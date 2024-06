"Rollnacht Düsseldorf" 2024: Route, Strecken, Termine & Fotos

Gemeinsam durch die Stadt skaten: Die Rollnacht in Düsseldorf macht es möglich! Unter dem Motto „9 Höhepunkte, 9 Nächte“ startete die Saison 2024 im April und rollt tapfer weiter bis September über die Straßen. Schnallt die Skates um, es wird Zeit unsere schöne Stadt mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen!

Wichtige Voraussetzungen für alle Termine bleiben weiterhin trockenes Wetter und das „Okay“ der Stadt. Beachtet also, dass es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen kann! Bei drohenden (Sommer)-Gewittern lohnt ein Blick auf die Facebook-Seite der Rollnacht am Nachmittag vor dem Start.

>> Wochenende in Düsseldorf: Partys, Konzerte, Kunst und Flohmärkte – unsere Tipps!

Das ist die Route am Donnerstag, 18. Juli

Am 18. Juli geht es mit der Rollnacht weiter! Die Stadtwerke-Düsseldorf-Tour führt von der Innenstadt in das östliche Stadtgebiet zur Automeile Höherweg. 21 Kilometer purer Fahrspaß dürften euch dabei ordentlich zum Schwitzen bringen!

Treffen: 19.30 Uhr an der Reuterkaserne

19.30 Uhr an der Reuterkaserne Start: 20 Uhr

20 Uhr Ende: ca. 22.15 Uhr

Findet das Event bei schlechtem Wetter statt?

Wie immer gilt: Bei Regen behalten sich die Veranstalter vor, die Rollnacht kurzfristig abzusagen – behaltet unbedingt die offiziellen Kanäle (Facebook und Instagram) im Auge!

Alle Fotos der Düsseldorfer Rollnacht

Auch unsere Fotografen wagen sich bei der Düsseldorfer Rollnacht gerne auf die Straße um einige der schönsten Momente für euch festzuhalten. An dieser Stelle listen wir alle Galerien auf, die in diesem Jahrgang entstanden sind. Wart ihr auch mit dabei?

Fotos der Rollnacht 2024:

Foto-Rückblick auf die Vorjahre:

Premiere: Düsseldorfer Rollnacht 2024 auf zwei neuen Routen unterwegs

Nach einer anstrengenden Vorbereitungsphase stehen alle diesjährigen Termine und Pausenorte für die Rollnacht in Düsseldorf fest. Besonders spannend: Es gibt zwei neue Strecken.

Ausgetüftelt von Mitveranstalter Sven Scharfschwerdt, der sich neben der Routenplanung auch mit der Abstimmung mit der Polizei und dem Rettungsdienst vom ASB Düsseldorf befasst, führen die neuen Routen in diesem Jahr einmal in den hohen Norden der Stadt, wo ihr den Flugzeugen am Flughafen Düsseldorf beim Landen und Starten zusehen könnt, und einmal in den Süden in Richtung Reisholz. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ikea Düsseldorf und dem Flughafen Düsseldorf zwei neue Partner an Bord holen konnten“ so Claus Vogel, Veranstalter der Rollnacht Düsseldorf.

Rollnacht Düsseldorf: Diese Termine und Touren erwarten euch 2024! Insgesamt sind erneut neun Rollnächte geplant. Die Skatenächte finden donnerstags ab 20 Uhr statt. Regelmäßig mit am Start sind auch musikalische Acts, DJs und DJ-Kollektive wie etwa die Strandpiraten. Aufgrund bereits mehrfachem Ausfalls wegen schlechter Wetterverhältnisse, hat sich im Terminplan einiges getan. Das sind die neuesten Termine und Strecken 2024: Donnerstag, 18. April 2024: Rollnacht zur Rheinischen Post nach Düsseldorf-Heerdt

Rollnacht zur Rheinischen Post nach Düsseldorf-Heerdt Donnerstag, 23. Mai 2024: Rollnacht zum Warehouse One in Reisholz (Nachholtermin vom 16. Mai!)

