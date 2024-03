GNTM-Umstyling 2024: Vorher-Nacher-Fotos aller Models

Eine Staffel, in der alles ein wenig anders ist, als sonst: Zum ersten Mal flossen beim beliebten GNTM-Umstyling nicht die Tränen von weiblichen Kandidatinnen, sondern von hartgesottenen Kerlen.

Wir zeigen euch, wer die krasseste Typveränderung bekommen hat.

Wer hat ein Umstyling bekommen?

Insgesamt bekamen 13 der 31 verbliebenen Models eine Typveränderung:

Julian und Luka

Armin

Lydwine

Jana

Stella

Mare

Alexandra

Sara

Fabienne

Nuri

Lea

Leoni

In der Umstyling-Folge war es nicht die schadenfreudige Lache von Heidi Klum, welche die Zuschauer genervt hat, sondern die von Kandidatin Stella. Vor allem Armin, Luka und Julian brachte die 34-Jährige damit auf die Palme.

„Diese gehässige Lache, ich hasse sowas. Du bist eine falsche Person“, platzt es aus Julian heraus. Die vierfache Mama kontert: „Ich weiß, bis zu welchem Grad ich gehen kann. Ich hoffe, sie verstehen meinen Humor.“

Unter einem Instagram-Posting lassen einige Zuschauer ihren Dampf ab: „Die nervt nuuur! Beim Umstyling völlig daneben!“, schreibt eine Nutzerin. „Ich weiß nicht, was sie für ein Problem hat, aber muss man denn so dumm lachen die ganze Zeit? Ich finde das geht gar nicht…“, findet ein weiterer GNTM-Fan.

Während die anderen Kandidatinnen bei „Germany’s Next Topmodel“ teils radikale Typveränderungen durchmachten, blieb Stellas Look nahezu unverändert. Lediglich ihre Haare wurden etwas heller gefärbt und gestylt.

Julian und Luka werden blond – und sind den Tränen nahe

Während einige Kandidatinnen freudig gespannt auf ihre anstehenden Typveränderung warteten, fließen bei einem Kandidaten fast die Tränen. Der Grund: Die GNTM-„Twins“ bekamen eine Blondierung, von den Nebenwirkungen war Julian alles andere als begeistert. „Es fühlt sich an, als würde mein Kopf gerade abbrennen!“, quälte der 24-Jährige aus sich heraus.

Sein Zwillingsbruder Luka zerrte ihn durch die Tortur und bot ihm mentale Unterstützung. Am Ende hat es sich gelohnt: „Wie ich das gesehen hab, hab ich mir einfach nur gedacht ‚crazy!‘, ich find den Look echt geil“, sagte er nach dem ersten Blick in den Spiegel.

Doch der Feinschliff hat noch gefehlt: Modelmama Heidi Klum setzte an Lukas frisch blondiertem Haupt die Schere an und schnitt ihm die Haare noch ein wenig kürzer als die seines Bruder. Eine erneute Verwechslungsgefahr der beiden wurde so aus der Welt geschafft.

Kandidatin Jana wird zur Blondine

Auch die Veränderung der Haarfarbe bei Kandidatin Jana sorgte für Aufsehen: Die 25-Jährige musste sich von ihrer brünette-gelockten Mähne verabschieden und spaziert nun als Blondine durch die Straßen.

Sonnyboy Armin muss sich an seinen „Bad“-Look gewöhnen

Armins geliebte Langhaarmatte war ihm ans Herz gewachsen, die Vorstellung, sie zu verlieren, bereitete ihm Sorgen. Doch Heidi Klum hatte andere Pläne. Schon länger schwebte ihr vor, Armins Haare „komplett abzuschneiden“.

Ein moderner Kurzhaarschnitt verleiht ihm einen Sexiness-Boost: „Du siehst mega-sexy aus!“, riefen sie ihm anerkennend zu. Selbst Armin musste zugeben: „So schlecht sieht das gar nicht aus.“

Lea aus Düsseldorf bekommt einen Pixie Cut

Einer der heftigsten Typveränderungen bekam Kandidatin Lea. Die Düsseldorferin rockt ab jetzt einen frechen Pixie Cut. Und das, obwohl sie zuvor Angst vor einer Kurzhaar-Frisur hatte. Beim ersten Blick in den Spiegel wirkten ihre Sorgen allerdings wie weggeblasen. „Ich mag’s richtig gerne!“, strahlt die 24-Jährige.

