Bayerns folgen und ein Cannabis-Verbot auf Volksfesten einführen wird. Die Diskussion um dieses Thema ist jedenfalls in vollem Gange.