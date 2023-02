lit.Cologne 2023: Programm, Termine, Tickets – alle Infos zum Literaturfestival in Köln

Dieses Jahr geht Remix in die vierte Runde, und während unsere jungen Schreibtalente immer erfolgreicher und kreativer werden, ist die Welt im Krisenmodus. Deshalb nehmen die Teilnehmer des Remix-Workshops unter Anleitung von Poetry-Slammer Florian Cieslik diesmal berühmte Krisentexte unter die Lupe, um sie wie gewohnt auf herrlich komische und unerwartete Art neu zu interpretieren. Und der Krisenmodus findet sich bekanntlich fast überall: in Wilhelm Buschs „Max und Moritz“ wie in den Rap-Texten von Haftbefehl, in Goethes „Faust“ und den Märchen der Gebrüder Grimm. Keine Spur von Krise, sondern große Vorfreude auf Remix 4 verspüren Annette Frier und Michael Kessler, die vortragen werden, was unsere Nachwuchsautoren mit Lernschwierigkeiten dieses Jahr zu Papier gebracht haben.

Der Spaß an der Sache vorliegen, diesem in nichts nach. Anders als sein jede Form sprengendes Hauptwerk sind die Essays faszinierend präzise, zugängliche Texte. Die Beobachtungen einer Kreuzfahrt, des Besuchs einer Pornomesse oder des Main Lobster Iris Berben und Olli Dittrich. Sein Name wird selten genannt, ohne auf den Jahrhundertroman „Unendlicher Spaß“ zu verweisen: David Foster Wallace, der in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden wäre. Dabei stehen seine Essays, die unter dem Titelvorliegen, diesem in nichts nach. Anders als sein jede Form sprengendes Hauptwerk sind die Essays faszinierend präzise, zugängliche Texte. Die Beobachtungen einer Kreuzfahrt, des Besuchs einer Pornomesse oder des Main Lobster Festivals bersten vor bitterem Humor. Sein Text über die Anschläge von 9/11 gehört zum Eindringlichsten und zugleich Intelligentesten, was dazu geschrieben wurde. Doch Wallace wäre nicht Wallace, würde er nicht immer, wenn ihm danach ist, die reale Situation in seiner Fantasie gnadenlos ausschmücken. Ein großer intellektueller Spaß, der nach großen Vorlesern verlangt. Wir freuen uns riesig auf die erstmalige Bühnenbegegnung vonund

Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 18 Uhr/21 Uhr

Tickets: ausverkauft lit.Cologne 2023: Programm am 4. März Sie dachten, Sie kennen Nonnen? Lauren Groff und Nina Kunzendorf über Matrix Marie ist siebzehn Jahre alt, groß und ungelenk und nach allgemeiner Ansicht ungeeignet für das höfische Leben. Also soll sie Priorin eines tristen Klosters werden, irgendwo im Schlamme Englands. Doch in der Abgeschlossenheit findet sie für sich und ihre Schwestern ungeahnte Möglichkeiten von weltlichem Einfluss. Matrix ist ein historischer Empowerment-Roman, ein Meisterwerk von Obamas Lieblingsautorin Lauren Groff! Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: 15-32 Euro Über die Ostfriesengier mit Klaus-Peter Wolf und Bettina Göschl Seine Bücher sind in 26 Sprachen übersetzt und über dreizehn Millionen Mal verkauft worden. Seine Krimireihe rund um die Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen wird für das ZDF verfilmt und begeistert Millionen von Zuschauer:innen. Nun lässt Klaus-Peter Wolf seine Ermittlerin Klaasen ihren 17. Fall aufklären: In Ostfriesengier untersucht sie einen brutalen Angriff auf die Polizei. Eine Lesung mit musikalischer Untermalung von Ehefrau, Autorin und Musikerin Bettina Göschl. Wo: RheinEnergie Hauptverwaltung, Parkgürtel 24, 50823 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: 14-30 Euro lit.pop – Talk, Panel, Performance, Party! Das neu installierte Format lit.pop bietet Dir an einem Tag im Rahmen der lit.Cologne ein eigens kuratiertes Programm, das Literatur und Kultur erlebbar macht – performativ, diskursiv, queer und divers. Am 04. März wird der Stadtgarten im Herzen von Köln zum Festivalzentrum. Das JAKI und der Konzertsaal werden parallel bespielt, es gibt acht Veranstaltungen zu Gender, Sex, Feminismus und Politik – im Programm sind kluge Stimmen und junge Künstler wie Şeyda Kurt, Kristina Lunz, Mithu Sanyal, Philipp Winkler, Samira El Ouassil, Friedemann Karig, Lydia Meyer und viele mehr. Die lit.pop, in Kooperation mit dem Schauspiel Köln und der c/o pop, lädt damit ein zur kulturellen Begegnung unter Gleichgesinnten.

