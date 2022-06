„Köln 50667“: TV-Ausstrahlung, Stream, Darsteller – alle Infos zur RTL2-Show

„Köln 50667“ steht für Drama, Herzschmerz, aber auch für leidenschaftliche Love-Storys. Der Ableger der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ spielt in der namensgebenden Stadt am Rhein (50667 lautet die Postleitzahl der Kölner Altstadt) und wird seit 2013 auf „RTLZWEI“ (vorher „RTL2“) ausgestrahlt.

Mit der Figur Meike Weber, dargestellt von Pia Tillmann, wurde eine der Hauptfiguren von „Berlin – Tag & Nacht“ übernommen, um die Serie im gleichen Serienuniversum einzuordnen. Zu Beginn wurden nur 120 Folgen von „Köln 50667“ in Auftrag gegeben, doch aufgrund der hohen Einschaltquoten wurde die Reality-Soap auf unbestimmte Zeit verlängert – inzwischen gibt es weit mehr als 2000 Folgen.

Ihr wollt wissen, wann „Köln 50667“ auf „RTLZWEI“ oder im Online-Stream, zum Beispiel auf „RTL+“, läuft? Oder mehr über die Figuren und ihre Darsteller erfahren? Wir haben alle Infos für euch!

Ihr wollt euch schonmal darauf einstellen, was in den kommenden Folgen bei „Köln 50677“ passiert? In unserem Vorschautext erfahrt ihr, was aktuell los ist und euch in den nächsten Episoden erwartet. Hier geht’s lang!

Gleich fünf Mal die Woche könnt ihr in den Genuss von „Köln 50667“ kommen. „RTLZWEI“ zeigt von montags bis freitags jeweils um 18.05 Uhr eine neue Folge der Reality-Soap.

Ihr habt die aktuelle Folge verpasst? Kein Problem! Denn jede Folge gibt es nach TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf Abruf in der „Köln 50667“-App – erhältlich für Apple und Android.

Ihr braucht aber nicht unbedingt eine App, um die Wiederholung von „Köln 50667“ zu sehen. Auch der Streamingdienst „RTL+“ bietet diese nämlich an – und so könnt ihr sie dann neben dem Smartphone oder Tablet auch auf eurem Laptop schauen.

Das Beste haben wir euch aber noch gar nicht verraten! Bei „RTL+“ könnt ihr nämlich nicht nur die Wiederholungen aller jemals ausgestrahlten Folgen schauen, sondern auch die neuen, noch nicht ausgestrahlten Folgen.

Wer das Pre-TV-Angebot in Anspruch nehmen und beispielsweise schon am Montag die Folge von Freitag sehen möchte, braucht jedoch ein „Premium“-Abo von „RTL+“. Dieses kostet monatlich 4,99 Euro, kann aber mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen jederzeit beendet werden.

Alle Figuren von „Köln 50667“ sind eng mit Köln verbunden und lieben das Leben in der Domstadt. Da gibt es die attraktive Jule, die den Männern den Kopf verdreht, oder den vermeintlichen Sunnyboy Marc, der vom Tod seiner großen Liebe getrieben ist. Wir stellen euch alle aktiven Hauptdarsteller der „RTLZWEI“-Serie vor!

Meike Weber, dargestellt von Pia Tillmann, ist der Ausgangspunkt von „Köln 50667“ und das verbindende Element zu „Berlin – Tag & Nacht“. Sie zog es der Liebe wegen nach Köln, letztlich entschied sie sich aber gegen Alex und für ihre Berlin-Liebe Marcel. Nach ihrer Scheidung zog sie jedoch wieder in die Domstadt.

Christoph Oberheide ist der einzige „Köln 50667“-Darsteller, der seit der ersten Folge ununterbrochen dabei ist. Er spielt Jan Bremer, der nicht nur Taxifahrer, sondern auch Geschäftsführer des „Cage Club“ ist.

Kevin Bochow ist ein Lebemann und lässt keine Party aus. Der selbsternannte „Bodymaster“ jobbt im Cage-Club und hat sich als Kioskbesitzer etabliert.

