Spielemesse Essen 2023 heute: Öffnungszeiten, Ticketpreise, Neuheiten, Hallenpläne und alle Infos

Die Internationalen Spieltage „Spiel ’23“ sind zurück in Essen: Vom 5. bis zum 8. Oktober, also von Donnerstag bis Sonntag, zeigen 850 Aussteller aus 55 Nationen ihre neuesten Titel. Egal ob Karten oder Würfel, ob Familien- oder Expertenspiel: Tausende Spieltische stehen für euch bereit, um einen Blick auf aktuelle Highlights zu werfen. Die Besonderheit: der Großteil der Titel lässt sich direkt vor Ort käuflich erwerben und somit gleich mit nach Hause nehmen.

Wann und wo ist die Spielemesse „Spiel“ 2023 in Essen?

Vom 5. bis zum 8. Oktober findet das vom Friedhelm Merz Verlag veranstaltete Spektakel rund um Brett- und Kartenspiele wieder in der Messe Essen statt.

Spielemesse in Essen 2023: Ticketpreise gestiegen

Schlechte Neuigkeiten gibt es von der Ticketfront: Der Eintritt zur Messe wird 2023 teurer als im Vorjahr. Erwachsene, also alle über 13 Jahre, zahlen für das Tagesticket online 22 Euro, vor Ort sogar 23 Euro – 2022 waren es noch 19 Euro. Auch Familien werden zur Kasse gebeten: 55 Euro werden für die Familienkarte aufgerufen, im Vorjahr waren es noch 44 Euro.

Auch der Wegfall der vergünstigten Zwei-Tageskarte schmerzt: Anstelle von 34 Euro zahlt ihr für das neu eingeführte „Dauerticket“ nun 58 Euro – das lohnt sich erst ab dem Besuch von mindestens drei Tagen auf der Messe.

Der Online-Vorverkauf ist bereits im August gestartet, die Preise an den Kassen vor Ort unterscheiden sich mit einem geplanten Aufschlag von einem Euro auf physische Tickets. Als Haupteingang der Messe Essen wird der neu gestaltete Eingang Ost kommuniziert, allerdings kommt ihr auch weiter über den Eingang West und Eingang Süd in die Messehallen.

Spielemesse in Essen 2023: Die Ticketpreise im Detail

Augen auf beim Ticketkauf: Wer die Karten für die Spielemesse erst vor Ort kauft, muss jeweils einen Euro obendrauf schlagen – also für das Tagesticket dann 23 Euro anstelle von 22 Euro. Abgesehen vom Tagesticket ist auch ein neues Dauerticket erhältlich.

Tagesticket – Erwachsene – 22 Euro

Tagesticket – Kind (4 bis 12 Jahre, unter 4 Jahren frei) – 13 Euro

Tagesticket – Schüler, Studenten & Auszubildende – 19 Euro

Tagesticket – Schwerbehinderte (ab Grad 50) – 19 Euro

Tagesticket – Familienkarte (2 Erwachsene plus bis zu 3 Kinder oder Schüler) – 55 Euro

Dauerticket – Erwachsene – 58 Euro

Dauerticket – Kind (4 bis 12 Jahre, unter 4 Jahren frei) – 31 Euro

Dauerticket – Schüler, Studierende & Auszubildende – 48 Euro

Dauerticket – Schwerbehinderte (ab Grad 50) – 48 Euro

Weitere Infos zu den Fachbesuchertickets, sowie den Link zum Vorbestellen der Tickets findet ihr auf der Homepage der Spielemesse.

Das Programm der Spielemesse in Essen 2023: Meet’n’Play, Neuheitenshow und Spielepreis

Zu den größten Programmpunkten in Essen gehören auch 2023 die Neuheitenschau und Pressekonferenz am Mittwoch, die Vergabe vom „innoSPIEL“-Preis durch den Friedhelm Merz Verlag und die Stadt Essen sowie die Vergabe des „Deutschen Spielepreis“.