Mit einem Tagespass kannst Du Dir alle Veranstaltungen anschauen & durch das Party-Add-on gibt’s die legendäre CHIN CHIN Party noch dazu. Und hier gilt: Come as you are, but kinky is fine! Wo: Stadtgarten + Jaki, Venloer Straße 40, 50672 Köln

Beginn: 17 Uhr

Tickets: ausverkauft Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Mit Adriana Altaras Die schöne Teta Jele – eine Frau, die 101 Jahre alt wurde, die Spanische Grippe, das KZ und ihre norditalienische Schwiegermutter überlebte. Mit vier Jahren kommt Adriana Altaras zu ihrer Tante nach Italien und kehrt ihr Leben lang dorthin zurück. Mit jeder Menge Pasta, pragmatischen Ratschlägen und Bar-Besuchen steht Teta Jele ihr immer zur Seite. In Besser allein als in schlechter Gesellschaft entwirft Altaras ein bewegendes Porträt ihrer Tante. Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln

Beginn: 19 Uhr

Tickets: 16-21 Euro Große Gefühle brauchen Timing – oder Tinder: Oliver Polak sucht die Liebe „Fährt ein dicker, deutscher Comedian mit seinem Hund nach Paris, um ein Date zu treffen. Date kommt nicht. Aber er lernt die Mutter seiner Kinder kennen.“ So könnte eine teleologische Geschichte beginnen. Oliver Polaks ebenso poetische wie urkomische Suche nach L’amour numérique währt jedoch länger, mehrere von einer Dating-Plattform kuratierte Episoden lang. Am Ende begegnet er vor französischen Mehlspeisen und unter greller Straßenbeleuchtung vor allem: sich selbst. Lesung ohne Moderation. Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets: 18-21 Euro Sven Regener, Andreas Dorau und die Frau mit dem Arm Der Musiker Andreas Dorau ist ein Meister der Exzentrik und des Absurden. Subtil und abgründig kann er von sich und seinen Abenteuern nicht nur im Kunstbetrieb erzählen. Wer Sven Regeners Romane („Herr Lehmann“) kennt, ahnt, warum er in Doraus schillerndes Universum eintauchen und es literarisieren will. In ihrem gemeinsamen Buch gibt es daher einen Hypnosekönig, den Dorau aufsucht, um endlich zu erfahren, was er wirklich tief drinnen über seinen alten Freund Fred vom Jupiter denkt, die Panikattacke, die ihn als Adorno-Stimme in eine Verhaspelkatastrophe hineinrasen lässt, ein Musical namens „König der Möwen“ und eine Frau mit einem Arm … Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden: einen Helden wie Andreas Dorau, der den Sog des Erfolgs genauso kennt wie die Mühen der Ebene. Die Frau mit dem Arm ist der Roman eines Lebens, das keine Kompromisse kennt – oder wenn doch, dann nur solche, auf die sonst keiner gekommen wäre. Wo: Theater am Tanzbrunnen

Beginn: 20 Uhr

Tickets: 18-36 Euro Thomas Brasch: „Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin“. Mit Albrecht Schuch und Marion Brasch „Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin“ ist eine Gedichtzeile von Thomas Brasch. Und es ist eine Schlüsselzeile für den Schriftsteller, Dramatiker und Filmemacher, von dem der Theatermann Claus Peymann sagte, sein Leben sei ein „wüster Roman“ gewesen, „ein Roman über Ost und West“. In seinen Werken konfrontiert Brasch scharfsinnig, kraftvoll und originell gesellschaftliche Widersprüche, die aktueller sind denn je.

In ihrem Debütroman Ab jetzt ist Ruhe erzählt Marion Brasch die Geschichte ihrer Familie. Jetzt rückt sie ihren großen Bruder Thomas in den Mittelpunkt. Wonach hat er sich gesehnt und woran gerieben? Was trieb ihn weg von seiner Familie und schließlich aus seinem Land? In einer Collage aus Text, Szenen und Film hat sie diese Fragen zu einer Geschichte verwoben, die sie gemeinsam mit Albrecht Schuch („Lieber Thomas“, „Bad Banks“) auf die Bühne bringt. Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 21 Uhr

Tickets: 14-26 Euro Das wär dir ein schönes Gartengelände, wo man den Weinstock mit Würsten bände!* – Ein Abend im Zeichen der Wurst mit Annette Frier und Dietmar Bär

Goethe! Alle haben sie über die Wurst geschrieben. Von Johann Wolfgang bis Elfriede Jelinek, von Theodor Fontane bis Wiglaf Droste. Die Wurst ist ein wichtiges literarisches Sujet – fast so gängig wie der Bruderzwist oder der Ehebruch! Wurst streift große menschliche Themen: Gier, Ekel, Sexualität, Lust, Mordlust, Hoffnung und Eitelkeit. Wurst kann verrückt machen oder glücklich, sie kann komisch, aber auch beängstigend oder tragisch sein. Wurst ist gleichermaßen philosophisch wie profan. Universell wie provinziell. An diesem Abend erzählen Annette Frier und Dietmar Bär von der Entdeckung der Currywurst, von sozialistischen Würsten, von Metzgern und Essern und – jetzt halten Sie sich fest – von Wurstschmuck! Wer kann da noch wiederstehen? Liebe Karnivoren, liebe Vegetarier, liebe Literaturliebhaber, liebe Weißwurstverkoster und Mettwurstverächter, Sie sind alle eingeladen. Denn (das können wir uns jetzt nicht verkneifen): Es geht um die Wurst!

Wo: RheinEnergie Hauptverwaltung, Parkgürtel 24, 50823 Köln

Beginn: 21 Uhr

Tickets: ausverkauft

lit.Cologne 2023: Programm am 5. März

„Still! Lass sie reden!“ Maria Schrader liest Ilse Aichinger

In der „Spiegelgeschichte“ erzählt Ilse Aichinger (1921–2016) in zuvor ungehörter Weise das Leben einer Frau rückwärts, wofür der Österreicherin 1952 der Preis der Gruppe 47 zugesprochen wird. Auch der Roman „Die größere Hoffnung“ (1948) gilt als Meilenstein der deutschsprachigen Literatur, ein kunstvolles Geflecht aus Träumen, Mythen, Geschichten, erzählt aus der Sicht eines Mädchens, das als Verfolgte zu überleben versucht. Ilse Aichingers Denken und Fühlen kreisen um Holocaust, Verlust, Verstummen, sie sucht die „schlechten Wörter“, nicht „die schönen Sätze in schönen Journalen“ und trifft dabei doch immer den richtigen Ton. Maria Schrader liest aus diesem außergewöhnlichen Werk, das sich von Anfang an in Spannungsfeldern und Paradoxien bewegte.

