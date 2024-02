GNTM-Kandidatinnen und Kandidaten 2024: Männer-Zwillingspaar dabei!

Die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) steht in den Startlöchern – und dieses Mal mit einer Neuerung: Heidi Klum sucht erstmals auch männliche Kandidaten! Nachdem der Sender ProSieben bereits erste Einblicke in den Trailer der 19. Staffel gewährte, lüftet er nun das Geheimnis um den ersten Teil des Casts.

Die ersten 23 sind schon bekannt. Darunter ist auch ein männliches Zwillingspaar: Julian und Luka aus Frankfurt! Wir stellen sie euch der Reihe nach in der Bildergalerie vor.

Wann beginnt GNTM 2024?

Die erste Folge der 19. Staffel startet am Donnerstag, 15. Februar 2024, um 20.15 Uhr auf Prosieben und im Livestream auf Joyn.

Neu bei GNTM 2024: Erstmals zwei Gewinner im Finale!

Ein weiteres Novum bei der Castingshow: Erstmals werden im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ nicht nur eine Gewinnerin, sondern auch ein Gewinner gekürt. Das legendäre Heidi-Klum-Zitat, dass es „am Ende nur eine geben kann“, verliert in diesem Jahr also an Bedeutung. Das Preisgeld müssen sich die beiden allerdings nicht teilen: Den Gewinnern winkt am Ende ein Preisgeld von 100.000 Euro und ein Cover auf der „Harper’s Bazaar“, wie das Supermodel im Interview mit „TV Digital“ verkündet.

Auch neu: Die 19. Staffel umfasst in diesem Jahr eine Folge mehr als sonst!

Alle Teilnehmerinnen von „Germany’s Next Topmodel“ im Überblick

Alexandra (21, Erfurt)

Fabienne (20, Solingen)

Kadidja (21, Wien)

Lea (24, Düsseldorf)

Leoni (25, Hannover)

Lilian (24, Hannover)

Lilli (22, Mannheim)

Lydwine (21, Lemgo)

Sara (28, Berlin)

Tracy (26, Frillendorf)

Xenia (23, Hof)

Die Teilnehmer von „Germany’s Next Topmodel“ im Überblick

Aldin (22, München)

Felix (20, Passau)

Frieder (25, Berlin)

Jermaine (19, Kassel)

Julian (24, Frankfurt)

Linus (25, Berlin)

Luka (24, Frankfurt)

Marvin (22, Bielefeld)

Max (20, Berlin)

Maximilian (21, Wien)

Niklas (29, Zürich)

Pitzi (33, Hamburg)