Der Friedhelm Merz Verlag vergibt gemeinsam mit der Stadt Essen einmal im Jahr den Preis „innoSPIEL“ für eine besonders innovative Spielidee. Das Siegerspiel wird auf der Pressekonferenz der Messe bekanntgegeben und ausführlich vorgestellt.

Spielemesse 2023: Das Programm am Donnerstag, 5. Oktober

Am Donnerstag bietet ein ganzer Tag Vorträge, Diskussionsrunden und Panels rund um das Thema „Brettspielwelt im Wandel – 40 Jahre Spiel“. Von der Entwicklung von Nachhaltigkeit und Klima in der Spielewelt über die Arbeit von Autoren und Verlagen bis hin zum Blick in die Zukunft der Branche reichen die Beiträge mit nationalen und internationalen Gästen.

Spielemesse 2023: Das Programm am Freitag, 6. Oktober

Am Freitag findet der Educator’s Day statt, bei dem sich alles um Spiel und Bildung dreht – hier kommen vor allem Pädagogen, Lehrer, Erzieher und Studenten an die Reihe. Experten aus Deutschland, Europa und den USA präsentieren dem Fachpublikum Erkenntnisse und Projekte rund um Spiele in Bildung, Forschung und Lehre.

Zusätzlich streamt der Merz Verlag alle Beiträge live auf seinem YouTube-Kanal, wo die Videos auch nach der Messe zu sehen sein werden.

Spielemesse 2023: Das Programm am Samstag, 7. Oktober

Last but not least solltet ihr euch unbedingt das große „Meet’n’Play“ am Samstag von 14 bis 18 Uhr vormerken. Im Saal Europa werden dann zahlreiche YouTube, Blogger und Podcaster aus der Szene vor Ort sein. Eine Auflistung aller Teilnehmer findet ihr hier.

Wie viele Aussteller sind 2023 dabei?

Nach dem Blick auf die neuen Zahlen ist die Entwicklung der Aussteller leicht rückläufig: 850 Aussteller sind angekündigt, also rund 100 weniger als noch im Vorjahr. Dabei bleibt man höchst international: Vom kleinen Spieleentwickler aus Südkorea oder Japan, über zahlreiche englischsprachige Verlage, bis hin zu deutschen Urgesteinen der Branche ist alles am Start, was Rang und Namen hat. Die Zahl der Spiele bleibt weiter hoch: deutlich über 1500 neue Titel sollen 2023 in Essen dabei sein. Viele von ihnen feiern hier ihre Premiere und sind binnen weniger Stunden bereits vergriffen.

Zu den größten Neuigkeiten der Spielemesse in diesem Jahr gehört die umfassende Umgestaltung der Messehallen. Alte „Spiel-Hasen“ müssen sich in den belegten Hallen 1 bis 6 teils vollkommen neu orientieren. Hintergrund der Änderung: Mit dem neu gestalteten Haupteingang der Messe Essen will man die zahlreichen Besucher in Halle 6 stilvoll begrüßen – entsprechend finden sich hier nun zahlreiche große Stände von Amigo, Asmodee, Kosmos, Schmidt und einer Auswahl an Familien- und leichten Kennerspielen. Natürlich ebenfalls mit dabei: Ravensburger mit der Trading-Card-Neuheit „Disney Lorcana“.

Spielemesse in Essen 2023: Das sind die Öffnungszeiten

Die Messe Essen hat vom 5. bis 7. Oktober (Donnerstag bis Samstag) täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Zum Finale am 8. Oktober (Sonntag) ist die Zeit auf 10 bis 18 Uhr begrenzt.

Die Pressekonferenz und die Presse-Neuheitenschau finden wie gewohnt bereits am Mittwoch, 5. Oktober, statt – Zugang haben nur Fachbesucher und Journalisten. Hier präsentieren Verlage ihre Spieleneuheiten.

