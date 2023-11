Halloween in der Elephant Bar: die besten Fotos der sinistren Nacht am 31. Oktober

Die Nacht der Nächte in der elefantösesten Bar der Düsseldorfer Altstadt: Zu Halloween wurde in der Elephant Bar wieder besonders aufwendig aufgetischt, gefeiert und geflirtet. Ebenfalls in die Bar gewagt hat sich unser Fotograf, der zwischen Vampiren und Untoten einige echte Schnappschüsse abliefern konnte. Die Highlights findet ihr in der oben verlinkten Galerie – viel Spaß!

