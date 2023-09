Kürbishöfe in NRW 2023: Die besten Adressen für euren Herbstausflug

Der Kürbis ist im Herbst wohl das, was im Frühjahr der Spargel ist. Er gehört zur Jahreszeit einfach dazu! Wie gut, dass man dem großen Gemüse nicht nur als Lebensmittel im Supermarkt begegnen kann. Denn mit dem bunten Gewächs kann man bekanntlich eine Menge mehr anstellen, als nur Suppe daraus zu zaubern.

In NRW veranstalten zahlreiche Höfe eigene Kürbisfeste, die den ganzen Herbst über das namensgebende Gewächs feiern. Die Höfe werden mit hunderten Kürbissorten fototauglich dekoriert, es wird unter anderem Kürbisschnitzen für Kinder angeboten und natürlich eine passende Verköstigung, die Lust auf mehr macht.

Ob der Besuch nun zur Kürbis-Kostprobe oder zum Amüsieren geplant ist – auf diesen NRW-Kürbishöfen ist sicherlich für jeden etwas dabei!

Kürbishof Schäfer in Dingden-Nordbrock

Der Kürbishof Schäfer ist nicht nur der passende Ort, um 100 verschieden Kürbisse zu bewundern und zu kaufen, sondern auch, um viel zu erleben. Besucher können sich in der Kürbispyramide verirren, durch den Kürbistunnel spazieren und sich im Kürbislabyrinth zurechtfinden. Außerdem gibt es einen Streichelzoo, einen Spielplatz und einen Hofladen, in dem man frische Produkte aus der Region kaufen kann.

Am 16. und 17. September fand auf dem Kürbishof Schäfer das traditionelle Kürbisfest statt. Weiterhin täglich geöffnet ist der Kürbisgarten. Zudem könnt ihr an jedem Samstag und Sonntag den Kürbiskiosk besuchen und Kürbisse schnitzen. Weitere Infos gibt es hier.

Adresse: Borkener Straße 12, 46499 Hamminkeln

Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth

So etwas wie ein Star unter den Kürbishöfen ist der Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth – denn dieser zählt mittlerweile 55.000 Instagram-Abonnenten. Auf dem 25.000 Quadratmeter großen Gelände befindet sich ganzjährig ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten (und Kürbissen), ein Streichelzoo, ein Spielplatz, ein Bauerncafé und ein Gnadenhof.

Die schönste Zeit des Jahres startet hier allerdings im Herbst: Dann öffnet der Kürbispark mit über 100.000 Kürbissen in allen Farben, Formen und Größen. Besucher zieht es von weit über die Bundeslandesgrenzen hinaus hierher. Kein Wunder, denn auf euch wartet ein XXL-Kürbis-Bällebad, eine Kürbisschloss-Hüpfburg, köstlichen Leckereien rund um den Kürbis und mehr.

Tipp: Was ihr bei einem Besuch keinesfalls vergessen solltet, sind Schnappschüsse an den zahlreichen Insta-Fotospots zu machen. Vielleicht entdeckt ihr ja den einen oder anderen bekannten Influencer?

Der Kürbispark ist vom 2. September bis zum 1. November 2023 geöffnet. Beachtet allerdings, dass hier ein kleiner Eintritt fällig wird: Reguläre Tagestickets kosten 7 Euro pro Person.

Alle weiteren Infos zum Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth findet ihr hier.

Adresse: Lortzingstraße 160, 50354 Hürth

Kürbisschau auf dem Krewelshof in der Eifel

Unter dem Motto „XXL Fabelwesen erobern die Eifel“ lädt der Krewelshof in der Eifel in eine utopische Tierwelt – erschaffen aus Kürbissen. Bei der Kürbisschau werden in diesem Jahr mehr als 100.000 Kürbisse mit viel Liebe zum Detail aufwändig und mit handwerklichem Geschick in riesige Kürbisskulpturen verwandelt.

Hierfür werden auf dem Krewelshof in der Eifel jährlich 100.000 Kürbisse in allen Formen und Farben eingesetzt. Das absolute Highlight stellt dabei jährlich die „Pumpkin Pyramide“ dar, eine gigantische Kürbispyramide, die vom Hof selbst als „Instagram Star“ betitelt wird. Nebenher werden unter anderem Märchenstunden für die Kleinen und Kürbisschnitzen für die Kreativen geboten.

Die Kürbisschau läuft vom 1. September bis 6. November 2023. Tickets gibt es ab 8 Euro pro Person. Weitere Infos findet ihr hier.

Adresse: Krewelshof 1 53894 Mechernich

Kürbissausstellung auf dem Erlebnishof Löbke in Ibbenbüren

Unter dem Motto „Märchen“ läuft die Kürbisausstellung 2023 auf dem Hof Löbke in Ibbenbüren: Tausende Kürbisse in allen Farben und Formen wurden dafür verwendet, um meterhohe Figuren aus dem Fruchtgemüse zu bauen.

Die Ausstellung läuft bis zum 5. November 2023. Dienstags und donnerstags findet hier bis Ende Oktober 2023 das große Kürbisschnitzen auf dem Programm, mittwochs ein veganes Herbst-Buffet mit lauter Leckereien – natürlich à la Kürbis (mit Voranmeldung). Weitere Infos findet ihr hier.

Adresse: Alstedder Str. 148, 49479 Ibbenbüren

Kürbishof Hülsmann in Werne

Schon gewusst, dass NRW einen der größten Kürbishöfe Deutschlands beherbergt? Auf dem Kürbishof Hülsmann in Werne werden zur Herbstzeit über tausende verschiedene Kürbissorten präsentiert, darunter auch Riesenkürbisse, die bis zu 350 Kilo schwer sind.

Neben dem Verkauf von XXL-Kürbissen geht es hier im Herbst aber auch sonst ziemlich rund. Kinder können sich an einer Hüpfburg, einem Karussell, Ponyreiten und einem kleinen Streichelzoo erfreuen. Herbstliche Leckereien werden (auch) vom Grill geboten.

Das Kürbisfest 2023 findet am Sonntag, 29. September, von 10 bis 18 Uhr statt. Eintritt frei. Weitere Infos findet ihr hier.

Adresse: Werenboldweg 2, 59368 Werne

Kürbishof Roelen in Jüchen-Gubberath

Seit über 20 Jahren baut der Kürbishof Roelen in Jüchen-Gubberath Kürbisse an. Damals waren es um die 18 Sorten, heute sind es über 400 verschiedene, die von 200 Gramm bis 160 Kilo reichen. Grund genug, um sich diese Farben- und Formpracht einmal aus der Nähe anzuschauen. Diese Möglichkeit habt ihr ganz speziell auf dem jährlichen Herbst- und Kürbisfest, bei dem sich der Hof von seiner „most Kürbis“-Seite zeigt.

Am 16. und 17. September 2023 wurde das diesjährige Kürbisfest gefeiert. Weitere Kürbisevents finden auch danach noch statt. Weitere Infos findet ihr hier.

Adresse: Ulmenstraße 45, 41363 Jüchen

