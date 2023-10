Düsseldorfer Club Schickmicki schließt nach 11 Jahren: Darum macht die Altstadt-Location Ende November zu!

Schluss mit Schickimicki – der bekannte Club auf der Neustraße 51 in der Düsseldorfer Altstadt verabschiedet sich nach elf Jahren aus der Partyszene der NRW-Landeshauptstadt. In den letzten Monaten gab es immer mehr Schlagzeilen um Schließungen und Krisen in der Gastro. Warum Betreiber Daniel Vollmer seine Location jetzt dicht macht, erfahrt ihr hier.

In einem per E-Mail veröffentlichten Statement erklärt Daniel Vollmer, dem ebenfalls die Retematäng Bar auf der Ratinger Straße gehört, warum er das „Schicki“ schließen muss – es sind keine finanziellen Gründe.

>> Eine Düsseldorfer Club-Ära ist vorbei: der letzte Tanz im Golzheim <<

Elf Jahre Schickimicki in Düsseldorf: Das sind die Gründe für das Club-Aus

„Irgendwann ist eben auch mal Schluss und eine Schnapszahl (11 Jahre Schickimicki Club wurde im Sommer gefeiert) ist doch ein prima Anlass. Die Familie (ich bin mittlerweile Papa eines 4- jährigen Sohnes) und die 2018 eröffnete Retematäng Bar auf der Ratinger Straße lassen leider zu wenig Zeit, um das Schickimicki weiterhin mit dem nötigen Elan und Liebe weiterzuführen. Lieber jetzt einen anständigen Schlussstrich ziehen. Gespräche mit „Nachfolgern“, welche den Club weiterführen möchten/ könnten, sind im vollen Gange. Das sieht auch alles sehr gut aus, aber bis dato ist noch nichts spruchreif – wir halten Euch über einen möglich stattfindenden „Schichtwechsel“ natürlich auf dem Laufenden.“

>> Feiern in Düsseldorf: Die Party-Tipps zum nächsten Wochenende <<

Club-Betreiber Daniel Vollmer: „Es überwiegt das lachende Auge“

Ob es der Nachfolger auch wirklich mit dem „Schicki“ aufnehmen kann? Das steht auf einem anderen Blatt – schließlich ist der Name fest mit der alternativen Kundschaft und dem einzigartigen Club-Layout (alias „knacken eng“) verbunden. Daniel Vollmer blickt gerne auf die letzten Jahre zurück: „Neben einem weinenden überwiegt das lachende Auge, wenn ich an die letzten wilden elf Jahre zurückdenke. Im Schickimicki wurde immer schon „etwas anders“ gefeiert und genau das hat den Club auch immer ausgemacht.“

Einen Tiefpunkt der Geschichte vom Schickimicki kann Vollmer auch benennen: „Leider verließ uns 2020 Mitgründer und vor allem einer meiner besten Kumpels – Kai – viel zu früh. Schon zu dieser Zeit spielte ich mit Gedanken den Laden zu schließen, da ein elementarer Teil einfach fehlte.“ Am Ende biss Vollmer aber die Zähne zusammen und zog durch. „Ich gehe stark davon aus, dass das der Kai ebenfalls so gesehen hätte.“

>> Schickimicki in Düsseldorf: Das große Opening nach Corona – alle Fotos! <<

Bis zum großen Finale am 24. und 25. November 2023 wird natürlich noch munter weitergefeiert – und Betreiber Daniel Vollmer lädt bereits jetzt zum letzten Abriss, den man dann gerne auch wortwörtlich nehmen darf:

„Wir bedanken uns jedenfalls bei Euch allen für viele tolle Momente, wilde Nächte, spitzen Erinnerungen und Eure Treue. Ich hoffe wir sehen uns in der Zukunft öfter in der Retematäng Bar

und/ oder man läuft sich anderweitig über den Weg bzw. Tresen!? Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen und einem knackigen Prost aus der Altstadt.“

>> „Shameless Saturday“ im Schickimicki am 18. März 2023: Schamlose Party, frivole Fotos <<

Schickimicki in Düsseldorf: Das sind die letzten Partys 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von schickimicki club (@schickimicki_original)

Diese Termine stehen für die nächsten Wochen noch auf der „Solltet ihr besser nicht verpassen“-Liste:

FR, 20. Oktober um 22 Uhr– TANZ AUS DER REIHE – Endspurt

SA, 21. Oktober um 22 Uhr – SHAMELESS SATURDAY

FR, 27. Oktober um 22 Uhr – 2000er JAHRE PARTY

SA, 28. Oktober um 22 Uhr – SHAMELESS SATURDAY

DI, 31. Oktober um 22 Uhr – HALLOWEEN – Gemetzel Special

FR, 3. November um 22 Uhr – BACK TO THE 90s – 90er Jahre Party – Endspurt

SA, 4. November um 22 Uhr – TELL ALL YOUR FRIENDS

FR, 10. November um 22 Uhr – TOHUWABOHU – Endspurt

SA, 11. November um 22 Uhr – SHAMELESS SATURDAY

FR, 17. November um 22 Uhr – IN YOUR FACE – The last one

SA, 18. November um 22 Uhr – SHAMELESS SATURDAY – The last one

FR, 24. November um 22 Uhr – 2000er JAHRE PARTY – Endspurt

SA, 25. November um 22 Uhr – SCHLUSS MIT SCHICKIMICKI – der Schickimicki Club sagt Tschüss

Adresse: Schickimicki Club, Neutstraße 51, 40213 Düsseldorf

Weitere Infos bekommt Ihr u.a. über Instagram und/oder Facebook.