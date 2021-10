Das Nachtleben in der NRW-Landeshauptstadt läuft nach der langen Corona-Pause wieder – und so laden viele Düsseldorfer Clubs am 31. Oktober zu Halloween-Partys. Dieses Jahr fällt das Datum auf einen Sonntag. Ausschlafen ist zum Glück trotzdem möglich, denn am nächsten Tag ist mit Allerheiligen ein Feiertag! Und das sind die besten Halloween-Partys auf einen Blick.

Schlösser Quartier: „I Love Düsseldorf Halloween-Edition“

Das Schlösser Quartier öffnet seine Türen am 31. Oktober für die Halloween-Ausgabe der „I Love Düsseldorf“-Partyreihe. Schaurige Deko verwandelt die Location in eine gruselige Partyhöhle, die DJs Jan Plonka und Dimi Hendrix sorgen mit Party Classics, House und aktuellen Charts für den richtigen Sound und vor Ort könnt ihr sogar ein professionelles Halloween-Make-up bekommen.

Adresse: Schlösser Quartier, Ratinger Straße 25, 40213 Düsseldorf

Düsseldorf Uhrzeit: ab 22 Uhr

Tickets: ab 10 Euro im VVK

Corona-Regeln: 3G

Rudas Studios: „Halloween Candy“

Die Rudas Studios im Düsseldorfer Medienhafen haben seit Anfang Oktober wieder geöffnet. Und in der Halloween-Nacht feiert die beliebte Partyreihe „Candy Shop“ ihr Comeback mit einem Gruselspecial und den DJs Teddy-O, Kimbo und Kid Chris.

Adresse: Rudas Studios, Zollhof 11, 40221 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 22 Uhr

Tickets: ab 12,50 Euro im VVK

Corona-Regeln: 3G

Ufer 8: „High End Halloween“

Im Ufer 8 wird zu Halloween „high end“-mäßig aufgetischt: Eine Neon & LED-Show sowie viel Konfetti bringen zusätzliche Farbe in die Nacht, während ein Best of Hip Hop & Dancehall aus den Boxen ins Trommelfell schallt. Als DJs am Start sind Phatzo, Letrix und Limabo. Für die gewisse Prise Horror sorgt die passende Deko und gruselige Walking Acts.

Adresse: Ufer 8, Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 22 Uhr

Tickets: ab 25 Euro, 15 Euro Mindestverzehr

Corona-Regeln: 3G, Testzentrum ist vor Ort

Halloween im Sir Walter

Auch das Sir Walter zelebriert das beliebte Halloween-Fest. Neben der aufwendigen Deko staunt man dabei besonders über die kreativen Kostüme der Gäste. Gemeinsam werden die graziösen Körper zur Musik bewegt, feine Drinks geschlürft und über die Lebenden gelacht.

Adresse: Sir Walter, Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 19 Uhr

Corona-Regeln: 3G

Kasematten am Rheinufer: Halloween

Wer die schaurigste Nacht des Jahres in direkter Nähe zum Rhein verbringen will, um die ganzen Leichen nach getaner Arbeit stilecht zu entsorgen, der ist bei den Kasematten richtig. Die Veranstalter laden ein zur Halloween Kasematten Nacht, in der der Horror und der Schrecken neu erwacht. Überdacht und beheizt wird garantiert jede tief fliegende Hexe abgewehrt.

Für die gruseligen Klänge der Nacht sorgt DJ Marc Mosca mit House und Party Music sowie Elementen aus Minimal, Electronic, Ambient, Deep, Funk & Soul.

Adresse: Kasematten (Frankenheim Bistro), 40213 Düsseldorf

Termin und Uhrzeit: am 30. und 31. Oktober ab 17 Uhr

Corona-Regeln: 3G

Sub: „Halloween Game“

Das Sub in der Düsseldorfer Altstadt setzt bereits bei der Werbung voll und ganz auf den Netflix-Hit „Squid Game“: Zur Nacht der Hexen, Geister und gruseligen Riesenpuppen laden die Veranstalter zum „Halloween Game“. Wer hat Angst, wenn das Licht ausgeht? Erst wenn die Wolken langsam lila werden, will euch der Club wieder gehen lassen. Bis dahin wird auf der Tanzfläche nachgeholt, was 2020 ausgefallen ist.

