TV & Fernsehen

GNTM 2023: Die schönsten Fotos der Kandidatinnen aus der 18. Staffel

15. Februar 2023

GNTM geht im Februar in die neue Staffel. Insgesamt 29 Kandidatinnen wollen den begehrten Titel als "Germany's Next Topmodel" ergattern. Die schönsten Fotos der Mädchen findet ihr hier.

Germany's Next Topmodel by Heidi Klum startet im Februar in die 18. Staffel. Foto: Richard Hübner/ProSieben