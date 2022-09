Spielemesse Essen: Die besten Brettspiel- und Kartenspiel-Neuheiten

Über 1.800 Spiele sollen auf der diesjährigen Spielemesse „SPIEL“ in Essen vorgestellt werden. Viele von ihnen könnt ihr bereits selbst auf der Messe vom 6. bis zum 9. Oktober anspielen. Wir liefern eine Übersicht über die wichtigsten Neuheiten des Jahres, die besten Kenner- und Expertenspiele, aber auch eine bunte Mischung aus Kinder- und Familienspielen. Wichtig: Aufgrund der aktuellen Lage kann es durchaus vorkommen, dass es einige der genannten Titel am Ende doch nicht nach Essen schaffen. Andere hingegen sind bereits kurz nach Start der Messe ausverkauft. Hier heißt es: Schnell sein!

Über 1.500 Neuheiten werden auf der Spielemesse "Spiel' 22" in Essen gezeigt. Wir präsentieren einige Highlights. Heiß erwartet: "Endless Winter". Foto: Pegasus Spiele So hübsch macht sich "Endless Winter" auf dem Tisch. Foto: Pegasus Spiele Das Spiel des Jahres 2022 hört auf den Titel "Cascadia". Foto: Kosmos Terra-Mystica-Fans schauen bei "Terra Nova" genauer hin. Foto: Kosmos So sieht "Terra Nova" auf dem Tisch aus. Foto: Kosmos Feuerland-Hype "La Famiglia" soll noch nicht zur Spielemesse 2022 fertig sein. Foto: Feuerland Das verrückteste Konzept bringt "Spaceship Unity" mit sich. Foto: Pegasus Spiele Als Raumschiff-Piloten wird eure Wohnung kurzerhand umfunktioniert. Foto: Pegasus Spiele "Spaceship Unity" hört sich äußerst interessant an. Foto: Pegasus Spiele Das neue Spiel von Uwe Rosenberg: "Atiwa". Foto: Lookout Games Schwerkraft lässt euch in "Abenteuer im Nimmerland" in die Haut von Peter Pan schlüpfen. Foto: Schwerkraft Das neue Spiel von Känguru-Kumpel Marc-Uwe Kling erscheint über Pegasus: "Voll auf die 18". Foto: Pegasus Spiele Das "Roll & Write" in der Welt von "Twilight Imperium" hört auf den Titel "Twilight Inscription". Foto: Fantasy Flight Games Rückkehr des Klassikers im neuen Gewandt: "Scotland Yard" in der "Sherlock Holmes Edition". Foto: Ravensburger "Secret Identity". Foto: Strohmann Games Der neue Knizia: "San Frandisco". Foto: Rebel "Top Ten" war nominiert zum Spiel des Jahres 2022. Foto: Asmodee "Zwergendorf". Foto: Skellig Games Das neue Spiel von Richard Garfield: "Würfelhelden". Foto: Amigo "Planet B". Foto: Hans im Glück "Zug um Zug: San Francisco". Foto: Days of Wonder Das Expertenspiel "Woodcraft" setzt auf gekonntes Handwerk. Foto: Delicious Games Mittlerweile dürften die meisten Fans an ihr Exemplar von "Arche Nova" gekommen sein. Foto: Feuerland Die erste Arche-Nova-Erweiterung: "Aquarius". Foto: Feuerland Ein Blick auf die "Arche Nova"-Erweiterung. Foto: Feuerland Cleveres Stichspiel: "Inside Job". Foto: Kosmos "Wonderland's War": Alice, der verrückte Hutmacher und weitere Charaktere machen sich bereit für den Kampf. Foto: Skybound Games "Autobahn". Foto: Alley Cat Games So sieht "Autobahn" aus. Man achte auf den bräunlichen "Osten". Foto: Alley Cat Games "Deal with the Devil". Foto: CGE Eines der schönsten Brettspiele: "Wonder Book" entfaltet einen prächtigen Baum vor euch. Foto: Abacus Spiele "Viticulture World". Foto: Feuerland "Tiletum". Foto: Giant Roc Geheimtipp: "The Wolves". Foto: Pandasaurus So sieht "The Wolves" auf dem Tisch aus. Foto: Pandasaurus Das Kennerspiel des Jahres 2022: "Living Forest". Foto: Pegasus Spiele "Catan: Aufbruch der Menschheit". Foto: Kosmos Süße Überraschung zu Halloween: "Zug um Zug: Gruselfahrt". Foto: Days of Wonder "Ten". Foto: Game Factory Heißer Kaffee, heißer Hype: "Coffee Traders" erscheint über Skellig Games. Foto: Skellig Games "Sync or