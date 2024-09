Halloween 2024: Die besten Horrorfilme aller Zeiten - unsere Tipps

Seit Mary Shelleys Roman Frankenstein 1910 als Stummfilm verfilmt wurde, hat das Genre der Horrorfilme mehrere Generationen vor der Leinwand und dem Fernseher zusammenzucken lassen. Heutzutage ist es breiter denn je aufgestellt, die Auswahl reicht vom nervenzerfetzenden Psycho-Horror über klassische Slasher- und Monster-Filme bis hin zum Okkulten und Übernatürlichen. Kuscheldecke bereithalten und ab damit: Wir zeigen euch die besten Horrorfilme der letzten Jahre!

Die meisten der hier genannten Filme finden sich im Programm der großen Streaming-Anbieter Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Apple und Disney+. Nur für einige Exoten führt meist kein Weg an der Anschaffung der (ungeschnittenen) Blu-ray vorbei. Wer überprüfen will, welcher Film bei welchem Streaming-Anbieter läuft, der sollte mal auf JustWatch vorbeischauen.

Bevor gefeiert wird, geht es zu Halloween für viele Horrorfans traditionell ins Kino. Während ihr mit Popcorn in der Backe die Leinwand anheult, dürft ihr euch in diesem Jahr zum Beispiel über folgende Filme freuen:

Speak No Evil (19. September 2024)

The Substance (19. September 2024) – Tipp der Redaktion!

Never Let Go (26. September 2024)

Butchers – Raghorn (3. Oktober 2024)

Smile 2 – Siehst du es auch? (17. Oktober 2024) – Tipp der Redaktion!

Terrifier 3 (31. Oktober 2024) – Tipp der Redaktion!

Salem’s Lot – Brennen muss Salem (31. Oktober 2024)

Horror auf der Couch: Streaming-Tipps zu Halloween 2024 auf Netflix und Co.

Keine Lust vor die Tür zu treten? Kein Problem! Zur Not lässt es sich zu Halloween auch ganz einfach daheim gruseln – bei dem Klassiker überhaupt, der „Halloween Horror Nacht“ auf dem heimischen Sofa und vor der heimischen Glotze. Bonuspunkte gibt es für alle, die noch eine Popcorn-Maschine am Start haben und ein paar Freunde einladen. Kreative Naturen bereiten dazu noch ein paar fiese Halloween-Snacks in der Küche zu.

Traditionell erscheinen im Oktober eine Unmenge an neuen und alten Horrorfilm-Klassikern auf Netflix, Amazon, Disney und weiteren Streaming-Anbietern. Zu den Neuheiten 2024 gehören:

Agatha All Along (Disney)

The Walking Dead: Daryl Dixon, Staffel 2 (Wow/Sky Ticket, ab 30. September 2024)

Die Mumie (Netflix, ab 1. Oktober 2024)

Hold Your Breath (Disney, ab 3. Oktober 2024) – Tipp der Redaktion!

Der Schacht 2 (Netflix, ab 4. Oktober 2024) – Tipp der Redaktion!

From, Staffel 3 (Paramount+, ab 4. Oktober 2024)

Ghostbusters: Frozen Empire (Netflix, ab 6. Oktober 2024)

Outside (Netflix, ab 17. Oktober 2024)

It’s A Wonderful Knife (Amazon, ab 18. Oktober 2024)

„LOL: Last One Laughing“ Halloween-Special (Amazon, ab 21. Oktober 2024)

Don’t Move (Netflix, ab 25. Oktober 2024) – Tipp der Redaktion!

47 Meters Down: Uncaged (Amazon, ab 27. Oktober 2024)

Cocaine Bear (Amazon, ab 29. Oktober 2024) – Tipp der Redaktion!

Ghost Stories (Amazon, ab 30. Oktober 2024)

Time Cut (Netflix, ab 30. Oktober 2024)

Die besten Horrorfilme aller Zeiten

Über die letzten Jahre haben sich einige Horror-Highlights angesammelt. Die nachfolgenden Horrorfilm-Tipps der Redaktion sind nach ihrem Erscheinungsjahr geordnet:

Talk to Me

Jahrgang: 2023

Handlung: Eine mysteriöse einbalsamierte Hand stellt das Leben einer australischen Kleinstadt auf den Kopf. Wer die Hand berührt kann Tote aus dem Jenseits beschwören. Natürlich muss das gleich mal von den Schülerinnen Mia und Jade ausprobiert werden – inklusive Handyvideo.

Regie: Danny und Michael Philippou

Hauptdarsteller: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Sophie Wilde

Laufzeit: 94 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Horror trifft auf Social Media – und das durchaus ansehnlich, mit tollen Darstellern, Effekten und einer rundum gelungenen Geschichte, die zudem mit durchaus realen Motiven arbeiten kann, ohne gleich anklagend zu wirken. Wer sich mal wieder ordentlich gruseln will, ist hier goldrichtig! 4 von 5

Deadstream

2023

Handlung: Ein gruseliges, scheinbar verlassenes Haus irgendwo im Nirgendwo – genau der richtige Ort für Streamer und Influencer Shawn, der in der Horrorhütte alles daran setzt, um seine Follower zurückzugewinnen.

Regie: Joseph Winter, Vanessa Winter

Hauptdarsteller: Joseph Winter, Melanie Stone, Jason K. Wixom

Laufzeit: 87 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Der Clou von „Deadstream“ ist die komplette Wiedergabe als Live-Videostream – und das mit einigen äußerst kreativen Ideen. Zugegeben: Der Trash-Faktor ist dabei recht hoch, dennoch macht die Hatz durch das Gruselhaus viel Spaß – und kann auch richtig blutig werden. Packt dann noch den passenden, meist tiefschwarzen Humor obendrauf – fertig ist die bissige Horrorkomödie mit Kultpotenzial! 5 von 5 Leichen in der Badewanne!

No One Wil Save You

Jahrgang: 2023

Handlung: Brynn Adams (Kaitlyn Dever) wohnt als Außenseiterin abseits einer Stadt. Eines Tages schreckt sie mitten in der Nacht aus ihrem Bett – die Haustür steht weit offen und ein ungebetener Gast schleicht durch das Wohnzimmer. Wenig später ist klar: Außerirdische greifen an – doch Brynn zeigt sich alles andere als kampflos ergeben.

Regie: Brian Duffield

Hauptdarsteller: Kaitlyn Dever, Zack Duhame, Ginger Cressman

Laufzeit: 93 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Alien-Horror hat immer einen gewissen Trash-Faktor, bei „No One Will Save You“ allerdings wird dieser gekonnt vermieden. Famose Kamera, tolle Soundeffekte und eine grandiose Hauptdarstellerin sorgen vor allem in der ersten halben Stunde für einen der besten Horrorfilme 2023. Leider flaut die Geschichte zum Ende ein wenig ab – dennoch lohnenswert! 8 von 10 Kornkreise!

