Düsseldorfer Rollnacht zur Merkur Spiel-Arena am 25. Mai – alle Fotos

Dynamisch durch Düsseldorf : Hier kommen die Bilder der Rollnacht am Donnerstag, dem 25. Mai 2023. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Diesmal ging es bis zur Merkur-Spielarena im Düsseldorfer Norden. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Die Teilnehmer hatten sichtlich viel Spaß. Auch das Wetter spielte mit. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Auch Veranstalter Claus Vogel und DJ Jan Plonka feierten gut gelaunt mit. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Die Extrarunde durch die Merkur-Spielarena war etwas ganz besonderes. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Wir zeigen euch weitere Foto-Highlights. Viel Spaß! Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers

Auf die Skates, fertig, los: Vom Sammelplatz an der Reuterkaserne ging es für die Teilnehmer der Rollnacht an diesem Donnerstag wieder quer durch Düsseldorf. Bei einer Gesamtlänge von 21 Kilometern war natürlich jede Pause wohlverdient: Entsprechend gut gelaunt zeigten sich die Skater am Getränke-Stopp. Zu den Highlights der Rollnacht gehörten diesmal die Extrarunde durch die Merkur Spiel-Arena und die Musik von DJ Jan Plonka – perfekte Vibes zum Rollen!

>> Alle Infos zur Rollnacht und den nächsten Terminen in Düsseldorf findet ihr hier! <<

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<