Swim". Foto: Bézier Games "Starship Captains".Foto: CGE Geheimtipp: "Kleine Völker, großer Garten". Foto: Board Game Circus "Skate Summer". Foto: Pandasaurus "Skymines". Foto: Pegasus Spiele Dickes Ding: "Thunderstone Quest". Foto: Pegasus Spiele "Septima". Foto: Mindclash Games Stand auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres 2022: Das clevere Kartenspiel "Scout". Foto: Pegasus Spiele "Rise". Foto: dlp games "Revive". Foto: Aporta Games "Reisende des Südtigris". Foto: Schwerkraft "Oros". Foto: Board Game Circus "Oltréé". Foto: Board Game Box "Minecraft: Heroes & Village". Foto: Ravensburger Ravensburger scheint Freude am Minecraft-Franchise zu haben. Neben "Portal Dash" erscheint noch ein weiterer Titel im Klötzchen-Universum. Foto: Ravensburger Vampirischer Spaß: "The Hunger" von Richard Garfield. Foto: Pegasus Spiele Optisch erneut überragend: "Meadow" erhält eine Erweiterung namens "Downstream". Foto: Rebel "Maui". Foto: Next Move "Logic! Games: Wo ist Wanda?". Foto: Haba Mozart unter die Arme greifen könnt ihr bei "Lacrimosa". Foto: Devir "Kerker" spielt im "Roll Player"-Universum. Foto: Schwerkraft Nerdgasm: Das neue Jurassic World Spiel "The Legacy of Isla Nublar" lässt Dino-Fans feuchte Augen bekommen. Foto: Funko Games "Imperial Steam". Foto: Frosted Games "Humbug". Foto: Denkriesen "Home Sweet Home". Foto: Devir Rhythmus und Rap treffen auf Kartenspiel: "Hey Yo". Foto: Oink Games "Heat: Pedal to the Metal" erscheint über "Days of Wonder". Foto: Days of Wonder "Hamlet – The Village Building Game". Foto: Mighty Boards Das fantastische "Great Western Trail" wird in "Argentina" fortgesetzt. Foto: Eggert Spiele "The Guild of Merchant Explorers". Foto: AEG Bei "Galaxy Trucker" heißt es bald "Keep On Trucking". Foto: CGE Geheimtipp: "Fyfe". Foto: Pegasus Spiele Videospielumsetzung: "Frostpunk". Foto: Pegasus Spiele Auch "Flügelschlag" bekommt eine neue "Asien"-Erweiterung. Foto: Feuerland "Findorff". Foto: 2F Spiele "Fasanerie". Foto: 2F Spiele "Evergreen". Foto: Horrible Guild Noch immer angesagt: Das Audio Mystery Spiel "Echoes". Foto: Ravensburger "Echoes: Der Ring". Foto: Ravensburger Perfekt für jüngere Spieler: "Dreamquest". Foto: Space Cow "Lorcania" ist das neue Trading Card Game aus dem Hause Disney und erscheint über Ravensburger. Foto: Ravensburger Knuffig: "Die Tiere vom Ahorntal". Foto: Board Game Circus Ganz schön viel Stoff: "Die Tiere vom Ahorntal" ist größer, als gedacht. Foto: Board Game Circus "The Red Cathedral: Contractors". Foto: Devir Die Erweiterung zu "Die rote Kathedrale" erscheint leider nicht auf deutsch. Foto: Devir "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde". Foto: Game Factory Geheimtipp: "Die Erbauer von Teotihuacan". Foto: Schwerkraft "DEI: Divide et Impera". Foto: Pegasus Spiele "Chakra". Foto: Game Factory Das Stich-Spiel "Cat in the Box" gehört auf jeden Wunschzettel! Foto: Bézier Games Die 3D-Version von "Catan" wird mit den Seefahrern passend erweitert. Foto: Kosmos "Caldera Park". Foto: Pegasus Spiele Werdet zum größten Erbauer in "Caral" von Klaus-Jürgen Wrede. Foto: Funtails Flott gespielt: "Caesar!". Foto: Schwerkraft "Bitoku" schafft es 2022 endlich auf Deutsch in den Handel. Foto: Schwerkraft Ein weiterer Hype-Titel ist "Brew". Foto: Pandasaurus Noch mehr Azul! Diesmal geht es als "Master Chocolatier" an den Tisch. Foto: Next Move "Animal Kingdoms". Foto: Game Factory Verschiedene Fraktionen kämpfen in "Ahoy" um die Vorherrschaft auf hoher See. Foto: Cole Wehrle "Akropolis". Foto: Gigamic, Kobold Dickes Ding: "Aeon's End: Legacy". Foto: Frosted Games "Zug um Zug: Polen". Foto: Days of Wonder