The Boogeyman

Jahrgang: 2023

Handlung: Basierend auf der Kurzgeschichte „Nachtschicht“ von Stephen King, versuchen die Schwestern Sadie und Sawyer Harper den Tod ihrer Mutter Cara zu verkraften. Ihr Vater muss als Psychologe plötzlich einem besonders verzweifelten Patienten helfen, dessen Kinder der „Boogeyman“ geholt haben soll. Schon bald muss sich die Familie dem Horror selbst stellen…

Regie: Rob Savage

Hauptdarsteller: Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair, Chris Messina

Laufzeit: 99 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Der perfekte Gruselfilm für einen düsteren Abend daheim. Danach sollte man aber besser keinen Kleiderschrank offen stehen haben. 7 von 10 finstere Schatten.

Evil Dead Rise

Jahrgang: 2023

Handlung: Nach einem Erdbeben findet der Teenager Danny das Necronomicon, alias „Das Buch des Bösen“, in einem alten Gewölbe unterhalb eines Mehrfamilienhauses. Mit der Öffnung des alten Wälzers kehrt das Böse zurück – und droht seine gesamte Familie auszulöschen.

Regie: Lee Cronin

Hauptdarsteller: Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies

Laufzeit: 97 Minuten

FSK: ab 18 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Nichts für schwache Mägen und schwache Nerven: „Evil Dead Rise“ dreht alle Horror-Regler bis auf Anschlag und ignoriert dabei sämtliche, komödiantische Ausflüge vom „Tanz der Teufel“-Franchise. Dabei kommt einer der härtesten Horrorfilme des Jahres heraus – und eine überaus geniale Performance von Hauptdarstellerin Anna-Maree Thomas. 9 von 10 Kettensägen.

Prey

Jahrgang: 2022

Handlung: 1719, nördliche Great Plains: Eine junge Frau vom Volk der Comanchen versucht sich als Jägerin nicht nur gegen die männlichen Stammesmitglieder durchzusetzen, sondern wird plötzlich auch mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert.

Regie:Dan Trachtenberg

Hauptdarsteller: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro

Laufzeit: 100 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Der Predator ist zurück! Und das endlich wieder in Bestform: Was uns Regisseur Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) hier auftischt, stimmt einfach von Anfang bis Ende – und passt erstaunlich gut ins Franchise. Und keine Sorge: Abseits der fantastischen Naturaufnahmen geht es später auch gut ans Eingemachte – Splatter-Fans freuen sich. 9 von 10 geschlachtete Rinderherden!

Fresh

Jahrgang: 2022

Handlung: Noa (Daisy Edgar-Jones) hat jede Menge miese Erfahrungen mit Online-Dates gemacht – bis sie ausgerechnet in der Gemüseabteilung des Supermarktes den charmanten Steve (Sebastian Stan) kennenlernt. Bis zum ersten Treffen und gemeinsamen Ausflug dauert es nicht lange, doch Steve hütet natürlich ein düsteres Geheimnis…

Regie:Mimi Cave

Hauptdarsteller: Daisy Edgar-Jones, Sebastian Stan, Jojo T. Gibbs

Laufzeit: 117 Minuten

FSK: keine Angabe

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Nachdem „Fresh“ äußerst gut gelaunt, fast spaßig, durchstartet, findet der Film schon bald einen brutalen Tonwechsel. Absolut genial: Sebastian Stan als „Steve“ kann einfach hervorragend fies lächeln. Und ein Wort zu Vorsicht: Einige Splatter-Szenen sind nichts für schwache Mägen. Wohl bekommt’s! „Fresh“ erhält von uns 8 von 10 Trips zum nächsten Ernährungsberater.

Texas Chainsaw Massacre

Jahrgang: 2022

Handlung: Nach fast 50 Jahren im Verborgenen tritt Leatherface erneut zum Vorschein und terrorisiert eine Gruppe gutgläubiger junger Freunde, die versehentlich seine sorgfältig abgeschirmte Welt in einer abgelegenen texanischen Kleinstadt stören.

Regie:David Blue Garcia

Hauptdarsteller: Nell Hudson, Elsie Fisher, Alice Krige, Mark Burnham, Moe Dunford

Laufzeit: 83 Minuten

FSK: ab 18 Jahren

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Leatherface ist wieder da: Bereits zum neunten Mal darf der Kult-Bösewicht wieder zur Kettensäge greifen. Dabei kommt sicher kein revolutionärer Horrorfilm heraus und auch die Laufzeit ist mit 83 Minuten arg kurz, dennoch dürfen sich Splatter-Fans auf einige „spaßige“ Szenen freuen. Und mal ganz unter uns: „Texas Chainsaw Massacre“ gehört einfach zu jedem guten Horrorabend dazu – da kann es ruhig auch mal eine neue Version sein. Die Fortsetzung zu „Blutgericht in Texas“ bekommt von uns 7 von 10 lustige Cancel-Culture-Sprüche, 72 geölte Kettensägen und 3 von 5 zugekniffene Augen.

Last Night in Soho

Jahrgang: 2021

Handlung: Ellie lebt mit ihrer Großmutter in Cornwall und liebt die 60er Jahre. Nachdem sie am London College of Fashion aufgenommen wurde, zieht die junge Frau in die Großstadt. Dort ändert sich ihr Leben dramatisch, als sie entdeckt, dass sie in ihrem neuen Bett Zeitreisen in die 60er Jahre unternehmen kann. In der Vergangenheit trifft sie auf die schillernde Nachwuchssängerin „Sandie“ – und auf ein düsteres Geheimnis, das auch sie selbst bedroht.

Regie: Edgar Wright

Hauptdarsteller: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith

Laufzeit: 117 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Fantastischer Soundtrack, fantastische Schauspieler, fantastische Kamera – „Last Night in Soho“ begeistert an so vielen Fronten, dass man erstmal gar nicht auf die Idee kommen würde es hier mit einem Horrorfilm zu tun zu haben. Umso überraschender entwickelt sich der Streifen dann, wird immer düsterer – und findet ein fulminantes Ende. Unbedingt empfehlenswert! 4 von 5 luftige 60er-Kleider, 86 Prozent Haarspray und 9 von 10 Messerstiche mitten ins Herz.

Malignant

Jahrgang: 2021

Handlung: In „Malignant“ (übersetzt „bösartig“ oder „heimtückisch) wird Madison von schockierenden Visionen grausamer Morde heimgesucht. Doch ihre Qualen verschlimmern sich noch, als sie herausfindet, dass ihre Wachträume entsetzliche Realität sind.

Regie: James Wan (The Conjuring, Insidious)

Hauptdarsteller: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Jacqueline McKenzie, Michole Briana White

Laufzeit: 111 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: „Malignant“ ist kein Film für Horror-Einsteiger und das Kino-Publikum, welches sich „nur mal kurz gruseln“ will: Regisseur James Wan wurde bei der Produktion merklich freie Hand gelassen, so dass er sich richtig austoben durfte. Dazu gehören auch einige harte Gewaltspitzen, aber auch zahlreiche Verneigungen vor anderen Horrorfilmen. „Malignant“ ist ein Horrorfilm für absolute Horror-Fans, visuell extrem eindrucksvoll umgesetzt und bis zur letzten Sekunde spannend. 10 von 10 goldene Ritualdolche!

