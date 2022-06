Bilder: Das sind die schönsten Tennisspielerinnen der Welt

Sie machen auf und neben dem Tennis-Court eine überragende Figur. Wir stellen euch die schönsten Tennisspielerinnen der Welt vor.

Sie zählen zu den besten Tennisspielerinnen der Welt, machen aber auf und neben dem Platz auch eine überragende Figur. Wir stellen euch die schönsten Frauen in der Tennis-Welt vor. Foto: Instagram/geniebouchard Eugenie Bouchard

Nationalität: Kanada

Jahrgang: 1994

Profi seit: 2011

Größe: 1,78 Meter

Foto: Instagram/geniebouchard Amanda Anisimova

Nationalität: Vereinigte Staaten

Jahrgang: 2001

Profi seit: 2016

Größe: 1,80 Meter

Foto: Instagram/amandaanisimova Anastasia Potapova

Nationalität: Russland

Jahrgang: 2001

Profi seit: 2017

Größe: 1,75 Meter

Foto: Instagram/anapotapovaa Carina Witthöft

Nationalität: Deutschland

Jahrgang: 1995

Profi seit: 2012

Größe: 1,76 Meter

Foto: Instagram/carina_witthoeft Naomi Osaka

Nationalität: Japan

Jahrgang: 1997

Profi seit: 2013

Größe: 1,80 Meter

Foto: Instagram/naomiosaka Elina Svitolina

Nationalität: Ukraine

Jahrgang: 1994

Profi seit: 2010

Größe: 1,74 Meter

Foto: Instagram/elisvitolina Bernarda Pera

Nationalität: Vereinigte Staaten

Jahrgang: 1994

Profi seit: 2014

Größe: 1,75 Meter

Foto: Instagram/bernardapera Victoria Azarenka

Nationalität: Belarus

Jahrgang: 1989

Profi seit: 2003

Größe: 1,83 Meter

Foto: Instagram/vichka35 Panna Udvardy

Nationalität: Ungarn

Jahrgang: 1998

Profi seit: 2016

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/panna_udvardy Kristina Mladenovic

Nationalität: Frankreich

Jahrgang: 1993

Profi seit: 2008

Größe: 1,84 Meter

Foto: Instagram/kristinamladenovic93 Marta Kostyuk

Nationalität: Ukraine

Jahrgang: 2002

Profi seit: 2018

Größe: 1,71 Meter

Foto: Instagram/kostyukmarta Sloane Stephens

Nationalität: Vereinigte Staaten

Jahrgang: 1993

Profi seit: 2009

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/sloanestephens Vitalia Diatchenko

Nationalität: Russland

Jahrgang: 1990

Profi seit: 2009

Größe: 1,80 Meter

Foto: Instagram/vdiatchenko8 Dayana Yastremskay

Nationalität: Ukraine

Jahrgang: 2000

Profi seit: 2015

Größe: 1,75 Meter

Foto: Instagram/dayana_yastremskay Donna Vekic

Nationalität: Kroatien

Jahrgang: 1996

Profi seit: 2012

Größe: 1,79 Meter

Foto: Instagram/donnavekic Corinna Dentoni

Nationalität: Italien

Jahrgang: 1989

Profi seit: 2004

Größe: 1,69 Meter

Foto: Instagram/corinna_dentoni Kimberley Zimmermann

Nationalität: Belgien

Jahrgang: 1995

Profi seit: 2010

Größe: 1,78 Meter

Foto: Instagram/kimby_x Fanny Stollar

Nationalität: Ungarn

Jahrgang: 1998

Profi seit: 2015

Größe: 1,72 Meter

Foto: Instagram/fannystollar Ani Vangelova

Nationalität: Bulgarien

Jahrgang: 1993

Profi seit: 2014

Größe: 1,75 Meter

Foto: Instagram/12avp Sofya Zhuk

Nationalität: Russland

Jahrgang: 1999

Profi seit: 2014

Größe: 1,76 Meter

Foto: Instagram/sofya_zhuk Bianca Andreescu

Nationalität: Kanada

Jahrgang: 2000

Profi seit: 2017

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/biancaandreescu_ Rebecca Sramkova

