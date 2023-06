„GNTM“ 2023: Finale am Donnerstag! Kandidatinnen und Gast-Juroren – alle Infos

Seit dem 17. Februar 2023 geht Model-Mama Heidi Klum wieder auf die Suche nach „Germany’s Next Topmodel“. Wo die Casting-Show gedreht wurde, wer in der Jury ist und wer die diesjährigen Kandidatinnen sind, erfahrt ihr hier. Auch alle Antworten auf eure drängenden Fragen zum Finale von GNTM 2023 findet ihr hier.

Wann ist das Finale von GNTM 2023 – und wer ist zu Gast?

In diesem Jahr findet das Finale am 15. Juni um 20.15 Uhr statt und wird live auf Prosieben ausgestrahlt. Austragungsort ist Köln, GNTM-Kandidatin Cassy übernimmt die Backstage-Moderation.

Diese Gäste und Musiker sind in der Finalshow von „GNTM“ am Donnerstag, 15. Juni 2023, dabei:

Jean Paul Gaultier , Modedesigner

, Modedesigner Kim Petras , Grammy-Gewinnerin

, Grammy-Gewinnerin Scorpions , Rockband

, Rockband Majnoon , Choreograf und Tänzer

, Choreograf und Tänzer Loreen , Doppel-ESC-Gewinnerin

, Doppel-ESC-Gewinnerin Christian Cowan , Modedesigner

, Modedesigner Leni Klum , Heidis Tochter und Model

, Heidis Tochter und Model Ensemble des Friedrichstadt-Palasts

Finale „GNTM“ 2023: Warum es keine Tickets für die Show in Köln zu kaufen gibt

Das Finale startet am Donnerstag (15. Juni) in Köln. Wie „GNTM“ auf Instagram verkündete, gibt es für dieses Jahr keine Tickets für Fans zu kaufen. Die Plätze in der Live Show sind ausschließlich für Familie und Freunde der Teilnehmerinnen sowie geladene Gäste reserviert.

GNTM äußert sich in einem Post zu den enttäuschten Reaktionen der Fans, die ein Ticket kaufen wollten. „Im Studio werden unsere Finalistinnen von Family & Friends unterstützt, deshalb wird es keine Tickets im Verkauf geben“, heißt es.

„GNTM“ 2023: Spoiler ums Finale – welche Kandidatinnen gewinnt?

Woche für Woche entscheidet Modelchefin Heidi Klum gemeinsam mit ihren Gastjuroren, welche Anwärterinnen das Zeug zum Modeln haben – und welche nicht. Doch schon jetzt richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das große GNTM-Finale 2023. Angeheizt wird die Gerüchteküche durch eine veröffentlichte Liste auf TikTok, die die angeblichen Kandidatinnen der Finalshow offenbaren soll. Gerüchte und alle Infos zu den Favoritinnen fürs GNTM-Finale 2023 findet ihr hier!

GNTM 2023 Start und Sendetermine: Wann läuft GNTM im TV?

GNTM 2022 startete am Donnerstag, den 16. Februar 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Anschließend könnt ihr euch jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben über neue Folgen mit Heidi Klum und ihren Nachwuchsmodels freuen.

Alle Sendetermine von GNTM 2023 im TV:

Folge 1: Donnerstag, 16. Februar 2023 um 20.15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 23. Februar 2023, um 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 2. März 2023, um 20.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 9. März 2023, um 20.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 16. März 2023, um 20.15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 23. März 2023, um 20.15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 30. März 2023, um 20.15 Uhr

Folge 8: Donnerstag, 6. April 2023, um 20.15 Uhr

Folge 9: Donnerstag, 13. April 2023, um 20.15 Uhr

Folge 10: Donnerstag, 20. April 2023, um 20.15 Uhr

Folge 11: Donnerstag, 27. April 2023, um 20.15 Uhr

Folge 12: Donnerstag, 4. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 13: Donnerstag, 11. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 14: Donnerstag, 18. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 15: Donnerstag, 25. Mai 2023, um 20.15 Uhr

Folge 16: Donnerstag, 1. Juni 2023, um 20.15 Uhr

Folge 17 (Halbfinale): Donnertag, 8. Juni 2023, um 20.15

Folge 18 (Finale): Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20.15 Uhr

GNTM 2023 Kandidatinnen: Diese Teilnehmerinnen sind noch dabei

Heidis Liste an Modelanwärterinnen ist auch in diesem Jahr bunt und divers. Insgesamt kämpften dieses Jahr 35 Teilnehmerinnen und sechs Nachzüglerinnen um den Sieg bei „GNTM“ 2023. Folgende Models sind noch im Rennen:

Olivia (22)

Selma (18)

Somajia (21)

Viviane (22)

Nicole (49)

GNTM 2023: Wer ist in welcher Folge ausgeschieden?

