Fotos: Das sind die schönsten Volleyballerinnen der Welt

Mehr geht eigentlich nicht! Schön und erfolgreich – zwei Attribute, die zu diesen Sportlerinnen passen. Wir stellen euch die schönsten Volleyballerinnen der Welt vor.

Sie gehören zur Elite ihres Sports, machen aber auch abseits des Platzes eine Top-Figur. Wir stellen euch die schönsten Volleyballspielerinnen der Welt vor.

Foto: Instagram/charliecambi Sarah Wilhite

Nationalität: USA

Geburtstag: 20. Juli 1995

Größe: 1,85 m

Verein: Nilüfer Belediyesi (Türkei)

Foto: Instagram/sarah_wilhite Key Alves

Nationalität: Brasilien

Geburtstag: 8. Januar 2000

Größe: 1,69 m

Verein: Osasco (Brasilien)

Foto: Instagram/key.alvees Giorgia Zannoni

Nationalität: Italien

Geburtstag: 11. Februar 1998

Größe: 1,71 m

Verein: Bosca San Bernardo Cuneo (Italien)

Foto: Instagram/giorgiazannoni_ Brooke Nuneviller

Nationalität: USA

Geburtstag: 25. Januar 2000

Größe: 1,80 m

Verein: Oregan University (USA)

Foto: Instagram/brooke_nuneviller Bianka Busa

Nationalität: Serbien

Geburtstag: 25. Juli 1994

Größe: 1,87 m

Verein: Fenerbahce (Türkei)

Foto: Instagram/biankica_1 Elena Pietrini

Nationalität: Italien

Geburtstag: 17. März 2000

Größe: 1,90 m

Verein: Savino Del Bene Scandicci (Italien)

Foto: Instagram/elena_pietrini Paige Tapp

Nationalität: USA

Geburtstag: 21. Juni 1995

Größe: 1,92 m

Verein: Athletes Unlimited (USA)

Foto: Instagram/paigetapp Gabriela Candido

Nationalität: Brasilien

Geburtstag: 22. Mai 1996

Größe: 1,81 m

Verein: Oscsco/Audax (Brasilien)

Foto: Instagram/gabiicandido Annie Drews

Nationalität: USA

Geburtstag: 25. Dezember 1993

Größe: 1,91 m

Verein: JT Marvelous (Japan)

Foto: Instagram/adrews04 Louisa Lippmann

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 23. September 1994

Größe: 1,91 m

Verein: SSC Palmberg Schwerin

Foto: Instagram/louisa_lippmann Lindsey Ruddins

Nationalität: USA

Geburtstag: 5. November 1997

Größe: 1,88 m

Verein: SC Potsdam

Foto: Instagram/lindseyora Alice Tanase

Nationalität: Italien

Geburtstag: 25. Mai 2000

Größe: 1,78 m

Verein: LPM BAM Mondovi (Italien)

Foto: Instagram/alicetanase Megan Courtney

Nationalität: USA

Geburtstag: 27. Oktober 1993

Größe: 1,86 m

Verein: Savino Del Bene Scandicci (Italien)

Foto: Instagram/megcourt17 Kelsey Robinson

Nationalität: USA

Geburtstag: 26. Mai 1992

Größe: 1,88 m

Verein: Guangdong Evergrande (China)

Foto: Instagram/krobin32 Beatrice Negretti

Nationalität: Italien

Geburtstag: 16. November 1999

Größe: 1,70 m

Verein: Saugella Team Monza (Italien)

Foto: Instagram/negrettss Logan Eggleston

Nationalität: USA

Geburtstag: 13. November 2000

Größe: 1,85 m

Verein: Texas University (USA)

Foto: Instagram/loganeggleston_ Claudia Provaroni

Nationalität: Italien

Geburtstag: 14. Mai 1998

Größe: 1,81 m

Verein: Nawaro Straubing

Foto: Instagram/claudiaprovaroni Valerie Nichol

Nationalität: USA

Geburtstag: 29. April 1994

Größe: 1,81 m

Verein: Athletes Unlimited (USA)

Foto: Instagram/valnichol2 Anna Pogany

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 21. Juli 1994

Größe: 1,68 m

Verein: SSC Palmberg Schwerin

Foto: Instagram/annapogany Madeline Haynes

Nationalität: USA

Geburtstag: 10. Februar 1998

Größe: 1,93 m

Verein: Ladies in Black Aachen

Foto: Instagram/maddiehaynes Hannah Tapp

Nationalität: USA

Geburtstag: 21. Juni 1995

Größe: 1,91 m

Verein: Hitachi Rivale (Japan)

