In diesem Beitrag findet ihr alle Brettspiele und Kartenspiele, die unserer Meinung nach auf den heimischen Tisch gehören und jeden Spieler glücklich machen. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf Neuerscheinungen. Aber auch einige Geheimtipps und Evergreens der letzten Jahre haben es in die Liste geschafft. Viel Spaß beim Stöbern und Spielen!

Zum „Spiel des Jahres 2023“ wurde „Dorfromantik“ gewählt, als „Kennspiel des Jahres 2023“ konnte sich „Challengers!“ durchsetzen. Zu den nominierten Highlights gehören zudem „Hitster“, „QE“, „Sea Salt & Paper“ und „Planet Unknown“. Bald wird sich zeigen, welche Titel 2024 besonders gut angekommen sind!

2 bis 5 Spieler

Ab 10 Jahre

Kartenspiel

Spieldauer: 40 bis 60 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 30 Euro

Fazit: 8 von 10 Punkten

Öko-Spiele sind voll im Trend – umso schöner, dass man selbst bei der Verpackung mittlerweile auf Plastikfolie verzichtet. Bei Mischwald wagt ihr euch ins Dickicht und baut einen Wald aus Karten nach – verziert werden die ausliegenden Bäume mit Tieren, Pilzen, Moos und Gräsern. Wer seine Auslage clever aufeinander abstimmt und die Karten passend kombiniert, kann dabei dicke Punkte einheimsen. Großartige Thematik und Gestaltung treffen am Ende leider auf eine etwas zu komplexe Abrechnung der erzielten Punkte – ansonsten begeistert das Spiel und fesselt auch Familien für lange Zeit an den Tisch.

2 bis 4 Spieler

Ab 8 Jahre

Kartenspiel

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 35 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Nicht nur optisch sicher eines der schönsten Kartenspiele der letzten Jahre: Sea Salt & Paper hatte es zurecht auf die Nominierungsliste zum „Spiel des Jahres 2023“ geschafft und entpuppt sich als äußerst charmantes und süchtig machendes Sammelspiel rund um Muscheln, Fische, Boote und Pinguine. Der Clou: Sämtliche Motive sind im Origami-Stil gehalten. Die Regeln wirken am Anfang etwas komplex, bereits nach wenigen Runden ist man aber mittendrin – Sea Salt & Paper ist definitiv geeignet für jede Familie und hat die perfekte Mitnehm-Größe für den Urlaub oder den Besuch bei Freunden. Das Finale bietet zudem einen spannenden Extrakniff: Wer zockt und ansagt, mehr Punkte zu haben als alle anderen, gewinnt bei Erfolg einen Bonus – oder verspielt den Ertrag der Runde.

2 bis 10 Spieler

Ab 16 Jahre

Partyspiel / Musikspiel

Spieldauer: ca. 20 bis 30 Minuten

Einstieg: sehr leicht

Preis: ca. 19 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Einige Ideen sind so simpel und gut, dass man sich fragt: Warum ist da noch niemand vorher drauf gekommen? In „Hitster“ zieht ihr euch eine von über 300 Karten, scannt den QR-Code mit eurem Handy und lauscht eine Sekunde später einem Song über Spotify. Danach heißt es nicht nur „Welcher und Song und welcher Interpret?“, sondern vor allem „Wann erschien der Song eigentlich?“ – dabei müsst ihr die Karte zwischen zwei weiteren Jahreszahlen passend einordnen. War es nach 1982 und vor 1988? Oder doch eher danach? Je größer euer Zeitstrahl aus Karten wird, desto kniffliger wird auch die Einordnung der Songs. Bonuspunkte könnt ihr zusätzlich absahnen, wenn ihr zu jedem Song auch den richtigen Interpreten und Titel ansagen könnt. „Hitster“ ist einfach das perfekte Spiel für einen spaßigen und entspannten Abend zusammen mit Freunden und sollte in keiner Sammlung fehlen.

1 bis 6 Spieler

Ab 8 Jahre

Legespiel

Spieldauer: 30 bis 60 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 35 Euro

Fazit: 8 von 10 Punkten

Eine äußerst charmante Überraschung überreicht uns Pegasus mit der Brettspiel-Adaption des Videospiels „Dorfromantik“. Der Indie-Hit des Berliner Gaming-Studios „Toukana Interactive“ hat vom Spiegel bis zur Gamestar bereits viele Lorbeeren einheimsen können. Michael Palm und Lukas Zach haben das populäre Aufbaustrategie- und Puzzlespiel dabei in ein süchtig machendes Familienspiel verwandelt.

