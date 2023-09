Spielemesse Essen 2023: Auf diese Highlights dürft ihr euch freuen

Vom 5. bis 8. Oktober 2023 (Donnerstag bis Sonntag) ist es wieder soweit: Die „Spiel“ erobert die Messe Essen. Mit im Gepäck: 850 Aussteller aus 55 Nationen und über 1500 neue Spiele für die Saison 2023/2024 – da will einiges angezockt, Würfel gerollt und Karten gemischt werden.

Wir haben eine erste Übersicht potentieller Highlights, spannender Erweiterungen und Geheimtipps für euch parat. Und wer noch einmal auf die Neuheiten des Vorjahrs zurückblicken will, von denen zahlreiche auch in diesem Jahr noch eine Rolle spielen (beispielsweise das zum Spiel des Jahres gekürte „Dorfromantik“ von Pegasus), der sollte mal hier vorbeischauen.

Unsere umfassenden Beiträge rund um die Spielemesse in Essen findet ihr hier:

Noch mehr Infos rund um Brettspiele gefällig? Wir helfen weiter!

Rekordjahr: Essen bereitet sich auf die größte „Spiel“ aller Zeiten vor

Bereits eine Sache ist im voraus klar: Die Spielemesse Essen wächst weiter – und stellt dabei einen neuen Rekord auf. Mit rund 32.400 qm Standfläche in sechs Hallen ist es die größte Spielemesse aller Zeiten und übertrifft damit sogar das bisherige Rekordjahr 2019.

Das Besondere an der Spielemesse ist dabei, dass ihr die Spiele direkt an den Verlagsständen ausprobieren könnt. Dafür stellen die Aussteller Erklärer bereit, die in die Neuheiten einführen, Regeln erklären und die Besucher beim Spielen begleiten. Wer also keine Lust auf das Studium langer Regelhefte hat: nichts wie hin!