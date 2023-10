Halloween in NRW 2023: Das sind die besten Partys und Events – unsere Veranstaltungs-Tipps

Spätestens Ende Oktober kommt wirklich niemand mehr an Halloween vorbei: Ganze Häuser werden aufwendig mit Spinnenweben und Kürbissköpfen verziert, zahlreiche Clubs in Düsseldorf oder Köln laden zur traditionellen Halloween-Sause, Freizeitparks und Zoos verwandeln sich in Treffpunkte für angehende Vampire und Hobby-Zombies. Besonders begehrt: In den „Escape Rooms“ in NRW wird es zu Halloween besonders schweißtreibend, bei Fackelspaziergängen hat auch der Nachwuchs eine Menge Spaß.

Eine Übersicht über alle Events in NRW fällt bei dieser Hülle und Fülle an Aktivitäten dementsprechend schwer – aber zum Glück habt ihr uns an eurer Seite. In diesem Beitrag stellen wir euch einige der ungeheuerlichsten, makabersten und höllischsten Halloween-Highlights vor, welche euch von Duisburg bis nach Dortmund und von Düsseldorf bis nach Köln erwarten.

Halloween an Bord der MS RheinFantasie auf dem Rhein in Düsseldorf

Lust auf einen ganz besonderen Törn auf dem Rhein zu Halloween? Dann solltet ihr als Zombie oder Skelett auf der MS RheinFantasie anheuern! Die bereits im Vorjahr begeistert gefeierte Halloween-Party bringt euch an Bord tief ins schwarze Herz der Nacht hinein. Die Rheinische Post, Vampire, Monster, blutverschmierte Krankenschwestern und ein verrückter Waschbär laden euch ab 19 Uhr am Robert-Lehr-Ufer 21 zum großen Totentanz ein.

Ab 21 Uhr legt das gruselige Schiff dann ab in Richtung Köln. Aber keine Sorge, es legt pünktlich um Mitternacht wieder in Düsseldorf an, wo noch bis 2 Uhr weitergefeiert wird.

Wann? 31. Oktober, ab 19 Uhr Boarding, ab 21 Uhr legt das Schiff ab

Wo? Robert-Lehr-Ufer 21, in der Nähe der Theodor-Heuss-Brücke / Golzheimpark in Düsseldorf

Wie teuer? Tickets gibt es im Vorverkauf ab 16,66 Euro

Weitere Infos unter: Rheinische Post Events

>> Fotos vom Vorjahr: So wurde 2022 auf der „I Love Düsseldorf“ auf der MS RheinFantasie Halloween gefeiert <<

Horror-Ausstellung im Kunstpalast Düsseldorf: „Tod und Teufel“

Die passende Ausstellung für alle Horror-Fans hat der Kunstpalast Düsseldorf mit „Tod und Teufel“ in Petto. Hier wird euch die Faszination des Horrors in Kunst, Mode, Musik und Film nähergebracht. Zu Halloween gibt es gleich zwei Sonderevents vor Ort: In der Halloween-Lounge könnt ihr euch passend schminken lassen, ab 19 Uhr gibt es im Modebereich eine Tanz-Perfomance und ab 20 Uhr gibt es kurze Horrorführungen mit Taschenlampe – für alle die sich trauen. Im Anschluss wird um 21.30 Uhr im nahegelegenen Programmkino Bambi der Filmklassiker „Bram Stroker’s Dracula“ gezeigt.

„Tod und Teufel“ läuft auch abseits von Halloween weiter und ist noch bis zum 21. Januar 2014 zu sehen.

Wann? 31. Oktober, ab 19 Uhr

Wo? Kunstpalast Düsseldorf, Ehrenhof 4 bis 5, 40479 Düsseldorf

Wie teuer? Der reguläre Eintritt in die Ausstellung kostet zwölf Euro, ermäßigt neun Euro.

Weitere Infos unter: duesseldorf-tourismus.de

>> „Tod und Teufel“ im Kunstpalast Düsseldorf: Alles, was man zur Horror-Ausstellung wissen muss <<

Zombies im Schnee: Alpenpark Neuss Halloween-Party 2023

Lust auf einen Ausflug in den Schnee und eine zünftige Halloween-Party? Am 31. Oktober verwandelt sich der Neusser Gletscher in ein wahres Gruselkabinett und es wird schaurig schön im viva, Hasenstall und Foyer gefeiert. Wer dabei sein will, sollte sich sputen und Tickets im VVK sichern.

