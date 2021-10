Auf Sky Sport News HD führte Jana Azizi seit 2017 regelmäßig durch die Sportnachrichten aus aller Welt. Anfang 2020 wechselte sie zu RTL. Was die wenigsten wissen: Nebenbei arbeitet sie auch noch als „Curvy-Model“. Auf Instagram verzückt sie ihre Follower immer wieder mit sehr schönen Schnappschüssen.

Während sie als Moderatorin zumeist hochgeschlossen auftritt, zeigt sie sich auf Instagram gerne deutlich freizügiger.

Dabei weiß Azizi, die ihre ersten journalistischen Erfahrungen in der SWR-Sportredaktion sammelte, nicht nur optisch zu überzeugen. Auf Sky war Azizi nicht nur als Sprecherin tätig, hinter der Kamera wirkt sie auch redaktionell an den Produktionen für den Sender mit. „In dem Business muss man sich als Frau besonders beweisen und ein vielleicht noch fundierteres Sportwissen an den Tag legen, als es die Männer haben, um als Sportmoderatorin anerkannt zu werden“, sagte Azizi in einem Interview mit der „Bild“.

>> Jana Azizi macht Schluss bei „Sky Sport News HD“ und wechselt zu „RTL Aktuell“ <<

Im Januar 2020 wurde bekannt, dass Azizi den Sender wechselt und bei „RTL“ anheuert. Dort verstärkt sie seit dem 1. März das Sport-Team der Hauptnachrichten „RTL aktuell“ und wird neben Hauptmoderatorin Ulrike von der Groeben und Andreas von Thien immer wieder den Sport-Block präsentieren.

Darüber hinaus moderiert die 30-Jährige in Vertretung von Katja Burkard und Roberta Bieling hin und wieder auch das RTL Mittagsjournal „Punkt 12“. Im Januar 2021 wurde zudem bekanntgegeben, dass Azizi für die kommenden zwei Woche Nazan Eckes im Magazin „extra“ vertritt. Eckes nutzt die Pause, um ihren erkrankten Vater zu pflegen.

Davor und danach genießen die Fans ihre Bilder:

Ob lässig vom Stuhl …

… oder im Bikini auf dem Steg, …

… Azizi betört ihre Fans mit nahezu jedem Bild.

Sie arbeitete auch schon als Fotomodel.

So kennen sie die meisten von euch – als Sky-Moderatorin.

Nach der Arbeit steht bei Azizi regelmäßig Sport auf dem Programm.

Azizi zeigt auch gerne ihre Selfies.

Exklusive Einblicke in die Sportlerwelt erhielt sie durch ihre Beziehung mit dem ehemaligen Mainz-, Wolfsburg- und Augsburg-Trainer Martin Schmidt, mit dem sie jahrelang zusammen war.

Warum Models so häufig auf Fußballer stehen? Azizi: „Erfolgreiche Sportler wirken nun mal attraktiv auf Frauen. Und es ist ja nichts dran auszusetzen, dass Männer auf attraktive Frauen stehen.“

Sollte sie mit den Trachtenregeln vertraut sein, lässt ihr Instagram-Foto vom Oktoberfest darauf schließen, dass Azizi noch nicht wieder neu vergeben ist. Denn dort trägt sie die Schleife am Dirndl links.

Mittlerweile ist sie bei RTL angekommen:

Hinter den Kulissen sieht das dann so aus:

Sportlich aktiv ist sie auch:

Mal wieder aber ein Blick auf die Arbeit in die Kölner RTL-Studios:

Allerdings ist Azizi nicht nur für RTL, sondern auch für NTV – einen weiteren Sender der RTL-Gruppe im Einsatz.

Wir behalten Jana, die nach ihrem Abitur ein Studium in Betriebswirtschaftslehre absolvierte, für euch im in jedem Fall Auge und freuen uns auf weitere Bilder der hübschen Brünetten.