Foto: Instagram/_han_banan_ Julia Gambatto Kudiess

Nationalität: Brasilien

Geburtstag: 2. Januar 2003

Größe: 1,90 m

Verein: Itambe/Minas (Brasilien)

Foto: Instagram/julia.kudiess Alessia Orro

Nationalität: Italien

Geburtstag: 18. Juli 1998

Größe: 1,80 m

Verein: Saugella Team Monza (Italien)

Foto: Instagram/alessiaorro8 Lauren Carlini

Nationalität: USA

Geburtstag: 28. Februar 1998

Größe: 1,85 m

Verein: Türk Hava Yollari SK (Türkei)

Foto: Instagram/laurencarlini Lena Stigrot

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 20. Dezember 1994

Größe: 1,84 m

Verein: Dresdner SC

Foto: Instagram/lenastigrot Molly Phillips

Nationalität: USA

Geburtstag: 31. Januar 2001

Größe: 1,93 m

Verein: Texas University (USA)

Foto: Instagram/molly.greengiant Marta Bechis

Nationalität: Italien

Geburtstag: 4. September 1989

Größe: 1,81 m

Verein: Banca Valsabbina Millenium Brescia (Italien)

Foto: Instagram/martabechis

Geburtstag: 10. Oktober 1997

Größe: 1,89 m

Verein: ASPTT Mulhouse (Frankreich)

Foto: Instagram/tessapolder Tessa PolderNationalität: Niederlande Geburtstag: 10. Oktober 1997Größe: 1,89 mVerein: ASPTT Mulhouse (Frankreich)Foto: Instagram/tessapolder Madison Farrell

Nationalität: USA

Geburtstag: 22. April 1996

Größe: 1,89 m

Verein: Ladies in Black Aachen

Foto: Instagram/ madison__farrell Erblira Bici

Nationalität: Albanien

Geburtstag: 27. Juni 1995

Größe: 1,86 m

Verein: Bosca San Bernardo Cuneo (Italien)

Foto: Instagram/era_bici Yamila Nizetich

Nationalität: Argentinien

Geburtstag: 27. Januar 1989

Größe: 1,81 m

Verein: Beziers Volley (Frankreich)

Foto: Instagram/yasnizetich Britt Bongaerts

Nationalität: Niederlande

Geburtstag: 3. November 1996

Größe: 1,85 m

Verein: LKS Commercecon Lodz (Polen)

Foto: Instagram/brittbongaerts Karsta Lowe

Nationalität: USA

Geburtstag: 2. Februar 1993

Größe: 1,94 m

Verein: Athletes Unlimited (USA)

Foto: Instagram/karstalowe Jenna Rosenthal

Nationalität: USA

Geburtstag: 2. Juni 1995

Größe: 1,98 m

Verein: Allianz MTV Stuttgart

Foto: Instagram/jenna.rosenthal Kiera van Ryk

Nationalität: Kanada

Geburtstag: 6. Januar 1999

Größe: 1,88 m

Verein: Developres SkyRes Rzeszow (Polen)

Foto: Instagram/kieravanryk Maria Segura

Nationalität: Spanien

Geburtstag: 10. Juni 1992

Größe: 1,85 m

Verein: Allianz MTV Stuttgart

Foto: Instagram/mariasegura16 Anastasia Guerra

Nationalität: Italien

Geburtstag: 15. Oktober 1996

Größe: 1,87 m

Verein: Il Bisonte Florenz (Italien)

Foto: Instagram/anastasiaguerra Jelena Wlk

Nationalität: Deutschland

Geburtstag: 16. April 1993

Größe: 1,78 m

Verein: Allianz MTV Stuttgart

Foto: Instagram/jwlk1 Bianca Farriol

Nationalität: Argentinien

Geburtstag: 18. August 2001

Größe: 1,80 m

Verein: Beziers Volley (Frankreich)

Foto: Instagram/biancafarriol11 Giulia Mancini

Nationalität: Italien

Geburtstag: 23. Mai 1998

Größe: 1,84 m

Verein: CBF Balducci HR Macerata (Italien)

Foto: Instagram/_mancio11_ Angelina Lazarenko

Nationalität: Russland

Geburtstag: 13. April 1998

Größe: 1,93 m

Verein: Dynamo Krasnodar (Russland)

Foto: Instagram/linalazarenko1 Federica Squarcini

Nationalität: Italien

Geburtstag: 24. September 2000

Größe: 1,83 m

Verein: Saugalla Team Monza (Italien)