Candyman

Jahrgang: 26. August 2021

Handlung: In einem Viertel von Chicago existiert die düstere Legende vom Fluch des Candyman weiterhin: Der grausame Killer mit der Hakenhand – so sagt es die Legende – tötet erbarmungslos jeden, der es wagt seinen Namen „Candyman“ fünfmal in einen Spiegel zu rufen.

Regie: Nia DaCosta

Hauptdarsteller: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky, Vanessa Williams

Laufzeit: 91 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Niedrig

Fazit: „Candyman“ basiert auf dem Horrorfilmklassiker „Candyman‘s Fluch“ von 1992, den Bernard Rose nach Clive Barkers Kurzgeschichte „The Forbidden“ inszenierte. Fast 30 Jahre später durfte sich die aufstrebende Filmemacherin Nia DaCosta (dreht aktuell für Marvel die Fortsetzung zu „Captain Marvel“) an dem Stoff versuchen. Fast beiläufig liefert sie dabei einen der besten Horrorfilme des Jahres ab. Das Drehbuch und die Produktion lagen in den Händen von Jordan Peele („Wir“, „Get Out“), der hier erneut gekonnt Themen wie Rassismus und Gewalt in das Korsett eines Horrorfilms drückt und damit etwas ganz neues erschafft. Stark! 9 von 10 Hakenhände!

Army of the Dead

Jahrgang: 2021

Handlung: Nachdem Las Vegas einer Zombie-Epidemie zum Opfer gefallen ist, wurde die Stadt abgeriegelt. Doch der Casinochef Bly Tanaka wittert seine Chance und schickt ein speziell ausgewähltes Expertenteam in die Quarantänezone, um 200 Millionen Dollar aus einem Tresor unter dem Las Vegas Strip zu bergen. Da die Regierung plant, die Stadt mit einem Atomschlag den Erdboden gleich zu machen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und auch die ansässigen Zombies sorgen für die ein oder andere Überraschung.

Regie: Zack Snyder

Hauptdarsteller: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer

Laufzeit: 148 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Extrem

Fazit: Regisseur Zack Snyder (Dawn of the Dead, Watchmen, 300) durfte sich bei „Army of the Dead“ austoben, das merkt man dem Film in jeder Sekunde an: Starker Soundtrack, jede Menge kreative Zombies und ein pralles Waffenarsenal lassen hier die Grenze zwischen Action- und Horror-Film verschwimmen. Sicher kein Werk für die Ewigkeit, sein Sitzfleisch aber durchaus wert. 7 von 10 gezähmte Zombie-Tiger!

Old

Jahrgang: 29. Juli 2021

Handlung: Als sich ein Elternpaar mit seinen beiden Kindern an einem paradiesischen Strand erholen will, geraten sie in den Bann eines schockierenden Phänomens: Sie werden rasend schnell alt. Am Ende eines Tages wartet auf sie der Tod. Überleben können sie und die anderen Besucher nur, wenn sie das unheilvolle Rätsel dieses Ortes lösen.

Regie: M. Night Shyamalan

Hauptdarsteller: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung, Nikki Amuka-Bird, Abbey Lee, Aaron Pierre, Kathleen Chalfant

Laufzeit: 108 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Niedrig

Kreisch-Faktor: Niedrig

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: M. Night Shyamalan wie er leibt und lebt! „Old“ regt zum Nachdenken an und alleine die Ausgangslage ist spannend genug, um euch bis zum Schluss vor dem Bildschirm zu fesseln. Dennoch sollte hier niemand einen krassen Horrorfilm mit hoher Schockeffekt-Taktrate erwarten: „Old“ ist bewusst langsam, gerne auch philosophisch. Das ist uns stolze 8 von 10 Zeitreisen am Strand wert.

Fear Street Trilogie

Jahrgang: 2021

Handlung: In „Fear Street Teil 1: 1994“ muss sich Sam vor einem irren Mörder in Sicherheit bringen, der die Kleinstadt Shadyside terrorisiert. In „Fear Street Teil 2: 1978“ sorgt ein verrückter Mörder im Camp Nightwing für Angst und Schrecken. Last but not least sucht in „Fear Street Teil 3: 1666“ ein ganzes Dorf verzweifelt nach einer bösen Hexe. Alle drei Filme verfolgen eine zusammenhängende Geschichte.

Regie: Leigh Janiak

Hauptdarsteller: Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, Elizabeth Scopel, Ashley Zukerman

Laufzeit: 107 Minuten / 110 Minuten / 114 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Im Juli 2021 veröffentlichte Netflix im Abstand von je einer Woche gleich drei grandiose Horror-Filme, die eine Gruselgeschichte über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählen. Dabei fängt jeder Teil auch den Stil der jeweiligen Zeit auf, beispielsweise „Fear Street Teil 1: 1994“ als wunderbares Zitat auf „Scream“ und den Horror der 90er Jahre. Am Ende ist man einfach nur hin und weg, wie gut das alles ineinander greift und funktioniert: Spannend, blutig und dennoch auch immer wieder lustig und mit der nötigen Portion Selbstironie versehen, gehört die Fear Street Trilogie zu den besten Horrorfilmen der letzten Jahre. 10 von 10 verbuddelte Finger!

Run – Du kannst ihr nicht entkommen

Jahrgang: 2020

Handlung: Eine von der Außenwelt abgeschottete Schülerin entdeckt das dunkle Geheimnis ihrer Mutter. Sie wird zu Hause unterrichtet, doch scheinbar verbirgt ihre Mutter etwas vor ihr, das einen düsteren Hintergrund zu haben scheint.

Regie: Aneesh Chaganty

Hauptdarsteller: Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat Healy

Laufzeit: 90 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Gering

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Kein übernatürlicher Horror, kaum Blut und dennoch spannend bis auf die letzte Sekunde kommt „Run“ daher. Die Hauptdarstellerinnen Sarah Paulson und Kiera Allen geben wirklich alles, damit wir keine ruhige Minute vor dem Fernseher haben. 9 von 10 gruselige Mamas.

The Empty Man

Jahrgang: 2020

Handlung: Ein ehemaliger Polizist macht sich auf die Suche nach einem verschwundenen Mädchen, während der er jedoch ebenso mit seinen ganz eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Regie: David Prior

Hauptdarsteller: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney, Rasneet Kaur, Aaron Poole, Robert Aramayo

Laufzeit: 137 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Basierend auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Reihe von Cullen Bunn, setzt uns Regisseur David Prior mit seinem Erstlingswerk einen der kreativsten, schaurigsten und wirksamsten Horrorfilme der letzten Jahre vor. Dabei ist der Film definitiv keine einfache Kost, ist uns aber dennoch 9 von 10 leere Flaschen wert.

