Halloween-Party im Schickimicki in Düsseldorf: die Foto-Highlights vom 31. Oktober

1. November 2023

Wer Zombies und Vampire eine Träne verdrücken sehen wollte, musste am Dienstag im Schickimicki vorbeischauen: Die letzte Halloween-Party im kultigen Club in der Düsseldorfer Altstadt ließ so einige Kettensäger-Killer und Nachtgeschöpfe ganz sentimental und zärtlich werden.