Wo: Flora Köln, Am Botanischen Garten 1a, 50735 Köln

Beginn: 11 Uhr

Tickets: 18-36 Euro

Filmpremiere: #undwarumbistduhier – mit Annette Frier, Cordula Stratmann, Dietlinde Stroh, Peter Trabner, Martin Reinl, Carsten Haffke und Toni

„Ich war nach sechs Monaten Corona unendlich gelangweilt von Diskussionen über Inzidenzen, Maßnahmen und Haltungsfragen. Es überfiel mich eine Riesensehnsucht nach guten Gesprächen über das Wesentliche. Also bin ich losgezogen, um Menschen an besonderen, zu dem Zeitpunkt verlassenen Orten zu treffen und mit ihnen über das Wesen von Menschsein zu sprechen.“ So beschreibt Schauspielerin und Regisseurin Annette Frier die Idee für ihr Filmprojekt #undwarumbistduhier. Eine außergewöhnliche Interview-Dokumentation, die sie gemeinsam mit Produzentin Dietlinde Stroh umsetzte. 20 Fragen zu den großen Themen des Lebens an 20 Wegbegleiter:innen. In ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht Annette Frier wöchentlich einen neuen Themenfilm. Zur Premiere in Köln werden bisher unveröffentlichte Themen zu sehen sein. Im Anschluss an die Filmvorführung spricht Annette Frier mit Cordula Stratmann und weiteren Mitwirkenden der Dokumentation.

Wo: Cineplex Filmpalast, Hohenzollernring 22-24, 50672 Köln

Beginn: 11 Uhr

Tickets: ausverkauft

Alles geben – Warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt. Mit Neven Subotić

Wie gerecht ist es, dass ein Fußballer Millionen verdient, während eine Putzfrau von einem Job allein nicht leben kann? Und dass nicht alle Menschen gleichen Zugang zu sauberem Wasser haben? Die Frage der Gerechtigkeit zieht sich durch das Leben des ehemaligen Profifußballers Neven Subotić: In den 1990er-Jahren floh Subotić mit seinen Eltern aus Jugoslawien. Mit 17 kam er nach Deutschland, um Fußballprofi zu werden. Mit Borussia Dortmund wurde er Meister und galt als einer der besten Verteidiger der Liga. Es folgten Nächte des Rauschs, schnelle Autos, ein riesiges Haus mit Jacuzzi. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere allerdings entschied er sich, seinem Leben einen anderen Fokus zu geben: Heute ermöglicht die von ihm gegründete Stiftung Menschen in Äthiopien Zugang zu sauberem Wasser. Sein Buch Alles geben ist ein Appell für mehr Gerechtigkeit im abgehobenen System Profifußball und in einer globalisierten Welt. Veranstaltung ohne Moderation.

Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln

Beginn: 17 Uhr

Tickets: ausverkauft

„Ich bin zu alt, such dir junge Künstler!“ Claudia Michelsen, Fabian Hinrichs und Knut Elstermann präsentieren die schönsten Künstlerkorrespondenzen

„Bitte bedenken Sie, dass ich kein Auto mit deutlichen Kurven möchte wie den Volkswagen. Ideal wäre so etwas wie der Ford Cortina mit seinen langen, flachen Oberflächen.“ So schrieb Gustav Metzger 1972 nachdrücklich an die Verantwortlichen der damaligen Documenta: Er plante eine groß angelegte Installation. Sigmar Polke cancelte selbige Veranstaltung mit den Worten: „Ich bin zu alt, such dir junge Künstler!“ Denn: Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wo Kunst entsteht, da fallen solch herrliche Sätze. Claudia Michelsen und Fabian Hinrichs lesen die schönsten und skurrilsten Auszüge aus Briefwechseln und Tagebüchern bekannter Künstler:innen. Was rät Michelangelo 1559 seinem Neffen Leonardo bezüglich der Brautschau? War es wirklich der Briefwechsel zwischen Gauguin und van Gogh, der bei Letzterem zum Verlust eines Ohres führte? Und wie klingt es, wenn die abstrakte Expressionistin Joan Mitchell ihre brennende Liebe erklärt?

Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 17 Uhr

Tickets: 14-30 Euro

Den Teller lesen: „Mittlerweile habe ich mich durch den halben Wald gegessen“. Marco Müller und Heinz Reitbauer über Nachhaltigkeit in der Sterne-Gastronomie

Marco Müller („Rutz“, Berlin) ist der einzige 3-Sterne-Koch der Hauptstadt und hält zudem den Grünen Stern für Nachhaltigkeit. Auf dem Teller erzählt er Heimatgeschichten. Regionalität zieht sich wie ein roter Faden durch seine Menüs. Unkonventionell und radikal setzt er seine Ideen um und sagt doch: „Von dem, was möglich ist, haben wir gerade erst die Schale aufgekratzt“ (Stern). Der zweifach besternte Heinz Reitbauer vom legendären Steirereck in Wien ist der beste deutschsprachige Koch in der Liste der „50 Best Restaurants“. Auf seine Teller kommen Lebensmittel aus der eigenen Landwirtschaft. Fremde Produzenten sollen ihre Lebensmittel auf seinen Tellern wiedererkennen – kein Dekonstruieren, keine unnötigen Experimente. Mit akribischer Arbeit versucht er, einen Apfel, ein Stück Fleisch oder einen Pilz zu verstehen. Miguel Calero, Gründer und Geschäftsführer des Gourmet-Clubs YouDinner, moderiert das Gespräch mit den beiden Köchen.

