Online-Shopping? Muss nicht sein! Shopping vor Ort ist doch viel schöner! Sachen mal selber anfassen, aus- und anprobieren, lecker Essen gehen – und all das an einem Sonntag! Ob kleiner Markt mit Live-Musik, Stadtfest, großes Einkaufszentrum oder legendäre Meile im Rausch der Angebote und Specials, das geht auch an diesem Sonntag in mehreren NRW-Städten. Wir geben euch eine Übersicht über alle Städte, die an verkaufsoffenen Sonntagen teilnehmen.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW 2024 – alle Termine und Städte im Überblick

Verkaufsoffene Sonntage in NRW im Mai 2024

Am Pfingstwochenende gibt es in NRW abseits von einem speziellen Fall (Winterberg) keine verkaufsoffenen Städte zu vermelden. Dafür wird an den Sonntagen darauf munter weiter geshoppt. Hier der Ausblick:

19. Mai 2024:

Winterberg (siehe unten)

26. Mai 2024:

Bottrop (Stadtfest)

Dinslaken (Dinslaken genießen)

Essen-Kettwig (Frühlingsfest)

Essen-Kupferdreh

Grevenbroich (MaiMarkt Wevelinghoven)

Köln – Stadtteil Lindenthal (Lindenthaler Familien- und Veedelsfest)

Olpe („Olpe feiert unter den Linden“)

Rees (Stadtfest)

Winterberg (siehe unten)

Verkaufsoffene Sonntage in NRW im Juni 2024

2. Juni 2024:

Düsseldorf – in der Innenstadt im Rahmen der Messe Drupa

Gelsenkirchen

Hattingen – Innenstadt zum Altstadtfest

Langenfeld (ZNS-Autoshow)

Wetter (Oldtimertreffen)

Winterberg (siehe unten)

9. Juni 2024:

Dortmund-Hombruch (Kulturfrühling)

Essen – Werden (Wein und Kunst) und Borbeck (Borbecker Autoschau mit Classic Day)

Köln – Musikfest in Rath-Heumar

Bochum-Wattenscheid (Sommerfest)

Winterberg (siehe unten)

16. Juni 2024:

Bochum-Linden (Streetfood-Festival „Hüftgold“)

Duisburg-Alt-Homberg (Hollandmarkt)

Essen – Rüttenscheid (Kunstmeile)

Gelsenkirchen

Winterberg (siehe unten)

23. Juni 2024:

Arnsberg

Winterberg (siehe unten)

30. Juni 2024:

Gelsenkirchen (EM-Fanmeilen in Buer und in der Altstadt)

Haan („Haan á la Carte“)

Medebach

Winterberg (siehe unten)

Verkaufsoffene Sonntage in NRW im Juli 2024

7. Juli 2024:

Hagen (Hohenlimburg, Stadtfest)

Winterberg (siehe unten)

14. Juli 2024:

Xanten (Deutsch-Holländischer Stoffmarkt)

21. Juli 2024:

Winterberg (siehe unten)

28. Juli 2024:

Winterberg (siehe unten)

Verkaufsoffener Sonntags-Tipp in NRW: Winterberg

Im sauerländischen Winterberg am Rande von NRW ist beinahe jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr „verkaufsoffen“ – egal ob Bekleidung, Sportartikel, Schuhe, Spielzeug, Feinkost, Wohnaccessoires, Bücher oder Schreibwaren, in den über 40 Geschäften und Boutiquen findet ihr so ziemlich alles.

Alternative für das Sonntags-Shopping: ein Ausflug nach Holland

Ihr wollt raus aus dem Alltag und zusätzlich zum Shopping-Bummel noch etwas Urlaubsluft schnuppern? Meist reicht ein kleiner Sprung über die holländische Grenze aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen – hier haben die Geschäfte auch sonntags auf.

Dabei drängen sich vor allem zwei Städte immer wieder in den Vordergrund: Roermond und Venlo gehören zu den Kult-Tipps für alle, die am Sonntag einkaufen und ein paar Schnäppchen schlagen wollen. Etwas weniger populär, aber mindestens ebenso schön ist eine Tour nach Enschede: Hier haben die Geschäfte an jedem ersten und letzten Sonntag im Monat von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