Ihr legt sechseckige Plättchen zu einer wunderschönen Landschaft zusammen und versucht die Aufträge der Bevölkerung zu erfüllen. Nebenbei sollte ein möglichst langes Gleis und ein möglichst langer Fluss gelegt werden – und dann wären da noch die Fahnen, die in abgeschlossenen Arealen für Punkte sorgen. Der Clou: Im Verlauf der Kampagne könnt ihr mit den erzielten Punkten neue Plättchen freispielen. Diese stellen euch dann neue Aufgaben.

Inside Job

3 bis 5 Spieler

Ab 10 Jahre

Kartenspiel / Stich-Spiel

Spieldauer: 20 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 15 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Ein cleveres Kartenspiel geht immer: Bei „Inside Job“ versuchen 3 bis 5 Spieler ab 10 Jahren den „Insider“ zu entlarven. Eigentlich soll mit jedem Stich ein Auftrag erfüllt werden, doch der Insider versucht euch in seiner geheimen Rolle zu behindern und selbst möglichst viele Stiche zu gewinnen – stellt euch „Skat meets Werwölfe“ vor. Achtung: Die Zweispieler-Variante ist eher öde, „Inside Job“ macht erst ab 3 Spielern Sinn und wird mit 4 bis 5 Spielern richtig spaßig.

Cascadia (Spiel des Jahres 2022)

1 bis 4 Spieler

Ab 10 Jahre

Plättchen-Lege-Spiel

Spieldauer: 30 bis 60 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 35 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

„Cascadia“ ist wieder ein Musterbeispiel für das typische „Spiel des Jahres“: Extrem simple Regeln, dennoch extrem variabel, versiert und vor allem spaßig. In dem toll gestalteten Spiel mit Natur-Thematik muss jeder Spieler eine Landschaft aus Plättchen vor sich ablegen und die dazugehörigen Tiere so arrangieren, dass am Ende möglichst viele Punkte über die Aufträge kassiert werden.

Simples Beispiel: Ein Adler will keine Adler in seiner unmittelbaren Nähe wissen, Bären fühlen sich meist im Duo wohl und Lachse schwimmen meist am liebsten als lange Straße durch die Lande. Für uns ein klarer Pflichtkauf!

So Kleever

3 bis 6 Spieler

Ab 10 Jahre

Partyspiel / Wortspiel

Spieldauer: über 30 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 20 Euro

Fazit: 8 von 10 Punkten

Der neue „Lass mal kurz“-Star im Brettspiel-Sortiment hört auf den Namen „So Kleever!“. Das kooperative Wortassoziationsspiel sorgt einfach sofort für gute Laune am Tisch und lässt sich mit drei bis sechs Spielern auch in größerer Runde hervorragend runterspielen.

Die Idee dahinter: Jeder Spieler zieht Stichwortkarten und schreibt ihre Gemeinsamkeiten verdeckt auf die eigene Kleeblatt-Tafel – diese Wörter sind eure Hinweise. Dann versucht ihr gemeinsam herauszufinden, welche Stichwörter die jeweils anderen haben. Für richtig erratene Stichwortkarten gibt es Punkte, die ihr am Spielende zusammenzählt und in die Punkteliste eintragt.

Dune: Imperium / Rise of IX

1 bis 4 Spieler

Ab 14 Jahre

Strategie-Spiel mit Deck-Building

Spieldauer: 60 bis 120 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 45 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Dune-Fans finden hier endlich die perfekte Brettspiel-Umsetzung – und das noch nicht mal als knüppelhartes Experten-, sondern als durchaus übersichtliches Kennerspiel aus den Händen von Autor Paul Dennen (nebenbei auch für „Klong!“ bekannt). Kein Wunder also, dass „Dune: Imperium“ auch gleich zum Kennerspiel des Jahres 2022 nominiert wurde.

„Dune: Imperium“ vereint Deck-Building und Worker-Placement in einem thematischen Strategiespiel, bei dem das Schicksal des Imperiums von euren Entscheidungen abhängt – dabei greifen die Mechaniken hervorragend ineinander. Werdet ihr politische Verbündete suchen oder euch auf eure militärische Stärke verlassen? Ja, da sind durchaus auch einige nette Sticheleien gegen die Mitspieler drin! Vor allem aber ist man immer mittendrin in der Welt von Dune – herrlich!

