Diese 25 Instagram-Models solltet ihr unbedingt kennen

Wie sich die Zeiten doch ändern: Instagram-Model ist mittlerweile ein ernst zu nehmender Beruf. Vorzugsweise sind diese Models weiblich, sind wahnsinnig attraktiv und lieben es, ihre Fans und Follower mit ihren Fotos zu verwöhnen. Und manche von ihnen kämpfen auf der Foto- und Videoplattform mit allen Mitteln gegen die Zensur. Teils vergeblich.

Wir stellen euch in diesem Artikel 25 Instagram-Models vor, dir ihr unbedingt kennen solltet und die vor der Kamera fast alles zeigen. Schnallt euch an, es wird heiß und sexy!

Julia Rose

Name: Julia Rose

Instagram-Follower: 4,7 Millionen Abonnenten (Stand Mai 2020)

Geburtsdatum: 30. Dezember 1993

Besondere Merkmale: Julia Rose zeigt gerne ihre Nippel! Ihre Posts sind eine ständige Provokation gegen Instagram und ihr persönlicher Protest gegen die Zensur der Foto-Plattform. Bekannt wurde sie durch einen sehr freizügigen Auftritt im Publikum bei der World Series der Baseball-Profis. Julia Rose gibt zudem das Magazin „Shagmag“ heraus und tauchte auch schon in einigen Serien wie „Star Trek: Entreprise“ und „CSI: NY“ als Nebendarstellerin auf. Mit ihr bekommt wohl jeder gute Laune.

Valentina Fradegrada

View this post on Instagram A post shared by V A L E N T I N A 🦋 (@valentinafradegrada)

Name: Valentina Fradegrada

Instagram-Follower: 2,4 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 2. September 1991

Die Italienerin ist Expertin in Sachen „Underboobs“. Kaum ein Foto auf ihrem Instagram-Profil, das ohne Busenblitzer auskommt. Doch auch sie verfolgt eine Mission, denn auch ihr geht es um das Thema Zensur auf Instagram. Gemeinsam mit Ex-Freund Jay Alvarrez sorgte sie mit sehr freizügigen Shootings für Schlagzeilen.

Demi Rose

View this post on Instagram A post shared by Demi Rose (@demirose)

Name: Demi Rose

Instagram-Follower: 14 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 27. März 1995

Demi Rose ist der Inbegriff von weiblichen Kurven. Wer auf dürre Models steht, der kommt bei Demi Rose nicht auf seine Kosten. Sie ist stolz auf ihren wohlgeformten Po und ihre großen Brüste. Und daraus macht sie auf ihrem Instagram-Profil auch gar kein Geheimnis. Über 14 Millionen Follower wissen das durchaus zu schätzen. Manchmal schlägt sie auch nachdenkliche Töne an, was ihr aber nur so halb gelingt.

Lottie Moss

View this post on Instagram A post shared by Lottie Moss (@lottiemossxo)

Name: Lottie Moss

Instagram-Follower: 300.000 Abonnenten

Geburtsdatum: 9. Januar 1998

Moss? Ist das etwa …? Ganz genau! Lottie Moss ist die kleine Schwester von Supermodel Kate Moss. Und auf Instagram unverständlicherweise immer noch ein Geheimtipp. Die sorgte in der Vergangenheit gerne auch mal für den einen oder anderen Skandal, harte Drogen inklusive. Doch während die große Schwester nicht gerade für ihre üppige Oberweite bekannt ist, sieht das bei Lottie anders aus.

Mathilde Tantot

View this post on Instagram A post shared by Mathilde (@mathildtantot)

Name: Mathilde Tantot

Instagram-Follower: 6,7 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 29. Dezember 1994

Mathilde Tantot ist mit ihrer Schwester Pauline wohl das heißeste Zwillingschwestern-Duo der Welt. Die Französin bringt ihre Follower mit natürlichen Bildern um den Verstand. Und auch sie kämpft darum, die Zensur irgendwie zu umgehen. Manchmal klappt es, manchmal werden ihre Kunstwerke gelöscht. Dieses Schicksal teilt sie mit ihren Kolleginnen.

Pauline Tantot

Name: Pauline Tantot

Instagram-Follower: 4 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 29. Dezember 1994

Pauline Tantot ist Mathildes Zwillingsschwester. Beide sind einzeln schon ein richtiger Hingucker. Treten beide gemeinsam vor die Kamera, kommen Betrachter schnell ins Schwitzen. Auch sie kämpft vehement gegen die Instagram-Zensur. Manchmal auch mit einem Edding.

