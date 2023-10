Spielemesse Essen 2023: Erste Eindrücke aus den Hallen – Pressetag und Neuheitenschau

Endlich wieder Spielemesse in Essen! Im Gegensatz zum digitalen Spielspaß einer Gamescom in Köln, setzt man inmitten vom Ruhrgebiet seit jeher auf analoge Spielefreuden: Gesellschafts-, Brett- und Kartenspiele sowie Puzzles sind längst zum Impulsgeber der gesamten Spielwarenbranche geworden, erfreuen sich jährlich um neue Zuwächse. Für das Gesamtjahr werde ein Zuwachs um etwa zehn Prozent auf 770 bis 780 Millionen Euro erwartet, sagte Verbandschef Hermann Hutter auf der Pressekonferenz am Mittwoch.

Um die Zahlen machen sich heute innerhalb der Hallen aber sicher nur die wenigsten einen Kopf: Hier wurde am Mittwoch noch eifrig aufgebaut, unzählige Kartons aus Containern in die Regale vor Ort gehievt und Vitrinen hübsch zurechtgerichtet. Es ist für viele Verlage eine Mammutaufgabe, die Kräfte vor Ort haben mit der Anstrengung und dem Zeitdruck zu kämpfen.Selbst am späten Nachmittag ist von einigen Ständen noch immer nicht viel zu sehen – da ist eine Nachtschicht praktisch vorprogrammiert, bevor es am Donnerstag dann endlich losgehen kann.

Gute Neuigkeiten gibt es für Schnäppchenjäger: Im Gegensatz zu den in der offiziellen App genannten UVP-Preisen, sind die Preise an den Ständen bereits am Mittwoch um einiges günstiger. Selbst die großen Stände schnüren viele attraktive Bundles, hier und da gibt es auf das gesamte Sortiment 20 Prozent – und dann wäre da noch das neue Brettspiel-Lager in Halle 5, eine Aktion von Asmodee, die ein weiteres Brettspiel-Lager erst kürzlich innerhalb der Essener Innenstadt als Pop-up-Store eröffnet haben. Der Clou: Wer auf der Messe kauft, darf im Store in der Innenstadt zusätzliche Prozente einheimsen – das läppert sich bei den ohnehin schon günstigen „Alles muss raus!“-Preisen.

In unserer Bilderstrecke haben wir auch einige Preislisten für euch abfotografiert – zudem zeigen wir erste Eindrücke aus den Hallen der Messe, die 2023 komplett neu gestaltet daherkommt. Da lässt sich nur sagen: Lasset die Spiele beginnen! Viel Spaß auf der Spielemesse in Essen!