Scout

3 bis 5 Spieler

Ab 9 Jahre

Kartenspiel

Spieldauer: 15 bis 30 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 19 Euro

Fazit: 8 von 10 Punkten

Kleines Kartenspiel mit viel Spaß: In „Scout“ wird euch die Rolle eines Zirkusdirektors anvertraut. Dabei müsst ihr die bessere Show auf die Beine stelle als eure Rivalen. Das Thema ist dabei fast Nebensache: Die Handkarten dürfen nicht sortiert werden, dennoch wollt ihr möglichst lange Zahlenreihen oder mehrere gleich Karten auslegen. Tolles Teil!

Arche Nova

1 bis 4 Spieler

Ab 14 Jahre

Expertenspiel / Strategie-Spiel

Spieldauer: 90 bis 150 Minuten

Einstieg: schwer

Preis: ca. 65 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

In Arche Nova plant und errichtet ihr einen modernen, wissenschaftlich geführten Zoo. Ihr legt Gehege an, beheimatet Tiere und unterstützt weltweit Artenschutzprojekte, um den erfolgreichsten Zoo aufzubauen. Spezialisten und besondere Bauwerke helfen euch dabei, dieses Ziel zu erreichen.

Kern des Spiels sind rund 250 Karten mit Tieren, Spezialisten, Sondergehegen und Artenschutzprojekten, jede mit einer besonderen Fähigkeit. Mit ihnen steigert ihr die Attraktion und den akademischen Ruf eures Zoos und sammelt Artenschutzpunkte. Für die Umsetzung eurer Pläne habt ihr alle je ein Set an Aktionskarten, mit dem ihr euren Spielverlauf steuert.

MicroMacro: Crime City (Spiel des Jahres 2021)

1 bis 4 Spieler

Ab 10 Jahre

Kriminal-Spiel

Spieldauer: 15 bis 45 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 25 Euro

Fazit: 8 von 10 Punkten

Wohlverdienter Gewinner der Auszeichnung „Spiel des Jahres 2021“: „MicroMacro: Crime City“ vermischt einen riesigen, 75 x 110 cm großen Wimmelbild-Spielplan im „Wo ist Walter?“-Stil mit spannenden Kriminalfällen, die ihr anhand winziger Indizien lösen müsst. Im kooperativen Spiel übernehmt ihr dabei die Rollen pfiffiger Ermittler, wobei nicht nur ein gutes Auge, sondern ebenso kreative Kombinationsgabe gefragt sind, um die 16 Kriminalfälle zu lösen. Dabei ist vom hinterhältigen Überfall bis zum kaltblütigen Mord alles enthalten, was Krimi-Fans glücklich macht. Als kleine Hilfe ist im Spiel eine Lupe enthalten.

Ein Spieler übernimmt die Rolle des Kommissars und ist dafür verantwortlich, die Fallkarten vorzulesen (rätselt aber natürlich auch mit). Die Spieler wählen gemeinsam aus, welchen Fall sie spielen und der Kommissar liest die entsprechende Startkarte sowie die erste Aufgabe vor. Gemeinsam erkunden die Spieler den Stadtplan von Crime City, um nach und nach alle Fragen auf den Fallkarten zu beantworten. Das Spiel endet, sobald die letzte Fallkarte richtig beantwortet wurde.

Mittlerweile sind gleich zwei Nachfolger erhältlich: „All in“ und „Full House“ bringen neue Fälle auf den Tisch.

Paleo (Kennspiel des Jahres 2021)

2 bis 4 Spieler

Ab 10 Jahre

Kennerspiel (kooperativ)

Spieldauer: 45 bis 60 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 45 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Spiele-Autor Peter Rustemeyer hatte mit seinem von Dominik Meyer illustrierten „Paleo“ den richtigen Riecher. Das clevere, teils sogar richtig knifflige Steinzeit-Abenteuer brilliert durch seine starke Einbindung der Geschichte rund um einen Stamm urzeitlicher Menschen, welche verzweifelt versuchen der Natur zu trotzen. Da fühlt man sich am Tisch binnen weniger Minuten um mehrere Jahrtausende zurückversetzt – und selbst nach dem Abschluss einer Partie beschäftigt einen das Setting weiter.

Die Spielmechanik selbst ist kooperativ geprägt, ihr entscheidet welchen Ort ihr erkunden und welche Aufgaben ihr erledigen wollt. Die meisten Runden dürften Anfänger rund eine Stunde an den Tisch fesseln, zumindest bis das erste Level „besiegt“ und der Weg für weitere Abenteuer offen ist. Danach entfaltet „Paleo“ eine Sogwirkung, welche wir auf diese Weise schon lange nicht mehr erlebt haben.