Der Unsichtbare

Jahrgang: 2020

Handlung: Eine Frau will sich von ihrem brutalen und extrem kontrollsüchtigen Freund trennen. Nachdem sie erfolgreich aus der schwer bewachten Villa fliehen und untertauchen konnte, geht der Horror jedoch erst richtig los: Ihr Ex hat scheinbar Selbstmord begangen, dennoch wird sie das Gefühl nicht los, weiter von ihm beobachtet zu werden. Bis die ersten Morde in ihrem näheren Umfeld geschehen…

Regie: Leigh Whannell

Hauptdarsteller: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer

Laufzeit: 125 Minuten

FSK: Ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Die alten Verfilmungen von „Der Unsichtbare“ hatte immer einen gewissen Trash-Faktor, den die Neuauflage mehr als gekonnt ausbügelt. Regisseur Leigh Whannell (Aquaman, Upgrade) liefert uns hier einen technisch hochwertigen und einfach extrem spannenden Horror-Thriller, der euch dank einer fantastischen Elisabeth Moss jede Sekunde am Bildschirm kleben lässt. Eine der großen Horror-Überraschungen der letzten Jahre. 10 von 10 Sterne dafür!

#Alive / #amLeben

Jahrgang: 2020

Handlung: Ein junger Nerd hütet die heimischen Wände in einem Wohnblock, während seine Eltern in den Urlaub fahren. Als dann plötzlich die Welt untergeht und Zombies durch die Straßen ziehen, muss er plötzlich ganz auf sich gestellt ums Überleben kämpfen…

Regie: Cho Il-hyeong (Il Cho)

Hauptdarsteller: Ah-In Yoo, Shin-Hye Park

Laufzeit: 98 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Trotz der extrem simpel gestrickten Handlung fesselt euch #Alive beinahe ab der ersten Sekunde. Es gibt so viele schlechte Zombie-Filme da draußen, dass dieser hier extrem positiv herausragt: Die Schauspieler machen einen famosen Job, die Effekte passen und die 98 Minuten sind schneller durchgekaut, als ein Zombie… na ihr wisst schon. Ein Geheimtipp, der uns charmante 8 von 10 „Brains!“ wert ist.

Der Schacht – The Platform – El Hoyo

Jahrgang: 2020

Handlung: Ein Knast-Experiment der Zukunft treibt einen Mann zur Revolution: An diesem verrückten Ort sind Gefangene immer zu zweit in übereinandergestapelten Zellen untergebracht. In der Mitte der Zelle verläuft der titelgebende „Schacht“ mit einem Aufzug, der jeden Tag mit einem Festmahl ausgestattet ganz oben startet. Wenn der Aufzug unten ankommt, ist natürlich nicht mehr viel zu essen übrig. Das Problem: Für die Insassen ändert sich das Stockwerk jeden Monat zufällig. Und niemand lebt hier gerne auf der untersten Ebene…

Regie: Galder Gaztelu-Urrutia

Hauptdarsteller: Ivan Massagué, Zorion Eguileor, Antonia San Juan

Laufzeit: 94 Minuten

FSK: ab 18 Jahren

Grusel-Faktor: Gering

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Diese spanische Horrorfilm ist nichts für schwache Mägen, lässt aber auch euren Kopf ordentlich schwitzen: Was ist in so einer Situation moralisch vertretbar, welche politischen Systeme werden hier angekreidet – und was hat es mit dem Ende auf sich? „Der Schacht“ ist sicher kein einfacher Film, aber durchaus sehenswert. „8 von 10 leckeren Hündchen“.

Midsommar

Jahrgang: 2019

Handlung: Sommersonnenwende in einem kleinen Dorf in Schweden: Christian und seine Freundin Dani wollen die traditionellen Festivitäten der Region näher kennenlernen, geraten jedoch in eine ziemlich abgefahrene Gemeinschaft von Hippies. Und diese können nicht nur schöne Blumenkränze flechten.

Regie: Ari Aster

Hauptdarsteller: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, William Jackson Harper

Laufzeit: 148 Minuten / 178 Minuten (Director’s Cut)

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Ebenso wie sein Vorgänger „Hereditary“ glänzt auch „Midsommar“ weniger mit krassen Schockeffekten oder Gänsehaut-Grusel. Vielmehr vermittelt auch dieser Film zuerst ein gewisses Unwohlsein, welches sich im Verlauf von stolzen 178 Minuten (Director’s Cut) in einen wahren Rauschzustand verwandelt. Regisseur Ari Aster sollte man unbedingt weiter im Auge behalten: 9 von 10 verbrannten Strohpuppen!

Es / Es Kapitel 2

Jahrgang: 2017 / 2019

Handlung: In Derry verschwinden immer wieder Menschen auf mysteriöse Weise – so auch der kleine Georgie (Jackson Robert Scott). Dessen Bruder Bill (Jaeden Lieberher) und seine Freunde beschließen, die mysteriöse Kreatur, die sich meist in Form des Clowns „Pennywise“ zeigt und für Georgies Tod verantwortlich ist, zu vernichten.

Regie: Andy Muschietti

Hauptdarsteller: Bill Skarsgård, James McAvoy, Jaeden Martell, Jessica Chastain, Sophia Lillis, Bill Hader

Laufzeit: 135 Minuten / 170 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: 2017 erschien die Neuverfilmung des Klassikers „Es“, der auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King beruht, Teil folgte 2019. Bill Skarsgård hat mit seiner Interpretation von Horror-Clown Pennywise großartiges geleistet, aber auch die jungen Kinder-Darsteller müssen gelobt werden. Der perfekte Stoff für einen langen Horror-Abend und uns 10 von 10 roten Ballons wert!

Halloween (2018)

Jahrgang: 2018

Handlung: Laurie Strode kämpft auch nach 40 Jahren noch mit den schrecklichen Ereignissen der Halloweenfeier im Jahr 1978. Serienmörder Michael Myers sitzt seitdem in der Psychiatrie, kann allerdings bei einem missglückten Transport der Patienten fliehen. Der Horror beginnt erneut…

Regie: David Gordon Green

Hauptdarsteller: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Virginia Gardner, Haluk Bilginer, James Jude Courtney

Laufzeit: 106 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Die Rückkehr von Michael Myers auf die große Leinwand wurde vor allem wegen Jamie Lee Curtis gefeiert: Aus dem naiven Mädchen des ersten Teils aus dem Jahr 1978 ist nicht nur im Film eine starke Frau geworden. Eben dieser Perspektivwechsel macht auch den Film so faszinierend, der eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil darstellt – und den Rest der 10-teiligen Saga rund um Serienmörder Michael Myers links liegen lässt. 9 von 10 fiese Halloweenmasken ist uns das dicke wert!

Hereditary – Das Vermächtnis

Jahrgang: 2018

Handlung: Als Annie Grahams (Toni Collette) Mutter Elen stirbt, passieren rund um die Familie plötzlich reihenweise rätselhafte und unheimliche Ereignisse. Mit fortschreitender Dauer kommen die Grahams einen dunklen Familiengeheimnis auf die Spur und müssen sich mit dem Schicksal auseinandersetzen, das ihre Ahnen ihnen hinterlassen haben.