2023 findet zudem die ersten Spielemesse ohne Maskenpflicht statt – im Vorjahr war die Messe eine der wenigen, die noch innerhalb der Hallen an der Maskenpflicht festgehalten hatte.

Die Trends der Spielemesse 2023 in Essen: Diese Highlights erwarten euch

Bei über 1500 Neuheiten auf der Spielemesse fällt es auch 2023 wieder schwer einen Trend auszumachen: Spiele mit Natur-Motiv sind bereits seit einiger Zeit im Trend, Nachschub gibt es diesmal unter anderem in Form von „Great Western Trail New Zealand“ (Eggert Spiele), „Arborea“ (Alley Cat Games), „Bamboo“ (Devir), „After Us“ (Pandasaurus) und „Mycelia“ (Ravensburger). Auch das Spiel des Jahres 2022 „Cascadia“ freut sich über eine Erweiterung namens „Landmarks“.

Das Natur-Thema konsequent weitergedacht haben Spiele rund um Umwelt- und Klimaschutz: „E-Mission“ (Schmidt-Verlag) von Star-Autor Matt Leaock (Pandemie) und Matteo Menapace ist eines der prominentesten Beispiele, aber auch Titel wie „Planta Nubo“ (Game Builders) greifen die Idee auf.

Bereits im Vorfeld auf der Hype-Liste weit oben ist das Trading Card Game „Lorcana“, welches mit der Disney-Lizenz für starken Sammeldrang und mit dem tollen Karten-Design für leuchtende Augen unter den Fans sorgt. Auf der Spielemesse dürfte der Titel auf jede Menge neugierige Spieler treffen.

Auch das Genre der Rätsel-, Krimi und „Escape-Room“-Spiele will seiner Sache einfach nicht müde werden: Mit einem neuen Exit-Adventskalender und einem neuen Exit-Titel für Erwachsene („Der Gefängnisausbruch“) sorgt alleine der Kosmos-Verlag für genug Nachschub. Ebenfalls im Programm: „Suspects – Mörderischer Marathon“ und die Solo-Spiele der brandneuen „Mazescape“-Serie „Ariadne“ und „Labyrinthos“.

Spielemesse in Essen baut um: Das sind die neuen Hallenpläne

Die sicherlich größte Neuigkeit der Spielemesse 2023 in Essen ist die neue Gestaltung der Hallen. Dabei fasst der Friedhelm Merz Verlag die Spiele und Verlage nach Themenkategorien in den Hallen zusammen:

Hallen 2, 4, 5 und 6: Familienspiele vom einfachen Kinderspiel bis zum leichten Kennerspiel

Familienspiele vom einfachen Kinderspiel bis zum leichten Kennerspiel Halle 3: Kennerspiele und Expertenspiele

Kennerspiele und Expertenspiele Halle 1: Rollenspiele, Sammelkartenspiele und Miniaturenspiele

Wer bereits seit Jahren auf der „Spiel“ unterwegs ist, muss sich dementsprechend umgewöhnen: In der extrem populären Halle 3 beispielsweise finden sich nun jede Menge kleinere Stände mit einer großen Mischung aus Kenner- und Expertenspielen. Weiterhin vor Ort bleibt Pegasus mit einem der größten Stände der Halle. Zudem in Halle 3 zu finden sind unter anderem AEG, Alley Cat Games, CGE, Deep Print Games, Devir, Feuerland und Schwerkraft. Auch der „Dice Tower“ findet hier eine neue Heimat.

Neben der Crowdfunding Area und Spielezubehör findet ihr in Halle 4 die Prototypen Galerie. Neue Spieleautoren zeigen hier unveröffentlichte Spiele und bieten sie zum Ausprobieren an. Die beliebte Zeichner-Allee (alias „Artist Alley“) findet sich fortan in Halle 5 wieder – hier stellen sich junge und noch unbekannte Künstler vor.

Die bislang eher vernachlässigbare Halle 6 legt eine 180 Grad-Drehung zum neuen Tor der Spielemesse hin: Amigo, Asmodee, Days of Wonder, Kosmos, Ravensburger und Schmidt reihen sich hier mit einem großen XXL-Stand an den nächsten.

