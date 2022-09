Perfekt vorbereitet zur Spielemesse Essen: Top 10 Survival-Tipps für die „SPIEL’22“

Endlich wieder Spielemesse in Essen. Pünktlich zur „SPIEL“ gibt es aber auch einen Haufen Fragen: Was soll ich anziehen? Was nehme ich mit? Und wie finde ich mich am besten auf der Messe zurecht? Wir beantworten die wichtigsten Fragen und geben euch praktische Tipps mit auf den Weg.

>> Spielemesse „SPIEL“ in Essen: Infos, Tickets, Preise und Highlights <<

„SPIEL“-Tipp 1: Entspannt ankommen

Die „SPIEL“ öffnet ihre Türen um 10 Uhr morgens. Um möglichst entspannt auf die Spielemesse zu kommen gibt es gleich zum Start einen wichtigen Tipp: Seid entweder sehr früh da (mindestens eine Stunde vor dem Start) oder lasst euch Zeit und kommt etwas später – ca. eine bis anderthalb Stunden nachdem sich die Türen öffnen. So umgeht ihr das Gedränge an den Eingängen.

Apropos „Eingänge“: Gleich drei Eingänge lassen euch auf das Messegelände, darunter der Eingang West, Süd und Ost. Von „West“ nach „Süd“ ist es nur ein kurzer Spaziergang – falls es euch zu voll sein sollte, lohnt eventuell ein kurzer Abstecher zum nächsten Eingang. Der Eingang „Ost“ liegt von den anderen Eingängen am weitesten entfernt.

Pro-Tipp: Als Satelliten-Parkplatz hat sich die Uni Essen verdient gemacht: Mit direktem Anschluss an die U-Bahn, kostenlosen Parkplätzen und ausreichend viel Platz lässt es sich über die ca. 10 Minuten Fahrtzeit mit der U11 locker hinwegsehen. Zudem wird zur Messe die Taktung der Bahnen meist erhöht. Wer mit dem Auto anreist, der sollte unbedingt einen zusätzlichen Blick auf unseren Park-Guide werfen:

>> Kostenlos und günstig parken an der Messe Essen: Die besten Parkplätze und Tipps zur Anreise <<

„SPIEL“-Tipp 2: Spiele schleppen wie ein Profi – Taschen, Koffer und Bollerwagen

Es gehört mittlerweile fest zum Bild jeder Spielemesse: Besucher die Unmengen an neuen Spielen in dicken Koffern und ganzen Bollerwagen über die Messe kutschieren. Dabei solltet ihr aber stets auch an eure Mitspieler denken – nicht jeder mag es, wenn man mal wieder von einem dicken Reiserucksack zur Seite gerammt wird, oder die Räder eines Rucksacks in die Hacken bekommt.

Wichtig: Sogenannte „Cajon“-Rucksäcke mögen perfekt für Brettspiele sein, wurden von der Messe aber mittlerweile verbannt. Informiert euch besser vorher, ob ihr so einen Rucksack mit euch führen dürft. Die bequemste Möglichkeit eure gekauften Spiele zu Verstauen bleiben derweil die zahlreichen Schließfächer der Messe Essen. Auch hier heißt es: Schnell sein und bereits zum Start zuschlagen!

Pro Tipp: Alternativ könnt ihr eure gekauften Spiele auf der Messe übrigens selbst einpacken und zu euch nach Hause schicken: Der Paketservice-Stand in der Galeria (Stand GA11) macht es möglich! Für bis zu 5 Kilogramm zahlt ihr 6,50 Euro, 10 Kilogramm für 9 Euro, 20 Kilogramm für 16 Euro. Der Versand in den Rest der EU ist ebenfalls möglich, aber deutlich teurer. Alle Details dazu findet ihr im SPIEL-Guide.

>> Über 100 Highlights: Diese Spiele-Neuheiten dürft ihr in Essen nicht verpassen! <<

„SPIEL“-Tipp 3: Schnäppchen-Alarm auf der Spielemesse

Die Zeiten von guten Messepreisen und Schnäppchen sind auf der Spielemesse längst vorbei: Bei vielen großen Verlagen zahlt ihr die UVP, also genau wie im Laden. Immerhin bieten euch einige Verlage (etwa Pegasus) einen kleinen Rabatt – aber auch nur dann, wenn ihr einen wahren Großeinkauf plant. Bessere Chancen für Schnäppchen gibt es bei älteren Titeln und im Rahmen der vielen Shops vor Ort: Insbesondere die Spiele-Offensive haut hier immer wieder günstige Brett- und Kartenspiele raus.

Pro-Tipp: Notiert euch die Preise für eure Lieblingsspiele auf einer Liste und schlagt dann am Ende des Tages beim günstigsten Shop zu. Wirklich viel lässt sich dabei aber nicht mehr sparen.