Tipp: Wer konkrete Infos zu den Spielen sucht, der googelt den Spieletitel am besten immer in Verbindung mit dem dazugehörigen Verlag – so könnt ihr viele Shop-Seiten direkt umgehen und erhaltet meist auch konkrete Infos zu Liefertermin und etwaigen Lieferverzögerungen.

Unseren großen XXL-Beitrag zur Spielemesse in Essen mit allen Infos findet ihr hier:

>> Spielemesse „Spiel 22“ in Essen: Infos, Tickets, Preise und Highlights <<

Spielemesse Essen 2022: Top 5 Neuankündigungen der Redaktion

Natürlich kommen auch wir nicht darum umher eine etwas engere Auswahl für euch zu treffen. Das sind die persönlichen Top 10 unseres Redakteurs Daniel Hecht und seiner Meinung nach absolutes Pflichtprogramm für euren Ausflug auf die Spielemesse:

Endless Winter

Bereits das Cover von „Endless Winter“ zieht einen sofort in seinen Bann: Steinzeitmenschen im Schnee und im nackten Kampf ums Überleben? Passt! Wirft man dann noch einen Blick auf das Spielmaterial auf dem Tisch, ist es komplett um einen geschehen: Extrem liebevoll und detailliert, vollgepackt mit interessanten Mechaniken und Kniffen – da will man sofort loslegen!

„Endless Winter“ erscheint über Pegasus Spiele und soll 1 bis 4 Spielende ab 12 Jahren zwischen 60 bis 120 Minuten an den Tisch fesseln. Preis: 79 Euro.

Terra Nova

„Terra Mystica“ gilt unter vielen Spielern bis heute als Lieblingsspiel – bei uns steht es aufgrund akuter Zeitprobleme weiterhin unbespielt im Schrank. Umso schöner, dass mit „Terra Nova“ nun eine deutlich abgespeckte Version mit kürzerer Spieldauer erscheint. Interessant: Der Feuerland-Verlag legt die Neuerscheinung in die fähigen Hände von „Kosmos“ und zeigt damit umso mehr, dass „Terra Nova“ eher in Richtung Familienspiel wandern soll. Ob der Titel mit seinen zahlreichen Völkern mit verschiedenen Fähigkeiten die „Kennerspiel“-Flagge wirklich etwas tiefer hängen kann, wird sich auf der Spielemesse zeigen. Potential für ein weiteres „Spiel des Jahres“ ist definitiv vorhanden.

„Terra Nova“ erscheint über Kosmos und soll 2 bis 4 Spielende ab 12 Jahren rund 60 bis 90 Minuten unterhalten. Preis: 49 Euro.

Spaceship Unity

Das sicher spannendste Konzept der Messeneuheiten bekommt ihr bei „Spaceship Unity“ aufgetischt: Euer Wohnzimmer wird zum Raumschiff! Bereits in der ersten Mission müsst ihr euch um die altersschwache Rakete kümmern, wobei voller Körpereinsatz gefragt ist: Ob Regenschirm, Staubsauger, Bücher und vieles mehr – wie ihr eure Einrichtung dazu nutzen könnt, durch Zeit und Raum zu fliegen und intergalaktische Krisen zu verhindern, erfahrt ihr auf der Spielemesse.

