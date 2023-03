Frühlingskirmes in Düsseldorf 2023 – alle Infos zum großen Rummel am Tonhallenufer

Laute Lichter, bunte Beats und ein großartiges Spektakel: Die Düsseldorfer Frühlingskirmes am Tonhallenufer ist ein echter Hingucker und muss sich der großen Rheinkirmes im Sommer lediglich in Sachen Größe geschlagen geben – die restlichen Zutaten lassen das Kirmes-Feeling perfekt aufleben.

Die Frühlingskirmes in Düsseldorf ist wieder zurück! Foto: Tonight.de / J. Sammer Da lohnt sich doch ein Spaziergang zwischen Schaubuden und Mandelständen. Foto: Tonight.de / J. Sammer Hier sind die schönsten Bilder vom Eröffnungsabend am Rhein! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Ein Blick auf die Frühlingskirmes am Tonhallenufer in Düsseldorf. Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Für die Veranstalter ist es immer wieder eine stressige Zeit: für viele von ihnen ist gerade erst die „Osterkirmes“ am Staufenplatz vorbei (8. bis 16. April), da steht bereits der nächste Aufbau im Terminkalender. Rund um den Tag der Arbeit lädt die Frühlingskirmes vom Freitag, dem 21. April, bis einschließlich Montag, dem 1. Mai, zur einmaligen Location ans Tonhallenufer. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Oberkasseler Brücke, Tonhalle und NRW-Forum geht es dann auf rasante Attraktionen oder entspannt in den großen Biergarten mit tollem Blick auf den Rhein.

>> Termine Düsseldorf 2023: Rheinkirmes, Japan-Tag und mehr – die wichtigsten Events und Messen <<

In den vergangenen Jahren sparte die Frühlingskirmes in Düsseldorf nicht an großen Highlights: Neben dem „Fighter“ (einer Riesenschaukel mit „Oh mein Gott! Ich will hier raus“-Garantie) und einem Riesenrad lockte der Großteil der Attraktionen bislang aber vor allem Kinder und Familien an den Rhein.

Die Location gibt dicke Bonuspunkte: Am Tonhallenufer erlebt man das Kirmes-Feeling mal von „der anderen“ Rheinseite und hat dabei einen tollen Blick auf die Stadt und den Fluss. Wer danach noch etwas trinken gehen will, für den ist die Altstadt nur einen kurzen Sprung entfernt.

Nach der Frühlingskirmes geht es dann mit großen Schritten auf die Düsseldorfer Rheinkirmes zu. Die „größte Kirmes am Rhein“ findet vom 14. Juli bis zum 23. Juli 2023 auf den Rheinwiesen in Düsseldorf Oberkassel statt.

>> Die schönsten Bilder von der Frühlingskirmes in Düsseldorf <<

Frühlingskirmes in Düsseldorf 2023: Termin und Öffnungszeiten

Die Frühlingskirmes in Düsseldorf startet am Freitag, dem 21. April 2023. Danach läuft sie über zwölf Tage bis einschließlich Montag, 1. Mai (Feiertag).

Im vergangenen Jahr, bei der ersten Ausgabe nach zweijähriger Corona-Pause, hatte die Frühlingskirmes montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 23 Uhr. Am Wochenende ging es um 13 Uhr los.

>> Wochenende in Düsseldorf: Unsere Veranstaltungstipps auf einen Blick <<

Wo ist die Frühlingskirmes in Düsseldorf?

Die Frühlingskirmes in Düsseldorf findet am Tonhallenufer statt. Hier findet ihr den genauen Ort auf Google Maps.

Frühlingskirmes in Düsseldorf 2023: Diese Attraktionen sind mit dabei!

Welche Fahrgeschäfte und Attraktionen es 2023 nach Düsseldorf schaffen, ist bislang (noch!) unbekannt.

Diese Attraktionen waren auf der letztjährigen Frühlingskirmes in Düsseldorf mit dabei:

Hollywood Star (Familie Klinkerfuss)

Speedy Achterbahn (Familie Welte)

Diamond Autoscooter (Familie Osselmann)

Sieben-Himmelfahrtenkarussell (Familie Schmelter)

Traumflug Kinderkarussell (Familie Schmelter)

Geisterdorf (Familie Fellerhof)

Die Frühlingskirmes kann zwar nicht ganz so groß auffahren, wie die Rheinkirmes auf der anderen Ufer-Seite, langweilig wird euch deswegen aber sicher nicht: Ein Riesenrad sorgt für die passende Kirmes-Kulisse und eine Riesenschaukel mit extrem langen Schwingarm katapultiert euch in schwindelerregende Höhen. In beiden Attraktionen kostenlos mit dabei: Ein fantastischer Blick auf Düsseldorf und den Rhein zu euren Füßen.

Hinzukommt die übliche Mischung aus Autoscooter, Schlager Express, Kinderkarussell und jeder Menge bunter Buden. Wer gerne gebrannte Mandeln nascht oder sich auf das ein oder andere kühle Alt am Rhein freut (am besten inklusive XXL-Bratwurst), der ist hier genau richtig!

>> Fischmarkt-Saison 2023 in Düsseldorf: alle Infos zum Kultmarkt am Tonhallenufer <<

Frühlingskirmes in Düsseldorf: Gibt es ein Feuerwerk?

Ja, auf der Frühlingskirmes findet ein Feuerwerk statt. In diesem Jahr findet das Feuerwerk wahrschein am Freitag, dem 28. April 2023, statt. Die ersten Raketen starten nach Einbruch der Dunkelheit in die Nacht.

>> Freizeitparks in NRW: Phantasialand, Movie Park und Co. <<

Wo kann man zur Frühlingskirmes in Düsseldorf parken?

Parken könnt ihr unter freiem Himmel am Parkplatz Rheinterrasse / Tonhalle. Alternativ nutzt ihr ein Parkhaus oder eine Tiefgarage in der Altstadt, beispielsweise das B+B Parkhaus am Ratinger Tor oder die Tiefgarage Kunstsammlung. Weitere Tipps zum Parken findet ihr hier:

>> Gratis und günstig parken in Düsseldorf – von der Altstadt bis Oberkassel <<

Wie kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Frühlingskirmes in Düsseldorf?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt ihr am besten die U-Bahn-Haltestelle Tonhalle / Ehrenhof. Von hier aus fahren die U70, U74, U75, U76 und U77.