Düsseldorf: Diese Partys solltet ihr diese Woche nicht verpassen

Die lange Corona-Zwangspause ist vorbei – jedenfalls vorerst. Clubs und Discotheken in Nordrhein-Westfalen öffnen wieder ihre Türen. Und auch in der NRW-Landeshauptstadt begrüßen viele Locations wieder Gäste – vor allem in der Düsseldorfer Altstadt.

Fast eineinhalb Jahre waren die Clubs in Düsseldorf geschlossen. Seit August 2021 dürfen sie aufgrund der neuen Corona-Regeln wieder öffnen. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz dabei über 35, müssen die Gäste am Eingang nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

In Düsseldorf wird allerdings vermehrt auf die 2G-Regel gesetzt – wie etwa beim Kürzer oder den Veranstaltungen der Stadt. Dort kommen also nur Geimpfte und Genesene rein.

Clubs Düsseldorf: Alle Party-Termine dieser Woche im Überblick

Mittwoch, 3. November – ab 21 Uhr: Sub

Donnerstag, 4. November – ab 19 Uhr: Sir Walter

Freitag, 5. November – ab 15 Uhr: Rosenrot

Freitag, 5. November – ab 17 Uhr: Kuhstall

Freitag, 5. November – ab 19 Uhr: Elephant Bar

Freitag, 5. November – ab 18.30 Uhr: Boston Bar

Freitag, 5. November – ab 19 Uhr: Ballermann 6

Freitag, 5. November – ab 19 Uhr: Sir Walter

Freitag, 5. November – ab 20 Uhr: Papagayo

Freitag, 5. November – ab 20 Uhr: Silq (All Night Long w/ Bytgen & Anni & Andi)

Freitag, 5. November – ab 20 Uhr: Salon des Amateurs (Kaity Fox & Mira (Knekelhuis))

Freitag, 5. November – ab 21 Uhr: Sub

Freitag, 5. November – ab 22 Uhr: Schickimicki (BACK TO THE 90s – 90er Jahre Party)

Freitag, 5. November – ab 22 Uhr: Lucy’s Sky (KOSMOS X TESTRUN)

Freitag, 5. November – ab 22.30 Uhr: Rudas Studios

Freitag, 5. November – ab 22.30 Uhr: Knight Club

Freitag, 5. November – ab 23 Uhr: Cube

Freitag, 5. November – ab 23.30 Uhr: Golzheim

Samstag, 6. November – ab 13 Uhr: Boston Bar

Samstag, 6. November – ab 15 Uhr: Elephant Bar

Samstag, 6. November – ab 15 Uhr: Rosenrot

Samstag, 6. November – ab 17 Uhr: Kuhstall

Samstag, 6. November – ab 19 Uhr: Ballermann 6

Samstag, 6. November – ab 19 Uhr: Sir Walter

Samstag, 6. November – ab 20 Uhr: Papagayo

Samstag, 6. November – ab 20 Uhr: Silq (The Silqy Way w/ Frank Sonic, L-EX & Polly)

Samstag, 6. November – ab 20 Uhr: Salon des Amateurs (Low Bat & The Croons)

Samstag, 6. November – ab 21 Uhr: Sub

Samstag, 6. November – ab 22 Uhr: Schickimicki (Shameless Saturday)

Samstag, 6. November – ab 22.30 Uhr: Rudas Studios

Samstag, 6. November – ab 22.30 Uhr: Knight Club

Samstag, 6. November – ab 23 Uhr: Cube

Samstag, 6. November – ab 23.30 Uhr: Golzheim (BRITCHES III w/ Stikdorn & Harez)

Clubs Düsseldorf: Ballermann 6 hat die Türen wieder geöffnet

Das Ballermann 6 auf der Bolkerstraße gibt es seit 1996. Nach der Corona-Pause ist das Lokal seit dem 1. September mit entsprechenden Party-Sounds wieder auf.

Adresse: Ballermann 6, Bolkerstraße 20, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Im Cube wird wieder aufgelegt

Das „Re-Opening“ fand am ersten September-Wochenende statt: Jetzt ist auch das Cube in der Mertensgasse wieder da.

Adresse: Cube, Mertensgasse 8, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Das Golzheim für Elektro-Fans

Auch das Golzheim unter der Theodor-Heuss-Brücke empfängt wieder Gäste: Am 4. September öffnete Club-Chef Daniel Fritschi zum ersten Mal nach der Corona-Pause die Türen für Liebhaber elektronischer Musik.

Adresse: Golzheim, Uerdinger Str. 45, 40474 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Knight Club inmitten der Bolkerstraße

Gute Nachrichten auch für die Freunde des Knight Clubs an der Bolkerstraße: Hier finden die Partys seit dem dem ersten September-Wochenende wieder statt. Ab 22 Uhr öffnen sich immer freitags und samstags die Türen.

Adresse: Knight Club, Bolkerstraße 32, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Die Partys im Kuhstall

Die Disco und Bar inmitten der Düsseldorfer Altstadt ist seit dem 27. August auf. Hier kann man an fast jedem Tag zum Musik-Mix feiern.

Adresse: Kuhstall, Bolkerstraße 35, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Auch wieder Party im Lucy’s Sky

Auch der Club Lucy’s Sky in der Altstadt öffnet wieder die Türen: Am 25. September wird das große Re-Opening mit Karmakind, Nalin und Co. an den Decks gefeiert. Los geht’s ab 23 Uhr.