„Paleo“ erscheint über den „Hans im Glück“-Verlag und kostet euch 44,99 Euro. Zudem sind zwei kleine Erweiterungen (Die Terrorvögel / Der Initiationsritus) für je 4,99 Euro erhältlich.

Die verlorenen Ruinen von Arnak

1 bis 4 Spieler

Ab 12 Jahre

Kennerspiel (Deckbuilding / Worker-Placement)

Spieldauer: 30 bis 120 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 60 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Indiana Jones-Fans aufgepasst: „Die verlorenen Ruinen von Arnak“ ist ein dicker Brocken, der jedoch erstaunlich leicht verständlich daherkommt – und euch dank des Settings und der einzigartigen Kombination aus Deckbau, Workerplacement und Ressourcenverwaltung für lange Zeit auf Trab halten wird. Dabei brilliert das Spiel vor allem durch die hochwertige Aufmachung, welche euch praktisch mit einem Fingerschnipp und einem kurzen Blick auf die coolen Indiana-Jones-Meeple in die fantastische Welt von Arnak entführt.

„Die verlorenen Ruinen von Arnak“ beweist: Es muss nicht immer eine bahnbrechend neue Idee sein, um ein tolles Spiel zu entwickeln. Tatsächlich kennt man so ziemlich alle Mechaniken bereits aus zig anderen Spielen. So eingängig kombiniert und stilsicher präsentiert schaffen es aber nur die wenigsten Spiele. In Deutschland wird das Spiel über Heidelbär Games vertrieben.

Die Insel der Katzen

1 bis 4 Spieler

Ab 8 Jahre

Familienspiel (Puzzle / Kartendrafting)

Spieldauer: 90 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 50 Euro

Fazit: 8 von 10 Punkten

Ein Spiel rund um Katzen, müssen wir wirklich mehr sagen? Wer die felinen Vierbeiner auf Teufel komm raus nicht ausstehen kann: Bitte weitergehen! Wer Katzen ganz doll lieb hat: Ab auf die Insel! Hier müsst ihr die Katzen vor dem bösen Lord Vesh retten und auf euer Boot schaffen. Dabei greift der Puzzle-Mechanismus im Stil von Tetris: Ordnet die Katzenplättchen möglichst platzsparend an, um möglichst viele Kätzchen auf dem Boot unterzubringen. Toll: Mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bedient „Die Insel der Katzen“ sowohl Familien-, als auch Expertenspieler.

„Die Insel der Katzen“ wurde im Jahr 2019 als Kickstarter finanziert. Die erste Auslieferung 2020 ging lange Zeit noch als Geheimtipp unter Vielspielern durch, mittlerweile weiß aber fast jeder über das bunte Katzenabenteuer und seine Qualitäten Bescheid. Dementsprechend hoch ist die Nachfrage: „Die Insel der Katzen“ ist während der Corona-Pandemie andauernd ausverkauft und nur schwer erhältlich. Eine potentielle Nominierung für das „Spiel des Jahres 2021“ würde die Situation sicher nicht besser machen, wohl aber Autor Frank West glücklich machen. Den Vertrieb von „Die Insel der Katzen“ übernimmt Skellig Games.

Die Abenteuer des Robin Hood

2 bis 4 Spieler

Ab 10 Jahre

Familienspiel

Spieldauer: 60 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 50 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Eigentlich wollte Spieleautor Michael Menzel nach dem dritten Kapitel des immens populären „Die Legenden von Andor“ in seinen wohlverdienten Ruhestand starten. Doch daraus wurde nichts: Seit Jahren arbeitete er „nebenbei“ an einem ganz besonderen Titel, der als „Die Abenteuer des Robin Hood“ zu einem DER Highlights im Frühjahr 2021 wurde.

Der Clou an dem Spiel ist die freie Bewegung der Figuren über den Spielplan, der ein wenig an einen Adventskalender erinnert: Hier ein Türchen, dort ein neues Abenteuer – die offene Welt verändert sich im Laufe der Partie. Die Geschichte zum Spiel wird euch über ein hochwertiges, in Leder gebundenes Hardcover-Buch erzählt. Je nachdem welche Entscheidungen ihr trefft, verändert sich auch die Handlung.

