Fischmarkt Düsseldorf: Anfang April geht es am Tonhallenufer wieder los

Seit über 20 Jahren findet der Fischmarkt in Düsseldorf statt – doch dann kam die Corona-Pandemie. Und damit auch eine längere Pause von insgesamt zwei Jahren für das erfolgreiche Open Air-Projekt der Agentur Rheinlust. Doch 2022 soll es endlich wieder losgehen: Die neuen Termine für die Veranstaltungsreihe am Tonhallenufer stehen fest.

>> Jetzt doch! Fischmarkt Düsseldorf 2021 wegen Corona abgesagt <<

„Treffen wir uns auf ein Fischbrötchen?“ Kaum an einem anderen Ort lässt sich dieser Aufforderung so perfekt nachkommen wie auf dem Fischmarkt. Am 10. April startet die Saison am Tonhallenufer – dann können die Düsseldorfer hier wieder einkaufen, schlemmen, Live-Musik erleben oder einfach an den Ständen vorbei flanieren. Weiter geht es dann jeden Monat: Alle Termine fallen auf Sonntage, die Öffnungszeiten sind wie gewohnt von 11 bis 18 Uhr. Am 2. und 3. Oktober ist sogar ein langes „Fischmarktwochenende“ geplant.

Fischmarkt: Kult-Event seit über 20 Jahren

Der Fischmarkt gehört seit 20 Jahren zu den beliebten Open Air-Veranstaltungen in der NRW-Landeshauptstadt und findet normalerweise von Frühling bis Herbst statt. Vor Corona kamen pro Event mehr als 10.000 Besucher, der Eintritt ist dabei frei. Aufgrund der Corona-Lage mussten die Organisatoren den Fischmarkt für 2020 und 2021 jedoch absagen.

Fischmarkt 2022 in Düsseldorf: Alle Termine auf einen Blick

10. April 2022: Fischmarkt von 11-18 Uhr

15. Mai 2022: Fischmarkt von 11-18 Uhr

10. Juli 2022: Fischmarkt von 11-18 Uhr

7. August 2022: Fischmarkt von 11-18 Uhr

11. September 2022: Fischmarkt von 11-18 Uhr

2. und 3. Oktober 2022: Langes Fischmarktwochenende von jeweils 11-18 Uhr

6. November 2022: Fischmarkt von 11-18 Uhr