Adresse: Lucy’s Sky, Flinger Straße 19, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Im Papagayo wird wieder getanzt

Das Papagayo in der Mertensgasse hatte über den Sommer schon die Terrasse und die Bar im Innenbereich geöffnet. Seit Ende August geht es von Mittwochabend bis Samstagabend auch auf der Tanzfläche wieder rund.

Adresse: Papagayo, Mertensgasse 2, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Feiern „auf der Ratinger“: Rosenrot ist wieder offen

Das Rosenrot auf der Ratinger Straße empfängt seit dem 27. August wieder Gäste auf der Tanzfläche. Freitags und samstags ab 22 Uhr geht es zu „Funky Tunes, sexy Beats und classic Grooves“ ab.

Adresse: Rosenrot, Ratinger Straße 24, 40213 Düsseldorf



Clubs Düsseldorf: Auch die Rudas Studios laden wieder zum Feiern ein

Die lange Pause ist vorbei: Die Rudas Studios im Medienhafen feiern am 8. und 9. Oktober Wiedereröffnung. Für die Gäste gilt die 3G-Regel, jeden Freitag und Samstag soll dann eine Party stattfinden.

Adresse: Rudas Studios, Zollhof 11, 40221 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Elektro-Fans werden im Salon des Amateurs fündig

Auch der Salon des Amateurs neben der Kunsthalle am Grabbeplatz hat seit dem letzten Augustwochenende wieder auf. Die britische Tageszeitung „The Guardian“ kürte die Location zu einem der 25 besten Clubs Europas. Jetzt dürfen sich die Nachtschwärmer am Wochenende wieder auf ausgewählte DJ-Sets freuen.

Adresse: Salon des Amateurs, Grabbeplatz 4, 40213 Düsseldorf



Clubs Düsseldorf: Auch am Ufer 8 geht es weiter

Im Ufer 8 direkt an der Rheinuferpromenade wird seit dem 2. Oktober wieder gefeiert. Der Club wartet mit neuer Strategie, einem neuen Konzept, neuem Personal und neuen Ideen auf. „Wir haben an jeder Stellschraube gedreht, um mit euch in ein neues Zeitalter des Clubbings zu starten“, versprechen die Verantwortlichen.

Adresse: Ufer 8, Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Die Veranstaltungen im Schickimicki

Auch im Schickimicki auf der Neustraße darf wieder gefeiert werden: Club-Chef Daniel Vollmer machte die Türen am ersten September-Wochenende auf. Auf 65 Quadratmetern geht es jetzt wieder hoch her. Alle Fotos vom ersten Opening-Tag seht ihr hier.

Adresse: Schickimicki, Neustraße 51, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Silq hat die Türen wieder geöffnet



Auch das Silq in der Mertensgasse feierte am 27. August Wiedereröffnung. Jetzt geht’s jeden Freitag und Samstag mit elektronischer Musik weiter.

Adresse: Silq, Mertensgasse 4, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Vieles neu im Schlösser Quartier

Auch das Schlösser Quartier an der Ratinger Straße hat die Türen wieder auf: Am zweiten September-Wochenende fanden die ersten Partys statt, im Oktober geht’s weiter.

Adresse: Schlösser Quartier, Ratinger Str. 25, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Auch das Sub lädt wieder zur Party ein

Mit den Worten „Nightlife is back“ ist die beliebte Altstadt-Location an der Bolkerstraße am 1. September mit dem klassischen „Mittwochssubbing“ durchgestartet. Weitere Öffnungstage sind freitags und samstags. Die Bilder vom Opening gibt’s hier.

Adresse: Sub, Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Zakk – Kultur und Musik

Auch das Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation ist wieder am Start: Am 8. September gab’s das erste Konzert, am 10. September die erste Party.

Adresse: Zakk, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Das Altstadt-Trio: Sir Walter, Boston Bar und Elephant Bar

Das Sir Walter an der Heinrich-Heine-Allee ist schon länger geöffnet – genauso wie die Elephant Bar und die Boston Bar. Gastronom Walid El Sheikh bleibt allerdings vorsichtig – eine volle Auslastung der Locations wird es nicht geben. Das Oh Baby Anna wird aufgrund eines Wasserschadens wohl erst im Oktober wieder öffnen.

Adressen:

Boston Bar, Hunsrückenstraße 20, 40213 Düsseldorf

Elephant Bar, Kurze Straße 3, 40213 Düsseldorf

Sir Walter, Heinrich-Heine-Allee 12, 40213 Düsseldorf

Clubs Düsseldorf: Nachtresidenz Düsseldorf macht die Türen am 19. November 2021 auf

In der Nachtresidenz nahe der Königsallee gehen die Lichter aktuell nur für die Handwerker an. Doch im November wird sich das ändern, wie Geschäftsführer Marcel Oelbracht jetzt im Interview bestätigte. Am 19. und 20. November feiert der Club Opening, für die Gäste gilt die 2G-Regel.

Abseits von Düsseldorf: Neusser Club 102 öffnete am 4. September die Türen

Einen Katzensprung von Düsseldorf entfernt liegt der Club 102 in Neuss: Am 4. September öffnete Betreiber Daniel Raeck wieder die Türen. Was euch an der Bockholter Straße erwartet, erfahrt ihr hier.

Auch in Köln geht das Nachtleben wieder los. Eine Übersicht der geöffneten Clubs und Party-Termine findet ihr hier.