Ben Straubinger ist der Halbbruder von Mel und Olli – enstanden aus einer Affäre seines Vaters Kurt. Ben wohnte lange Zeit in Nürnberg, bis sich seine Frau Julia von ihm trennte. Zu seinen Zwillingen Oskar und Nelli hat er aber trotzdem ein sehr enges Verhältnis.

Auf den ersten Blick ist Marc Reuter ein echter Sunnyboy, doch in Wirklichkeit ist er eine sehr nachdenkliche Person mit teils extremen Stimmungsschwankungen. Allen voran in seinem beruflichen Umfeld – Marc arbeitet als Rettungsassistent – entladen sich diese, denn er will immer der Beste sein. Dass er hilflos mit ansehen musste, wie seine große Liebe bei einem Kletterunfall starb, hat er sich nie verziehen.

Auch Lea Hammerschmidt wirkt nach außen hin stark und taff, doch durch ihre schwere Kindheit geprägt, gibt es immer wieder auch Momente, in denen sie verletzlich ist. Lea ist Geschäftsführerin des Clubs „The Cage“.

Auf viele Menschen wirkt Leonie Teubert hochnäsig und arrogant. Doch schaut man einmal hinter die Fassade, ist sie sensibel und durchaus auch unsicher. Weil sie lange Zeit in Konkurrenz zu ihrer Zwillingsschwester Ellie stand, ist sie sehr harmoniebedürftig.

Anders als seine Zwillingsschwester Nelli ist Oskar Straubinger ein Rebell und Draufgänger. Nachdem er und Nelli zu Mell und ihrem Onkel „Olli“ ins Loft gezogen sind, denkt er, machen zu können, was er will und dreht frei.

Jill ist ein sehr launischer Charakter – mal himmelhochjauchzend und dann zu Tode betrübt. Auch in ihrem Leben gibt es keine wirkliche Konstante, stammt sie doch aus einer zerrütteten Familie und jobbt gelegentlich mal hier und mal da. Auch ihre Beziehungen hielten aufgrund ihrer Stimmungsschwankungen nie lange.

Jule Klaasen ist bildhübsch. Da verwundert es nicht, dass sie als Model arbeitet. Doch hinter der schönen Fassade steckt ganz viel: Jule ist klug, optimistisch und noch dazu eine hervorragende Freundin.

Sebastian „Beasty“ Malinowski (Tim Dolle)

„Beasty“ ist der Prototyp eines Beach-Boys. Nimmt man seine Tätigkeit als DJ hinzu, liegt auf der Hand, dass er bei den Frauen Erfolg hat. Doch vor allem auch seine Einstellung, jeden Tag so zu genießen, als wäre es der letzte und sich nicht von Rückschlägen unterkriegen zu lassen, beschert ihm viel Bewunderung. Diese lebt er, seitdem sein bester Freund bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist – bei dem er mit im Wagen saß.

Name: Tim Dolle

Geburtsdatum: 2. Januar 1993

Geburtsort: Paderborn

Erster Auftritt: Folge 2300

Pablo „Chico“ Alvarez (Alexander Molz)

„Chico“ ist der geborene Entertainer. Doch hinter der Fassade steckt ein gebrechlicher Mann: Als Kind wurde Pablo von seinen Mitschülern gemobbt, flüchtete sich in den Drogenrausch und wurde krank. Durch den Sport schaffte er es aus dem Loch.

Name: Alexander Molz

Geburtsdatum: 23. August 1995

Geburtsort: Leverkusen

Erster Auftritt: Folge 822

Carlo Janssen (Zico Banach)

Carlo ist der Vater von Meikes Tochter Lisa. Obwohl er das ist, was man gemeinhin als „Lebemann“ bezeichnen würde, sind ihm andere Menschen extrem wichtig. Daher rührt auch die Tatsache, dass er eher ein Einzelgänger ist: Er will niemanden in seinem Freiheitsdrang verletzen oder verlassen.

Name: Zico Banach

Geburtsdatum: 24. Februar 1991

Geburtsort: Münster

Erster Auftritt: Folge 2323

Daria Wellant (Chantal Urbanski)

Daria ist die Schwester von Robert – und eine echte Powerfrau. Sie wurde als Nachzüglerkind in eine sehr einfache Familie geboren. Und obwohl Robert zehn Jahre älter ist, pflegen sie ein inniges Verhältnis. Umso schlimmer war es für sie, als Robert in ihrer Kindheit von Zuhause wegging: Schnell geriet sie in fragwürdige Kreise und mit Drogen in Berührung, schmiss die Schule und verließ ihr Zuhause ebenfalls – bis Robert sie aus dem Sumpf und später nach Köln holte, um sie dort in seinem Hostel arbeiten zu lassen.