Regie: Ari Aster

Hauptdarsteller: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd

Laufzeit: 128 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Der Film mit dem (für deutsche Zuschauer) schwierig auszusprechenden Namen führt die Beklemmung auf ein ganz neues Level: In jeder Minute des mit 128 Minuten recht langen Films fühlt ihr euch unwohl, seid von der famosen Kamera-Arbeit verwirrt und fallt bei einigen besonders krassen Szenen gerne mal fassungslos von der Couch. Für Regisseur Ari Aster war Hereditary zeitgleich der erste große Erfolg. Nur ein Jahr später konnte er mit dem ähnlich verstören „Midsommar“ sogar nochmal einen obendrauf legen. 9 von 10 gruselige Puppenhäuser!

Get Out

Jahrgang: 2017

Handlung: Als Rose (Allison Williams) ihren Eltern ihren afroamerikanischen Freund Chris (Daniel Kaluuya) vorstellt, scheinen dessen Bedenken, sie könnten ihn aufgrund seiner Hautfarbe nicht akzeptieren, unberechtigt. Doch dann entdeckt Chris die schwarzen Hausangestellten der Familie, die nicht nur die einzigen Farbigen in der Umgebung, sondern auch seltsam abwesend und untertänig sind. Er merkt, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.

Regie: Jordan Peele

Hauptdarsteller: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root, Catherine Keener

Laufzeit: 104 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Mit „Get Out“ hat Regisseur Jordan Peele eine neue Ära des Horrorfilms eingeläutet: Seine Form des Horrors beschäftigt sich mit Alltagsrassismus, seine Hauptdarsteller sind Afroamerikaner. Dabei drängt sich die soziale Kritik nie in den Vordergrund, regt aber trotzdem zum Nachdenken an. Gruseln dürft ihr euch dabei auch, ebenso wie in seinen Nachfolgewerken „Wir“ (2019) und „Candyman“ (2021). 9 von 10 gelungene Hypnosen!

The Babysitter

Jahrgang: 2017

Handlung: Der junge Nerd Cole ist in seine Babysitterin „Bee“ verknallt, die neben langen blonden Haaren auch zwei schlagkräftige Argumente für pubertierende Jungs mit sich bringt. Zu seinem Pech verbirgt Bee aber ein dunkles Geheimnis, welches Cole nicht nur um eine ruhige Nacht bringt, sondern auch sein Leben bedroht.

Regie: McG

Hauptdarsteller: Samara Weaving, Judah Lewis, Hana Mae Lee, Robbie Amell, Bella Thorne

Laufzeit: 85 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Horror-Komödien sind ein schwieriges Genre: Sie dürfen nicht zu albern sein und müssen zugleich eine gewisse Prise Grusel mit sich bringen. Zudem dürfen sie sich nicht zu ernst nehmen. „The Babysitter“ gelingt all dies mit Bravour. Hier trifft „Kevin allein zu Haus“ auf Horror und jede Menge kuriose Situationen, welche nicht selten in einem Blutbad enden. Obendrauf kommt noch ein famoser Soundtrack. Das macht am Ende mindestens 8 von 10 feuchte Träume!

Tipp: Der Nachfolger „The Babysitter: Killer Queen“ (2020) lohnt sich ebenfalls!

The Girl with All the Gifts

Jahrgang: 2016

Handlung: Eine handvoll Kinder scheint die einzige Möglichkeit einer Zombie-Epidemie Herr zu werden. Eines der Kinder muss sich mit einer Handvoll Soldaten und Wissenschaftlern durch die Apokalypse kämpfen.

Regie: Colm McCarthy

Hauptdarsteller: Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine

Laufzeit: 112 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: „The Girl with All the Gifts“ erinnert in vielerlei Hinsicht an das PlayStation-Spiel „The Last of Us“ – insbesondere da die Zombie-Apokalypse diesmal durch eine Pilz-Spore übertragen wurde. Großes Schauspiel, famose Kulissen, tolle Bilder und eine dicke Portion Zombie-Horror hieven den Titel ganz weit nach oben auf die „Diese Zombiefilme sollte man gesehen haben!“-Liste. 9 von 10 Pilzsporen!

The Shallows – Gefahr aus der Tiefe

Jahrgang: 2016

Handlung: Als geübte Surferin muss sich Protagonistin Nancy an einem verlassenen Strand mit einem Weißen Hai auseinandersetzen, der einfach nicht locker lässt. Gestrandet auf einem kleinen Felsen kämpft sie dabei ums Überleben.

Regie: Jaume Collet-Serra

Hauptdarsteller: Blake Lively

Laufzeit: 118 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Aus so einem dünnen Drehbuch einen der spannendsten und schlicht besten Hai-Horrorfilme der letzten Jahre zu zaubern, das bedarf Talent und einer famosen Hauptdarstellerin. Blake Lively liefert in der Rolle der Nancy voll und ganz ab, Regisseur Jaume Collet-Serra baut einen Hochglanz-Horrorfilm mit grandioser Optik drumherum. Spannend bis zur letzten Minute und locker seine 9 von 10 Futterneid-Möwen wert.

Train to Busan

Jahrgang: 2016

Handlung: Der koreanische Zombie-Hit vereint schnelle Untote mit einer rasanten Bahnfahrt. Mittendrin im Getümmel sind Seok-woo und seine Tochter Soo Ahn.

Regie: Yeon Sang-ho

Hauptdarsteller: Gong Yoo, Soo-an Kim, Yumi Jung

Laufzeit: 118 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Edel-Horror aus Korea! „Train to Busan“ muss sich nicht vor großen Hollywood-Produktionen verstecken, einzig die Übersetzung und die deutschen Sprecher ziehen das „Zombie Horror im Zug“-Spektakel unnötig in Trash-Regionen. Unser Tipp: Am besten im koreanischen Original mit deutschen Untertiteln schauen. Dann wird es ein wilder Ritt, dessen einzigartige Filmkulisse für einige kreative Momente sorgt. 8 von 10 Zugfahrten mit Zombies!

10 Cloverfield Lane

Jahrgang: 2016

Handlung: Eine junge Frau erwacht nach einem schweren Autounfall in einem abgedunkelten Keller. Mit ihr im Raum: Ein verstörter Mann, der nun felsenfest behauptet, dass sich über ihnen eine nukleare Katastrophe abgespielt hat, die jedes Vordringen an die verseuchte Oberfläche unmöglich macht.

Regie: Dan Trachtenberg

Hauptdarsteller: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr.

Laufzeit: 103 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Die vielleicht beste Rolle im Leben von John Goodman, den man selten so fies erleben durfte wie hier. „10 Cloverfield Lane“ ist über lange Zeit extrem spannend, bietet einige aufwühlende Enthüllungen und ist sich auch nicht zu fein mal brutal zu werden. Einzig das Ende mögen einige Leute kritisieren – wir fanden es prima! 9 von 10 Aliens!

Split

Jahrgang: 2016

Handlung: Für Casey und ihre zwei Freundinnen Claire und Marcia wird das Leben zur Hölle, als sie eines Tages von einem unheimlichen Mann entführt werden. Ihr Peiniger Kevin leidet unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung und vereint 23 verschiedene Wesen in seiner Psyche.