Pro-Tipp 2: Überlegt euch vor dem Messe-Besuch, wieviel Geld ihr auf der „SPIEL“ lassen wollt. Ein festes Budget bewahrt euch am Ende vor einem komplett ins Minus gezogene Konto – und rettet euch damit auch den Winter.

Pro-Tipp 3: Bargeld mitnehmen! Noch immer gibt es einige Shops und Stände auf der Messe, welche keine Kartenzahlung akzeptieren.

>> So sieht es vor Ort aus: Fotos von der Spielemesse 2021 in Essen <<

„SPIEL“-Tipp 4: Abkürzungen auf der Spielemesse – die Innenhöfe sind euer Freund!

Die Spielemesse „SPIEL“ in Essen gilt nicht umsonst als die weltweit größte Messe für Brett- und Kartenspiele: Bei einem Rundgang durch die Hallen kommen schnell mehrere Laufkilometer zusammen. Da ist man über jede noch so kleine Abkürzung dankbar. Die Innenhöfe zwischen den Hallen lassen euch nicht nur etwas frische Luft schnappen, sondern sind immer wieder der schnellste Weg um abseits der Massen abzukürzen – das Gedränge entfällt hier komplett.

Wer beispielsweise am schnellsten vom Eingang Ost (Halle 8) in Richtung Eingang West (Halle 3) will, betritt bereits in Halle 6 das Außengelände und kürzt über die Galeria ab – der große Glastunnel zwischen den Hallen ist nicht zu übersehen und zumindest morgens (meist) recht leer.

