Giovanni Motisi gehört zur Mafia-Vereinigung „Cosa Nostra“, die weltweit operiert. 1985 wurde er wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit 1993 befindet er sich auf der Flucht. Um ihn ranken sich zwei Gerüchte: das eine besagt, Motisi sei bereits gestorben, laut dem anderen verstecke er sich in Agrigent an der Südwestküste Siziliens.

Amin Qatra wird wegen Mordes gesucht. Der Afghane hat am 1. Juni 2016 in Dänemark einem Menschen die Kehle durchgeschnitten. Das Opfer starb kurz darauf.

Wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation wurde Robert Okolicany zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Slowake soll in dieser Zeit illegal Waffen besessen, Erpressung und einen Mord begangen haben.

Als einer der führen Köpfe der italienischen Mafia-Gruppe „Cosa Nostra“ war Messina Denaro in mehrere Morde und Schießereien involviert. Wegen schwerer Körperverletzung und vorsätzlicher Tötung in mehreren Fällen wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Nour Eddine G. Ibrahim Hamid

Straftat: Vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung

Geschlecht: Männlich

Geburtsdatum: 7. August 1980

Nationalität: libysch

Sachstand zum Fall: Laufende Ermittlungen

Als eine Frau am 11. März 2015 tot in ihrem Apartment in St. Paul’s Bay auf Malta gefunden wurde, war der Täter bereits verschwunden. Die Ermittlungen jedoch ergaben, dass es sich bei dem Mörder um ihren Ex-Freund Hamid Nour Eddine G. Ibrahim handelte, der ihr fünf Mal in den Körper stach. Der Libyer nahm am gleichen Tag ein Flugzeug in Richtung Italien, sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist Dublin in Irland.

Rouf Uddin

Straftat: Vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung

Geschlecht: Männlich

Augenfarbe: Schwarz

Geburtsdatum: 10. Dezember 1975

Nationalität: bangladeschisch

Ethnische Herkunft: asiatisch

Gesprochene Sprachen: Bengali

Sachstand zum Fall: Verurteilt zu 30 Jahren Freiheitsentzug

Wegen Totschlags am 30. November 2002 wurde Rouf Uddin am 22. April 2009 in Brüssel zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil lautete „Totschlag“. Er trat die Haftstrafe nie an und befindet sich auf der Flucht.

Farouk Hachi

Aliasname/Pseudonym: Moustique oder Kamel

Straftat: Diebstahl in organisierter Form oder bewaffneter Raub

Geschlecht: Männlich

Ungefähre Größe: 165 cm

Augenfarbe: Braun

Geburtsdatum: 13. Juni 1969

Nationalität: französisch

Ethnische Herkunft: afrikanisch

Gesprochene Sprachen: arabisch, französisch

Sachstand zum Fall: Verurteilt zu 20 Jahren Freiheitsentzug

Farouk Hachi verübte im Jahr 2001 mehrere bewaffnete Banküberfälle. Er wurde 2009 zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Hachi lebte früher in Frankreich, Belgien und den Niederlanden.

Karim Ouali

Aliasname/Pseudonym: Ouali Aderfi

Straftat: Vorsätzliche Tötung, schwere Körperverletzung

Geschlecht: Männlich

Ungefähre Größe: 179 cm

Augenfarbe: Braun

Geburtsdatum: 21. Mai 1976

Nationalität: französisch

Ethnische Herkunft: nordafrikanisch

Gesprochene Sprachen: arabisch, englisch, französisch, spanisch

Sachstand zum Fall: Laufende Ermittlungen

Am 27. April 2011 ermordete Karim Ouali, der als Fluglotse am Flughafen Basel-Mülhausen in Frankreich arbeitete, einen seiner Kollegen mit einer amerikanischen Axt. Er litt an Verfolgungswahn und befand sich in einem psychotischen Zustand. Nach dem Mord flüchtete er. Er hat Stammestätowierungen auf der Brust.

Teoh Yeon Choy

Aliasname/Pseudonym: Suzuku oder Tai Lau

Straftat: Mitglied einer kriminellen Vereinigung, Organisierte kriminelle Tätigkeit und Erpressung

Geschlecht: Männlich

Ungefähre Größe: 170 cm

Geburtsdatum: 16. September 1963

Nationalität: malaysisch

Ethnische Herkunft: chinesisch

Gesprochene Sprachen: englisch, französisch, Mandarin, Yue (Cantonese)

Sachstand zum Fall: Verurteilt zu zwölf Jahren Freiheitsentzug