Apricot auf dem Haupt für Kandidatin Mare

Mare ist es gewohnt, mit ihrem Aussehen zu experimentieren. Verschiedene Farben und Frisuren gehören zum Leben der wandelbaren Bayerin dazu. Doch beim Umstyling erwartete selbst sie nicht, dass ein knalliger Apricot-Ton auf ihrem Kopf landen würde. „Ich hatte schon Rosa […] und knalliges Orange, aber das ist so die Mitte von beidem“, beschrieb sie die neue Farbe mit einem Lächeln.

Lydwine ist „verliebt“ in ihre Perücke

Die Angst vor einem ungewollten Kurzhaarschnitt saß auch bei Kandidatin Lydwine tief. Doch ihre Bedenken waren unbegründet. Die Stylisten zauberten ihr eine prachtvolle Langhaar-Perücke mit blonden Strähnen.

„Ich sterbe“, hauchte sie voller Euphorie. Die neue Frisur übertraf all ihre Erwartungen.

Alexandra ist die „Lady in red“

Für Alexandra kam beim Umstyling keine Geringere als Heidi Klums persönliche Hairstylistin Wendy Iles zum Einsatz. Mit einem stufigen Schnitt an den Seiten, der an einen Wolf Cut erinnert, und einem feurigen Rotton verlieh sie Alexandras Typ eine völlig neue Dimension.

Als Alexandra das fertige Ergebnis im Spiegel sah, war sie überwältigt. „Wow!“, entfuhr es ihr. Selbst Heidi Klum war begeistert: „Du schaust wirklich Hammer aus!“

Von brav zu blond – Leoni im Lena-Gercke-Look

Modelanwärterin Leoni betrat den Umstyling-Raum mit einem eher unauffälligen Look. Mit hellem Blond, einem akkuraten Mittelscheitel und einem strahlenden Lächeln sah Leoni nach dem Umstyling plötzlich aus wie eine waschechte Lena Gercke – die Gewinnerin der ersten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“.

Fabienne fühlt sich wie Beyoncé

Kandidatin Fabienne war es gewohnt, ihre Haare stets in Braids zu tragen. Umso mutiger war der Schritt, sich beim Umstyling einer Typveränderung zu unterziehen. Am Ende der Sitzung erstrahlt Fabienne mit einer voluminösen Langhaar-Perücke, die ihr bis zur Taille reicht.

Fabienne war überwältigt vom Ergebnis. „Das ist heftig!“, entfuhr es ihr beim Blick in den Spiegel.

Nuri bekommt sexy Extensions

Als Transgender-Model ist Nuris Frisur eng mit ihrer Identität verbunden. Die Stylisten nahmen Nuris Bedenken ernst und entschieden sich für Extensions. Nuris Zweifel verflogen beim Blick in den Spiegel. Begeistert von ihrer neuen Mähne strahlte sie: „Ich seh‘ super sexy aus. Ich bin schon fast ein bisschen überwältigt, wie sexy ich das finde!“

GNTM-Teilnehmerin Stella wird etwas frecher

Anstatt einer radikalen Typveränderung entschieden sich die Experten bei Stella für einen subtilen, aber effektvollen Ansatz. Der 34-Jährigen gefällt’s: „Ich heul‘ gleich“, entfuhr es der Vierfach-Mama beim Blick in den Spiegel.

Kandidatin Sara bekommt noch mehr Locken

Mehr Locken, neuer Look: Mittels Extensions verliehen die Friseure Saras Haaren noch mehr Volumen und Fülle. Ein frischer Pony rahmt ihr Gesicht nun schmeichelhaft ein.

Das Umstyling ist immer wieder ein GNTM-Highlight

Das Umstyling gehört seit Jahren zu den Highlights jeder GNTM-Staffel. Es ist eine Herausforderung für die Models, sich auf eine Typveränderung einzulassen und mit ihrem neuen Aussehen selbstbewusst auf dem Laufsteg zu präsentieren.

Wer wird am Ende „Germany’s Next Topmodel“?

Das Rennen um den Titel „Germany’s Next Topmodel“ 2024 läuft weiter: In den nächsten Folgen müssen die Models unter Beweis stellen, dass sie das Zeug zum Topmodel haben.