Jen Selter

View this post on Instagram A post shared by Jen Selter (@jenselter)

Name: Jen Selter

Instagram-Follower: 12,8 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 8. August 1993

Jen Selter steht vor allem für Fitness und gesunde Ernährung. Um ihren makellosen Körper in Form zu halten, trainiert die Amerikanerin oft und viel. Und knipst sich dabei gerne leicht bekleidet für Instagram. Auch über den Dächern Manhattans.

Desiree Schlotz

View this post on Instagram A post shared by Desiree schlotz (@desireeschlotz)

Name: Desiree Schlotz

Instagram-Follower: 560.000 Abonnenten

Geburtsdatum: 18. Juli 1997

Desiree Schlotz ist ein US-amerikanisches Model. Obwohl ihr Name sehr deutsch klingt, ist nichts über deutsche Wurzeln bei der Kalifornierin bekannt. Bekannt wurde sie als Bademoden-Model, dann angelte sie sich den Millionärs-Protzerben Dan Bilzerian. In Bikinis posiert sie noch immer regelmäßig, an der Seite des Poker-Profis mit dem markanten Vollbart wurde sie schon länger nicht mehr gesichtet. Manchmal trägt sie auf ihren Bildern sogar noch nicht mal mehr einen knappen Bikini.

Daisy Keech

View this post on Instagram A post shared by Daisy Keech (@daisykeech)

Name: Daisy Keech

Instagram-Follower: 4,5 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 12. August 1999

Seit 2018 ist das Model auf Instagram vertreten. Und seitdem wird sie von Tag zu Tag bekannter. Millionen Menschen verfolgen dort täglich, was die Blondine so treibt. Und das gibt es einiges zu sehen. Hier sind ihre besten Bilder!

Anllela Sagra

Name: Anllela Sagra

Instagram-Follower: 11,6 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 6. Oktober 1993

Die Kolumbianerin ist eines der bekanntesten Fitness-Models der Welt. Es gibt kaum ein Foto oder Video auf ihrem Instagram-Kanal, das ohne Fitnessgeräte, -übungen oder Hanteln auskommt. Besonders stolz ist die Südamerikanerin auf ihre Bauchmuskeln und ihren Knack-Po. Beide Körperteile hält sie ganz besonders gerne in die Kamera. Und dann wäre da noch ihr Hang zu Underboob-Fotos.

Alexis Ren

View this post on Instagram A post shared by Alexis Ren (@alexisren)

Name: Alexis Ren

Instagram-Follower: 13,9 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 23. November 1996

Alexis Ren heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen Alexis Rene Glabach. Die Kalifornierin ist, wie es sich für ein Model aus dem Golden State gehört, natürlich am Strand zu Hause. Und so erlangte sie auf im Bikini erstmals größere Bakanntheit – im zarten Alter von 15 Jahren brachte sie die Männerwelt im schwarzen String-Bikini um den Verstand. Die Bilder gingen bei Tumblr um die Welt – und Alexis Ren machte Karriere. Für „Sports Illustrated Swimsuit“ posierte sie sehenswert in Bade-Klamotten, in der TV-Show „Dancing with the Stars“, der US-Varainte von „Let’s Dance“, erreichte sie das Finale und wurde Vierte. Sie wurde 2019 vom Magazin „Maxim“ in die „Hot 100“-Liste der attraktivsten Frauen der Welt gewählt. Auch auf Instagram weiß sie ihre Reize richtig einzusetzen.

Kinsey Wolanski

Name: Kinsey Wolanski

Instagram-Follower: 3,7 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 30. August 1996

Kinsey Wolanski wurde durch ihren Auftritt bei einem großen Sport-Event mit einem Schlag berühmt. Nein, die Blondine ist keine Profi-Sportlerin. Sie nutzte vielmehr die Bühne Champions-League-Finale 2019 zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur (2:0), um im schwarzen String-Badeanzug unerlaubterweise als Flitzerin übers Spielfeld zu laufen. Der Auftritt wurde zu ihrem Durchbruch in der Influencerinnen-Model-Szene. Zuletzt postete sie auch gemeinsame Bilder mit Demi Rose.

Sierra Skye

Name: Sierra Skye

Instagram-Follower: 4,1 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 6. November 1995

Sierra Skye ist ein Künstlername. Die gute Sierre heißt eigentlich Sierra Egan. Was an diesem Namen so falsch war? Keine Ahnung. Irgendwie liegt es beim Blick auf ihre Figur nahe, dass sie durch die Zusammenarbeit mit einer Bademodenfirma als Model bekannt wurde. Mittlerweile ist sie ein echter Star auf Instagram, verdient ihr Geld mit ihren Postings dort. Und das ganz ordentlich, so wird ihr Vermögen auf eine schlappe Million US-Dollar geschätzt. Wir haben hier ihre heißesten Bilder auf Instagram für euch zusammengestellt.