Wer bereits „Die Legenden von Andor“ mochte, dort aber nie mit dem auf Glück basierenden Würfelmechanismus klargekommen ist, sollte sich „Die Abenteuer des Robin Hood“ unbedingt mal näher anschauen. Wir finden: Das perfekte kooperative Abenteuer für die ganze Familie. Und keine Sorge vor komplexen Regeln: Das Spiel ist schnell aufgebaut und ihr könnt sofort loslegen!

Gloomhaven – Die Pranken des Löwen

1 bis 4 Spieler

Ab 14 Jahre

Tabletop/Rollenspiel

Spieldauer: 30 bis 120 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 60 Euro

Fazit: 10 von 10 Punkten

„Gloomhaven“ hat sich in der Spieleszene vor allem deswegen einen Namen gemacht, weil die dazugehörige Verpackung so ziemlich alles gesprengt hat, was bislang als „normal“ angesehen wurde: neun Kilo bringt der Titel auf die Waage! Zum Glück verbirgt sich hinter dem Schwergewicht aber auch ein absolut fantastisches, von Kartendecks getriebenes Rollenspiel, welches nun mit „Die Pranken des Löwen“ eine Erweiterung und Fortsetzung erhält.

Wichtig: „Die Pranken des Löwen“ sind nicht nur eine Erweiterung zu Gloomhaven, sondern auch der perfekte Einstieg! Richtig gelesen: „Die Pranken des Löwen“ sind eigenständig spielbar. Die Empfehlung für alle Neueinsteiger lautet mittlerweile klar: Fangt erstmal hier an und holt euch DANN den neun Kilo schweren Vorgänger ins Haus.

Das erwartet euch: Vier höchst unterschiedliche Charaktere, unzählige Monster und eine extrem spannende Geschichte über 25 Szenarien hinweg. Übrigens müsst ihr keine Sorge vor komplexen Regeln haben: Das Spiel führt euch mit einer wirklich perfekt geschriebenen Anleitung vorsichtig in jedes neue Spielelement ein, sodass auch absolute Rollenspiel-Anfänger schnell den Einstieg finden.

Exit – Das Spiel: Das verfluchte Labyrinth

1 bis 4 Spieler

Ab 10 Jahre

Kooperatives Escape-Room Abenteuer

Spieldauer: 45 bis 90 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 15 Euro

Fazit: 8 von 10 Punkten

Sie gehören bereits seit Jahren zum wohl populärsten Genre in der Welt der Brettspiele: „Escape Room“- und „Detektiv“-Spiele lassen eure Spürnase vor Freude rot glühen. In den kleinen Schachteln verborgen sind jede Menge clevere Rätsel, die euch das beigefügte Material zusammenklappen, ausschneiden und durchlöchern lassen. Das hat natürlich auch seine negativen Seiten: Einmal durchgespielt, wandert das EXIT-Vergnügen als Andenken in den Schrank, eine weitere Runde macht nur selten Sinn!

Wer mit den drei Fragezeichen und Co. aufgewachsen ist, wähnt sich auch 2021 im siebten Himmel: Mit „EXIT – Das verfluchte Labyrinth“ gibt es bereits einen brandneuen Fall, zudem locken die Erscheinungen aus den Vorjahren ins Escape-Room-Vergnügen: Von „Die Känguru-Eskapaden“ (mit Co-Autor Marc-Uwe Kling) über „Der Flug ins Ungewisse“ (für Einsteiger) und „Das Tor zwischen den Welten“ (für Fortgeschrittene) bis hin zu „Der verwunschene Wald“ und „Der Friedhof der Finsternis“ sind wirklich allesamt empfehlenswert. Und für den Sommer 2021 könnt ihr euch bereits jetzt „Die Entführung in Fortune City“ vormerken. Wie heißt es so schön: To be continued!

Parks

1 bis 5 Spieler

Ab 10 Jahre

Familienspiel

Spieldauer: 40 bis 70 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 50 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Einer DER Geheimtipps aus dem Jahr 2020 hört auf den simplen Titel „Parks“ und thematisiert das Wandern durch wunderschöne Nationalparks, optisch perfekt eingefangen durch wunderschöne Artworks und tolle Spielmaterialien. In jeder Jahreszeit wandert ihr mit euren zwei Wanderer-Figuren einen anderen, längeren Weg: Wer am Ende die meisten Siegpunkte von besuchten Parks, Fotos und seinem persönlichen Bonus gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Die verhältnismäßig kleine Schachtel ist randvoll gepackt und mit zwei praktischen Inserts ist das Material ordentlich verstaut und schnell aufgebaut.

