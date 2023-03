Das große Umstyling bei „GNTM“ 2023: Vorher-Nachher-Bilder von Sarah, Cassy und Co.

Alle Jahre wieder: Sobald es um das Umstyling bei GNTM geht, ist klar – diese Folge wird nicht ohne Tränen und mindestens einen Kurzhaarschnitt vorübergehen. Wann die Folge des Umstylings bei „Germany’s Next Topmodel“ 2023 auf ProSieben läuft und welche Kandidatinnen eine krasse Verwandlung hinlegen, erfahrt ihr hier.

Wann ist das Umstyling bei GNTM 2023?

Das Umstyling von GNTM 2023 findet in der fünften Folge am Donnerstag (16. März) statt. Die beliebte Folge der Model-Castingshow könnt ihr ab 20.15 Uhr bei ProSieben im TV und online kostenlos auf Joyn verfolgen.

Umstyling bei GNTM 2023: Bekommt Heidi Klum selbst ein Makeover?

In den vergangenen 17 Staffeln „GNTM“ hat Modelchefin Heidi Klum bisher immer gespannt – und mit etwas Schadenfreude – dabei zugesehen, wie sich ihre Modelanwärterinnen blind in ein Umstyling begeben. Das könnte sich in der fünften Folge jedoch ändern! Im Vorspann ist zu sehen, dass Supermodel Klum sich selbst in einen Friseurstuhl fallen lässt: „Natürlich sind wir heute nur von den besten Spezialisten umgeben. Alle Models sind in super-guten Händen. Diesen Menschen vertraue ich auch selbst meine Haare an.“ Zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM wird das Supermodel vom Stylisten-Team umgestylt.

Kandidatin Somajia zeigt sich sichtlich überrascht: „Ich bin voll schockiert, ich dachte das wäre ein Spaß. Aber die haben wirklich Heidis Haare geschnitten, for real.“ Das Ergebnis bekommen wir am Donnerstag zu sehen!

GNTM 2023: So sehen die Kandidatinnen nach dem Umstyling aus

Auch beim Umstyling von „Germany’s Next Topmodel“ 2023 erwarten die Mädchen radikale Veränderungen. Heidi Klum hat zwölf Kandidatinnen ausgewählt und gibt sie für ihren neuen Look in die Hände von Profi-Stylisten.

Anya (19) ist bereit für das haarige Abenteuer: „Ich bin die ganze Zeit schon am Zittern, weil ich einfach so Bock habe. Ich bin so gespannt, was ich bekomme. Ich möchte unbedingt irgendwas Unnatürliches: also pink oder lila oder blau.“

Sarah (20) hat schon vor Beginn ein ungutes Gefühl: „Ich bin mit einem sehr unwohlen Gefühl in den Tag gestartet, ich hatte auch Albträume, dass meine Haare abgeschnitten werden.“

Selma (18) lässt sich überraschen: „Ich bin auf jeden Fall gerade sehr unzufrieden und habe deshalb Bock auf eine Veränderung. Ich hoffe aber, dass ich nicht diejenige mit der größten Veränderung bin.“ Darauf Heidi Klum: „Es gibt noch weitere, aber du bist schon ganz oben mit dabei.“

Wie sich der Look der Modelanwärterinnen verändert, sehen die Kandidaten erst nach dem Umstyling. Wer muss sich mit einer komplett neuen Haarfarbe anfreunden? Wer bekommt eine Kurhaarfrisur? Die Auflösung gibt es in der fünften Folge GNTM 2023 am Donnerstag, 16. März auf Prosieben zu sehen.

GNTM Umstyling Vorher-Nachher: So krass waren die Veränderungen der Models in der letzten Staffel

Die vergangenen 17 Staffeln von „Germany’s Next Topmodel“ beweisen: Heidi und ihr Friseur-Team schrecken nicht davor zurück, lange Haare kurz zu schneiden oder blonde Haare bunt zu färben. Das zeigte sich auch in der jüngsten abgelaufenen GNTM-Staffel. Besonders legendär waren die Verwandlungen von Romina Palm und Mareike Müller. Letzterer wurde ein Pixie-Cut, eine freche Kurzhaarfrisur, verpasst, der sie in Tränen versetzte. Romina wurden die Haare in einem grellen Pumucklrot gefärbt. Inzwischen färbt sie sich ihre Haare – genau so – regelmäßig wieder nach.

GNTM 2023 Sendetermine: Wann läuft welche Folge im TV?

Folge 5 (Umstyling): 16. März um 20.15 Uhr bei ProSieben

16. März um 20.15 Uhr bei ProSieben Folge 6: 23. März um 20.15 Uhr bei ProSieben

23. März um 20.15 Uhr bei ProSieben Folge 7: 30. März um 20.15 Uhr bei ProSieben

GNTM 2023: Ganze Folgen kostenlos im Stream

Beim Streaming-Anbieter Joyn könnt ihr ganze Folgen von GNTM 2023 kostenlos live streamen und sogar die vergangenen Episoden und Staffeln nachschauen.