Alice Roberts

View this post on Instagram A post shared by |ALICE PAOLI ROBERTS| (@aliceroberts_)

Name: Alice Roberts

Instagram-Follower: 480.000 Abonnenten

Geburtsdatum: 18. Dezember 1993

Alico Paoli Roberts, wie sie mit vollem Namen heißt, wollte eigentlich kein Instagram-Model sein. Zumindest studierte sie mehrere Jahre lang Innenarchitektur. Jetzt richtet sie zwar keine Häuser und Wohnungen ein, dafür ist sie selbst oft das schmückende Detail auf Fotos. Wir haben hier eine Auswahl an Instagram-Fotos der Französin, die mittlerweile im australischen Sydney zu Hause ist, für euch zusammengestellt.

Lacey Montgomery

View this post on Instagram A post shared by 𝑳𝒂𝒄𝒆 ⚡️🧿 (@laceymontgomery1)

Name: Lacey Montgomery

Instagram-Follower: 350.000 Abonnenten

Geburtsdatum: 17. September 1990

Lacey Montgomery saß schon mal im Knast. Und das in Thailand. Die Geschichte dahinter, findet ihr hier. Wir haben hier noch mehr Bilder der Fitness-Influencerin für euch zusammengestellt.

Nata Lee

Name: Nata Lee

Instagram-Follower: 5,2 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 17. Februar 1999

Nata Lee hat auf Instagram zuletzt die magische Marke von fünf Millionen Followern geknackt, dabei hat sie erst im September 2018 begonnen, ihre heißen Fotos dort hochzuladen. Die Russin mit der üppigen Oberweite lässt oft und gerne tief blicken.

Sommer Ray

View this post on Instagram A post shared by Sommer Ray (@sommerray)

Name: Sommer Ray

Instagram-Follower: 24,8 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 15. September 1996

Sommer Ray ist ein sehr bekanntes und erfolgreiches Fitness-Model. Auf ihren Bildern und Videos zeigt sich die brünette Schönheit oft beim Training. Und das ganze harte Training zahlt sich durchaus aus, wenn man sich den makellosen Körper von Sommer Ray anschaut. Wir haben hier für euch die heißesten Instagram-Postings von Sommer Ray zusammengestellt.

Lucia Javorcekova

View this post on Instagram A post shared by Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Name: Lucia Javorcekova

Instagram-Follower: 1,5 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 18. April 1990

Früher war sie Rad-Rennfahrerin, heute ist die durchtrainierte Slowakin ein erfolgreiches Model. Eines ihrer besten Bilder könnt ihr euch hier ansehen!

Madi Edwards

Name: Madi Edwards

Instagram-Follower: 700.000 Abonnenten

Geburtsdatum: 6. Juli 1995

Madison Edwards, so der volle Name der attraktiven Australierin, wurde mit 18 Jahren für das Modelgeschäft entdeckt und startete in ihrer Heimat auf Anhieb durch. Ihre Spezialität: Bademode. Sie wurde auch schon in der australischen „Vogue“ abgelichtet.

Hannah Palmer

View this post on Instagram A post shared by Hannah Palmer (@hannah_cpalmer)

Name: Hannah Palmer

Instagram-Follower: 1,6 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 18. Mai 1998

Hannah Palmer kämpft ständig mit Vorurteilen. So behaupten neidische Menschen, dass ihre Brüste gemacht seien. Um die Echtheit ihrer Oberweite zu beweisen, suchte sie sogar einen Mediziner auf, der bestätigte, dass bei ihr kein medizinischer Eingriff vorgenommen wurde. Und tatsächlich: Der Mann bestätigte ihre Version der Geschichte: „Sie hat Körbchengröße Doppel-D und sehr straffe und natürliche Brüste.“ Wäre das auch geklärt. Hier gibt es ihre heißesten Fotos auf Instagram.

Lauren Summer

View this post on Instagram A post shared by Lauren Summer (@heylaurensummer)

Name: Lauren Summer

Instagram-Follower: 2,5 Abonnenten

Geburtsdatum: 10. August 1994

Lauren Summer wurde durch ihre Brüste bekannt. Live im TV. Das kann auch nicht jedes Model von sich behaupten. Gemeinsam mit Freundin Julia Rose entblößte sie während der World Series der Baseball-Profis ihre Brüste. Der Skandal war da. Die Berühmtheit wenig später auch. Natürlich steckte keine Business-Idee dahinter, es ging lediglich um die gute Sache: den Kampf gegen Brustkrebs. Selbst wenn das nicht stimmen sollte: Lauren Summer ist verdammt nett anzuschauen – hier haben wir ein „Best of“ von Lauren Summer für euch zusammengestellt.

