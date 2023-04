Osterkirmes Düsseldorf 2023: „So viele Menschen wie noch nie“ – Volksfest knackt Besucherrekord

„Mit der Osterkirmes sind wir erfolgreich in die Saison 2023 gestartet. Die Osterkirmes hat uns gezeigt, dass das Interesse da ist und die Menschen Lust haben“, so Oliver Wilmering, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Düsseldorf. Diese Annahme scheinen die Besucherzahlen zu bestätigen, denn diese sind laut Wilmering „ein kleiner Erfolg“ für das alljährliche Volksfest, das 2023 an Karsamstag, 8. April startete und am Sonntag, 16. April, endete.

Osterkirmes Düsseldorf 2023: 35.000 Besucher am Staufenplatz

Die Bilanz der Osterkirmes 2023 stellt die Schausteller zufrieden: Das Volksfest am Staufenplatz zählte laut dem Düsseldorfer Schaustellerverband rund 35.000 Besucher. „Und das ist mehr denn je“ – verrät Oliver Wilmering. „Obwohl wir mit dem Wetter nicht ganz so viel Glück hatten, scheint es die Leute wieder nach draußen zu ziehen. Das freut uns als Schausteller natürlich umso mehr.“

Nicht nur die Wetterlage machte der Osterkirmes zu schaffen, sondern auch die aktuelle Inflation: „Man kann davon ausgehen, dass Schausteller in diesem Jahr mit einer Kostensteigerung von rund 30 Prozent rechnen müssen – in allen Bereichen.“

Das macht sich auch bei Fahrgeschäften, Currywurst, Altbier und Co. bemerkbar: „Am Ende sorgt das für eine Kostenerhöhung von 50 Cent bis einem Euro pro Angebot“, so Wilmering. Trotzdem werde man versuchen, die Preise human zu halten und die Kostenerhöhungen ohne weitere Aufschläge nur Eins zu Eins an den Kunden weiterzugeben – und das gelte für die gesamte Kirmessaison.

Ihr seid neugierig, wie die Preise bei der Düsseldorfer Osterkirmes 2023 für Bratwurst, Altbier und Co waren? Erfahrt in unserem Preis-Spoiler mehr über die Kostenexplosion auf den Volksfesten.

Frühlingskirmes Düsseldorf 2023: Am 21. April startet das Volksfest am Tonhallenufer

Nach der Osterkirmes ist vor der Frühlingskirmes: Zum Start des Volksfestes am Tonhallenufer will der Düsseldorfer Schaustellerverband am liebsten nahtlos an den erfolgreichen Auftakt anknüpfen: „Die Frühlingskirmes startet am Freitag, 21. April um 14 Uhr. Im feierlichen Rahmen wird die diesjährige Kirmes kurze Zeit später, um 18 Uhr, von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller offiziell eröffnet.“

Ab Freitag freuen sich dann wieder 53 Fahrgeschäfte und Essensbuden auf zahlreiches Erscheinen am Tonhallenufer. Die Veranstalter erwarten rund 50.000 Besucher – und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass womöglich auch diese Marke geknackt werden könnte: „Es gibt dieses Jahr eine Besonderheit: Die Stadt Düsseldorf hat der Frühlingskirmes 2023 mit dem 1. Mai einen Extratag erteilt.“ Damit findet die Frühlingskirmes dieses Jahr an elf anstatt zehn Tagen statt – vom 21. April bis 1. Mai 2023.

Für Schausteller seien gerade Feiertage die wichtigsten Tage, denn dann haben viele Leute Zeit und Lust, über ein Volksfest zu flanieren. „Mit dem zusätzlichen Tag haben wir die Chance, die erwarteten Besucherzahlen zu knacken.“ Es hänge jedoch alles vom Wetter ab. Weitere Infos zu Fahrgeschäften, Öffnungszeiten, Preisen, Feuerwerk und Neuheiten haben wir euch hier zusammengetragen.