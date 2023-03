„GNTM“ 2023: „Sechs ältere Kandidatinnen fehlen“ – wann kommen die Best Ager Models?

Zum Start von Germany’s Next Tompdel 2023 begeben sich insgesamt 29 Modelanwärterinnen in den Konkurrenzkampf der diesjährigen Staffel. Doch wie in der ersten Folge bekannt wurde, macht das den Cast der Mädels nicht komplett: „Die übrigen sechs Models haben zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Schwierigkeiten mit dem Einreisevisum“, erklärt Heidi zum Staffelauftakt. Die diesjährige Episode wird in Klums Wahlheimat Los Angeles gedreht. Doch wann sind die Nachzüglerinnen im TV zu sehen, und ist schon näheres über sie bekannt? Alle Infos im Überblick.

>> GNTM 2023: Was ist in den einzelnen Folgen passiert? Wer ist raus? <<

GNTM 2023: Sechs von 35 Kandidatinnen fehlen

In der ersten Folge von GNTM wird klar, dass es nicht nur 29 Kandidatinnen sind, sondern eigentlich 35. Dabei soll es sich um Best Ager Models handeln, wie Prosieben bereits bestätigt hat. Vergangenes Jahr sorgten Lieselotte (66), Barbara (68) und Martina (50) für die erstmalige Teilnahme von Ü50-Kandidatinnen. Dieses Jahr soll es nicht anders sein und die Diversity weiterhin gelebt werden: Models mit Tattoos und Übergrößen sind auch 2023 dabei – aber wo sind die Best Ager Models? Die Bild will die fünf Namen der Nachzüglerinnen wissen – diese Kandidatinnen sollen angeblich noch nachrücken:

Charlene (51) ist Yoga-Lehrerin

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Charlene C.| model (@charlene__cee)

Marielena (52) war „Miss 50plus Germany“ 2021

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marielena (@marielenaaponte)

„Fashionista“ Nicole (49) hat auf Instagram schon über 23.000 Follower

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ℕ𝕚𝕔𝕠𝕝𝕖 ℝ. (@nicole.r_lifeandstyle)

Ina (41) gibt auf Instagram Fitness-Tipps

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ina A. (@ina_a_x)

Maike (23) lief schon auf der Fashion Week in Paris

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Vegan Marathon Runner 🌱🏃🏼‍♀️ (@princessmaikelea)

>> GNTM 2023: Die schönsten Fotos der Kandidatinnen aus der 18. Staffel <<

GNTM 2023: Wer ist die sechste Kandidatin – und in welcher Folge sind sie zu sehen?

Allerdings fehlt bei der Aufzählung eine noch unbekannte Dame. „Die wissen ja noch gar nicht, dass da noch sechs ältere Kandidatinnen fehlen. Ich bin gespannt, wie sie reagieren werden“, erzählt Heidi in der sechsten Folge – neben Gastjurorin Rebecca Mir kurz vor dem Elimination Walk. „Das wird auch noch lustig. Dann denken die ‚juhu, Top Ten‘ und du so ‚äh ne'“, fasst Rebecca zusammen. Heidi stimmt ihr zu. Stichwort „Top Ten“: Womöglich werden die fehlenden Kandidatinnen kurz vor dem Erreichen der letzten Zehn hinzustoßen. Es könnte also nicht mehr all zu lange dauern, denn nach der sechsten Folge befinden sich noch 14 Models im Cast.

Auch die Information, dass es sich tatsächlich um „ältere Kandidatinnen“ handelt, lässt Heidi beim Plausch mit Rebecca Mir durchblitzen: Trotzdem steht in der inoffiziell veröffentlichten Liste der fehlenden Kandidatinnen die 23-jährige Maike, welche ganz und gar nicht in den Bereich Best Ager fallen würde. Ob die Informationen der fünf genannten Kandidatinnen übereinstimmen, ist daher abzuwarten.