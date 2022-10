Spielemesse Essen 2022: Fotos vom ersten Tag, Highlights und Tipps

Endlich wieder Spielemesse in Essen: Vom 6. bis zum 9. Oktober strömen wieder zehntausende Spielefans in die Messe. Wir waren am Donnerstag dabei. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Die Ruhe vor dem Sturm: Die Messe öffnet um 10 Uhr. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Vor den Türen wartet die Menschenmenge auf den Startschuss. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Nachdem sich die Tore öffnen... Foto: Tonight.de / Nina Hecht ...wird es schnell voll in Halle 1. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Die Spielemesse ist eine der wenigen Messen, die noch auf Maskenpflicht setzen. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Eines der Spiele-Highlights der Messe: "Lacrimosa" dreht sich rund um Mozart und seine Musik. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Unser Redakteur Daniel Hecht mit seiner Frau Nina: Beide hatten sichtbar viel Spaß auf der Messe. Am Freitag geht es nochmal hin. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Die Stefan Feld Collection bei Queen Games verursachte lange Warteschlangen. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Natürlich ließ es sich Spiele-Autor Stefan Feld nicht nehmen, und schaute selbst beim Stand vorbei. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht "Challengers!" war eine der heißesten Neuheiten bei Asmodee. Foto: Tonight.de / Nina Hecht Leider nur auf englisch verfügbar: das epische Roll and Write "Twilight Inscription". Foto: Tonight.de / Nina Hecht Natürlich gab es auch ein Spiel über Corona ... Foto: Tonight.de / Nina Hecht ... und schräge Spiele aus Japan. "Die Kacketaucher aus Tokyo" dürften allen Wahnsinn übertreffen... Foto: Tonight.de / Nina Hecht ...doch halt, es geht noch verrückter: Ab in die "Gay-Sauna"! Foto: Tonight.de / Nina Hecht Wir zeigen euch weitere Fotos vom ersten Tag der "SPIEL '22" in Essen. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht Foto: Tonight.de / Nina Hecht

Home Sweet Home: Für viele Spiele-Fans ist die Spielemesse in Essen längst zur „Heimat“ geworden. Hier trifft man gute Freunde aus allen Teilen der Welt, quatscht mit den Szene-Promis und Spiele-Autoren und labt sich am Bild wahnwitziger 1800 Spieleneuheiten. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, vom „Spiel des Jahres“ bis zur kleinen Kickstarter-Perle, vom cleveren Kinderspiel bis zum kuriosen Japan-Titel. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch nicht nur die neuesten Spiele-Highlights, sondern auch viele Fotos aus den Hallen der Messe.

Einige Infos für alle, die bis Sonntag noch zur Spielemesse wollen:

In den Hallen gilt Maskenpflicht, an die sich am ersten Tag auch jeder gehalten hat. Kinder ab 6 Jahren müssen eine Maske tragen. Wer etwas frische Luft benötigt, findet beinahe in jeder Halle einen Ausgang zum Außengelände. Tipp: Unbedingt mehrere Masken mitnehmen!

Viele Geheimtipps sind bereits am ersten Tag ausverkauft. Das erstaunlich kleine „Age of Galaxy“ beispielsweise war binnen kürzester Zeit weg, auch das viel diskutierte Expertenspiel „Lacrimosa“ dürfte kaum mehr zu erhalten sein.

Am Schwerkraft-Stand lief der Aufbau am Vormittag noch und die Kasse streikte – lange Schlangen ist man hier ja mittlerweile gewohnt. Dennoch wurden viele Spiele vermisst: Die deutschen Versionen von „Bitoku“ oder „Schlafende Götter“ zum Beispiel, oder „Abenteuer in Nimmerland“. Daumen drücken, dass sich die Situation in den kommenden Tagen bessert.

Das extrem niedliche Kennerspiel „Flamecraft“ wird von Asmodee als deutsche Version vertrieben – allerdings konnten wir es nirgendwo finden. Scheinbar scheint es auch hier zu Lieferproblemen gekommen zu sein – die englische Version hingegen findet reißenden Absatz in Halle 5, Stand D115 (Lucky Duck Games).

Preislich nehmen sich die Stände nicht mehr viel: Wer sparen will, kauft am besten weiterhin bei den Händlern vor Ort, etwa bei der Spiele-Offensive (Halle 2) oder der Spieleburg (Halle 4, Stand D122). Bei den Verlagen sind die Möglichkeiten zum Sparen meist eher gering – außer ihr kauft euch dicke Bundles mit zahlreichen Add-ons.

Wer die neuen Spiele gerne anspielen will, findet auf der Messe extrem viel Platz dafür: Zahlreiche Tische waren am Donnerstag selbst in der Prime-Time nicht besetzt.