„Spaceship Unity“ erscheint über Pegasus Spiele und soll 2 bis 4 Spielende ab 10 Jahren für 60 bis 120 Minuten ins Weltall schicken. Preis: 49 Euro.

La Famiglia

Die Feuerland-Neuheit „La Famiglia“ generiert bereits vor der Spiel eine Menge „Hype“ in der Community. Dennoch scheint bereits klar: Auf die Spielemesse in Essen wird es das epische Mafia-Duell im „2 VS 2“-Format nicht schaffen. Wer sich an das Vorjahr erinnern kann: Auch bei „Arche Nova“, welches kürzlich den Deutschen Spielepreis 2022 absahnen konnte, war lange unklar, ob der Titel auf die SPIEL kommt – die Vorbestellungen gingen binnen weniger Minuten über die Theke beim Verlag.

Dennoch gehört der Titel sicher zu DEN Themen der Spielemesse in Essen. Hoffen wir, dass am Ende wenigstens einige spielbare Prototypen vor Ort am Feuerland-Stand sein werden.

Inside Job

Ein cleveres Kartenspiel geht immer: Bei „Inside Job“ versuchen 3 bis 5 Spieler ab 10 Jahren den „Insider“ zu entlarven. Eigentlich soll mit jedem Stich ein Auftrag erfüllt werden, doch der Insider versucht in seiner geheimen Rolle die anderen zu behindern und möglichst viele Stiche zu gewinnen. Hört sich super an und wird sofort angespielt!

„Inside Job“ erscheint über Kosmos. Das Kartenspiel ist empfohlen ab 10 Jahren und unterhält 3 bis 5 Spielende für rund 20 Minuten. Preis: 15 Euro.

Cascadia

Das Spiel des Jahres 2022 ist eigentlich keine Neuheit mehr, war aufgrund heftiger Lieferprobleme aber praktisch das halbe Jahr über komplett vergriffen. Kein Wunder also, dass viele Spiele-Fans erst auf der diesjährigen Spielemesse einen Blick auf das clevere Plättchen-Legespiel mit Naturthematik werfen können. Wer es also noch nicht kennen sollte: Unbedingt nachholen, es lohnt sich!

„Cascadia“ ist über Kosmos erschienen und versammelt 1 bis 4 Spielende für rund 30 bis 60 Minuten am Tisch. Preis: 35 Euro.

Brett- und Kartenspiele boomen wie nie zuvor

Es gibt nicht viele Gewinner in dieser durch Corona gebeutelten und von starker Inflation getriebenen Welt, doch Spieleverlage darf man ohne Gewissensbisse dazuzählen. Parallel zur Welt der Videospiele wanderten im Lockdown oder der persönlichen Quarantäne zahlreiche Spiele auf den Tisch daheim, dementsprechend groß ist weiterhin das Interesse an Neuheiten.

>> So sieht es vor Ort aus: Fotos von der Spielemesse 2021 in Essen <<

Neben dem üblichen Verlagsmodell hat sich Kickstarter mittlerweile fest in der Branche etabliert: Über die Internetplattform werden die Autoren neuer Spiele von den Nutzern bereits im Voraus teils mit mehreren Millionen Euro unterstützt.

Laut Statista unter den Top 3 Crowdfunding-Projekten 2021 fanden sich beispielsweise das epische Rollenspiel „Frosthaven“, Nachfolger des populären und mit zehn Kilo extrem gewichtigen „Gloomhaven“. Den erhofften Beitrag von 500.000 US-Dollar knackten über 80.000 Unterstützer mit einer Gesamtsumme von wahnwitzigen 12.969.608 US-Dollar. Das deutsche Pendant einer Crowdfunding-Plattform für kreative Spieleideen findet sich in der Spieleschmiede.

>> Hier findet ihr die bereits erhältlichen Brettspiel-Highlights des Jahres, die auf der Spielemesse sicher auch eine Rolle spielen werden <<

Die „Spiel“ ist bei den Verlagen und Händlern noch aus einem anderen Grund außer reiner PR beliebt: Auf der Messe dürfen alle Aussteller ihre Waren verkaufen. So haben auch kleine Verlage die Chance, eher risikoreiche Produktionen und ihre Grundauflage an den Verbraucher, in den Handel oder über eine Lizenz an einen großen Hersteller zu bringen.