Nationalität: Russland

Jahrgang: 1996

Profi seit: 2014

Größe: 1,79 Meter

Foto: Instagram/rebbsramkova Catherine Bellis

Nationalität: Vereinigte Staaten

Jahrgang: 1999

Profi seit: 2014

Größe: 1,68 Meter

Foto: Instagram/cicibellis Sara Cakarevic

Nationalität: Frankreich

Jahrgang: 1997

Profi seit: 2017

Foto: Instagram/saracakarevic Angelina Dimova

Nationalität: Ukraine

Jahrgang: 2001

Profi seit: 2016

Größe: 1,55 Meter

Foto: Instagram/angelina_dimova Maria Sakkari

Nationalität: Griechenland

Jahrgang: 1995

Profi seit: 2015

Größe: 1,73 Meter

Foto: Instagram/sakkattack7 Ajla Tomljanovic

Nationalität: Australien

Jahrgang: 1993

Profi seit: 2009

Größe: 1,80 Meter

Foto: Instagram/ajlatom Marketa Vondrousova

Nationalität: Tschechien

Jahrgang: 1999

Profi seit: 2014

Größe: 1,73 Meter

Foto: Instagram/marketavondrousova Angelique Kerber

Nationalität: Deutschland

Jahrgang: 1988

Profi seit: 2003

Größe: 1,73 Meter

Foto: Instagram/angie.kerber Veronika Kudermetova

Nationalität: Russland

Jahrgang: 1997

Profi seit: 2016

Größe: 1,75 Meter

Foto: Instagram/v.kudermetova Danielle Collins

Nationalität: Vereinigte Staaten

Jahrgang: 1993

Profi seit: 2016

Größe: 1,73 Meter

Foto: Instagram/danimalcollins Timea Babos

Nationalität: Ungarn

Jahrgang: 1993

Profi seit: 2011

Größe: 179 Meter

Foto: Instagram/timeababos Lauren Davis

Nationalität: USA

Jahrgang: 1993

Profi seit: 2011

Größe: 1,57 Meter

Foto: Instagram/ laurend1092 Garbine Muguruza

Nationalität: Spanien

Jahrgang: 1993

Profi seit: 2012

Größe: 1,82 Meter

Foto: Instagram/garbimuguruza Fiona Ferro

Nationalität: Frankreich

Jahrgang: 1997

Profi seit: 2017

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/fioferro Petra Kvitova

Nationalität: Tschechien

Jahrgang: 1990

Profi seit: 2007

Größe: 1,82 Meter

Foto: Instagram/petra.kvitova Danka Kovinic

Nationalität: Montenegro

Jahrgang: 1994

Profi seit: 2010

Größe: 1,69 Meter

Foto: Instagram/dankakovinic Nina Stojanovic

Nationalität: Serbien

Jahrgang: 1996

Profi seit: 2016

Größe: 1,76 Meter

Foto: Instagram/anapotapovaa Belinda Bencic

Nationalität: Schweiz

Jahrgang: 1997

Profi seit: 2012

Größe: 1,75 Meter

Foto: Instagram/belindabencic Daria Kasatkina

Nationalität: Russland

Jahrgang: 1997

Profi seit: 2014

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/kasatkina Paula Badosa

Nationalität: Spanien

Jahrgang: 1997

Profi seit: 2013

Größe: 1,80 Meter

Foto: Instagram/paulabadosa Anett Kontaveit

Nationalität: Estland

Jahrgang: 1995

Profi seit: 2010

Größe: 1,74 Meter

Foto: Instagram/anett_kontaveit Elena Rybakina

Nationalität: Kasachstan

Jahrgang: 1999

Profi seit: 2014

Größe: 1,84 Meter

Foto: Instagram/lenarybakina Camila Giorgi

Nationalität: Italien

Jahrgang: 1991

Profi seit: 2006

Größe: 1,68 Meter

Foto: Instagram/camila_giorgi_official Aryna Sabalenka

Nationalität: Weißrussland

Jahrgang: 1998

Profi seit: 2015

Größe: 1,82 Meter

Foto: Instagram/sabalenka_aryna Heather Watson

Nationalität: England

Jahrgang: 1992

Profi seit: 2010

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/heatherwatson92 Anastasiya Pribylova