Name: Chantal Urbanski

Geburtsdatum: 25. September 1990

Geburtsort: Recklinghausen

Erster Auftritt: Folge 2368

Dascha Romanova (Ana Bogomolov)

In einer konservativen Familie aufgewachsen, rebellierte Dascha früh und probierte all das aus, was ihr eigentlich verboten war. Nach ihrem Abitur verschlug es sie nach Köln – für ein Studium und mehr Freiheit.

Name: Ana Bogomolov

Geburtsdatum: 9. November 2001

Geburtsort: Berlin

Erster Auftritt: Folge 2208

George Malone (Jossy „Jay“ Luzayadio)

George ist ein waschechter Weltenbummler. Die Rastlosigkeit, mit der er sein Leben angeht, legt er auch in der Liebe an den Tag, denn seine Angst vor Stillstand und Freiheitsverlust, sorgt dafür, dass er bisher keine ernsthafte Bindung eingehen konnte. Auch, weil er Angst hat, die Frauen zu verletzen, nachdem sein erster und bisher einziger ernsthafter Beziehungsversuch in einer Katastrophe endete.

Name: Jossy Luzayadio

Geburtsdatum: 27. November 1991

Geburtsort: Kinshasa (Kongo)

Erster Auftritt: Folge 2212

Hannes Wagner (Jeremy Mutschall)

Hannes kann einfach alles: Egal ob Sport oder Schule, er war von klein auf stets erfolgreich. Doch trotz des Drills seines Vaters blieb auch immer noch Zeit für die eine oder andere Party – und Frauen, vor denen er sich schon immer kaum retten kann.

Name: Jeremy Mutschall

Geburtsdatum: 30. Januar 1998

Geburtsort: Salzkotten

Erster Auftritt: Folge 2215

Lilli Martens (Amanda Bella Ciss)

Lilli ist die Dramaqueen bei „Köln 50667“. Vor allem, wenn ihr Freund, Tanzlehrer Nico, angeflirtet wird, schlägt das Eifersuchts-Barometer kräftig aus.

Name: Amanda Bella Ciss

Geburtsdatum: 22. September 1998

Geburtsort: Köln

Erster Auftritt: Folge 2215

Lisa Weber (Jamuna Johann)

Lange Zeit ging Lisa davon aus, dass Meike ihre Cousine sei – bis sie herausfand, dass sie ihre Mutter ist. Ihre beste Freundin ist Dascha.

Name: Jamuna Johann

Geburtsdatum: 8. Juli 2001

Geburtsort: Nürnberg

Erster Auftritt: Folge 2208

Mohamed „Mo“ Jama (Amadin Piattello)

„Mo“ war schon früh auf sich alleine gestellt. Nachdem seine Mutter starb, versank sein Vater im Kummer. So kam „Mo“ schon früh in Kontakt mit Alkohol und Drogen, fing an zu dealen und verdrängte seinen Herzschmerz auf Partys. Die Leidenschaft zur Musik und zum Tanzen hält ihn über Wasser.

Name: Amadin Piattello

Geburtsdatum: 29. Mai 1999

Geburtsort: Hagen

Erster Auftritt: Folge 2217

Robert Wellant (Tom Leucht)

Robert ist der Bruder von Daria. Er ist Geschäftsmann durch und durch – und schreckt auf seinem Weg zum Wohlstand vor (fast) nichts zurück. Für Robert geht es immer noch besser und erfolgreicher. Das gilt auch in der Liebe, weshalb ihn Ehen oder Beziehungen nach einer gewissen Zeit langweilen.

Name: Tom Leucht

Geburtsdatum: 18. Juli 1972

Geburtsort: Wiesbaden

Erster Auftritt: Folge 2258

Samantha „Sam“ Berger (Diana Schneider)

„Sam“ ist gelernte Friseurin, hat sich mittlerweile allerdings auf ihre Gesangskarriere fokussiert.