Regie: M. Night Shyamalan

Hauptdarsteller: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley

Laufzeit: 117 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: James McAvoy kennt man eigentlich als junger Professor Xavier aus den letzten X-Men-Filmen, doch in „Split“ liefert der schottische Schauspieler eine ganz andere Form ab. Stolze 23 Persönlichkeiten müssen alleine über seine Mimik und seine Ausdrucksweise überbracht werden – und McAvoy brilliert in jeder! Dabei bleibt der Film spannend bis zum Schluss – und genehmigt sich einen spannenden Kameo-Auftritt am Ende. 8 von 10 gestörte Pesönlichkeiten!

Das Belko Experiment

Jahrgang: 2016

Handlung: Büroalltag mal anders: Unbekannte riegeln das Belko-Headquarter komplett ab und dirigieren die 80 Arbeitskollegen über die Lautsprecheranlage. Sie werden vor eine grausame Wahl gestellt: Entweder töten sie sich gegenseitig oder jemand anderes tötet sie alle durch in ihren Köpfen versteckte Mini-Sprengsätze.

Regie: Greg McLean

Hauptdarsteller: John Gallagher Jr., Tony Goldwyn, Adria Arjona

Laufzeit: 88 Minuten

FSK: ab 18

Grusel-Faktor: Gering

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: „Das Belko Experiment“ ist eine ganz hervorragende Version des Genre-typischen „Battle Royale“ – zuerst kurios und später extrem blutig und spannend bis zum Schluss. Kein Wunder, immerhin durfte sich niemand geringeres als James Gunn (Guardians of the Galaxy) als Drehbuchschreiber austoben. Unter den Darstellern erkennt man etliche Gesichter aus Film und Fernsehen wieder, beispielsweise Oberarzt Dr. Perry Cox aus „Scrubs“ (John C. McGinley) oder Yondu aus Guardians of the Galaxy (Michael Rooker). 8 von 10 Horror-Sternen!

The Void – Es gibt eine Hölle. Dies hier ist schlimmer.

Jahrgang: 2016

Handlung: Nachdem Sheriff Carter einen verwundeten Mann aufgesammelt und im Krankenhaus abgeliefert hat, erscheinen plötzlich finstere Typen, welche dem Verletzten den Garaus machen wollen. Als sich einige Menschen dann noch in Monster verwandeln, ist der Tag für Carter scheinbar gelaufen…

Regie: Steven Kostanski, Jeremy Gillespie

Hauptdarsteller: Aaron Poole, Ellen Wong, Kathleen Munroe

Laufzeit: 94 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Der Geheimtipp vereint alles, was Horror-Fans lieben: Spannung, jede Menge Blut und fiese Monster. Tolles Teil! 8 von 10 Tentakel-Monster!

The Invitation

Jahrgang: 2015

Handlung: Ein Pärchen lädt seine Freunde zu einer ungewöhnlichen Dinner-Party zu sich nach Hause ein. Schon bald bekommt es Gast Will mit der Angst zu tun.

Regie: Karyn Kusama

Hauptdarsteller: Michiel Huisman, Logan Marshall-Green, John Carroll Lynch

Laufzeit: 98 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt, trägt der Film über einige Strecken so lange, dass es irgendwann weh tut. Dennoch ist die kuriose Stimmung innerhalb der geschlossenen Gruppe so spannend, dass man einfach wissen will, wie es nun ausgeht. Eine etwas straffere Erzählung hätte dem Film dennoch gut getan. 6 von 10 seltsame Einladungen.

The Witch

Jahrgang: 2015

Handlung: In Neuengland im 17. Jahrhundert wird eine Familie an den Rand der Stadt in einen unzugänglichen Wald verbannt. Dort versuchen sie sich verzweifelt ein neues Leben aufzubauen, doch die gruseligen Ereignisse rund um die Töchter machen das Vorhaben nicht einfacher.

Regie: Robert Eggers

Hauptdarsteller: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

Laufzeit: 93 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: The Witch profitiert ungemein von seiner audiovisuellen Kraft, die der Film von der ersten Minute an aufbaut, und die den Zuschauer wie einen Sog mit sich in den düsteren Wald hineinreißt. Der Psycho-Faktor ist hoch, die erzählte Geschichte extrem düster und depressiv, der Horror zuerst schleichend und am Ende kaum mehr auszuhalten. Dennoch bleibt am Ende leider nur „Style over Substance“ übrig. 7 von 10 Hexen!

Green Room

Jahrgang: 2015

Handlung: Ein absolutes Worst-Case-Szenario: Mit dem letzten Tropfen Benzin und völlig abgebrannt, schafft es die Punkband „Ain’t Rights“ gerade noch zu ihrem Gig in einer entlegenen Kneipe im amerikanischen Nirgendwo. Das Publikum besteht ausschließlich aus Nazi-Skinheads und der Plan, sofort nach dem Auftritt abzuhauen, scheitert, als sie unfreiwillig Zeuge eines brutalen Mordes werden.

Regie: Jeremy Saulnier

Hauptdarsteller: Anton Yelchin, Patrick Stewart, Imogen Poots

Laufzeit: 94 Minuten

FSK: ab 18 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: „Green Room“ sollte man aufgrund der famosen Auftritte von Patrick Stewart (ja, genau, Captain Picard!) als Neo-Nazi-Anführer, sowie Star Trek Kollege Anton Yelchin (RIP!) gesehen haben. Leider lässt sich die Story zu Beginn etwas zu viel Zeit, um warm zu laufen – danach ist der freie Fall der Horror-Achterbahn umso schlimmer. Nichts für schwache Nerven! Und einen starken Magen solltet ihr auch mitbringen!!! 8 von 10 fiese Hunde!

Der Babadook

Jahrgang: 2014

Handlung: Die alleinerziehende Mutter Amelia hat den sechs Jahre zurückliegenden Tod ihres Mannes noch immer nicht ganz überwunden und hat auch mit den Alpträumen ihres Jungen Samuel zu kämpfen. Leider ist an denen mehr dran, als sie zuerst glauben will.

Regie: Jennifer Kent

Hauptdarsteller: Essie Davis, Noah Wiseman

Laufzeit: 93 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Gering

Kreisch-Faktor: Extrem

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Eine kleine Geistergeschichte für zwischendurch? Alles andere als das! „Der Babadook“ ist brutaler Psycho-Horror, der uns vor Angst immer wieder unter das Sofa kriechen lässt. Wer Lust auf einige ganz üble Jump-Scares hat, ist hier goldrichtig! 9 von 10 fiesen Kinderbüchern!

Dead Snow: Red vs. Dead

Jahrgang: 2014

Handlung: Als zweiter Teil von „Dead Snow“ setzt die Fortsetzung wieder bei Martin (Vegar Hoel) an, der zuletzt versehentlich seine Freundin getötet und sich in einem Kampf selbst den rechten Unterarm abgesägt hat. Jetzt erwacht der Arme im Krankenhaus – und muss sich schon bald erneut den untoten Nazi-Schergen aus den Bergen stellen.