Halle 1 wird zur neuen Heimat aller Fans von Rollenspielen und Miniaturenspiele – oder anders ausgedrückt: Hier wird es „nerdy“. Verlage, wie etwa Fantasy Flight Games und Games Workshop locken hier ebenso an die Vitrinen und großen Tische wie beispielsweise die Sammelkarten-Profis von Konami.

Wer bereits seit längerer Zeit nicht mehr in der Messe Essen gewesen ist, der wird sich auch abseits der neuen Hallengestaltung umgewöhnen müssen. Der komplette Haupteingang (Eingang Ost) wurde aufwendig neu gestaltet, auch innerhalb der Messe gibt es zahlreiche Veränderungen. Die ehemaligen Hallen 4 bis 8 wurden zusammengelegt, vollkommen neu gebaut wurde Halle 6.

Spielemesse Essen setzt auch 2023 auf die „Spiel“-App

Bei dem riesigen Umfang an Neuheiten gilt es den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund bieten euch die Veranstalter der Spielemesse seit 2022 eine eigene App zum Download an: Die „Spiel“-App findet ihr im Google Play Store und im Apple App Store.

Im Vorjahr erwies sich die App allerdings noch als äußerst minimalistisch – außer rudimentären Infos zu den Neuheiten gab es hier nicht viel zu sehen. Immerhin: Die Hallenpläne auf dem Handy sind praktisch. Für 2023 gelobt man Feinschliff, inklusive einer Navigation von Stand zu Stand. Zu den angekündigten Features gehören:

Interaktive Hallenpläne mit Zoomfunktion

Indoor-Navigation von Stand zu Stand

Neuheitenliste mit Beschreibungstexten und Bildern der neuen Spiele sowie Suchfiltern und Favoritenliste

Ausstellerliste mit Standnummern

Programmübersicht von Ausstellern und Messe

Zusätzlich zur App steht euch auch der beliebte „Spiel-Guide“ auf der Homepage der Spielemesse zum Download zur Verfügung. In ihm findet ihr Listen zu Ausstellern und Neuheiten, Hallenpläne, Programmhighlights und weitere nützliche Infos, die den Messebesuch erleichtern. Der „Spiel-Guide“ wird darüber hinaus in bewährter Weise kostenlos auf dem Messegelände verteilt.

40 Jahre Spielemesse in Essen

Seit 1983 gibt es die Spielemesse in Essen nun schon. Früher hieß sie ein wenig anders, war bis 1985 an einem anderen Ort und hat sich in den 40 Jahren ihres Bestehens stetig weiter entwickelt. Doch nicht nur die Messe hat im Laufe der Zeit einen Wandel durchlebt. Die gesamte Spielewelt hat sich verändert und ist heute in nahezu allen Belangen eine andere, als sie zum Start der Brettspielmesse war.

Diesen Wandel wollen die Veranstalter gemeinsam mit euch zum 40. Geburtstag der „Spiel“ in Essen betrachten. Dazu wurden internationale Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen der Szene zusammengetrommelt, um in Vorträgen, Panels und Diskussionen einen Blick auf die ganze Spielewelt im Wandel der vergangenen Dekaden zu werfen.

Am Donnerstag, dem 5. Oktober, könnt ihr ab 11.30 Uhr live mit dabei sein. Kommt vorbei in den Saal Rheinland in der 2. Etage des Congress Center Süd. Eine Anmeldung ist nicht nötig, solange Platz im Saal ist, ist jeder willkommen. Trefft bekannte Persönlichkeiten der Branche zu spannenden Runden. Eine Übersicht der Gäste, Vorträge und Zeiten findet ihr auf spiel-essen.de/de/programm/40-jahre-spiel.