Wo: Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

Beginn: 17 Uhr

Tickets: 18-25 Euro

Herzlichen Glückwunsch zum Georg-Büchner-Preis! Emine Sevgi Özdamar über Liebe und Leid beim Schreiben

„Beim Schreiben bist du nicht allein, all die Kräfte, die du kreierst, die Figuren, nehmen die Sache ebenfalls in die Hand“ (Süddeutsche Zeitung), sagt Emine Sevgi Özdamar über das Erschaffen von Literatur. Als „herausragende Autorin, der die deutsche Sprache und Literatur neue Horizonte, Themen und einen hochpoetischen Sound“ verdanken, beschreibt sie die Jury des Georg-Büchner-Preises, den sie 2022 verliehen bekam. In ihrem aktuellen Roman Ein von Schatten begrenzter Raum spannt sie einen Bogen vom Osmanischen Reich über die Pariser Theaterszene der 1970er- Jahre bis in unsere Gegenwart. Und singt dabei das vielstimmige Loblied auf ein Nachkriegseuropa, in dem es für kurze Zeit möglich schien, allein mit den Mitteln der Poesie Grenzen einzureißen. Heute spricht sie auf der lit.Cologne über diesen aktuellen Roman, über ihr bisheriges Werk und das Leben als Schreibende.

Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 19 Uhr

Tickets: 14-26 Euro

Ihr glücklichen Augen. Mit Elke Heidenreich

Elke Heidenreich ist nicht nur eine der bekanntesten Literaturexpertinnen und Autorinnen Deutschlands – sie ist auch leidenschaftliche Reisende. Ihre Reisen führten sie bereits von Florenz nach China, von Berlin nach Amerika. Nirgendwo jedoch ist sie ausgetretenen Pfaden gefolgt, nirgendwo hat sie nur das gefunden, was in allen Reiseführern steht. Elke Heidenreich hat sich ihre eigenen Wege gebahnt, hat Entdeckungen gemacht, die nur sie machen konnte, hat vor allem die Orte geliebt, die ihr etwas ganz Eigenes, Neues, Individuelles schenken konnten: eine besondere Straße, ein besonderes Essen, manchmal vielleicht ein kleiner besonderer Hund. Und überall spürt sie die gleiche unstillbare Neugier auf die Menschen in den fremden Ländern und Städten – Menschen, die mal ganz anders, mal ganz ähnlich sind wie sie. In ihrem Buch Ihr glücklichen Augen erzählt sie von ihren Begegnungen und Erfahrungen auf der ganzen Welt. Veranstaltung ohne Moderation.

Wo: Flora Köln, Am Botanischen Garten 1a, 50735 Köln

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets: 15-32 Euro

Meron Mendel und Carolin Emcke: Israel – eine deutsche Debatte

Über kein anderes Land wird in Deutschland so viel geredet und gestritten: Zu Israel hat jeder eine Meinung. Wieso hat der Nahostkonflikt eine solche Bedeutung? Und warum ist die Debatte so emotional – und oft so vergiftet? Darüber spricht die Journalistin Carolin Emcke („Gegen den Hass“, „Wie wir begehren“) mit dem Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, der zuletzt vor allem in der Debatte um den Antisemitismus auf der Documenta öffentlich zu Wort kam. In seinem Buch Über Israel reden geht es nicht um Israel und auch nicht um den Konflikt mit den Palästinensern – es geht darum, wie in Deutschland der Nahostkonflikt verhandelt wird, in der Politik und in den Medien, unter Linken, unter Migranten und unter Juden. Es geht um: den deutschen Israelkomplex.

Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln

Beginn: 20 Uhr

Tickets: ausverkauft

Gilgi, I feel you! Nina Gummich und Dimitrij Schaad lesen von Herzensbrüchen und Neuanfängen von damals bis heute

Wie fühlt man sich eigentlich beim Erwachsenwerden? Mal schrecklich verloren, dann wieder himmelhochjauchzend, und in Köln tröstet einen, wenn gar nichts mehr geht, ein bekanntes Grundgesetz: Et hätt noch immer jot jejange. 1931 erschien Irmgard Keuns Debütroman „Gilgi – eine von uns“. Im Köln der 1920er-Jahre möchte Gilgi frei, unabhängig und selbstbewusst leben, ankommen und abheben. Wie die junge Gilgi stehen auch die Studierenden des Schreibstudiengangs der Universität zu Köln in den Startlöchern für ein aufregendes Leben in der Rheinmetropole. Inspiriert von Gilgi, schreiben sie ihre ganz persönlichen Geschichten und beleuchten einen Lebensabschnitt, der einige Turbulenzen bietet! Nina Gummich und Dimitrij Schaad lesen von den Sinnfragen, Herzensbrüchen und Neuanfängen junger Menschen von damals bis heute.

Wo: Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

Beginn: 20 Uhr

Tickets: 16-21 Euro

Ist bestimmt nur eine Phase! Ein Abend übers Kinderkriegen mit Nina Kunzendorf, Rufus Beck und Bärbel Schäfer

Geboren worden zu sein: Dieses Schicksal teilen wirklich alle Menschen. Trotzdem sind Geburt und Schwangerschaft von Philosophie und Literatur lange Zeit vernachlässigt worden – oder wurden verschämt umgangen. Dabei bietet das Thema Kinderkriegen ein riesiges Potenzial an Komik, Drama, Glück, Verzweiflung und Wut. Ein Baby kündigt sich an, und nahezu alle Lebensbereiche verändern sich: der Blick auf die Welt, der Körper, die Beziehung, Freundschaften, das Arbeiten und Geldverdienen und nicht selten auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern. Nina Kunzendorf, Rufus Beck und Bärbel Schäfer nähern sich dem Thema mit viel Humor und entdecken das Politische im Privaten. Ein Abend übers Kinder-Wünschen und Mutterschaft-Bereuen, über Väter in der musikalischen Früherziehung, revoltierende Kleinkinder, weise Pubertierende, Care-Arbeit und die mitunter verstörenden Begegnungen mit anderen Eltern.

Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 20 Uhr

Tickets: 15-32 Euro

lit.Cologne 2023: Programm am 6. März

Klaas Heufer-Umlauf und die Bücher seines Lebens

Die Blaupause zu dieser Reihe hat uns 2013 Karl Lagerfeld geliefert, als er über „seine“ Bücher sprach. Zehn Jahre später greifen wir die Idee auf und laden spannende und hochgeschätzte Menschen, die nicht auf den ersten Blick zur Welt der Bücher gehören, ein, uns auf ihre Reise des Lesens mitzunehmen. Denn jeder lesende Mensch hat sie: die Bücher seines Lebens, die er gerne auf einsame Inseln mitnehmen würde. Einer der größten Unterhaltungskünstler der Republik ist Klaas Heufer-Umlauf, berühmt als die eine Hälfte des erfolgreichen Duos „Joko und Klaas“ und auch durch seine Sendung „Late Night Berlin“, in der er jede Woche anarchistischen Nonsens mit politischem Ernst auf höchstem Niveau präsentiert. Er ist nicht nur ein sozial und politisch engagierter Mensch, sondern auch ein großer Leser. Mit Marie-Christine Knop spricht Klaas Heufer-Umlauf über die Werke, die sein Leben bereichern.

Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: ausverkauft

Dorothee Röhrig: Liebeserklärung an eine schwierige Mutter

Dorothee Röhrigs Großvater Hans von Dohnanyi wurde für seinen Widerstand gegen Hitler hingerichtet. Ihre Mutter war zu dem Zeitpunkt gerade 18 Jahre alt. Dorothee Röhrig erzählt in „Du wirst noch an mich denken.“ Liebeserklärung an eine schwierige Mutter mit großer emotionaler Ehrlichkeit vom widersprüchlichen Verhältnis zu ihrer Mutter und von der Rolle der Frauen in einer außergewöhnlichen Familie, die jedem Familienmitglied viel abverlangt hat.

Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln

Beginn: 19 Uhr

Tickets: 18-25 Euro

Chora – Von der Kindheit bis zum Tod. Mit Michael Lentz

Vom Gebet bis zum Anagramm, von der Kindheit bis zum Tod – der neue Gedichtband Chora von Michael Lentz ist ebenso vielseitig wie eindringlich. Mit lebendiger Sprachkraft nähert sich Lentz dem Leben durch die Lyrik. Im Zentrum steht ein Kind, das eine tote Amsel gefunden hat. Zumindest im Gedicht gelingt der schöpferische Akt, sie wieder zum Singen zu bringen. „An Sprachbegeisterung ist dieser Dichter schwerlich zu überbieten“ (Neue Zürcher Zeitung).

Wo: Altes Pfandhaus, Kartäuserwall 20, 50678 Köln

Beginn: 19 Uhr

Tickets: 18-21 Euro

Svenja Flaßpöhler, Michel Friedman und Richard David Precht über die Frage: „Wie viel Moral vertragen Politik und Gesellschaft?“

Eine neue moralische Bestimmtheit prägt die Debatten unserer Zeit. Ob in den Diskussionen um die richtige Flüchtlings- und Coronapolitik, in identitätspolitischen Auseinandersetzungen um sprachliche Rücksichten oder in den Diskursen um Waffenlieferungen an die Ukraine: Stets wird auf moralische Pflichten verwiesen, darauf, was wir anderen schuldig sind. Jedes Gegenargument erscheint schnell egoistisch und unsolidarisch. Svenja Flaßpöhler, Michel Friedman und Richard David Precht gehen der Frage nach, wie diese Tendenz zu bewerten ist, und berühren dabei ein zentrales Dilemma moderner Gesellschaften: So gilt die grundsätzliche Trennung von Staat und Moral als zentrale Voraussetzung für moderne Verfassungen und individuelle Freiheiten. Gleichzeitig aber kann ein freiheitlicher Staat nur bestehen, wenn die Menschen moralische Substanz aufweisen und ihre Freiheit einschränken, wo es nötig ist. Lässt sich das Problem lösen, ohne in die Gefahr des Autoritarismus zu geraten?

Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets: ausverkauft

Raúl Krauthausen kämpft für Inklusion

Raúl Krauthausen ist der bekannteste Aktivist, wenn es um die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland geht. In seinem kraftvollen Plädoyer Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden wirft er grundlegende und unangenehme Fragen auf, bringt seine Leser dazu, sich mit ihrem eigenen Ableismus auseinanderzusetzen, und entwickelt eine Idee davon, wie Inklusion auf allen Ebenen zu leben ist.

Wo: Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

Beginn: 20 Uhr

Tickets: 16-21 Euro

Spiel ab! Mit Frank Goosen

Förster hat mit Fußball nichts am Hut. Als sein Freund Fränge das Training einer Bochumer Jugendmannschaft übernimmt und ihn bittet, ihm zu helfen, ist er erst mal skeptisch. Zusammen mit dem Lehrer Brocki wollen sie die Aufgabe meistern. Frank Goosen erzählt in Spiel ab! voll Witz, Herz und Insiderwissen von drei Männern, die von elf Teenagern mehr lernen, als sie je für möglich gehalten haben. Er hat endlich den Fußballroman geschrieben, auf den alle sehnsüchtig gewartet haben!

Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 21 Uhr

Tickets: 15-32 Euro

lit.Cologne 2023: Programm am 6. März

Von Brentano bis Bachmann. Von Luther bis Lindenberg. „Der ewige Brunnen“ mit Elke Heidenreich, Dirk von Petersdorff & Marc-Aurel Floros

Gedichte sind ein Quell des Vergnügens, der Klugheit und Weisheit. Die Gedichtsammlung Der ewige Brunnen ist seit vielen Jahrzehnten ein Klassiker. Millionen Leserinnen und Leser haben hier die Welt der deutschen Lyrik entdeckt und erkundet. In diesem schier unerschöpflichen Lesebuch spiegeln sich die Lebenserfahrungen von Jahrhunderten. Jetzt erscheint es in einer Neuausgabe, in der Dirk von Petersdorff berühmte und kanonische Gedichte mit frischen Stimmen aus der Vergangenheit wie aus der Gegenwart vereinigt hat. Er hat mehr Gedichte von Frauen als je zuvor aufgenommen und mehr Texte von jüdischen Autoren. Erstmals stehen im neuen „Ewigen Brunnen“ auch einige erstklassige Songtexte.

Elke Heidenreich geht mit Dirk von Petersdorff auf eine Reise durch die Welt der Lyrik. Sie stellen den Band vor und lesen Gedichte von Brentano bis Bachmann, von Goethe bis Gernhardt, von Luther bis Udo Lindenberg. Marc-Aurel Floros begleitet am Klavier.

Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: 15-32 Euro

Schwarz und Frau: eine selbstbewusste Einladung zur Reflexion. Mit Tsitsi Dangarembga

Die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga zählt zu den wichtigsten Stimmen des afrikanischen Kontinents. Für ihr künstlerisches Schaffen und ihr Engagement für Freiheits- und Frauenrechte in Simbabwe erhielt sie 2021 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ihr neues Buch Schwarz und Frau. Gedanken zur postkolonialen Gesellschaft stellt unbequem und hochpolitisch die doppelte Unterdrückung Schwarzer Frauen heraus. Wo: Kulturkirche Köln, Siebachstraße 85, 50733 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: ausverkauft Reisen Reisen – Michael Dietz und Jochen Schliemann wollen die Welt entdecken Michael Dietz und Jochen Schliemann haben über hundert Länder bereist – fertig sind sie noch lange nicht. Im reichweitenstärksten deutschsprachigen Reisepodcast Reisen Reisen ermutigen sie Menschen zum individuellen Reisen – mit anderen oder allein, zu nahen Zielen, Europas besten Plätzen oder absoluten Traumorten wie Südaustralien. Sie machen Lust aufs Unterwegssein, aufs Entdecken, auf Perspektivwechsel abseits von All-inclusive und Kreuzfahrt. Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets: ausverkauft Ian McEwan. Ein Jahrhundertschriftsteller gibt Auskunft. Mit Ulrich Noethen Am 21. Juni 2023 wird der große englische Schriftsteller Ian McEwan 75 Jahre alt. Bereits drei Monate vor diesem wichtigen Geburtstag gibt er seinem Kölner Publikum die Ehre und schenkt uns einen seiner raren Auftritte. In einem ausführlichen Gespräch gibt er Auskunft über sein Leben und Werk. Seit dem Welterfolg „Abbitte“ wurde jeder seiner Romane ein Bestseller, viele wurden verfilmt. Zuletzt kamen „Kindeswohl“ und „Am Strand“ in die Kinos. 1998 wurde ihm der Booker Prize verliehen, ein Jahr darauf den Shakespeare-Preis; außerdem erhielt er neben weiteren Auszeichnungen 2020 die Goethe-Medaille für sein Gesamtwerk. Im Herbst 2022 erschien der neueste große Roman: Lektionen. Wie immer bei McEwan geht es um komplexe moralische Fragen und darum, was uns Menschen prägt.

Aus „Lektionen“ liest der wunderbare Schauspieler und begnadete Vorleser Ulrich Noethen, das Gespräch führt McEwans Übersetzer und langjähriger Weggefährte Bernhard Robben. Wo: Flora Köln, Am Botanischen Garten 1a, 50735 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: 18-36 Euro Wer wollen wir sein? Für eine bessere Welt. Mit Maja Göpel Die Art, wie wir leben, wird sich fundamental verändern. Bisherige Selbstverständlichkeiten in Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Technologie zerbröseln. Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse verdeutlicht die Politökonomin, Transformationsexpertin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Maja Göpel in ihrem Bestseller Wir können auch anders, wie wir solche komplexen Entwicklungen verstehen und das gewonnene Wissen für eine bessere Welt nutzen können. Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets: 14-30 Euro Arno Geigers glückliches Geheimnis Jahrzehntelang hat der österreichische Schriftsteller Arno Geiger („Der alte König in seinem Exil“) ein Doppelleben geführt. In Das glückliche Geheimnis erzählt er davon: von Lebens- und Straßenerfahrungen, von Menschenkenntnis, Liebe und Trauer. Pointiert, voller Witz und mit großer Offenheit berichtet er von Anläufen und Enttäuschungen, vom Finden und Wegwerfen und schließlich vom Glück des Gelingens. Wo: Volksbühne am Rudolfplatz, Aachener Straße 5, 50674 Köln