Regie: Tommy Wirkola

Hauptdarsteller: Vegar Hoel, Orjan Gamst, Martin Starr

Laufzeit: 101 Minuten

FSK: ab 18

Grusel-Faktor: Gering

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Extrem

Fazit: Norwegen hat’s einfach drauf und liefert Zombie-Trash vom Feinsten! Bereits der erste Teil gilt als Kult-Film unter Horror-Fans und Teil 2 legt da nochmal eine ordentliche Schippe (und einen Panzer!) obendrauf! Das alles ist so herrlich schräg, ekelig blutig und brutal, dass es eine wahre Wonne ist. Ernst nehmen müsst ihr „Dead Snow“ dabei an keiner Stelle – das Teil ist herrlich selbst ironisch. 10 von 10 Zombie-Panzern!

Housebound

Jahrgang: 2014

Handlung: Kylie Bucknell (Morgana O’Reilly) ist an die falschen Leute geraten, wurde verhaftet und hat mehrere Monate Hausarrest verordnet bekommen, inklusive Peilsender am Fuß. Verschlimmert wird dieses Urteil noch durch die Tatsache, dass Kylie in ihr Kindheitshaus in einer verschlafenen Kleinstadt zurückkehren und dort mit ihrer abergläubischen Mutter zusammenleben muss. Achja, ein Geist kommt auch noch obendrauf.

Regie: Gerard Johnstone

Hauptdarsteller: Morgana O’Reilly, Rima Te Wiata, Glen-Paul Waru

Laufzeit: 111 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Gering

Kreisch-Faktor: Extrem

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: „Housebound“ ist immer wieder für eine Überraschung gut: Schräge Charaktere, fieser Grusel und auch einige ECHT lustige Szenen lassen den Film zu einer Mischung werden, die in dieser Form einzigartig ist. 9 von 10 dünne Wände!

Clown

Jahrgang: 2014

Handlung: Um die Kindergartenparty zu retten, streift sich Vater Kent ein altes Clownskostüm über. Das Problem: Am Ende des Tages lässt sich das Kostüm nicht mehr vom Körper lösen. Mit der Zeit verwandelt sich Kent immer weiter zu einem blutdürstigen Clown-Monster.

Regie: Jon Watts

Hauptdarsteller: Andy Powers, Laura Allen, Peter Stormare

Laufzeit: 99 Minuten

FSK: ab 18

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Fiese Splatter-Effekte mit Ekel-Faktor und eine kultige Verwandlung zum Horror-Clown retten diesen minimal trashigen Horrorstreifen über einige Schwächen hinweg. Wahre Horror-Fans können über diese sowieso hinwegsehen. 6 von 10 schlimme Clown-Phobien!

Doctor Sleeps Erwachen

Jahrgang: 2014

Handlung: Der zweite Teil von „The Shining“ spielt zu einer Zeit, in der der inzwischen erwachsene Danny Torrance noch immer mit seinen übernatürlichen Fertigkeiten zu kämpfen hat. Eines Tages trifft er auf das junge Mädchen Abra Stone, welche ebenfalls das „Shining“ besitzt – und damit zur Zielscheibe einer finsteren Gemeinschaft wird.

Regie: Mike Flanagan

Hauptdarsteller: Ewan McGregor, Kyliegh Curran, Rebecca Ferguson

Laufzeit: 2 Std. 32 Min

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Als Nachfolger von „The Shining“ steckt Stephen King auch hinter „Doctor Sleep“, verfilmt wurde das Ganze von Mike Flanagan (Spuk in Hill House, Das Spiel). Der Film ist nicht nur extrem lang (unbedingt den Director’s Cut schauen!), sondern überrascht auch immer wieder mit tollen Charakteren, spannenden Settings und einigen wirklich grandiosen Kamera-Einstellungen. Eine der stärksten Geschichten des Königs des Horrors der Neuzeit – und uns volle 10 von 10 Psycho-Särge wert!

It Follows

Jahrgang: 2014

Handlung: Die 19-Jährige Jay wird von einem Wesen verfolgt, welches jegliche Gestalt annehmen kann und sich immer wieder extrem langsam an sie heranschleicht.

Regie: David Robert Mitchell

Hauptdarsteller: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto

Laufzeit: 100 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Gering

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: „It Follows“ ist bereits jetzt ein Kultfilm! Dabei bietet der Streifen nur wenig Blut, und auch der Ekelfaktor ist erstaunlich gering. Dafür kann man danach sicher nicht mehr ruhig schlafen – und schaut sich auf der Straße gerne immer mal wieder besorgt um. Paranoia pur! Für 2018 ist ein zweiter Teil angekündigt. 10 von 10 Panik-Attacken!

5 Zimmer Küche Sarg

Jahrgang: 2014

Handlung: Die Vampire Viago, Vladislav, Deacon und Petyr teilen sich eine Villa in Wellington. Abgesehen vom fehlenden Spiegelbild, einseitiger Ernährung und gelegentlichen Auseinandersetzungen mit Werwölfen unterscheidet sich ihr Alltag kaum von dem einer ganz normalen WG.

Regie: Jemaine Clement, Taika Waititi

Hauptdarsteller: Taika Waititi, Jemaine Clement, Jonathan Brugh

Laufzeit: 82 Minuten

FSK: ab 12

Grusel-Faktor: Gering

Splatter-Faktor: Hoch

Kreisch-Faktor: Gering

Trash-Faktor: Extrem

Fazit: Modern Family trifft auf Vampire und Werwölfe. Was sich zuerst wie übelster Trash anfühlt, entwickelt über die Spieldauer von nur 82 Minuten viele höchst kreative und liebenswerte Momente rund um die schrägste Vampir-WG aller Zeiten. Und spätestens nach einer halben Stunde will man dann auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Herrlich abgedreht, teils lustig, teils tragisch – und immer toll gefilmt. 7 von 10 Vampir-Kumpel!

Conjuring – Die Heimsuchung

Jahrgang: 2013

Handlung: Der erste Teil der „Conjuring“-Reihe handelt von den Geisterjägern Ed und Lorraine Warren. Nachdem die siebenköpfige Familie Perron in ihrem neuen Zuhause zunehmend unheimliche Geschehnisse wahrnimmt, werden die Warrens hinzugezogen. Und die bemerken schnell, dass dieser Fall gefährlicher ist als alles, was sie bislang erlebt haben.

Regie: James Wan

Hauptdarsteller: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor, Ron Livingston

Laufzeit: 112 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Extrem

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Der große Erfolg von „Conjuring“ hat zur Bildung eines Film-Universums geführt, zu dem mittlerweile ein zweiter und dritter Teil, sowie die Spin-Offs „Annabelle“ 1-3, „The Nun“ und „Lloronas Fluch“ zählen. Dabei ist das Erstlingswerk bis heute unsere unangefochtene Nummer 1: Was Regisseur James Wan hier abliefert, lässt euch garantiert jedes noch so kleine Haar zu Berge stehen. 10 von 10 schrillen Schreien!

Odd Thomas

Jahrgang: 2013

Handlung: Auf den ersten Blick wirkt Odd Thomas wie ein ganz normaler junger Mann. Er ist Imbisskoch in einem Schnellrestaurant und verliebt in die hübsche Stormy. Doch Odd hat ein besondere Gabe: Er kann die so genannten Bodachs sehen, Schattengestalten, die sich vom Unglück und Verderben der Menschen nähren.

Regie: Stephen Sommers

Hauptdarsteller: Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin

Laufzeit: 96 Minuten

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Gering

Kreisch-Faktor: Mittel

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Basierend auf einem Buch von Horror-Meister Dean Koontz legt „Odd Thomas“ ein erstaunliches Tempo vor, welches einem dank starker Charaktere, einer durchaus auch an Stephen King erinnernden Story, sowie toller Effekte bis zum Ende nicht mehr los lässt. 9 von 10 Horror-Sternen!

Insidious

Jahrgang: 2010

Handlung: Josh Lambert (Patrick Wilson) und seine Frau Renai (Rose Byrne) ziehen nach einigen paranormalen Erlebnissen mit ihren Kindern in ein neues Haus – doch die übernatürlichen Kräfte scheinen ihnen zu folgen. Mit der Hilfe von Geisterjägern erfahren die Lamberts schließlich, dass es an ihrem Sohn Dalton liegt, der sich nach einem Sturz im Koma befindet.

Regie: James Wan

Hauptdarsteller: Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey

Laufzeit: 102 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Gering

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Die „Insidious“-Reihe gehört nicht unverdient zu den erfolgreichsten Horror-Filmen der vergangenen Jahre: Regisseur James Wan erprobte hier erstmals viele Stilmittel, welche ihm auch bei „The Conjuring“ zum Erfolg helfen sollten. 9 von 10 Horror-Sternen!

Paranormal Activity

Jahrgang: 2007

Handlung: Das Pärchen Micah und Katie versucht herauszufinden, was ihnen Nacht für Nacht den Schlaf raubt. Um dem unsichtbaren Übel auf die Spur zu kommen, stellen die Beiden nachts eine Überwachungskamera auf und machen schreckliche Entdeckungen…

Regie: Oren Peli

Hauptdarsteller: Katie Featherston, Micah Sloat

Laufzeit: 86 Minuten

FSK: Ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Gering

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Wer Nervenkitzel ohne großes Gesplatter, abgehackte Körperteile und Blutvergießen liebt, kommt hier auf seine Kosten. Mittlerweile bringt es die Serie bereits auf 6 Teile, zuletzt erschien 2015 „Paranormal Activity: The Ghost Dimension“. Wir vergeben 9 von 10 Pippi-Flecke in der Hose.

The Hills have Eyes

Jahrgang: 2006

Handlung: Eine Familie samt Wohnwagen macht sich auf den Weg in die Ferien. Auf Anraten eines Tankstellenbesitzers entscheiden sie sich für eine vermeintliche Abkürzung, und geraten mitten in der kalifornischen Wüste in eine tödliche Falle. Eine durch Atomversuche der amerikanischen Regierung degenerierte Dorfbevölkerung will nichts anderes als den Tod der Familie…

Regie: Alexandre Aja

Hauptdarsteller: Ted Levine, Kathleen Quinlan, Dan Byrd

Laufzeit: 107 Minuten

FSK: Ab 18 Jahren

Grusel-Faktor: Extrem

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Wer auf echtes Gemetzel steht, kommt nicht an den Hügeln mit den Augen vorbei. Regisseur Alexandre Aja („Mirrors“) macht keine Kompromisse und agiert zum Teil an der Grenze zum Tabubruch. Ein echt fieser Schocker, dem wir gerne 9 von 10 Horror-Sternen aus den Augen drücken!

Wrong Turn

Jahrgang: 2003

Handlung: Der erste Teil der inzwischen sechs Teile umfassenden „Wrong Turn“-Reihe aus dem Jahre 2003 handelt von der unfreiwilligen Begegnung von Medizinstudent Chris (Desmond Harrington) mit einer fünfköpfigen Gruppe in einem Wald. Als sie eine alte Hütte finden und diese nach einem Funkgerät durchsuchen, machen sie eine grauenvolle Entdeckung: Die Bewohner fressen Menschen.

Regie: Rob Schmidt

Hauptdarsteller: Desmond Harrington, Eliza Dushku, Emmanuelle Chriqui, Jeremy Sisto, Kevin Zegers, Lindy Booth

Laufzeit: 84 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Mittel

Splatter-Faktor: Extrem

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Hoch

Fazit: Mit „Wrong Turn“ servierte Regisseur Rob Schmidt den Horror-Fans ein ziemlich grobes Festmah. Der Film ist extrem brutal, die Charaktere dumm wie Brot, der Fun-Faktor trotz fieser Szenen extrem hoch – zumindest mit dem richtigen Pegel im Blut. Trotz seiner offensichtlichen Schwächen kam „Wrong Turn“ bei den Fans so gut an, dass es bereits 6 Teile davon gibt. Wir vergeben 7 von 10 Fleischhaken.

Scream – Schrei!

Jahrgang: 1996

Handlung: Ein brutaler Mord erschüttert das Städtchen Woodsboro. Schon bald hat der maskierte Killer aber weitere Opfer ins Visier genommen: Die Verbrechen rufen die Reporterin Gale Weathers (Courteney Cox) auf den Plan, die vor einem Jahr die Unschuld eines verurteilten Mörders witterte, und nun einen Zusammenhang vermutet. Es dauert nicht lange, da wird plötzlich jeder verdächtigt.

Regie: Wes Craven

Hauptdarsteller: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Rose McGowan, Drew Barrymore

Laufzeit: 111 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Hoch

Trash-Faktor: Mittel

Fazit: Wes Craven legte mit „Scream“ anno 1996 das Fundament für unzählige Teenie-Slasher-Filme und gilt als einer der besten Horrorfilme der 90er Jahre. Dabei lässt sich Teil 1 lauch heute noch erstaunlich gut schauen, ohne in Fremdschämen ausbrechen zu müssen. Das ist uns noch immer hervorragende 9 von 10 Messern in den Rücken wert.

Shining

Jahrgang: 1980

Handlung: Der Film aus dem Jahre 1980 erzählt die Geschichte des Familienvaters und Schriftstellers Jack Torrance, der mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn Danny in das winterlich verschneite und abgelegene Overlook Hotel zieht. Sohn Danny hegt wegen blutiger Visionen Bedenken – und bereits nach kurzer Zeit werden diese Realität.

Regie: Stanley Kubrick

Hauptdarsteller: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Laufzeit: 119 Minuten / 143 Minuten (Director’s Cut)

FSK: ab 16

Grusel-Faktor: Hoch

Splatter-Faktor: Mittel

Kreisch-Faktor: Extrem

Trash-Faktor: Gering

Fazit: Selbst über 40 Jahre nach der Veröffentlichung von „Shining“ im Jahr 1980 kann man sich im verschneiten Overlook-Hotel ganz hervorragend gruseln. Der Wahnsinn von Jack Torrance wird von Nicholson perfektioniert, die Kamera-Einstellungen von Stanley Kubrick haben Filmgeschichte geschrieben. Als absoluter Horror-Klassiker verdient sich „Shining“ also auch heute noch seine 10 von 10 Axthiebe durch die Badezimmer-Tür.