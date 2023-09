Ab an den Apfelbaum: Die besten Adressen zum Selbstpflücken in Düsseldorf

Einen Korb in der linken Hand, eine Gartenschere in der rechten und die Gedanken irgendwo zwischen lauter Apfelbäumen schweifen lassen – schon ist die kleine Flucht aus dem grauen Alltag perfekt.

Im Spätsommer beginnt die Selbstpflück-Saison für Äpfel. Wo gibt es Höfe in und um Düsseldorf, die ihre Plantagen zur Selbsternte öffnen? Ein Überblick.

Apfelparadies Wittlaer

In Wittlaer lockt das Apfelparadies auf seine Obstwiesen: Pflückt euch die knackigsten und schönsten Früchte vom Baum, gerne direkt mit euren mitgebrachten Körben. An drei Septemberwochenenden kann hier gepflückt werden, was das Zeug hält. Freitags ist dabei von 10 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Aber, wie ihr sicher wisst: Die Selbstpflücke läuft nur so lange der Vorrat (am Baum) reicht!

Adresse: Duisburger Landstraße 333a, 40489 Düsseldorf-Wittlaer

Gut Diepensiepen

Ein gutes Stück Natur schätzen lernen, sehen, wo die Äpfel wachsen: Das geht auch auf dem idyllischen Hof Gut Diepensiepen zwischen Ratingen und Mettmann. Den Hof mit dem einprägsamen Namen gibt es schon seit 1744 und beweist somit, dass sich der Standort für den Anbau von Obst über Jahrzehnte bewährt hat.

Hier könnt ihr zwischen sechs Apfelsorten wählen und gemeinsam mit euren Liebsten pflücken. Die Termine finden an vier Sonntagen im September von 10 bis 16 Uhr statt.

Adresse: Diepensieper Weg 1, 40882 Ratingen

Sackerhof in Ratingen

Samstags und sonntags noch nichts vor? Dann nichts wie ab zum Sackerhof in Ratingen, denn auch hier könnt ihr von September bis Mitte Oktober Äpfel aus eigenem Anbau selbst pflücken. Euren Korb könnt ihr mit bis zu elf verschiedenen Sorten befüllen.

Falls man doch mal ein paar Kilo zu viel gepflückt haben sollte, kann man sich im hofeigenen Café Inspirationen zur Weiterverarbeitung als Kuchen einholen – und natürlich auch genießen.

Adresse: Sohlstättenstraße 60, 40880 Ratingen