Durch die recht späte Auslieferung in Deutschland (in den USA erschien das Spiel bereits 2019), bleibt „Parks“ samt frischer Erweiterung „Sternstunden“ auch 2021 ein großes Thema – und hat eventuell sogar Chancen auf eine „Spiel des Jahres“-Auszeichnung.

Die Erweiterung „Sternstunden“ lässt euch unter freiem Himmel campieren: Die Zeltplätze bieten die Möglichkeit, statt der Aktion des Streckenabschnitts eine alternative Aktion zu nutzen. Zudem gibt es neue Parkkarten mit spannenden Aktionen, alternative Vorsätze und zusätzliche nachtaktive Wildtiere. Kostenpunkt: circa 20 Euro.

Fantastische Reiche

2 bis 6 Spieler

Ab 10 Jahre

Kartenspiel

Spieldauer: 15 bis 20 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 20 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

53 Karten umfasst das Deck von „Fantastische Reiche“ – und jede davon ist einzigartig. Umso spannender ist das Warten auf „die eine Karte, die niemals kommt“ – nur wer seine Strategien schnell umstellen und richtig rechnen kann, wird bei „Fantastische Reiche“ langfristig auf der Siegesstraße landen.

Insgesamt haltet ihr am Ende maximal sieben Karten auf der Hand – danach darf noch einige Male gezogen, oder mit den bereits abgelegten Karten in der Mitte des Tischs getauscht werden. „Fantastische Reiche“ ist extrem schnell gespielt. Bis man die Werte der Karten und die Punktelogik verinnerlicht hat, vergehen rund 10 bis 20 Runden. Egal zu welcher Gelegenheit: „Fantastische Reiche“ ist wahrhaft fantastisch – und das perfekte Spiel als Anheizer und Absacker für jeden Spieleabend.

Aeon’s End

1 bis 4 Spieler

Ab 12 Jahre

Kooperatives Kartenspiel

Spieldauer: 30 bis 60 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 50 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Mit mutigen Helden zusammen riesige Monster und Dämonen legen: Was „World of Warcraft“-Spieler seit Jahren erfolgreich betreiben, gibt es jetzt auch in Brettspiel-Form. Als „Riss-Magier“ tretet ihr kooperativ mit einem Kartendeck in den Kampf mit den riesigen Ungetümen – und staunt dabei nicht schlecht, denn der Schwierigkeitsgrad ist nicht zu verachten. In jedem Zug stehen euch eine Vielzahl von Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung, um den Erzfeind zu bekämpfen und eure Kartendecks weiter zu verbessern.

Der Clou: Die Kartendecks werden nie gemischt, sondern einfach umgedreht, wenn der Nachzugstapel aufgebraucht ist. Im Spielzug des Erzfeinds wird die Feste der letzten Ruhe angegriffen. Durch Karten kann der Erzfeind attackieren, neue Fähigkeiten bekommen und Lakaien dazugewinnen. Die Spieler gewinnen nur, wenn sie den Erzfeind besiegen, bevor dieser die Feste zerstören kann.

Flügelschlag

2 bis 5 Spieler

Ab 10 Jahre

Familienspiel

Spieldauer: 40 bis 75 Minuten

Einstieg: mittel

Preis: ca. 50 Euro

Fazit: 10 von 10 Punkten

Vogelkunde ist so ziemlich die langweiligste Thematik, die wir uns für ein Brettspiel vorstellen können. Und dennoch hat es das unter Spielern immens populäre „Flügelschlag“ von Autorin Elizabeth Hargrave ohne große Probleme zum Titel „Kennerspiel des Jahres 2019“ geschafft.

Das liegt zum einen an der fantastischen Spielmechanik, als auch an der extrem aufwendigen, redaktionellen Aufarbeitung eines Themas, mit dem sicher nicht jeder von euch sofort „warm“ wird. Aber keine Sorge! Ihr müsst nicht auswendig wissen, was nun ein amerikanischer „Schlangenhalsvogel“ ist, und was ihn vom „Zwergsultanshuhn“ unterscheidet.

Vielmehr geht es bei „Flügelschlag“ um kluges Taktieren: Lockt mit eurem Futter seltene Vogelarten an, lasst sie sich paaren und Eier legen. Genial: Die bunten Gipseier und der Würfelturm in Form eines Vogelhauses werten den Titel optisch gehörig auf. Mit den beiden Erweiterungen „Europa“ (2019) und „Ozeanien“ (2021) bleibt „Flügelschlag“ auch weiterhin aktuell und eines der meistgespielten Brettspiele weltweit.

