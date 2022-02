GNTM: So erfolgreich sind diese ehemaligen „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatinnen heute

Treue Zuschauer von „Germany’s Next Topmodel“ wissen, dass der Sieg bei der beliebten Model-Casting-Show mit Heidi Klum nicht zwingend die große Modelkarriere nach sich zieht. Doch einige ehemalige Gewinnerinnen und Teilnehmerinnen des ProSieben-Formats haben es dennoch auf dem ein oder anderen Weg groß rausgebracht. Was machen die damaligen Nachwuchsmodels heute und wie erfolgreich sind sie? Alle Infos in gibts in unserer Bilderstrecke zu Stefanie Giesinger, Lena Gercke, Sarina Nowak und Konsorten.

Selbst eingefleischte GNTM-Fans werden diese Kandidatin wohl kaum noch erkennen: Lisa del Piero nahm 2014 an der ProSieben-Show mit Modelmama Heidi Klum teil. Mittlerweile hat die heutige Fitness-Bloggerin einige Pfunde zugenommen – und zwar an Muskelmasse! Ihren über 800.000 Followern gibt Lisa hilfreiche Sport-Tipps an die Hand. Foto: instagram/lisadelpiero 2017 nahm Gerda Lewis als Kandidatin bei "Germany's Next Topmodel" teil – kam aber nicht einmal unter die Top-10-Teilnehmerinnen. Ein Jahr später startete sie dafür als " Bachelorette " ihre TV- und Influencer-Karriere. Mit ihrem damaligen Auserwählten Keno Rütter ist die schöne Ex-GNTM-Kandidatin nicht mehr zusammen. Foto: instagram/gerdalewis Ihr Vater ist der berühmte Schauspieler Mathieu Carrière – doch sie möchte sich durch ihre eigenen Berufsaktivitäten profilieren: Bei GNTM wurde Elena Carrière im Jahr 2016 zur Zweitplatzierten gekürt. Danach schossen ihre Instagram-Follower durch die Decke. Auch einen eigenen Podcast hat die schöne Influencerin mittlerweile. Foto: Horst Ossinger/dpa Ivana Teklic überzeugte bei GNTM 2014 durch ihren typischen Model-Look und belegte den dritten Platz. Nach ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" begann Ivanas vielversprechende Modelkarriere. Unter anderem durfte die Blondine bereits für Dior auf der Pariser Fashion Week laufen – ziemlich beeindruckend! Foto: instagram/ivanatofficial In der vierten Staffel von GNTM schaffte es Sarina Nowak sogar unter die Top 5. Wenige Jahre später konnten Fans sie kaum wieder erkennen: Denn Sarina pfiff auf die typischen Model-Koventionen und hörte auf, sich immer weiter runterzuhungern. Inzwischen ist die hübsche Blondine ein so gefragtes Plus-Size-Model, dass sie 2022 sogar als Gastjurorin an Heidis Seite bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen sein wird. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Rebecca Mir ist das Paradebeispiel für eine erfolgreiche Ex-GNTM-Kandidatin. 2011 belegte das brünette Nachwuchsmodel den zweiten Platz in der Casting-Show mit Heidi Klum. Darauf folgte nicht nur eine Karriere als Model, sondern auch als gefragte Fernsehmoderatorin für ProSieben. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa 2015 gewann die Kandidatin Vanessa Fuchs "Germany's Next Topmodel". Sie ist gleichzeitig eine der wenigen Gewinnerinnen von GNTM, die internationalen Erfolg mit ihrer Modelkarriere feiern können. Inzwischen lebt die gebürtige Bergisch Gladbacherin sogar in der Mode-Metropole New York. Foto: Annette Riedl/dpa 2007 sicherte sie sich den dritten Platz bei GNTM – anschließend zog Hana Nitsche für ihren Traum vom Modeln sogar nach New York. Als Dessous-Model war die heutige Mutter einer kleinen Tochter erfolgreich. Momentan liegt die Karriere jedoch auf Eis, denn die Ex-Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" will sich erst einmal auf ihre kleine Familie konzentrieren, mit der sie in Kalifornien lebt. Foto: Soeren Stache Stefanie Giesinger ist deutschlandweit bekannt. Die GTNM-Gewinnerin von 2014 kann auf eine beachtliche Karriere zurückschauen. Als Model arbeitete sie unter anderem für Nike und auch auf Social Media hat die schöne Russin eine große Reichweite. Gemeinsam mit ihrem Freund Marcus Butler gründete Stefanie Giesinger im Jahr 2020 ihr eigenes nachhaltiges Modelabel. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Sie ist Model, Moderatorin und Unternehmerin: Lena Gercke, die Gewinnerin von GNTM 2006 ist ganz schön dick im Geschäft. Neben ihrer eigenen Modelinie vertreibt sie unter der Marke "LeGer" sogar Möbel und Wohnaccessoires. Als Moderatorin ist Lena Gercke unter anderem bei "The Voice of Germany" zu sehen. Foto: Gerald Matzka/dpa Seit ihrer GNTM-Teilnahme im Jahr 2016 hat die ehemalige Kandidatin Fata Hasanovic 17 Kilo zugenommen. Das verhilft ihr zwar nicht auf die High-Fashion-Laufstege dieser Welt, aber dafür zu einer großen Fan-Gemeine auf Instagram und Co. Dort hält die in Dubai lebende Influencerin ihre Follower vor allem über Themen wie Beauty und Fashion auf dem Laufenden. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa 2014 nahm Betty Taube bei "Germany's Next Topmodel" teil und belegte den vierten Platz. Danach sicherte sie sich sogar ihr eigenes TV-Format "Betty goes...", in dem sie verschiedenste Länder bereiste. Neben diversen Modeljobs ist Betty Taube auch bereits auf der Filmleinwand zu sehen gewesen. Foto: Tobias Hase/dpa

Jährlich bringt die ProSieben-Show GNTM diverse neue Model-Anwärterinnen hervor – doch im Kampf um den Titel und langfristigen Erfolg können sich nur wenige Kandidatinnen durchsetzen. Gewinnerinnen der ersten Staffeln, wie Luisa Hartema oder Anni Wendler sind längst von der Bildfläche verschwunden. Mittlerweile streben viele Ex-Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel“ oftmals eine Karriere als Influencerin an – und das mit Erfolg. Ein gutes Beispiel dafür, wie neue Follower mit schönen Outfits und Behind-the-Scenes gewonnen werden können, ist die GNTM-Gewinnerin von 2017, Celine Bethmann.

>> „Germany’s Next Topmodel“ 2022: Alle Bilder der GNTM-Kandidatinnen auf Instagram <<

Wie die heute 23-Jährige auf ihre Zeit bei GNTM und ihre anschließenden Jobmöglichkeiten als Model blickt, verrät sie exklusiv im Interview mit YouTuber Ramon Wagner:

Einen gänzlich anderen Fokus setzt die Influencerin und ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Anuthida Ploypetch auf ihrem Instagram. Das Model mit thailändischen Wurzeln möchte vor allem den Achtsamkeits-Gedanken vermitteln und zeigt sich wesentlich unkonventioneller als zu GNTM-Zeiten: Mit ihrem Buzzcut sieht die schöne 24-Jährige so unkonventionell aus, dass sie bis heute ein gern gebuchtes Model für diverse Kampagnen ist. Unter anderem war sie sogar auf den Laufstegen der Fashionweek in Bangkok zu sehen.

>> „Germany’s Next Topmodel“ 2022: Hat Jan Böhmermann Kandidatin Viola in die Show eingeschleust? <<

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von a human being (@anuthida)

Mehr zu GNTM: