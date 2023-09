Kürbis-Saison 2023 auf dem Gertrudenhof: So schön ist die „Pumpkin Patch“

Endlich wieder Herbst! Neben bunten Blättern und gemütlichen Abenden eingekuschelt unter der Decke dürfen auch Kürbisse während der wechselhaften Jahreszeit nicht fehlen. In den vollen Kürbis-Genuss kommt ihr auf dem Gertrudenhof in Hürh. Seit Anfang September findet auf dem Erlebnisbauernhof bei Köln die „Pumpkin Patch“ statt. Die schönsten Bilder des Herbst-Events haben wir in unserer Bildergalerie für euch. Viel Spaß beim Stöbern!

Alles, was ihr zur „Pumpkin Patch“ und den Gertrudenhof wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Der Gertrudenhof hat montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr für euch geöffnet.

Adresse: Erlebnisbauernhof Gertrudenhof, Lortzingstraße 160, 50354 Hürth