Scythe

1 bis 5 Spieler (7 Spieler mit Erweiterung)

Ab 14 Jahre

Expertenspiel

Spieldauer: 30 bis 180 Minuten

Einstieg: schwer

Preis: ca. 70 Euro

Fazit: 10 von 10 Punkten

Das prall gefüllte Strategiespiel von Jarney Stegmaier ist seit Jahren DER Szene-Darling und sahnte bereits auf Kickstarter stolze 1,8 Millionen Dollar ab. In Deutschland wird der extrem aufwendig gestaltete Titel mittlerweile von Feuerland vertrieben – und gehört unserer Meinung nach in wirklich jede gut sortierte Spielesammlung!

Wichtig: Lasst euch vom ausschweifenden Material und dem riesigen Spielbrett nicht einschüchtern! „Scythe“ mag sicher kein Titel für einen lockeren Abend mit den Eltern sein, ist nach einiger Einarbeitung aber bei weitem nicht so kompliziert und komplex, wie es den Anschein hat. Stellt euch einfach ein etwas komplexeres „Catan“ vor – dann kommt ihr dem Kern recht nahe.

Everdell

1 bis 4 Spieler

Ab 13 Jahre

Kennerspiel

Spieldauer: ab 45 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 60 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Auf Kickstarter gehörte „Everdell“ zu den großen Abräumern: Fast eine halbe Millionen USD kamen am Ende zusammen. Auf der „Spiel 19“ in Essen konnte man das Spiel erstmals auch in einer deutschen Version erwerben, seit 2021 ist der Titel über Pegasus erhältlich – ebenso wie die tolle Erweiterung „Pearlbrook“, welche den Spielplan um das neue Flussgebiet ergänzt.

Eines steht fest: Everdell ist optisch eines der schönsten Brettspiele der letzten Jahre. Die visuelle Opulenz liegt dabei nicht nur an den wunderschönen Artworks, welche sich durch das gesamte Material ziehen: Das Highlight ist der große dreidimensionale „Evertree“, ein Baum, der auch als Karten- und Figurenablage dient. Von den knuffig geschnittenen Holz-Meeples bis zu den toll gestalteten Ressourcen, hier hängt viel Herzblut drin!

Das Spiel selbst ist übrigens ein klassisches „Worker-Placement“-Spiel, bei dem ihr euer Volk (Schildkröten, Eichhörnchen, Mäuse und Igel) über vier Jahreszeiten an einer Siedlung feilen lasst. Sicher nicht das günstigste Spiel auf dieser Liste, aber jeden Cent wert!

Der Kartograph

1 bis 100 Spieler

Ab 10 Jahre

„Flip & Write“-Spiel mit Stift und Papier

Spieldauer: 30 bis 45 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 29 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

2019 zum Kennerspiel des Jahres nominiert, gibt es 2021 endlich Nachschub: „Cartographers Heroes“ soll in der deutschen Version wohl einfach „Die Kartographin“ heißen. Mit neuen Karten und Fähigkeiten, aber auch fiesen Monstern, dürft ihr bald wieder zum Stift greifen.

Wer den Kartographen noch nicht kennen sollte: Im kultigen „Flip & Write“-Spiel mit Stift und Papier sollen die nördlichen Reiche endlich urbar gemacht werden. Im Auftrag ihrer Majestät Königin Gimnax sollen die Spieler das Land kartieren – dazu zeichnet ihr entsprechende Linien und Symbole auf den mitgelieferten Zeichenblock. Nur wer kluge Grenzen einzeichnet, heimst am Ende Punkte ein!

Wie von „Flip & Write“-Spielen gewohnt ist die Interaktion zwischen den Spielern eher begrenzt – in diesem Fall dürft ihr euren Spielfreunden fiese Monster auf ihre Karte malen. Dank der flexiblen Siegpunktwertungen ist der Wiederspielwert extrem hoch, ebenso wie die Sogwirkung: „Der Kartograph“ macht süchtig! Dank der tollen Thematik und Aufmachung verdient das Spiel von Autor Jordy Adan seinen Weg in jede gut sortierte Spiele-Sammlung!