Folge 1: Elisabeth (21)

Folge 1: Ana (23)

Folge 1: Alina (21)

Folge 1: Indira (20)

Folge 2: keiner muss die Show verlassen

Folge 3: Melissa (19)

Folge 3: Slata (19)

Folge 3: Juliette (20)

Folge 3: Melina (18)

Folge 4: Eliz (20)

Folge 4: Zoey (26)

Folge 4: Emilia (18)

Folge 5: Sarah (20) (freiwillig)

Folge 5: Tracy (25) (freiwillig)

Folge 6: Jülie (23)

Folge 6: Elsa (18)

Folge 7: Lara (19)

Folge 8: Zuzel (50)

Folge 8: Charlene (51)

Folge 8: Leona (19)

Folge 9: Ina (41)

Folge 10: Anya (19)

Folge 11: Marielena (52)

Folge 11: Cassy (23)

Folge 12: Maike (23)

Folge 13: Nina (22)

Folge 14: Mirella (20)

Folge 15: Katherine (20)

Folge 16: Anna-Maria (24)

Folge 16: Ida (23)

Folge 17 (Halbfinale): Coco (20)

Die fehlenden sechs Best Ager Models kamen schließlich in der achten Folge am Donnerstag, 6. April, hinzu. Alle Infos über die Nachzüglerinnen haben wir euch hier zusammengetragen.

GNTM 2023: Was ist passiert?

Jede Episode von „Germany’s Next Topmodel“ hält ihre eigene Tücken bereit. Im Fokus steht wie immer ein Shooting und der Entscheidungswalk am Ende der Show. Hier müssen die Modelanwärterinnen, die weiter im Rennen sind, Heidi Klum und ihren Gastjuroren überzeugen. Zusätzlich sorgt ein Haufen junger Mädchen für den ein oder anderen Ausraster unter den Schönheiten. Doch, um es in den Worten des Topmodels auszudrücken, am Ende kann es nur Eine geben!

Wer sind die Gastjuroren bei GNTM 2023?

Als professionelle Unterstützung hat Heidi vergangenes Jahr unter anderem Verstärkung in der eigenen Familie gefunden – Tochter Leni war mit dabei. Und wer wird 2023 dabei sein?

Die Gastjuroren bei GNTM 2023:

Folge 1: Winnie Harlow (28), Supermodel und Peter Dundas (54), Modedesigner

(28), Supermodel und (54), Modedesigner Folge 2: Elsa Hosk (34), Supermodel

(34), Supermodel Folge 3: Rankin (57), Starfotograf

(57), Starfotograf Folge 4: Yannik Zamboni (35), Fashiondesigner und Brian Bowen Smith (54), Promifotograf

(35), Fashiondesigner und (54), Promifotograf Folge 5: Alessandra Ambrosio (41), Supermodel

(41), Supermodel Folge 6: Rebecca Mir (31), Moderatorin und Model

(31), Moderatorin und Model Folge 7: Elevator Boys , TikTok-Stars und Christian Cowan (26), Stardesigner

, TikTok-Stars und (26), Stardesigner Folge 8: Coco Rocha (34), Supermodel

(34), Supermodel Folge 9: Nikeata Thompson (42), deutsch-britische Choreografin

(42), deutsch-britische Choreografin Folge 10: Ashley Graham (35), Supermodel

(35), Supermodel Folge 11: Kilian Kerner (39), Designer und Anna dello Russo (61), Mode-Journalistin

(39), Designer und (61), Mode-Journalistin Folge 12: Thomas Hayo (54), Creative Director

(54), Creative Director Folge 13: Sofia Vergara (50), kolumbianisch-US-amerikanische Schauspielerin und Model

(50), kolumbianisch-US-amerikanische Schauspielerin und Model Folge 14: Karolína Kurková (39), tschechisches Supermodel und Schauspielerin

(39), tschechisches Supermodel und Schauspielerin Folge 15: Stefanie Giesinger (26), Model und GNTM-Siegerin 2014

(26), Model und GNTM-Siegerin 2014 Folge 16: Kerstin Schneider (58), Chefredakteurin bei „Harpers Bazaar Germany“

(58), Chefredakteurin bei „Harpers Bazaar Germany“ Folge 17: Elle Macpherson (59), Model und Schauspielerin und Philipp Plein (45), Modedesigner

Weitere Gastjuroren bei GNTM 2023:

Vicky Lawton

Wann ist GNTM 2023 gestartet?

Seit Februar hat das Warten auf „Germany’s Next Topmodel“ ein Ende: Seit dem 16. Februar läuft die Staffel von GNTM 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Wo wird GNTM 2023 gedreht?

Die Dreharbeiten für GNTM 2023 finden dieses Jahr zunächst in den USA in Los Angeles statt. In Heidis Wahlheimat werden die Mädchen durch die Modelmama und Gastjuroren begleitet. Ab der elften Folge machte die Modelshow einen Abstecher in die deutsche Hauptstadt Berlin, ehe es dann zurück in den USA ging. Hier geht es weiter nach Nevada, Las Vegas und schließlich wieder nach Los Angeles.