Wann? 31. Oktober, ab 21 Uhr

Wo? Alpenpark Neuss, An d. Skihalle 1, 41472 Neuss

Wie teuer? 15 Euro im VVK, 18 Euro an der AK

Weitere Infos unter: alpenpark-neuss.de

>> Halloween 2023 in Düsseldorf: Die besten Partys in der Stadt <<

Halloween im Atomkraftwerk: Horror-Nights Kalkar

Eigentlich ist das Wunderland Kalkar, auch bekannt als Kernie’s Wunderland, eine hervorragende Adresse für Familien mit jungen Kindern. Zu Halloween allerdings verwandelt sich das Areal um den bekannten Meiler in eine düstere Welt des Wahnsinns und des Grauens – der Eintritt ist ab 16 Jahren gestattet. Vor Ort dürft ihr euch durch drei Geisterhäuser gruseln, zwei „Scare Zones“ erforschen und euch am gespenstischen Food Court den Bauch vollschlagen.

Und wer nach all dem noch immer nicht genug hat, der bucht zusätzlich noch eine Nacht im brandneuen Horror-Hotel: Hier erlebt ihr eine 18-stündige Tortur und stellt euch dem nächtlichen Terror entgegen. Buchen könnt ihr sowohl Einzel-, als auch Doppel- und Vierbettzimmer (ab 150 Euro für eine Nacht).

Wann? 6. Oktober bis 5. November 2023, 18 bis 23 Uhr

Wo? Wunderland Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar

Wie teuer? 29,50 Euro

Weitere Infos unter: horrornightskalkar.com

Halloween-Festival 2023 im Kloster Graefenthal

Was gibt es Besseres zu Halloween, als der Anblick eines alten Klosters? Das Gelände des Klosters Graefenthal am Rande von NRW verwandelt sich dementsprechend in ein riesiges „Halloween Festival“, inklusive mehreren Tanzbereichen, Live-Rock Band, Feuershow, Walking Acts und noch viel mehr. Ein teuflisches Angebot, dass sich schwer ausschlagen lässt.

Wann? ab 20 Uhr

Wo? Kloster Graefenthal, Maasstraße 50, 47574 Goch-Asperden

Wie teuer? 19,50 Euro im VVK

Weitere Infos unter: kloster-graefenthal.de

>> Die besten Horrorfilme: Perfekte Schockmomente zu Halloween <<

Halloween auf dem Gertrudenhof in Hürth mit Fackelwanderung

Der Erlebnisbauernhof in Hürth ist bereits vor Halloween einen Besuch wert, wie wir euch hier gezeigt haben. Zu Halloween allerdings erwarten euch einige ganz besondere Highlights: Wie wäre es mit einer Fackelwanderung entlang der Felder des Hofs? Der Anblick der vielen gruselig verkleideten Besucher im Dunkeln ist definitiv sehenswert!

Wann? Freitag, 28. Oktober bis Montag, 31. Oktober 2022, von 18:30 bis 21:30 Uhr

Wo? Lortzingstraße 160, 50354 Hürth-Hermülheim

Wie teuer? 9,90 Euro, inklusive Fackel 12,90 Euro

Weitere Infos unter: erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de

Für flotte Füße: „Halloween-Run“ im Forstbotanischen Garten in Köln

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von pulsschlag (@pspulsschlag)

Wer in Horrorfilmen nicht gut zu Fuß ist, den fressen die Zombies zuerst: Grund genug zum großen „Halloween-Run“ im Forstbotanischen Garten in Köln anzutreten und etwas Muskulatur aufzubauen! Das passende Outfit dazu ist selbstverständlich: Hier rennen stilvoll verkleidete Halloween-Fans über die schaurig stimmungsvolle Strecke – entweder über 5 oder 10 Kilometer Länge. Wichtig: Denkt an eine Stirnlampe!

Abseits vom Event für die großen Läufer, kommen auch kleine Geister in den Genuss: Der „Little Candy Run“ ist für alle Kinder bis einschließlich sieben Jahren geeignet. Hier müssen ca. 500 Meter durch den Friedenswald bis zum Ziel absolviert werden, wo Süßes und Saures auf die Kids warten.

Wann? 31. Oktober, ab 16 Uhr, Start Halloween Run um 18 und 19 Uhr

Wo? Forstbotanischer Garten, Schillingsrotter Straße 99, 50996 Köln – Nähe Parkplatz im Forstbotanischen Garten

Wie teuer? 3,50 Euro (Little Candy-Run), 17 Euro (Halloween Run)

Weitere Infos unter: halloweenrun-koeln.de

Halloween 2023 in Köln – Bootshaus

Wer zu Halloween zu lauten Bässen über dem Dancefloor schweben will, der ist im Kölner Bootshaus gut aufgehoben: Wie in jedem Jahr findet hier auch 2023 Kölns Top-Gruselparty für Techno-Fans „Loonyland“ statt. Aufgelegt wird unter anderem von Da Tweekaz, OBS, Oliver Magenta, Dave Replay und Kevin Arnold.

