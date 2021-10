Sport? Für viele Millionen Menschen in Deutschland im Leben unverzichtbar! Natürlich sind das auch die schönen Moderatorinnen, die aus den Studios oder von den Spielfeldrändern dieser Welt berichten.

Dabei machen die Deutschen alles andere als eine schlechte Figur – Frauen wie Esther Sedlaczek, Laura Wontorra und auch Jana Azizi erfreuen sich schon seit Jahren großer Popularität.

Social Media, Klub-TV-Sender oder auch ganz klassisch im TV – mittlerweile gibt es eine Menge Optionen, über die Sportarten, die Millionen mitreißen, zu berichten und die Fans auf den neuesten Stand zu bringen.

Wir haben uns auf der ganzen Welt nach den schönsten Moderatorinnen umgeschaut und zeigen euch die Frauen, die die Fans am meisten begeistern und selbst bei Social Media echte Marken geworden sind.

Esther Sedlaczek

Im Rahmen eines Castings von Pay-TV-Sender Sky wurde Esther Sedlaczek 2010 entdeckt und war bis 2021 für den Sender aus Unterföhring in Einsatz. Nun moderiert sie die Sportschau.

2013 war die gebürtige Berlinerin einige Monate mit Fußballer Kevin Trapp liiert, der inzwischen mit Model Izabel Goulart verlobt ist. Sedlaczek hat ihrerseits bereits geheiratet, über den Mann an ihrer Seite ist aber nur bekannt, dass er ein Geschäftsmann aus München ist. Gemeinsam haben die beiden ein Kind, das im Mai 2019 geboren wurde. 2021 wurde öffentlich, dass sie wieder schwanger ist.

Diletta Leotta

Schauen wir ins Ausland und auf Diletta Leotta, die für den Streamingdienst DAZN gerade am Spielfeldrand auf Stimmenjagd der Serie-A-Stars geht. Zweifelsohne ist sie ein echter Blickfang für die Fans und Zuschauer.

Charissa Thompson

Schauen wir das erste Mal über den großen Teich. Charissa Thompson ist aktuell für Fox Sports in den Vereinigten Staaten tätig und berichtet dort in erster Linie für die National Football League (NFL).

Ines Sainz

Wenn es um die WM 2018 und Mexiko geht, haben viele deutsche Fans nicht unbedingt die besten Erinnerungen. Die bittere 0:1-Niederlage der DFB-Elf konnte Moderatorin Ines Sainz zwar nicht komplett vergessen machen, aber mit solchen Schnappschüssen gibt sie ihr Bestes.

Katharina Kleinfeldt

Noch relativ jung ist die TV-Karriere von Katharina Kleinfeldt, doch schon seit ihrer ersten Sendung bei Sky Sport News zieht sie die Zuschauer in ihren Bann. Neben den Schichten für den News-Sender führt sie auch durch die Tennis- und Handballübertragungen des Senders.

Nira Juanco

Eigentlich ist Nira Juanco im Motorsport beheimatet – die 1978 auf Gran Canaria stammende Reporterin hat über Jahre die Formel 1 in Spanien begleitet. Für internationale Schlagzeilen sorgte sie aber durch den Fußball – sie war neben Esther Sedlaczek als eine von zwei Frauen als Report bei FIFA 21 dabei.

Yulia Ushakova

Wenn sie nicht gerade einen Badeanzug trägt, weiß sich Yulia Ushakova auch mit Früchten oder Atemschutzmasken zu helfen, auch wenn letzteres nicht gut ankam. Ach ja, sie arbeitet übrigens für die Eishockey-Abteilung von Spartak Moskau als Moderatorin – in der Eishalle dann aber wahrscheinlich mit anderer Arbeitskleidung.

Emma Jones

Apropos Klub-TV! Das Aushängeschild der Medienabteilung vom englischen Traditionsverein Leeds United hat es in sich. Emma Jones interviewt die Spieler des LUFC, wobei bei diesem Anblick auch schon der ein oder andere ins Schwitzen gekommen sein wird.

Melanie Collins

Für den US-Sender CBS steh sie an der Spielfeldrändern der NFL-Stadien und berichtet aus einer der größten Sportligen der Welt. Melanie Collins ist aber längst selbst ein Star und hat Tausende Follower auf Instagram.

Simona Leskovska

2015 trat sie als Finalistin bei der „Miss Slowenien“-Wahl in Erscheinung, es dauerte nicht lange bis zum TV-Debüt von Simona Leskovska. Sie wurde zur Sportmoderatorin umfunktioniert, den Sportfans gefällt’s.