Foto: Instagram/federicasquarcini_ Azhani Tealer

Nationalität: USA

Geburtstag: 6. Januar 2001

Größe: 1,78 m

Verein: Kentucky University (USA)

Foto: Instagram/azhanitealer Marrit Jasper

Nationalität: Niederlande

Geburtstag: 28. Februar 1996

Größe: 1,80 m

Verein: Banca Valsabbina Millenium Brescia (Italien)

Foto: Instagram/marritjasper Tainara Santos

Nationalität: Brasilien

Geburtstag: 9. März 2000

Größe: 1,87 m

Verein: Osasco/Audax (Brasilien)

Foto: Instagram/ tainaras10 Laura De Zwart

Nationalität: Niederlande

Geburtstag: 19. März 1999

Größe: 1,98 m

Verein: VfB Suhl Thüringen

Foto: Instagram/lauradezwartt Laura Gambatto Kudiess

Nationalität: Brasilien

Geburtstag: 25. Februar 2001

Größe: 1,88 m

Verein: Itambe/Minas (Brasilien)

Foto: Instagram/laurakudiess Sara Panetoni

Nationalität: Italien

Geburtstag: 6. Mai 2000

Größe: 1,76 m

Verein: Il Bisonte Florenz (Italien)

Foto: Instagram/sarapanetoni Juliet Lohuis

Nationalität: Niederlande

Geburtstag: 10. September 1996

Größe: 1,90 m

Verein: Allianz MTV Stuttgart

Foto: Instagram/julietlohuis Rebecka Lazic

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 24. September 1994

Größe: 1,88 m

Verein: Il Bisonte Florenz (Italien)

Foto: Instagram/rebecka.lazic Ainise Havili

Nationalität: USA

Geburtstag: 24. April 1996

Größe: 1,78 m

Verein: Karayollari Genel Müdürlügü (Türkei)

Foto: Instagram/ahavali Julia Nilsson

Nationalität: Schweden

Geburtstag: 2. Mai 1997

Größe: 1,91 m

Verein: Engelholm VS (Schweden)

Foto: Instagram/ nilssonjuliaaa Kelsie Payne

Nationalität: USA

Geburtstag: 29. November 1995

Größe: 1,93 m

Verein: VC Kanti Schaffhausen (Schweiz)

Foto: Instagram/kelsiepayne Autumn Bailey

Nationalität: Kanada

Geburtstag: 2. Juni 1995

Größe: 1,78 m

Verein: Nilüfer Belediyesi (Türkei)

Foto: Instagram/autumnbailey02

In ihrer italienischen Heimat zählt sie schon seit Jahren zu den festen Größen im Volleylball, aber auch auf Instagram hat sich Carlotta Cambi, die in Florenz spielt, zu einem kleinen Star entwickelt. Gerne und häufig hält sie ihre Follower auf dem Laufenden, gerne auch mal im Bikini oder am Strand.

Zu ihren Fans werden sich sicherlich inzwischen auch einige hinzugesellt haben, die eigentlich mit dem Sport nur wenig am Hut haben. Ähnlich sieht es bei der Brasilianerin Key Alves aus – auf Instagram folgen ihr über zwei Millionen Menschen. Dazu ist sie nach eigener Aussage auf OnlyFans sehr erfolgreich:

>> Reich durch OnlyFans? Profi-Volleyballerin Key Alves berichtet: „Verdiene 50-mal mehr“ <<

Andere Spielerinnen hat es in die Ferne getrieben, sie spielen weit weg von ihrer eigentlich Heimat. Gerade bei Spielerinnen aus den Vereinigten Staaten ist das alles andere als unüblich, die Klubs aus Europa freut’s! Sarah Wilhite spielt etwa in der Türkei, Schönheiten wie Lindsey Ruddins, Madison Farrell oder Madeline Haynes in Deutschland.

Wer aber denkt, dass Sportlerinnen aus Deutschland da etwas untergehn würden, liegt daneben! Auch Louisa Lippmann, Anna Pogany und Jelena Wlk, die für die besten Teams des Landes spielen, können sich auf und neben dem Platz absolut sehen lassen!

Gerade bei den Wettkämpfen, aber natürlich auch im Training, ist die Halle die Heimat dieser Sportlerinnen. Dabei vergessen wir aber nicht ihre Kolleginnen, die man eher an den Stränden dieser Welt findet: Die hübschesten Beachvolleyballerinnen der Welt stellen wir euch hier vor!