Adresse: Sub, Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 21 Uhr

Corona-Regeln: 3G

Schickimicki: „Halloween – Gemetzel Special“

Auch das „Schicki“ lässt sich Halloween natürlich nicht entgehen und lädt zum gepflegten Gemetzel auf die Tanzfläche. DJ Keule serviert euch eine grauenhaft geniale Mischung aus Hip Hop, Rock, Trash, Pop, Elektro (kurz: Open Format Music) auf die Plattenteller. Zur Feier des Tages bekommen die ersten drölf Gäste, welche auf ihr tolles Kostüm angesprochen werden, obwohl sie gar nicht verkleidet sind, einen ekelhaften Shot aufs Haus.

Adresse: Schickimicki, Neustraße 51, 40213 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 22 Uhr

Tickets: Eintritt frei!

Corona-Regeln: 3G

Zakk: „zakk vs. Zombies“

Särge, Rauch und Rock’n Roll! DJ Major Tom und DJ Ingwart liefern den rockigen Soundtrack zur charmant-gruseligen Deko. Und im Club gibt’s „Subkult – dance of the dead“.

Adresse: Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 21 Uhr

Tickets: 10 Euro an der Abendkasse

Corona-Regeln: 3G

Knight Club: „Halloween (K)night“

Die Halloween (K)night erweckt auch dieses Jahr alle Untoten (und die, die es bald sein werden) auf der Bolkerstraße. Die Tore der Hölle öffnen sich am 31. Oktober für alle Zombie-Prinzessinnen, Werwölfe und Horror-Puppen, die es sich nicht entgehen lassen können, die ein oder andere unschuldige Seele aufzuessen. Ab 22.30 Uhr dürft ihr mit schaurig schönen R’n’B- und Hip-Hop-Beats von DJ Steve-N eine gespenstische und verdammt tanzbare Nacht erleben.

Adresse: Knight Club, Bolkerstraße 32, 40213 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 22.30 Uhr

Corona-Regeln: 3G

Sonnendeck: Peaches Horror Island

Pünktlich zu Halloween verwandelt sich das Sonnendeck in Lörick zum Horror Island – inklusive Grusel-Deko, Walking-Acts und vier DJs an den Decks. Feiern könnt ihr in der Clubhalle oder im geheizten, überdachten Open Air-Bereich. Tickets bekommt ihr hier.

Adresse: Sonnendeck, Niederkasseler Deich 285, 40547 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 20 Uhr

Corona-Regeln: 3G

102 Club in Neuss: „Halloween Night“

Nicht nur Vampire, Werwölfe und wahnsinnige Massenmörder sind die Stars der Nacht im 102 Club in Neuss. Mindestens ebenso wichtig sind die Jungs hinter den Decks, welche in dieser Nacht euer Blut in den Adern kochen lassen: Nic Faniculli, Kurd Maverick, Khaan, Werninghaus, Geoerge Mores und Tommy Thompson sind wahre Profis darin jede noch so untote Party mit Vollgas ins Irrenhaus zu treiben.

Adresse: 102 Club, Bockholtstraße 102, 41460 Neuss

Uhrzeit: ab 22 Uhr

Tickets: 18 Euro im VVK

Corona-Regeln: 3G

Bocconcino am Medienhafen: Halloween

Der Club Elitär lädt am 31. Oktober zur großen Halloween-Sause im Bocconcino am Medienhafen. Mit einem Welcome Drink geht es für Zombies, Werwölfe und Monster auf die Tanzfläche, eine Kostümpflicht gibt es nicht. Im vorderen Bereich des Restaurants wird a la carte serviert, Live Act Cosmo Klein sorgt für die passende Stimmung.

Adresse: Bocconcino, Kaistraße 4-6, 40221 Düsseldorf

Uhrzeit: ab 21 Uhr

Tickets: VVK 15 Euro, Abendkasse 20 Euro. Tickets hier!

Corona-Regeln: 3G

Halloween im Bunker

Die wahrscheinlich gruseligste Party im Düsseldorfer Süden findet im Bunker Paulsmühle statt. Die Türen öffnen sich pünktlich ab 20 Uhr, DJ Kribz spielt dann 90er Jahre Musik.