Barbara Francesca Ovieni

Bella Italia hat einfach sehr viel zu bieten, unter anderem auch Barbara Francesca Ovieni! In ihrer Zeit im italienischen Fernsehen hat sie ihre Zuschauer schon durch verschiedene Formate geführt, auf Instagram hat sie schon längst die 100.000-Follower-Marke geknackt und das aus gutem Grund!

Laura Wontorra

Nachdem sie ihre ersten journalistischen Schritte bei Sky machte, ist Laura Wontorra bei RTL beheimatet. Die Tochter von TV-Legende Jörg Wontorra hat sich im vergangenen Jahrzehnt ihren eigenen Namen gemacht. Künftig ist sie bei zwei Sendern im Einsatz – Sport auf DAZN, Unterhaltung auf RTL.

Wenn Wontorra, die mit Fußball-Profi Simon Zoller verheiratet ist, nicht gerade über Fußball spricht, ist sie auch mal in der Küche zu sehen. Sie moderiert inzwischen auch „Grill den Henssler„.

Jana Wosnitza

Von Laura Wontorra zu Jana Wosnitza – die neue Generation der Sportmoderatorinnen in Deutschland steht bereits in den Startlöchern. Wosnitza arbeitet für Wontorra ehemaligen Arbeitgeber Sport1 und hat da unter anderem die Fans schon im „Fantalk“ und bei der Darts-WM begeistert. Ihre schönsten Fotos zeigen wir euch hier!

Sara Carbonero

Sara Carbonero hat 2010 sicherlich für einen der berühmtesten Momente einer Sportmoderatorin und zugleich als Spielerfrau gesorgt, als sie und ihr damaliger Partner Iker Casilas sich im Interview nach dem WM-Finale der Spanier gegen die Niederlande in die Arme fielen und küssten. Doch nicht nur deswegen hat sie eine große Fanbase, sie macht einfach stets eine gute Figur.

Cari Champion

Cari Champion ist die Moderatorin von SportsCenter, einer der berühmtesten Sportsendungen der Vereinigten Staaten. Zuvor berichtete sie über Tennis und American Football.

Lara Alvarez

Längst nicht nur im Sport wird Lara Alvarez eingesetzt, unter anderem moderiert sie auch die spanische Version von „Big Brother“. Sportlich hat sie sich unter anderem schon von den Strecken der Moto GP gemeldet, das aber zum Glück ohne Rennanzug.

Jana Azizi

Den ganz klassischen Weg hat mittlerweile Jana Azizi eingeschlagen. Nach ihrer Zeit bei Sky Sport News HD ist sie mittlerweile unter anderem für den Sport bei „RTL aktuell“ zuständig.

Jimena Sanchez

Dass Jimena Sanchez die ein oder andere Stunde im Gym verbringt, ist bei solchen Schnappschüssen nicht zu übersehen. Beschäftigt ist die Mexikanerin bei Fox Sports Mexico – in beiden Rollen kann sie sich sehen lassen.

Sara Cardona

Für den US-Sender CBS steht Sara Cordona vor der Kamera, nachdem sie zuvor bereits für Fox und ESPN arbeitet. Bei ihrem aktuellen Job beschäftigt sie sich insbesondere mit College Football.

Vanessa Huppenkothen

Beim Blick auf ihr Instagram-Profil könnte man meinen, Vanessa Huppenkothen sei eine Fitness-Trainerin. Die Mexikanerin mit Wurzeln in Duisburg ist aber Sportmoderatorin und unter anderem durch ihren Auftritt als „Losfee“ bei einer DFB-Pokalauslosung 2014/15 bekannt. In der Heimat arbeitet sie für ESPN.

Marisol Gonzalez

Eine ehemalige Schönheitskönigin hatten wir ja schon, nun sprechen wir über eine ehemalige „Miss Universe“-Teilnehmerin. Marisol Gonzalez trat 2003 da, zur Siegerin wurde sie aber nicht gekürt. Dafür hat sie seitdem die Herzen vieler mexikanischen Sportfans als Reporterin gewonnen, unter anderem bei den Übertragungen des Super Bowl und der Copa America.

Lauren Gardner

Ist sie die schönste Allzweckwaffe der Welt? Lauren Gardner ist gleich für drei Arbeitgeber tätig. Neben dem Streamingdienst DAZN arbeitet sie auch für die Networks der National Hockey League (NHL) und der Major League Baseball (MLB).

Laura Papendick

Auch Laura Papendick ist wie Laura Wontorra und Jana Azizi die Sky-Ausbildung durchlaufen. Den nächsten Schritt hat sie bei Sport1 gemacht, da in erster Linie im „Doppelpass“. Seit Sommer 2021 ist Papendick aber für RTL im Einsatz.