Just One

3 bis 7 Spieler

Ab 8 Jahre

Familienspiel

Spieldauer: 20 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 25 Euro

Fazit: 7 von 10 Punkten

Extrem einfach und ohne große Vorbereitungen geeignet für die nächste Party: „Just One“ ist binnen weniger Sekunden verstanden und kann eine treue Runde aus bis zu sieben Spielern bis zu 20 Minuten begeistern. Ok, gerne auch mehr – denn bei einer Runde bleibt es selten.

Dabei geht es um das Erraten eines Begriffes, der vorher von den Mitspielern mit genau einem Wort umschrieben werden sollte. Diese Wörter werden auf Zettel niedergeschrieben und – jetzt kommt der Clou – vor der Abgabe an den Ratenden miteinander verglichen. Dabei werden alle doppelten Wörter herausgekürzt! Wohl dem, der in Synonymen geübt ist!

Beispiel gefällig? Wenn die Mitspieler „Alkohol“, „Flirten“, „Bierdusche“ und „Chips“ notieren, ist das Erraten des gesuchten Begriffes „Party“ nicht schwierig – sollten aber alle auf „Alkohol“ setzen, wird die Suche nach dem richtigen Wort um einiges kniffliger.

Die Quacksalber von Quedlinburg

2 bis 4 Spieler

Ab 10 Jahre

Familienspiel

Spieldauer: 45 bis 60 Minuten

Einstieg: leicht

Preis: ca. 25 Euro

Fazit: 9 von 10 Punkten

Dieses Spiel weiß auf den ersten Blick zu begeistern: Das Köcheln der „Quacksalber“ auf den coolen Kessel-Tableaus lässt selbst unbedarfte Spieler neugierig näher an den Tisch rücken. Insgesamt ist „Die Quacksalber von Quedlinburg“ (hoch lebe die Alliteration!) ein sehr hochwertig produziertes Kennerspiel, welches sich gut in jedem Spieleregal macht.

Wer bereits seit längerer Zeit im „Quacksalber“-Fieber ist, sollte sich unbedingt die 2020 veröffentlichte Erweiterung „Die Alchemisten“ besorgen. Die Begründung der Jury, warum es die Quacksalber zum Kennerspiel des Jahres 2018 geschafft haben: „Das Köcheln mit zufällig gezogenen Zutaten sorgt bei „Die Quacksalber von Quedlinburg“ für Geschmacksexplosionen und für ein Feuerwerk der Emotionen. Schadenfreude, Jubel und Wehklage wechseln sich in schneller Abfolge ständig ab. Ein reines Glücksspiel? Nein, denn Autor Wolfgang Warsch lässt den Spielern dank des exquisiten Grundrezepts viele taktische Freiheiten beim Verfeinern. So wird aus der Tüten-, äh Beutelsuppe ein schmackhaftes Gericht für Spielegourmets.“

Rückblick auf die Neuvorstellungen der Spielemesse Essen 2023

Es ist der Dreh- und Angelpunkt der internationalen Spieleszene: Auf der Spielemesse in Essen wird der Hype um Brettspiele und Kartenspiele jährlich unter Beweis gestellt. In den zahlreichen Hallen wurden auch 2023 wieder weit über 1000 Neuheiten vorgestellt – vom 3. bis 6. Oktober 2024, erstmals außerhalb der Herbstferien, kündigt sich bereits die nächste Ausgabe an.

Eine kleine Auswahl der letzten Neuheiten gefällig? Hier findet ihr sie!

Die Welt der Spiele zeigt sich weiterhin extrem komplex und weit gefächert. Seit Jahren befindet sich die gesamte Branche im steten Aufwind. Aufgrund der zahlreichen Corona-Lockdowns wurde in den Jahren 2020 und 2021 so viel gespielt wie nie zuvor – und der Trend hält auch 2024 an. So viel Liebe hat natürlich auch ihre Schattenseiten: Die Hersteller kommen mit der Produktion kaum mehr nach und müssen ordentlich Geld in die Hand nehmen, um die Produktionskapazitäten zu erweitern.

Dabei erweisen sich aktuelle Krisen als Problem: Dass sich Lieferungen aus dem fernen Asien verzögern, dürfte niemanden mehr überraschen. Aber selbst in Europa wird der Warenverkehr in primären Herstellungsländern wie Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und den Niederlanden deutlich von den steigenden Energie-, Material und Transportkosten erschwert. Seid also nicht überrascht, wenn einige der hier genannten Titel bereits ausverkauft oder aktuell schlicht nicht lieferbar sein sollten.