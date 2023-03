Osterkirmes in Düsseldorf 2023: ab dem 8. April wird der Staufenplatz wieder bunt!

Beim Stichwort „Kirmes in Düsseldorf“ fällt den meisten wohl zuerst die „Rheinkirmes“ im Sommer ein. Tatsächlich aber wird die die Saison in unserer schönen Stadt bereits im April von der „Osterkirmes“ eingeläutet.

Was das Jahr über als „Park and Ride“-Fläche genutzt wird, verwandelt sich pünktlich zum Osterfest in einen bunten Rummelplatz, der in Sachen Adrenalin-Faktor sicher nicht an die „Große Kirmes am Rhein“ heranreicht, dafür aber ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und jüngere Besucher ist. Der Schaustellerverband Düsseldorf e.V. bewirbt die Osterkirmes auch gerne als „Kirmes für die ganze Familie“. 2022 konnte die Kirmes nach längerer Pandemie-Auszeit endlich wieder stattfinden, vor Corona waren über die neun Kirmestage rund 30.000 Besucher vor Ort.

Wann findet die Osterkirmes 2023 in Düsseldorf statt?

Die Osterkirmes in Düsseldorf startet am Karsamstag, dem 8. April 2023. Danach läuft sie bis einschließlich Sonntag, 16. April 2023. Die Osterferien in NRW dauern vom Montag, 3. April 2023, bis zum Samstag, 15. April 2023. Die Osterkirmes hat täglich ab ca. 14 Uhr geöffnet.

Wo ist die Osterkirmes in Düsseldorf?

Die Osterkirmes in Düsseldorf findet auf dem Staufenplatz im Düsseldorfer Stadtteil Grafenberg statt. In unmittelbarer Nähe findet ihr den Grafenberger Wald. Hier findet ihr den genauen Ort auf Google Maps:

Osterkirmes in Düsseldorf 2023: Diese Attraktionen erwarten euch!

Welche Attraktionen in diesem Jahr vor Ort sein werden, ist noch nicht bekannt. Im Vorjahr waren es zum Beispiel folgende Attraktionen:

Big Spin (Familie Welte)

Adventure Live (Familie Strothenke)

Schlager Express (Familie Dreßen)

Riesenrad „Liberty Wheel“ (Familie Gormanns)

Hollywood Star (Familie Klinkerfuss)

Speedy Achterbahn (Familie Welte)

Diamond Autoscooter (Familie Osselmann)

Sieben-Himmelfahrtenkarussell (Familie Schmelter)

Traumflug Kinderkarussell (Familie Schmelter)

Zuletzt 2019 vor Ort waren neben dem Adrenalin-Klassiker „Break Dance“ auch eine große Überschlag-Schaukel („Fighter“), ein Autoscooter und verschiedene Kinderkarussells. Bereits seit 2017 findet sich ein Riesenrad auf dem Staufenplatz wieder.

Osterkirmes in Düsseldorf 2023: Feuerwerk am Freitag, 14. April

Es ist eines der Highlights der Osterkirmes: Am Freitag vor dem letzten Wochenende findet traditionell ein Feuerwerk statt (meist um ca. 21:30 Uhr). Nach Einbruch der Dunkelheit steigen die ersten Raketen in den Himmel. Da es zu dieser Zeit besonders voll vor Ort wird, empfiehlt sich eine etwas frühere Anreise.

Wie teuer ist die Osterkirmes in Düsseldorf?

Auch die Osterkirmes dürfte in diesem Jahr wieder etwas teurer werden – konkrete Preise liegen der Redaktion aber noch nicht vor. Im Vorjahr kostete eine Fahrt mit einem Kinderkarussell auf der Osterkirmes beispielsweise 3 Euro. Ein kühles Schlüssel-Alt gab es für 3 Euro (0,25 Liter) im Ausschank an gleich zwei Getränkeständen auf dem Gelände.

Seit 2022 nicht mehr genutzt wird der sogenannte „Kirmestaler“ als Währung für den Rummel.

Osterkirmes in Düsseldorf 2023: ein toller Ort für einen Familienausflug

Das „Kirmes“-Feeling findet ihr auf dem Staufenplatz auf jeden Fall: An den Losbuden wird laut zum Mitmachen animiert, der Duft von Bratäpfeln, Popcorn und Fritten liegt in der Luft. Dank der Nähe zum Grafenberger Wald drängt sich nach dem Kirmesbesuch ein Spaziergang am Jan-Wellem-Brunnen vorbei zur „Schönen Aussicht“ regelrecht auf – zumindest wenn das Wetter mitspielt.

Wo kann man zur Osterkirmes in Düsseldorf parken?

Parken könnt ihr direkt am Gelände der Osterkirmes. Auf der Ernst-Poensgen-Allee kann meist gleich neben der Fahrbahn geparkt werden.

Wie kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Osterkirmes in Düsseldorf?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt ihr am besten die U-Bahn-Haltestelle Staufenplatz. Von hier aus fahren die U73 und U83, zudem die Straßenbahn 709.

Die nächste Kirmes in Düsseldorf steht kurz bevor: Frühlingskirmes am Tonhallenufer

Kaum sind die Zelte am Staufenplatz abgebaut, geht es nur wenige Kilometer entfernt weiter: Die Frühlingskirmes am Tonhallenufer findet 2023 vom 21. bis 30. April 2023 statt.