„SPIEL“-Tipp 5: Highlights frühzeitig abgreifen

Über 1.500 Neuheiten werden auf der Spielemesse "Spiel' 22" in Essen gezeigt. Wir präsentieren einige Highlights. Heiß erwartet: "Endless Winter". Foto: Pegasus Spiele So hübsch macht sich "Endless Winter" auf dem Tisch. Foto: Pegasus Spiele Das Spiel des Jahres 2022 hört auf den Titel "Cascadia". Foto: Kosmos Terra-Mystica-Fans schauen bei "Terra Nova" genauer hin. Foto: Kosmos So sieht "Terra Nova" auf dem Tisch aus. Foto: Kosmos Feuerland-Hype "La Famiglia" soll noch nicht zur Spielemesse 2022 fertig sein. Foto: Feuerland Das verrückteste Konzept bringt "Spaceship Unity" mit sich. Foto: Pegasus Spiele Als Raumschiff-Piloten wird eure Wohnung kurzerhand umfunktioniert. Foto: Pegasus Spiele "Spaceship Unity" hört sich äußerst interessant an. Foto: Pegasus Spiele Das neue Spiel von Uwe Rosenberg: "Atiwa". Foto: Lookout Games Schwerkraft lässt euch in "Abenteuer im Nimmerland" in die Haut von Peter Pan schlüpfen. Foto: Schwerkraft Das neue Spiel von Känguru-Kumpel Marc-Uwe Kling erscheint über Pegasus: "Voll auf die 18". Foto: Pegasus Spiele Das "Roll & Write" in der Welt von "Twilight Imperium" hört auf den Titel "Twilight Inscription". Foto: Fantasy Flight Games Rückkehr des Klassikers im neuen Gewandt: "Scotland Yard" in der "Sherlock Holmes Edition". Foto: Ravensburger "Secret Identity". Foto: Strohmann Games Der neue Knizia: "San Frandisco". Foto: Rebel "Top Ten" war nominiert zum Spiel des Jahres 2022. Foto: Asmodee "Zwergendorf". Foto: Skellig Games Das neue Spiel von Richard Garfield: "Würfelhelden". Foto: Amigo "Planet B". Foto: Hans im Glück "Zug um Zug: San Francisco". Foto: Days of Wonder Das Expertenspiel "Woodcraft" setzt auf gekonntes Handwerk. Foto: Delicious Games Mittlerweile dürften die meisten Fans an ihr Exemplar von "Arche Nova" gekommen sein. Foto: Feuerland Die erste Arche-Nova-Erweiterung: "Aquarius". Foto: Feuerland Ein Blick auf die "Arche Nova"-Erweiterung. Foto: Feuerland Cleveres Stichspiel: "Inside Job". Foto: Kosmos "Wonderland's War": Alice, der verrückte Hutmacher und weitere Charaktere machen sich bereit für den Kampf. Foto: Skybound Games "Autobahn". Foto: Alley Cat Games So sieht "Autobahn" aus. Man achte auf den bräunlichen "Osten". Foto: Alley Cat Games "Deal with the Devil". Foto: CGE Eines der schönsten Brettspiele: "Wonder Book" entfaltet einen prächtigen Baum vor euch. Foto: Abacus Spiele "Viticulture World". Foto: Feuerland "Tiletum". Foto: Giant Roc Geheimtipp: "The Wolves". Foto: Pandasaurus So sieht "The Wolves" auf dem Tisch aus. Foto: Pandasaurus Das Kennerspiel des Jahres 2022: "Living Forest". Foto: Pegasus Spiele "Catan: Aufbruch der Menschheit". Foto: Kosmos Süße Überraschung zu Halloween: "Zug um Zug: Gruselfahrt". Foto: Days of Wonder "Ten". Foto: Game Factory Heißer Kaffee, heißer Hype: "Coffee Traders" erscheint über Skellig Games. Foto: Skellig Games "Sync or Swim". Foto: Bézier Games "Starship Captains".Foto: CGE Geheimtipp: "Kleine Völker, großer Garten". Foto: Board Game Circus "Skate Summer". Foto: Pandasaurus "Skymines". Foto: Pegasus Spiele Dickes Ding: "Thunderstone Quest". Foto: Pegasus Spiele "Septima". Foto: Mindclash Games Stand auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres 2022: Das clevere Kartenspiel "Scout". Foto: Pegasus Spiele "Rise". Foto: dlp games "Revive". Foto: Aporta Games "Reisende des Südtigris". Foto: Schwerkraft "Oros". Foto: Board Game Circus "Oltréé". Foto: Board Game Box "Minecraft: Heroes & Village". Foto: Ravensburger Ravensburger scheint Freude am Minecraft-Franchise zu haben. Neben "Portal Dash" erscheint noch ein weiterer Titel im Klötzchen-Universum. Foto: Ravensburger Vampirischer Spaß: "The Hunger" von Richard Garfield. Foto: Pegasus Spiele Optisch erneut überragend: "Meadow" erhält eine Erweiterung namens "Downstream". Foto: Rebel "Maui". Foto: Next Move "Logic! Games: Wo ist Wanda?". Foto: Haba Mozart unter die Arme greifen könnt ihr bei "Lacrimosa". Foto: Devir "Kerker" spielt im "Roll Player"-Universum. Foto: Schwerkraft Nerdgasm: Das neue Jurassic World Spiel "The Legacy of Isla Nublar" lässt Dino-Fans feuchte Augen bekommen. Foto: Funko Games "Imperial Steam". Foto: Frosted Games "Humbug". Foto: Denkriesen "Home Sweet Home". Foto: Devir Rhythmus und Rap treffen auf Kartenspiel: "Hey Yo". Foto: Oink Games "Heat: Pedal to the Metal" erscheint über "Days of Wonder". Foto: Days of Wonder "Hamlet – The Village Building Game". Foto: Mighty Boards Das fantastische "Great Western Trail" wird in "Argentina" fortgesetzt. Foto: Eggert Spiele "The Guild of Merchant Explorers". Foto: AEG Bei "Galaxy Trucker" heißt es bald "Keep On Trucking". Foto: CGE Geheimtipp: "Fyfe". Foto: Pegasus Spiele Videospielumsetzung: "Frostpunk". Foto: Pegasus Spiele Auch "Flügelschlag" bekommt eine neue "Asien"-Erweiterung. Foto: Feuerland "Findorff". Foto: 2F Spiele "Fasanerie". Foto: 2F Spiele "Evergreen". Foto: Horrible Guild Noch immer angesagt: Das Audio Mystery Spiel "Echoes". Foto: Ravensburger "Echoes: Der Ring". Foto: Ravensburger Perfekt für jüngere Spieler: "Dreamquest". Foto: Space Cow "Lorcania" ist das neue Trading Card Game aus dem Hause Disney und erscheint über Ravensburger. Foto: Ravensburger Knuffig: "Die Tiere vom Ahorntal". Foto: Board Game Circus Ganz schön viel Stoff: "Die Tiere vom Ahorntal" ist größer, als gedacht. Foto: Board Game Circus "The Red Cathedral: Contractors". Foto: Devir Die Erweiterung zu "Die rote Kathedrale" erscheint leider nicht auf deutsch. Foto: Devir "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde". Foto: Game Factory Geheimtipp: "Die Erbauer von Teotihuacan". Foto: Schwerkraft "DEI: Divide et Impera". Foto: Pegasus Spiele "Chakra". Foto: Game Factory Das Stich-Spiel "Cat in the Box" gehört auf jeden Wunschzettel! Foto: Bézier Games Die 3D-Version von "Catan" wird mit den Seefahrern passend erweitert. Foto: Kosmos "Caldera Park". Foto: Pegasus Spiele Werdet zum größten Erbauer in "Caral" von Klaus-Jürgen Wrede. Foto: Funtails Flott gespielt: "Caesar!". Foto: Schwerkraft "Bitoku" schafft es 2022 endlich auf Deutsch in den Handel. Foto: Schwerkraft Ein weiterer Hype-Titel ist "Brew". Foto: Pandasaurus Noch mehr Azul! Diesmal geht es als "Master Chocolatier" an den Tisch. Foto: Next Move "Animal Kingdoms". Foto: Game Factory Verschiedene Fraktionen kämpfen in "Ahoy" um die Vorherrschaft auf hoher See. Foto: Cole Wehrle "Akropolis". Foto: Gigamic, Kobold Dickes Ding: "Aeon's End: Legacy". Foto: Frosted Games "Zug um Zug: Polen". Foto: Days of Wonder