Wann? 31. Oktober 2023, ab 22 Uhr

Wo? Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln

Wie teuer? ab 30 Euro (Tickets hier!)

Weitere Infos unter: bootshaus.tv

>> Halloween 2023 in Köln: Die besten Partys der Stadt am Gruseltag <<

Halloween 2023 im Zoo: Gruselspektakel in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen

Zugegeben, ein Besuch im Zoo dürfte bei vielen Halloween-Fans nicht an erster Stelle stehen, wenn es um die Freizeitgestaltung am 31. Oktober geht. Für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen solltet ihr unbedingt eine Ausnahme machen: Unheimliche Gestalten und Geräusche, eine spektakuläre Feuershow (20 und 21 Uhr), zauberhafte Illuminationen und inszenierte Gruselkulissen sorgen hier für Gänsehaut und ein ganz besonderes Ambiente.

Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab etwa sechs Jahren. Die Mitnahme von Hunden wird nicht empfohlen.

Wann? 30. und 31. Oktober, jeweils 18 bis ca. 22 Uhr

Wo? Zoom Erlebniswelt Bleckstr. 64, 45889 Gelsenkirchen

Wie teuer? Erwachsene zahlen 18,50 Euro, Kinder 13,50 Euro (Tickets hier!)

Weitere Infos unter: zoom-erlebniswelt.de

Halloween-Klassiker im Ruhrgebiet: Movie Park Bottrop

Während sich das Phantasialand in Brühl weiter aus dem Halloween-Business heraushält, gilt der Movie Park Bottrop bereits seit Jahren als eine der populärsten und größten Adressen in ganz NRW, um zusammen mit Freunden und Familie eine hervorragende Horror-Nacht zu verbringen. Doch Vorsicht: Das Personal ist mittlerweile gut geschult, die Schockeffekte und aufwendig gestalteten Horrorkostüme nichts für schwache Nerven!

2023 findet das beliebte Halloween Horror Festival bereits zum 25. Mal statt. Geöffnet ist der Park dazu an 25 ausgewählten Tagen.

Wann? Vom 30. September bis zum 12. November 2023 an ausgewählten Tagen / Halloween-Attraktionen ab 18 Uhr geöffnet

Wo? Movie Park, Warner-Allee 1, 46244 Bottrop

Wie teuer? Ticket-Preise hinter diesem Link!

Weitere Infos unter: movieparkgermany.de

Halloween Run 2023 im Landschaftspark Nord in Duisburg

Einen der populärsten „Halloween Runs“ in NRW findet ihr eingebettet innerhalb der einmaligen Kulisse vom Landschaftspark Nord in Duisburg: Erwachsene Zombies und Kettensägen-Killer dürfen hier zum Lauf über 2,5, 5 oder 10 Kilometer antreten.

Übrigens kommen auch hier bereits die Kleinsten auf ihre Kosten: beim „Kids-Run“ dürfen sich alle Kinder des Jahrgangs 2016 und jünger auf der Strecke über 500 Meter versuchen. Der Schülerlauf über 1,2 Kilometer hat junge Läufer ab dem Jahrgang 2007 und jünger im Fokus.

Wann? 31. Oktober 2023, 17.30 Uhr „Kids-Run“, 17.45 Uhr „Schülerlauf“, Erwachsene ab 18.30 Uhr

Wo? Landschaftspark Duisburg-Nord, Emscherstraße 71, 47137 Duisburg

Wie teuer? ab 15 Euro (Kinder), ab 30 Euro (Erwachsene)

Weitere Infos unter: halloween-run-duisburg.de

Altes Herrenhaus und Voodoo Garden: Villenpark Rheinperle in Duisburg feiert Helloween 2023

Die Villa Rheinperle gehört zu den bekanntesten und populärsten Partystandorten in Duisburg. Kein Wunder also, dass man auch zu Halloween groß auffährt: Einmalige Deko, pralles Line-up mit Fokus auf elektronische Beats (u.a. mit Moguai, Plastikfunk und The Disco Boys) und spannende Show-Acts machen diesen Termin zu einer dicken Empfehlung.

Wann? 31. Oktober 2023, ab 18 Uhr

Wo? Villenpark Rheinperle, Villenstraße 2, 47229 Duisburg

Wie teuer? ab 24,90 Euro (Tickets hier!)

Weitere Infos unter: Facebook

Halloween Familienfest im Westfalenpark Dortmund

Passend zu Halloween öffnen sich auch die Pforten des Westfalenparks für alle kleinen und großen Monster und entführen euch auf den großen Halloweenrundweg. Hier erwarten Familien mit Kindern (bis 10 Jahre) verschiedene Aktionen wie das Gruselkabinett und der Ekelparcours, das Labyrinth des Todes und die Zu-Fuß-Geisterbahn, eine Wahrsagerin, die die Zukunft vorhersagt, und eine Zombieparty zum Tanzen.