Beginn: 20 Uhr

Tickets: ausverkauft Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten – Annabelle Hirsch Hundert Gegenstände des Alltags, der Mode, der Medizin, der Kunst – Annabelle Hirsch erschafft in Die Dinge. Eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten eine Schatzkammer zum Stöbern und Staunen. Anhand von Objekten erstellt sie eine Kulturgeschichte, die sich klug und amüsant der Objektivierung von Frauen entgegenstellt. „Das Buch ist ein von Hirsch kuratiertes Museum, ein Kompendium weiblicher Geschichte in all ihren Facetten“ (Der Tagesspiegel). Wo: Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

Beginn: 20 Uhr

Tickets: 16-21 Euro Behzad Karim Khani und Enissa Amani sezieren Hund Wolf Schakal „Das ist mit das Beste, was ich überhaupt gelesen habe …Herzzerreißend!“, frohlockt Elke Heidenreich über Behzad Karim Khanis Debüt Hund Wolf Schakal. Und einmal sind sich die Literaturkritik und Berlin-Neuköllns Kleinkriminelle einig: Dieses Buch ist eine Sensation! Mit Schauspielerin und Grimme-Preisträgerin Enissa Amani, die eine ganz ähnliche Lebensgeschichte hat, spricht Khani über die Flucht, das Ankommen und die Diplomatie der Straße. Wo: Kulturkirche Köln, Siebachstraße 85, 50733 Köln

Beginn: 21 Uhr

Tickets: ausverkauft Kompass für die Seele. Mit Bas Kast Pandemie, Krisen, Stress und Zukunftsängste – um unser psychisches Wohlbefinden ist es derzeit nicht allzu gut bestellt. In seinem Buch Kompass für die Seele geht Bestsellerautor Bas Kast, dessen „Ernährungskompass“ zu einem Best- und Dauerseller wurde, der Frage nach, was wir selbst dafür tun können, um unsere Seele zu stärken. Er recherchiert, wie Ernährung und mentale Gesundheit zusammenhängen, und probiert aus, wie körperliche Bewegung, Naturerlebnisse oder Hitze und Kälte-Erfahrungen unsere Psyche beleben. Er besucht Meditations-Intensivkurse und testet an sich selbst die Heilkraft bewusstseinsverändernder Substanzen. Und er forscht nach, ob die Empfehlungen antiker Philosophen, den Seelenfrieden zu finden, auch heute noch gelten. Mit zehn einfachen, teils überraschenden Strategien zeigt er, wie wir Körper und Geist in jeder Lebensphase erfrischen, Zuversicht gewinnen und wieder ins Gleichgewicht kommen. Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: 15-32 Euro Siri Hustvedt über Mütter, Väter und Täter. Mit Milena Karas Mit dem Roman „Was ich liebte“ hatte sie ihren internationalen Durchbruch. Siri Hustvedt ist nicht nur eine erfolgreiche Romanautorin, sie ist zugleich eine wache Beobachterin der Welt und eine profilierte Essayistin. In Mütter, Väter und Täter ergründet sie vielfältige Themenfelder: von der Natur von Erinnerung und Zeit bis zu Mutterschaft und dem, was wir von unseren Eltern erben. An lebendig erzählten Beispielen aus ihrer Familiengeschichte und Lebenserfahrung zeigt Hustvedt, wie porös die Grenzen sind zwischen uns und den anderen, zwischen Werken der Kunst und denen, die sie betrachten, zwischen dem Ich und der Welt. Und so privat diese abwechslungsreiche Reise durch die unterschiedlichsten Themenfelder erscheint, so universell ist sie letztlich – ein vorläufiges Fazit von Siri Hustvedts lebenslanger Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir funktionieren und was uns als Menschen zusammenhält. Wo: Flora Köln, Am Botanischen Garten 1a, 50735 Köln

Beginn: 21 Uhr

Tickets: 18-36 Euro lit.Cologne 2023: Programm am 8. März Mick Herron und Dietmar Bär erklären die London Rules Die Slough-House-Romane des Engländers Mick Herron gehören zum Besten, was das Krimi-Genre in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Mit London Rules erschien soeben der fünfte Band der Reihe um das Ekel Jackson Lamb. Roderick Ho, Ober-Nerd der abservierten Agententruppe, entgeht nur knapp einem stümperhaft ausgeführten Attentat. Seine Kollegen eilen ihm (widerwillig) zu Hilfe und machen aus einer schwierigen Situation – das Schlimmste. Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: 15-32 Euro Hanni Rützlers Food Report – Der Kampf für eine bessere Zukunft Was werden wir morgen essen? In dieser Frage spiegeln sich Industrie- und Agrarpolitik ebenso wie Klimawandel und Welternährung. Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde, alles will heute zusammengedacht werden. Und genau das tut Hanni Rützler, eine der führenden Foodtrend-Forschern Europas, mit ihrem Food Report. Im Gespräch gibt sie Auskunft zur Re-Regionalisierung, zur Zukunft der Fleischindustrie und lässt uns teilhaben am Gedanken der „Retail Vision“. Wo: Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

