Spiele-Fans sind begeistert: Nach zweijähriger Corona-Pause ist es für viele ein wunderbares Gefühl mal wieder durch die großen Hallen der Messe Essen schlendern zu dürfen. Dabei wollen über 1.000 neue Brett- und Kartenspiele angespielt und auch direkt vor Ort eingekauft werden. Zu den Highlights gehören Expertenspiele wie „Arche Nova“ von Feuerland, bei „Golem“ von Cranio Creations bildeten sich gleich nach Beginn der Messe am Donnerstag lange Schlangen. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch über 100 Fotos der Spielemesse Essen und zahlreiche Eindrücke von den Spielen vor Ort:

Die Messe Essen hat noch bis einschließlich Sonntag, 17. Oktober 2021, geöffnet. Tickets müssen zwingend vorab online gekauft werden und kosten euch 22 Euro.

>> Öffnungszeiten, Highlights, Tipps zur Anfahrt und viele weitere Informationen zur Spielemesse 2021 findet ihr hier! <<

Last but not least haben wir bereits vor der Messe einen Blick auf die anstehenden Highlights im Herbst und Winter geworfen. Viele dieser Spiele lassen sich bereits ausgiebig auf der Spielemesse anspielen, einige von ihnen sogar bereits kaufen. Aufgrund von Corona ist der Ausspruch „Spiel X steckt noch im Container fest“ leider oft zu hören, weswegen viele Highlights wohl erst im November und Dezember im freien Handel erhältlich sein werden.