Tyler Mylerly

God bless America! Wer nun errät, woher Tyler Mylerly stammt, bekommt dafür ehrlich gesagt keinen Preis. Ihre Brötchen verdient Mylerly mit der Berichterstattung über die Philadelphia Eagles, die in der NFL spielen.

Laura Woods

Laura Woods ist eines der Gesichter von Sky Sports im Vereinigten Königreich und ist regelmäßig bei den Übertragungen der Premier League zu sehen. Gebürtig kommt Wood übrigens auch Irland.

Maria Komandnaya

Auf der Suche nach den hübschesten Sportmoderatorinnen Russlands ist sie ganz weit vorn. Entsprechend groß war gerade die Aufmerksamkeit für Maria Komandnaya bei der Heim-WM 2018.

Amanda Pflugrad

Wenn es um die großen Bälle geht, ist Amanda Pflugrad nicht fern. Sie arbeitet für den NBA-Klub Boston Celtics und ist dort in erster Linie für die Interviews mit den Spielern verantwortlich.

Sylvia Walker

Stets gut gelaunt, häufig lachend und gut in Form: So kannten die Zuschauer von Sky Sport News Sylvia Walker mittlerweile seit einigen Jahren. Auch sie darf natürlich in unserer Liste nicht fehlen – auch wenn sie Sky mittlerweile verlassen hat.

Alex Curry

Sie ist in Los Angeles beheimatet und verdient ihren Lebensunterhalt damit, über Sport zu berichten. Da dürfte der ein oder andere auf Alex Curry neidisch sein. Für Fox Sports ist sie immer ganz nah am Ball.

Jackie Redmond

Wenn Jackie Redmond nicht gerade in der Liege entspannt, ist sie für die Networks vder MLB und der NHL tätig. Mit Blick auf ihre Posts auf Instagram verbringt sie aber auch viel Zeit im Fitnessstudio.

Renata Machackova

Apropos überragende Form! Auch bei Renata Machackova stimmt ziemlich viel. Interessant ist aber, dass sich die Slowakin beruflich nicht nur mit den Eishockey-Spielern vom HC Slovan Bratislava beschäftigt, sondern auch mit den Boston Bruins. Das riecht nach hohen Reisekosten.

Elizabeth Pehota

Nach vielen Moderatorinnen aus den Vereinigten Staaten, die auf American Football oder Eishockey spezialisiert sind, haben wir nun eine Frau aus dem Fußball. Elizabeth Pehota arbeitet für New England Revolution in der Major League Soccer (MLS).

Erik Hawksworth

Eine Radioshow, einen Podcast und ein Magazin für die Baltimore Ravens – der Terminplan von Erin Hawksworth dürfte ziemlich vollgepackt sein. Sie ist übrigens selbst einst als Sportlerin aktiv gewesen, war als Schwimmerin unter anderem bei den Olympischen Spielen für Jugendliche am Start. Die Sportlichkeit hat sie sich durchaus bewahrt!

Leeann Tweeden

Für zahlreiche Männermagazine wurde Leeann Tweeden schon abgelichtet. Schon seit den 90er-Jahren ist Tweeden als Moderatorin tätig und macht auch noch mit Mitte 40 eine beeindruckende Figur.

Julie Stewart-Binks

Nicht auf Ibiza, sondern am „Big Apple“ in New York ist Julie Stewart-Binks zu Hause. Dort arbeitet sie unter anderem für „SNYTV“. In der Vergangenheit war aber auch sie bei CBS tätig.

Laura Rutledge

Laura Rutledge zählt zu den Moderatorinnen von SportsCenter und ist damit regelmäßig auf ESPN zu sehen. Damit ist sie eine Kollegin von Carli Champion, die wir euch ja schon vorgestellt haben – wer ist euer Favorit?

Taryn Hatcher

Ist das ihr Arbeitsoutfit? Wohl eher nicht! Vor de Kamera steht Taryn Hatcher für den US-Sender NBC in Philadelphia und ist besonders hautnah dabei, wenn es um den Puck geht – da dann eher in Winterjacke und Pullover.

Maria Taylor

Natürlich auch wegen solcher Schnappschüsse hat Maria Taylor die 200.000-Follower-Marke bei Instagram schon geknackt, aber auch ihre Arbeit bei ESPN hat für ihre Popularität gesorgt.

Corina Caragea

Zum Abschluss haben wir eine Frau, die euch vielleicht bekannt vorkommt. Corina Caragea hat durch die Auslosung für die EM 2020 geführt.