Rollnacht zum Warehouse One in Reisholz (Nachholtermin vom 16. Mai!) Donnerstag, 6. Juni 2024: Stadtwerke Düsseldorf Tour an den Rhein nach Heerdt mit Blick auf das Kraftwerk (verschoben vom 29. Mai!)

Stadtwerke Düsseldorf Tour an den Rhein nach Heerdt mit Blick auf das Kraftwerk (verschoben vom 29. Mai!) Donnerstag, 18. Juli 2024: Rollnacht zur Automeile Höherweg

Rollnacht zur Automeile Höherweg Donnerstag, 25. Juli 2024: Rollnacht zu IKEA Düsseldorf

Rollnacht zu IKEA Düsseldorf Donnerstag, 8. August 2024: Rollnacht zum ISS Facility Services Firmensitz in Rath (Ersatztermin)

Rollnacht zum ISS Facility Services Firmensitz in Rath (Ersatztermin) Donnerstag, 8. August 2024: Rollnacht zum Areal Böhler

Rollnacht zum Areal Böhler Donnerstag, 22. August 2024: Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf

Rollnacht zum Flughafen Düsseldorf Donnerstag, 5. September 2024: Rollnacht zur Handwerkskammer Düsseldorf

Rollnacht Düsseldorf am 16. Mai 2024 erneut abgesagt – Petrus ist kein Skaterboy

Nach der abgesagten Tour zur ISS Facility sollte es am Donnerstag, dem 16. Mai, zum Warehouse One in Reisholz gehen – doch erneut kam den Veranstaltern das Wetter in die Quere. Um 19 Uhr poppte die Meldung über Facebook auf: Wetterbedingte Verschiebung! Immerhin: Die Menschen vor Ort waren herzlich zum Skater-Treffen im Naseband’s eingeladen.

Als Ersatztermin steht bereits der 23. Mai fest, also eine Woche später als geplant.

Unwetter-Warnung am 2. Mai: Rollnacht in Düsseldorf kurzfristig abgesagt

Kurz vor dem Start der zweiten Tour am 2. Mai mussten sich die Veranstalter der Wettervorhersage geschlagen geben: Ein Gewitter braute sich zusammen, laut Wetterdienst sollte es zu Starkregen und Sturmböen kommen – zu riskant für eine Tour!

Skater-Treffpunkt ist immer an der Reuterkaserne

Wer noch nie bei einer Rollnacht mitgefahren ist, der findet den Treffpunkt der Skater gleich am großen Platz vor der Reuterkaserne am Rheinufer, nur wenige Schritte südlich der Oberkasseler Brücke.

>> Fischmarkt 2024 in Düsseldorf: Die nächsten Termine, alle Infos <<

Hier kommen die Skater um ca. 19.30 Uhr zusammen, um sich für die nachfolgende Tour vorzubereiten. Am Startplatz könnt ihr euch wie gewohnt Inlineskates gegen eine Gebühr in Höhe von 6 Euro mieten, um diese zu testen und damit die Rollnacht zu fahren. Tipp: Reserviert besser vorab, da es aufgrund der hohen Nachfrage gerne knapp werden kann.

Die Teilnahme an der Rollnacht Düsseldorf ist dank Sponsoren kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum eigenen Schutz wird das Tragen von Helm und Schonern empfohlen.

Wie viele Menschen fahren bei der Rollnacht mit?

Laut Organisator Claus Vogel fahren pro Tour rund 3500 Menschen mit, manchmal sogar bis zu 5000 Skater. Auf Instagram und Facebook findet ihr übrigens noch mehr Eindrücke von der Düsseldorfer Rollnacht.

Rollnacht Düsseldorf sucht nach Ordnern!

Die Rollnacht in Düsseldorf sucht immer wieder neue Ordner, die sich gerne am Info-Zelt am Start um 19 Uhr anmelden können. Voraussetzung für Ordner sind sicheres Inlineskaten, das Tragen eines Helmes und ein Mindestalter von 18 Jahren.