GNTM-Dreharbeiten 2023: Wann ging der Dreh für die neue Staffel los?

Bereits im November 2022 teilte Modelmama Heidi Klum auf Social Media-Aufnahmen von den Dreharbeiten. Am 5. Januar postet Heidi: „Ich freue mich riesig, endlich geht es wieder los!“ Germany’s next Topmodel 2023 läuft seit dem 16. Februar jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Wann kann man sich für GNTM 2023 bewerben?

Da große TV-Produktionen wie „Germany’s Next Topmodel“ oftmals mehrere Monate im Voraus geplant und gedreht werden, war der Bewerbungs-Schluss für die Castings bereits im Juni 2022. Inzwischen hat Heidi ihre Auswahl an Mädels getroffen.

GNTM 2023 Voraussetzungen: Wie alt muss man sein, um sich bei Germanys Next Topmodel zu bewerben?

Damit ihr euch bei GNTM bewerben könnt, müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein. Für alle Bewerberinnen, die unter 18 Jahre sind, gilt: Einverständnis der Eltern bzw. des Vormundes mitbringen!

Wird es 2023 Männer als Kandidaten bei GNTM geben?

Auch bei GNTM 2023 wird es vermutlich keine Male-Models geben. Normalerweise gibt es jedoch in jeder Staffel die sogenannte „Boys-Edition“, in der Heidis „Määädchen“ mit sexy Männermodels posieren müssen. Ob Fans der Casting-Show sich auch in diesem Jahr über Sixpacks und knappe Badehosen freuen können, ist jedoch noch nicht klar.

GNTM Kandidaten: Die älteste Teilnehmerin war 68 Jahre alt!

Unter den GNTM-Kandidatinnen der vergangenen Staffel war auch die 68 Jahre alte Barbara, die die erstmals älteste Teilnehmerin (68) in der Geschichte von „Germany’s Next Topmodel“ war.

Ob auch in der neuen Staffel 2023 wieder Best Ager Models mit dabei sind, ist noch nicht klar. In der TV-Vorschau sind jedenfalls auch Damen des höheren Alters zu sehen, die nicht in der offiziellen Kandidatinnen-Liste gereiht sind. Womöglich sind sie Teil der sechs Modelanwärterinnen, dessen Einreise zu Drehbeginn wegen eines fehlenden Einreisevisums verwehrt wurde.

GNTM 2023: Im Opener tanz Heidi zu „Pink“

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Heidi Klum ihre erste Single gemeinsam mit US-Rapper Snoop Dogg. Der Song „Chai Tea with Heidi“ war zugleich der Opener für die Folgen am Donnerstagabend. Dieses Jahr tanzt Heidi zu dem Hit der US-amerikanischen Popsängerin Pink. Zum Song „Never Gonna Not Dance Again“ zeigt sich das Supermodel in ein pastellfarbenes, hautenges Kleid und tanzt zum fröhlichen Jingle der Sängerin.

Wird Leni Klum wieder Teil von GNTM 2023 sein?

Letztes Jahr stattete Leni Klum dem Model-Cast mehrmals einen Besuch ab und fungierte als Gast-Jurorin an der Seite ihrer berühmten Mama. Auch in diesem Jahr wird die heute 19-Jährige in der Show zu sehen sein – jedoch erst im Finale.

Wann war das Umsyling bei GNTM 2023?

Entwarnung für alle Liebhaber des guten alten „Umstyling-Dramas“: Auf der Presskonferenz zur 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ hat Heidi Klum bestätigt, dass auch 2023 das große Umstyling stattfinden wird, bei dem schon so manch eine Kandidatin eine fesche Kurzhaarfrisur oder pumuckl-farbene Haare verpasst bekommen hat. Das Umstyling lief in der fünften Folge am 16. März 2023. Alle Infos zum Umstyling bei GNTM 2023 findet ihr hier.

GNTM 2023: Wiederholungen und Stream

Traditionell laufen GNTM-Wiederholungen immer freitags um 20.15 Uhr auf SIXX. Doch auch auf Joyn könnt ihr GNTM kostenlos live streamen und verpasste Folgen nachschauen. Der Streaming-Anbieter hat alle vergangenen Staffeln von „Germany’s Next Topmodel“ bis zu Staffel 2 in petto!

GNTM 2022 Gewinnerin: Wer gewann die letzte Staffel der Casting-Show?

Klar ist: „Germany’s Next Topmodel“ 2022 war so divers, wie nie. Daher war der Konkurrenzkampf und die damit einhergehende Entscheidung über die Gewinnerin der 17. Staffel auch besonders hart. Am Ende einer turbulente Staffel konnte sich die Österreicherin Lou-Anne gegen ihre Konkurrentinnen, darunter auch ihre eigene Mutter, durchsetzen.