Noch bevor die Spielemesse startet, solltet ihr euch darüber klar sein, welche Titel ganz weit oben auf eurer „Das will ich unbedingt sehen und spielen!“-Liste stehen. Dementsprechend heißt es: Notiert euch die Titel auf einer Liste, schaut nach wo der dazugehörige Stand auf der Messe zu finden ist – und gebt morgens Gas um möglichst schnell vor Ort zu sein. So (und nur so) könnt ihr sichergehen, dass jeweilige Highlight tatsächlich noch kaufen, bzw. zumindest einmal anspielen zu können.

Info: Mittlerweile sind viele Verlage dazu übergegangen ihre Highlights nicht alle am ersten Tag rauszuhauen, sondern mit Tages-Kontingenten zu arbeiten. So könnt ihr sicher sein, dass es auch am Samstag und Sonntag noch Highlights gibt – wenn ihr denn schnell genug vor Ort seid.

„SPIEL“-Tipp 6: Mehrere Masken einpacken

Gefühlt ist „Corona“ nur noch für die wenigsten Mitmenschen ein wichtiges Thema, spätestens zur Spielemesse müsst ihr euch aber wieder alle an eine Maske gewöhnen. Die Veranstalter haben bereits bekanntgegeben, das in allen Hallen Maskenpflicht gilt – übrigens auch für Kinder ab 6 Jahren.

Da so ein Messetag ziemlich schweißtreibend sein kann, lautet unser Tipp: Packt unbedingt mehrere Masken ein! Es gibt nichts Schlimmeres als den ganzen Tag mit einer vollgeschwitzten Maske durch die Gegend rennen zu müssen. Bäh!

>> Was ist ein Meeple? Was bedeutet „Worker Placement“? Unser Spiele-ABC für Anfänger <<

„SPIEL“-Tipp 7: Hallenpläne, „SPIEL“-Guide und „SPIEL“-App

Für eine gute Planung unumgänglich sind Hallenpläne: Hier werden euch alle Stände und deren Inhalt angezeigt. Leider sind die offiziellen Hallenpläne der Spielemesse über den SPIEL-Guide recht einfach gestrickt – wesentlich besser ist da die offizielle „SPIEL“-App (hier bei Google Play oder im Apple App Store). Den SPIEL-Guide findet ihr hier zum Download.

„SPIEL“-Tipp 8: Bequeme Schuhe und Klamotten

Ein Tipp, der sich eigentlich von selbst erklärt: Wer mehrere Stunden über eine Messe rennt, der sollte an bequemes Schuhwerk denken. Ebenfalls äußerst praktisch können ein Ersatz-T-Shirt und ein Deo sein – so fühlt man sich (kurzzeitig) wie frisch geduscht.

„SPIEL“-Tipp 9: Essen und Trinken selbst mitbringen

Alles wird teurer, auch die Preise für Getränke und kultige Messe-Happen wie „gedrehte Kartoffeln am Holzstab“ oder die gute alte „Currywurst Pommes“-Kombo. Tatsächlich bewegen wir uns bei dieser Haute Cuisine mittlerweile in einem Rahmen jenseits von Gut und Böse, so dass ein mitgebrachtes Butterbrot und etwas Obst im Rucksack wahre Wunder für die Geldbörse wirken können.

Alternativ besorgt ihr euch kurz vorher einige Brötchen beim Bäcker nebenan – die werden auch immer teurer, liegen preislich aber ebenfalls weit unter den Köstlichkeiten auf der Messe. Ebenfalls sehr praktisch: Eine Wasserflasche, die ihr immer wieder auffüllen könnt.

„SPIEL“-Tipp 10: Listen, Listen, Listen!

Pünktlich zur Spielemesse ist das Internet wieder vollgepackt mit Listen: Jeder will euch seine Top-Spiele für die Spielemesse verraten (auch wir!). Besonders angesagt sind natürlich die Listen auf der größten Seite für Brettspiele im Internet – BoardGameGeek, oder kurz BGG. Die offizielle Preview-Liste der Seite findet ihr hier!

Wer lieber auf deutschsprachigen Seiten unterwegs ist, sollte einen Blick auf die „Brettspielbox“ oder „Abenteuer Brettspiele“ werfen – auch hier wird bereits eifrig geteasert und vorgestellt.