Beginn: 20 Uhr

Tickets: 16-21 Euro Karneval des Glücks – In Erinnerung an Roger Willemsen. Katja Riemann, Franziska Hölscher und Marianna Shirinyan schenken uns einen musikalischen Abend mit Tieren „Roger Willemsen hinterlässt eine Lücke, die nicht mehr zu füllen ist. Seine Worte, seine Haltung in der aktuellen weltpolitischen und humanitären Situation möchte ich hören, mich davon bereichern lassen“, schreibt Katja Riemann in der Ankündigung dieses Programms. Camille Saint-Saëns Kompositionen haben Roger Willemsen in Karneval der Tiere zu einer scharfzüngigen und mitunter deftigen Reise in die Tierwelt inspiriert. Hinweise auf Religion, Erotik oder Menschenrechte finden sich in den vermenschlichten Tierwesen wieder. Im von ihm verfassten Kinderbuch Das müde Glück erleben wir die andere Seite der Münze. „Vom Umgang mit dem Unglück“ könnte der Untertitel dieser Hiob-Geschichte lauten. Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: 15-32 Euro Mal schlank, mal voll – Clemens J. Setz ist süchtig nach dem Mond Ausnahmeliterat Clemens J. Setz wird von Himmelskörpern magisch angezogen. In Monde vor der Landung macht sich sein Protagonist Peter Bender in den Zwischenkriegsjahren des 20. Jahrhunderts mit der Proklamation der Hohlwelt-Theorie einen Namen: Die Menschheit lebe nicht auf, sondern in einer Kugel; außerhalb dieser existiere nichts. Bender lernt schmerzlich, dass das Anerkennen gemeinsamer Realitäten überlebenswichtig sein kann. Nach einer wahren Lebensgeschichte. Wo: Kulturkirche Köln, Siebachstraße 85, 50733 Köln

Beginn: 19 Uhr

Tickets: 16-21 Euro Storytelling within Dance – Eine offene Probe: Richard Siegal / Ballet of Difference Die Tanzkompanie Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln reiste zur Inspiration für ihre neue Produktion („Ballet of (Dis)Obedience“, Premiere am 24. März) nach Japan. Nun gewährt sie einen exklusiven Einblick in ihren künstlerischen Arbeitsprozess. Im Anschluss an eine einstündige offene. Probe spricht Choreograf Richard Siegal über facettenreiche Bewegungskulturen, die Strahlkraft von Tanz – und über die Kunst, Geschichten mit Körpern zu erzählen. Wo: Schauspiel Köln Depot 1, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets: ausverkauft Ingeborg Bachmann & Max Frisch „Wir haben es nicht gut gemacht.“ Mit Matthias Brandt & Johanna Wokalek Frühjahr 1958: Ingeborg Bachmann – gefeierte Lyrikerin, Preisträgerin der Gruppe 47 und ‚Coverstar‘ des SPIEGEL – bringt gerade das Hörspiel „Der gute Gott von Manhattan“ auf Sendung. Max Frisch, in dieser Zeit mit Inszenierungen von „Biedermann und die Brandstifter“ beschäftigt, schreibt der „jungen Dichterin“, wie begeistert er von ihrem Hörspiel ist. Mit Bachmanns Antwort im Juni 1958 beginnt ein Briefwechsel, der – vom Kennenlernen bis lange nach der Trennung – Zeugnis ablegt vom Leben, Lieben und Leiden eines der bekanntesten Paare der deutschsprachigen Literatur. Nähe und Distanz, Bewunderung und Rivalität, Eifersucht, Fluchtimpulse und Verlustangst, aber auch die Schwierigkeiten des Arbeitens in einer gemeinsamen Wohnung und die Spannung zwischen Schriftstellerexistenz und Zweisamkeit – die Themen der autobiografischen Zeugnisse sind zeitlos.

Matthias Brandt und Johanna Wokalek lesen aus dem Jahrhundertbriefwechsel. Wo: Sartory-Säle, Friesenstraße 44-48, 50670 Köln

Beginn: 19.30 Uhr

Tickets: ausverkauft Jan Weiler berichtet Neues vom Spätpubertier Wenn Fahrdienste und regelmäßige Fütterungen nicht mehr erforderlich sind, bricht für die Ältern ein neues Zeitalter an. Nun fordern die Spätpubertiere aus dem Urlaub in Kroatien größere Geldbeträge an. Sie konfrontieren die Ältern mit deren veralteten Weltsichten und verbieten ihnen den Gebrauch von Alufolie. Jan Weiler berichtet sogar vom Verbot von schwarzen Hemden für Männer über 50 und erzählt uns an diesem Abend von den kompletten Auswüchsen der Älternzeit. Wo: WDR-Funkhaus, Wallrafplatz 5, 50670 Köln

Beginn: 21 Uhr

Tickets: 15-32 Euro Antonia Baum und eine Frau am Ende ihrer Kräfte Antonia Baum beging 2018 „absoluten Schriftstellerselbstmord“ (O-Ton Baum) und schrieb mit „Stillleben“ ein sehr persönliches Buch über Mutterschaft. Nun führt sie ihr Werk lebendig und fiktional fort. Baums Ich-Erzählerin in ihrem neuen, brillanten Roman Siegfried ist Alleinverdienerin, Mutter und einfach nur erschöpft. Als sie eines Tages das Gefühl hat, gar nichts mehr unter Kontrolle zu haben, weist sie sich selbst in die Psychiatrie ein. Wo: Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

Beginn: 21 Uhr

Tickets: 16-21 Euro lit.Cologne 2023: Programm am 9. März Maxim Leo und Jochen Gutsch über ein Happy End mit Kater Richard Gold hat alles für den Tag vorbereitet, an dem er sich das Leben nehmen will, als sich ein dürrer Kater vor sein Fenster setzt und ihn komplett aus dem Konzept bringt. Frankie, der Kater, zieht beim lebensmüden Gold ein, und es beginnt die skurrile Freundschaft zwischen zwei Außenseitern, von denen zumindest einer fest an ein Happy End glaubt. Jochen Gutsch und Maxim Leo („Es ist nur eine Phase, Hase“) haben ein berührendes und urkomisches Buch geschrieben. Wo: Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, 50677 Köln

Beginn: 18 Uhr

Tickets: 16-21 Euro