Die Vorfreude steigt: Am Freitag öffnet die Düsseldorfer Frühlingskirmes am Tonhallenufer ihre Pforten. Dann fehlt nur noch gutes Wetter. Schausteller-Chef Oliver Wilmering verspricht in diesem Jahr so oder so ein ganz besonderes Erlebnis.

„Die größte Frühlingskirmes aller Zeiten“

Mit 55 Fahrgeschäften und Buden am Rheinufer wird die Kirmes in diesem Jahr noch größer und vielfältiger als je zuvor. „Es wird die größte Frühlingskirmes aller Zeiten“, offenbart Wilmering während der Pressekonferenz. „Wir haben die Fläche nach hinten Richtung Rheinterrasse vergrößern können und so Platz für zehn bis 15 Buden mehr geschaffen“, erzählt der Schausteller-Chef und blickt auf die „wachsende Kirmes-Stadt“, wie er sagt. „Es war eine logistische Herausforderung, aber ich bin mir sicher, dass wir das gut meistern werden“. Man hoffe jedenfalls auf „gutes Wetter“.

Bereits die Osterkirmes (30. März bis 7. April) konnte mit einer Rekordbeteiligung von 50 Schaustellern aufwarten. Alle, die dort ihre Stände und Fahrgeschäfte aufgebaut hatten, werden nun auch zur Frühlingskirmes kommen.

Die schönsten Bilder von der Frühlingskirmes in Düsseldorf gibt es hier.

Neue Highlights und altbekannte Klassiker

Keine Kirmes ohne Fahrgeschäfte: Neben altbekannten Klassikern wie dem Riesenrad, Schlagerexpress und Autoscooter warten auch neue Attraktionen auf die Besucher. Darunter fallen die Villa Wahnsinn, der Break Dance und – „für die Wagemutigen“ – der Big Spin, so Wilmering.

Aber auch für Familien mit Kindern und gemütliche Kirmes-Fans ist natürlich etwas dabei. Neben zahlreichen Karussells und Spielgeschäften locken auch diverse Imbiss- und Getränkestände mit leckeren Köstlichkeiten. „Unser gastronomisches Angebot ist dieses Jahr noch vielfältiger, denn hinter den zugezogenen Schaustellern verbergen sich vor allem Essens-Stände“. Von Bratwurst über Waffeln bis Scampi-Spieße – hier findet wohl jeder seinen Lieblingssnack.

Rahmenprogramm mit Kindertag und Feuerwerk

Abgerundet wird das Kirmes-Vergnügen durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, wie dem Kindertag am Mittwoch, dem 17. April, und dem großen Feuerwerk am Freitag, dem 19. April. Das traditionelle Höhenfeuerwerk startet gegen 21.30 Uhr.

Das Volksfest am Tonhallenufer findet vom 12. bis 21. April statt. Noch mehr Infos zu den Öffnungszeiten, den Preisen und Fahrgeschäften auf der Düsseldorfer Frühlingskirmes gibt es hier.

Weitere Kirmes-Highlights: Kirmes-Saison 2024 in NRW – alle Termine im Überblick