Wichtig: Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt, müssen jedoch vorab ein kostenloses Online-Ticket buchen. Die RUHR.TOPCARD hat keine Gültigkeit.

Wann? 31. Oktober 2023, 17 bis 20 Uhr

Wo? Westfalenpark Dortmund, An der Buschmühle 3, 44139 Dortmund

Wie teuer? Tickets und Preise findet ihr hier!

Weitere Infos unter: dortmund.de

Halloween auf Holländisch: Eine Nacht zum Gruseln im Toverland bei Venlo

Das Toverland nahe Venlo hat sich neben dem Movie Park und Phantasialand seinen Ruf als Top-Freizeitpark in den letzten Jahren hart erkämpft. Obwohl der Park in den Niederlanden liegt, ist die Entfernung für die meisten Touristen aus NRW meist nur ein kleiner Katzensprung: Von Düsseldorf aus fahrt ihr knapp eine Stunde mit dem Auto, von Köln gut anderthalb Stunden.

Die Anreise lohnt sich zum Halloween Fest 2023 besonders: Erst kürzlich hat der Park einige neue Attraktionen eröffnet, zudem wird das gesamte Gelände wieder gruselig geschmückt. Neu mit dabei: Im geheimnisvollen Bergbaumuseum müsst ihr euren ganzen Mut zusammennehmen, um heil wieder rauszukommen!

Wann? 7., 14. und 16., 18. und 22., 27. bis 29. Oktober und 4. November 2023

Wo? Toverland, Toverlaan 2, 5975 MR Sevenum, Niederlande

Wie teuer? Tickets ab 32,50 Euro, Kinder 25,50 Euro, FearPass für 49,50 Euro

Weitere Infos unter: toverland.com

>> Halloween in deutschen Freizeitparks: Movie Park und Co. – hier könnt ihr euch gruseln! <<

Halloween 2023 auf Burg Satzvey Mechernich (bei Euskirchen)

Auf Burg Satzvey dürft ihr euch gleich zweimal gruseln: Sowohl am 28. als auch am 31. Oktober wird rund um die malerische Wasserburg sowohl für Familien mit Kindern, als auch für alle großen Halloween-Fans groß aufgefahren!

Schon ab 14 Uhr dürfen sich Zombie-Familien mit ihrem blutigen Nachwuchs das weniger gruselige Programm ansehen. Ab 18 Uhr begrüßt der schaurige Fährmann auf dem Burgsee stumm seine Gäste. Die besonders Mutigen erwartet ab 19 Uhr der Parcours des Schreckens und im Gutshof findet auf der Bühne ein einheizendes Bühnenprogramm statt. Last but not least bitten Werwölfe und Untote ab 21 Uhr zur großen Aftershowparty mit DJ im Geistersaal.

Wann? 28. und 31. Oktober 2023, ab 14 Uhr

Wo? Burg Satzvey, An d. Burg 3, 53894 Mechernich

Wie teuer? Kinder ab 15 Euro, Erwachsene ab 27 Euro (Tickets hier!)

Weitere Infos unter: burgsatzvey.de

Halloween 2023 im Kino: „Der Exorzist“ und „Halloween Park“

Der Klassiker zu Halloween: Ein Kino-Besuch unter dem Vollmond!

Während ihr mit Popcorn in der Backe die Leinwand anheult, dürft ihr euch in diesem Jahr zum Beispiel über folgende Filme freuen:

Skinamarink (läuft seit 7. September 2023)

The Nun II (läuft seit 21. September 2023)

Der Exorzist: Bekenntnis (Kinostart am 5. Oktober 2023)

Five Nights At Freddys’s (Kinostart am 26. Oktober 2023)

Halloween Park (Kinostart am 26. Oktober 2023)

It Lives Inside (Kinostart am 2. November 2023)

Halloween 2023 daheim auf der Couch: Horrorfilm-Nacht mit Netflix und Co.

Keine Lust rauszugehen? Nicht schlimm! Zur Not lässt es sich zu Halloween auch ganz einfach daheim gruseln – bei dem Klassiker überhaupt, der „Halloween Horror Nacht“ vor der heimischen Glotze. Bonuspunkte gibt es für alle, die noch eine Popcorn-Maschine am Start haben und ein paar Freunde einladen. Und kreative Naturen bereiten ein paar ansprechende Halloween-Snacks in der Küche zu.

Traditionell erscheinen im Oktober eine Unmenge an neuen und alten Horrorfilm-Klassikern auf Netflix, Amazon, Disney und weiteren Streaming-Anbietern. Zu den Neuheiten 2023 gehören: