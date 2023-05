Zwischenbilanz: NRW-Spargelbauern trotz regenreichem Frühling zufrieden

Man findet ihn derzeit überall: Auf Wochenmärkten, im Supermarkt und in den Restaurants – der Spargel hat gerade Hochsaison. Die NRW-Spargelbauern sind mit dem bisherigen Verlauf ihrer Ernte zufrieden. Da es keine Witterungsextreme mit Hitze oder Frost gegeben habe, seien die Spargel recht gleichmäßig gewachsen, sagte der Spargelexperte Ralf Große Dankbar von der Landwirtschaftskammer NRW in Münster. „Die Qualität ist gut und die Menge zufriedenstellend – Angebot und Nachfrage passen gut zusammen.“

Spargelanbau in NRW: Ernte noch bis 24. Juni 2023

Nach Angaben des Landesstatistikamtes erstreckte sich die Spargelanbaufläche in NRW im vergangenen Jahr über knapp 4000 Hektar, aktuellere Zahlen gibt es noch nicht. Nach Schätzung von Große Dankbar ist die Fläche in diesem Jahr etwas zurückgegangen. Die Mitte April gestartete Spargelernte dauert noch bis zum 24. Juni. Dann ist traditionell Schluss mit der Ernte, und den Pflanzen wird Zeit gegeben, in ihren Wurzeln genug Zucker einzulagern und somit genug Energie zu haben für das nächste Jahr.

Spargel-Preise in Düsseldorf 2023: Was kostet das feine Gemüse?

NRW: Wo kann man jetzt frischen Spargel kaufen?