Eva Padlock

View this post on Instagram A post shared by âž°Eva Padlockâž° (@evapadlock)

Name: Eva Padlock

Instagram-Follower: 1,6 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 13. Mai 1984

Eva Padlock ist eines der Instagram-Models, die sich mit der strikten Instagram-Zensur sehr schwer tun. Sehr schwer. Die attraktive Katalanin, geboren in Barcelona, zeigt halt gerne, was sie hat. Wer sich davon selbst überzeugen will, dem sei ein Blick in diesen Artikel empfohlen. Hier kämpft sie erfolgreich gegen die Schwerkraft.

Kayla Lauren

Name: Kayla Lauren

Instagram-Follower: 950.000 Abonnenten

Geburtsdatum: 27. Oktober 1991

Auch Kayla Lauren gehörte zur legendären Mädelstruppe um Julia Rose und Lauren Summer, die mit ihren Brüsten bei der World Series der Baseball-Profis für Schlagzeilen sorgte. Mit Lauren Summer versteht sie sich noch immer bestens, was man an gemeinsamen Schnappschüssen zuletzt beobachten konnte. Allerdings scheint die Freundschaft mit Julia Rose in die Brüche gegangen zu sein. Denn die beiden posieren nicht mehr gemeinsam und Kayla Lauren hat auch alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Profil entfernt.

Anna Herrin

View this post on Instagram A post shared by Anna Herrin (@annaherrin)

Name: Anna Herrin

Instagram-Follower: 250.000 Abonnenten

Geburtsdatum: 7. März 1991

Anna Herrin ist nicht nur sehr schlank und hat ein bildhübsches Gesicht. Das Model befindet sich auch auf einer Mission. Sie bewirbt den Marihuana-Konsum. Kiffen ist in Deutschland immer noch verboten, doch weltweit lockern sich die Gesetze derzeit. Das dürfte dem Model gefallen, schließlich posiert sie oft genug mit einem Joint in Hand oder Mund. Positiver Nebeneffekt für ihre Fans: Dabei ist das Model oft so gut wie unbekleidet. Hier seht ihr ein paar ausgewählte Bilder von Anna Herrin.

Anne Moore

Name: Anne Moore

Instagram-Follower: 1,3 Millionen Abonnenten

Geburtsdatum: 25. Juli 1996

Vorsicht, der Instagram-Account von Anne Moore ist nicht nur heiß. Wahrscheinlich ist dieser Account sogar der versauteste Account auf Instagram. Ursprünglich wollte sie Sängerin werden, doch jetzt verdient sie ihr Geld mit anzüglichen Fotos und Videos auf Instagram. Zwar sind alle Videos und Bilder am Ende jugendfrei, doch das Kopfkino macht, was Kopfkino ebenso veranstaltet. Mal simuliert sie einen Blowjob mit Gartenschlauch, dann müssen Bierflasche oder Zahnbürste für den Fellatio herhalten. Anne Moores Instagram-Account ist nichts für schwache Nerven.

Von Anne Moore bis zur Pornografie ist es nicht mehr weit. Wir haben hier für euch die bekanntesten internationalen Pornostars für euch zusammengestellt.

Alle diese jungen Frauen haben eine Sache gemeinsam, sie werden für ihre Postings auf Instagram gut bezahlt. Viele von ihnen sogar sehr gut. Sie sind Sexsymbole, und zeigen ihre wundervollen Körper gerne vor der Kamera. Wer das frauenverachtend findet, darf das gerne so sehen.

Doch auch klar ist: Diese Models haben ein funktionierendes Geschäftsmodell für sich und ihre Körper gefunden, mit dem sie sich bestens arrangieren können. Und gezwungen wird hier auch niemand. Und sie drehen keine Pornos, so wie diese 25 Pornostars aus Deutschland, sondern bleiben bei ihren Fotos und Videos stets jugendfrei.

Und überhaupt: Bei Nacktbildern im Playboy ist mehr zu sehen, doch diese Fotos gelten ja immer nur als ästhetisch.

+++ Hier seht ihr, welche deutschen Promi-Frauen sich schon für den Playboy ausgezogen haben. +++

Wir jedenfalls freuen uns auf weitere Bilder unserer Protagonisten und werden euch mit Sicherheit in Sachen Instagram-Babes auf dem Laufenden halten. Und bei der Frequenz der Postings dieser Damen wird das nicht lange auf sich warten lassen.