Praktische Tipps für die Spielemesse Essen

Pünktlich zur „Spiel“ haben viele Besucher drängende Fragen: Wann muss ich da sein? Wie befördere ich die ganzen neuen Spiele nach Hause? Was nehme ich mit? Wir beantworten die wichtigsten Fragen und geben euch praktische Tipps mit auf den Weg.

Wo kann man zur Spielemesse in Essen parken?

Neuheiten gibt es 2023 auch in Sachen Parkplätze: Galt auf P1 vor dem Eingang Ost im Vorjahr noch das Motto „Der frühe Vogel fängt den Parkplatz“, ist der Platz in diesem Jahr erstmals für die Presse reserviert. Ob das bislang von der Presse genutzte Parkhaus P6 nun für alle Besucher geöffnet wird (zusätzlich zu den Ausstellern), ist bislang unklar. Welche Auswirkungen der Wegfall der Parkplätze für normale Besucher auf den Verkehr vor Ort haben wird, lässt sich noch schwer abschätzen – als Alternativen bleiben weiterhin der Schotterparkplatz P2 sowie die Parkhäuser P5 und P9.

Wer aus Essen oder der näheren Umgebung kommt, der sollte sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ernsthaft überlegen. Auf diese Weise spart ihr euch viel Stress und lange Wartezeiten im Auto.

Als Satelliten-Parkplatz hat sich die Uni Essen verdient gemacht. Mit direktem Anschluss an die U-Bahn, kostenlosen Parkplätzen und ausreichend viel Platz lässt es sich über die circa 10 Minuten Fahrtzeit mit der U11 locker hinwegsehen. Zudem wird zur Messe die Taktung der Bahnen meist erhöht.

Wer dennoch bis zur Messe fahren will, sollte früh aufbrechen. Mit viel Glück bekommt ihr auf diese Weise einen Luxusparkplatz auf P1 direkt vor dem Eingang Ost. Die nächsten Ausweichmöglichkeiten sind P2 und das etwas versteckte Parkhaus P5.

Webseiten zur Vorbereitung auf die Spielemesse in Essen

Die offizielle Neuheiten-Liste mit wirklich allen Verlagen und Spielen wird in mühseliger Kleinstarbeit des Messe-Teams über die offizielle Seite der Spielemesse veröffentlicht. Zudem findet ihr im Netz zahlreiche Blogs und Videos zum Thema. Anlaufstelle Nummer 1 für Spiele-Fans mit Englischkenntnissen bleibt weiterhin „BGG“ (Board Game Geek). Die dazugehörige „Spiel 23“-Liste ist bereits online.

Brettspiele im Netz

Weitere Tipps zur vorherigen Recherche sowie praktische Spiele-Anleitungen und -Tests findet ihr auf:

https://boardgamegeek.com/ – die größte internationale Seite rund um das Thema Brett- und Kartenspiele, inklusive gigantischer Datenbank. Praktisch das Wikipedia für analoge Spiele.

https://www.spiele-offensive.de/ – einer der größten, deutschen Online-Shops für Brett- und Kartenspiele, der auch regelmäßig auf der Spielemesse in Essen vertreten ist.

https://brettspielbox.de/ – immer auf dem aktuellen Stand mit allen Messe-Neuheiten auf eine Blick!

Brettspiele auf YouTube

Auch auf YouTube sind Brettspiele längst ein Dauerbrenner geworden. Zur Spielemesse bereiten euch viele Kanäle passend vor, zeigen Spiele und erklären die Regeln. Eine Auswahl einiger empfehlenswerter „Brettspiel“-Kanäle:

Webseiten der Brettspiel-Verlage

Außerdem kann es nicht schaden auch mal auf den offiziellen Seiten der Spieleverlage vorbeizuschauen. Eine alphabetische Auswahl einiger Verlage:

Noch ein Tipp: Damit ihr beim nächsten Spieleabend oder beim Besuch der „Spiel“-Messe auch mit Fachwissen punkten könnt, erklären wir euch hier die wichtigsten Begriffe aus der Welt der Brett- und Kartenspiele.