Nationalität: Estland

Jahrgang: 1996

Profi seit: 2006

Foto: Instagram/pribylova96 Naomi Broady

Nationalität: England

Jahrgang: 1990

Profi seit: 2006

Größe: 1,89 Meter

Foto: Instagram/naomibroady Jessica Pegula

Nationalität: USA

Jahrgang: 1994

Profi seit: 2009

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/ jpegula Magda Linette

Nationalität: Polen

Jahrgang: 1992

Profi seit: 2009

Größe: 1,71 Meter

Foto: Instagram/magdalinette Maria Masini

Nationalität: Italien

Jahrgang: 1994

Profi seit: 2005

Foto: Instagram/maria_masini Johanna Konta

Nationalität: England

Jahrgang: 1991

Profi seit: 2010

Größe: 1,80 Meter

Foto: Instagram/ johannakonta Mariana Drazic

Nationalität: Estland

Jahrgang: 1995

Profi seit: 2015

Foto: Instagram/marianadrazic Christina McHale

Nationalität: USA

Jahrgang: 1992

Profi seit: 2010

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/christina_mchale Destanee Aiava

Nationalität: Australien

Jahrgang: 2000

Profi seit: 2015

Größe: 1,75 Meter

Foto: Instagram/desaiava Yulia Putintseva

Nationalität: Russland

Jahrgang: 1995

Profi seit: 2009

Größe: 1,63 Meter

Foto: Instagram/yulia_putintseva Jil Teichmann

Nationalität: Schweiz

Jahrgang: 1997

Profi seit: 2016

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/jilteich Alize Cornet

Nationalität: Frankreich

Jahrgang: 1990

Profi seit: 2006

Größe: 1,73 Meter

Foto: Instagram/alizecornet Mirjam Björklund

Nationalität: Schweden

Jahrgang: 1998

Profi seit: 2017

Größe: 1,70 Meter

Foto: Instagram/mirjambjorklund Rebecca Peterson

Nationalität: Schweden

Jahrgang: 1995

Profi seit: 2009

Größe: 1,73 Meter

Foto: Instagram/rebeccapeterson Susanna Giovanardi

Nationalität: Italien

Jahrgang: 1999

Profi seit: 2013

Foto: Instagram/susannagiovanardi Alize Lim

Nationalität: Frankreich

Jahrgang: 1990

Profi seit: 2007

Größe: 1,73 Meter

Foto: Instagram/alizelim

Jahrgang: 1990

Profi seit: 2008

Größe: 1,80 Meter

Foto: Instagram/arantxarus1 Arantxa Rus

Nationalität: Belarus

Jahrgang: 1994

Profi seit: 2017

Größe: 1,74 Meter

Foto: Instagram/aliaksandrasasnovich

Sportlich fällt es ihr schwer, an die Erfolge zu Beginn ihrer Laufbahn anzuschließen. Abseits des Courts ist Eugenie Bouchard aber beliebter denn je – auf Instagram sind die Fans absolut verrückt nach ihr.

Wenn „Genie“ etwas postet, schauen die Follower ganz genau hin. Da kann ihre Absicht wie in diesem Fall eigentlich eine andere sein, die Kanadierin ist einfach so attraktiv, dass ihre Anhänger nicht sofort in Begeisterung verfallen.

Allerdings ist ihr eine Thronfolgerin schon auf den Fersen. Im Alter von nur 17 Jahren hat es Amanda Anisimova aus den Vereinigten Staaten erstmals in ein Halbfinale eines Grand Slams geschafft – die French Open waren genau die richtige Bühne für die junge Blondine.

Nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Leistung ist sie seitdem in aller Munde. Als Teenager deutlich über 150.000 Follower auf Instagram zu sehen, das kann sich durchaus sehen lassen! Ihr wollt mehr von Anisimova sehen, hier stellen wir sie euch im Detail vor!

Für ihre Leistungen auf dem Court stehen die Spielerinnen natürlich unverändert auf dem Court, allerdings werden sich auch immer mehr zu Stars auf Social Media. Bei solchen Urlaubsgrüßen ist das nicht überraschend!

Die Liste der hübschen Spielerinnen auf der WTA-Tour hat es durchaus in sich. Allerdings wollen wir natürlich auch nicht die Ehemaligen unerwähnt lassen, die jahrelang die Fahne hochgehalten haben.

Da sind natürlich Flavia Pennetta, die durch schlüpfrige Details aus ihrem Liebesleben in die Schlagzeilen gekommen ist, die Dänin Caroline Wozniacki und Schweinsteiger-Ehefrau Ana Ivanovic zu nennen. Der Weltmeister von 2014 und die ehemalige Weltranglisten-Erste haben inzwischen ja nicht Titel, sondern die Familienplanung im Fokus.