Rollnacht Düsseldorf 2023: Nächster Termin startet heute am 1. Juni – Route und Infos

Gemeinsam durch die Stadt skaten: Die nächste Tour der Rollnacht steht an! Nachdem am 11. Mai die „Stadtwerke Düsseldorf Tour“ durch den linksrheinischen Teil der Stadt führen sollte, musste das Event wetterbedingt abgesagt werden – jetzt folgt der Nachholtermin am 1. Juni. Alle Infos zur Strecke und die weiteren Termine findet ihr hier.

>> Rollnacht Düsseldorf 2023 am 20. April – die schönsten Fotos der ersten Skatenight <<

Rollnacht Düsseldorf 2023: Das ist die Strecke am 1. Juni – alle Infos

Die seit 2008 bestehende Rollnacht Düsseldorf ist angesichts tausender Teilnehmer auf Inlineskates eine der klimaneutralsten Veranstaltungen. An einem Abend summiere sich laut den Stadtwerken Düsseldorf die zurückgelegte Strecke auf zweimal rund um den Erdball. Genau wie der Rollnacht Düsseldorf liege den Stadtwerken Düsseldorf die Förderung emissionsarmer Fortbewegungsmittel am Herzen.

So bieten die Stadtwerke Düsseldorf seit Jahren den beliebten Elektroroller eddy an, ein Gefährt, um schnell und sicher zur Rollnacht zu kommen und um den müden Beinen auf dem Rückweg eine Pause zu gönnen. Ihr könnt euch einfach über die App anmelden und den Führerschein verifizieren. Das Smartphone wird dann zum persönlichen Schlüssel zu allen eddy-Rollern.

Die Stadtwerke-Düsseldorf-Rollnacht führt Teilnehmer auf einer Gesamtlänge von ca. 21 Kilometern von der Innenstadt ins linksrheinische Düsseldorf. Nach einem Schlenker durch Heerdt gibt es auf halber Strecke eine Pause, bei der alle Teilnehmer einen Blick auf das Kraftwerk an der Lausward werfen können. Musikalisch wird die Rollnacht diesmal von DJ Schalli beschallt.

Düsseldorfer Rollnacht 2023: alle Fotos auf einen Blick

Dynamisch durch Düsseldorf: Hier kommen die Bilder der Rollnacht am Donnerstag, dem 25. Mai 2023. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Diesmal ging es bis zur Merkur-Spielarena im Düsseldorfer Norden. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Die Teilnehmer hatten sichtlich viel Spaß. Auch das Wetter spielte mit. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Auch Veranstalter Claus Vogel und DJ Jan Plonka feierten gut gelaunt mit. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Die Extrarunde durch die Merkur-Spielarena war etwas ganz besonderes. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Wir zeigen euch weitere Foto-Highlights. Viel Spaß! Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers Foto: Tonight News / Heiko Borchers

Auch unsere Fotografen wagen sich bei der Düsseldorfer Rollnacht gerne auf die Straße um einige der schönsten Momente für euch festzuhalten. An dieser Stelle listen wir alle Galerien auf, die in diesem Jahrgang entstanden sind. Seid ihr auch mit dabei?

20. April: alle Fotos der Rollnacht zur Rheinischen Post

25. Mai: alle Fotos der Rollnacht zur Merkur Spielarena

Düsseldorfer Rollnacht 2023: Welche Termine und Touren stehen 2023 an?

Insgesamt sind neun Rollnächte und ein Nachholtermin für diese Saison geplant. Die Skatenächte finden immer donnerstags ab 20 Uhr statt, regelmäßig mit am Start sind auch musikalische Acts wie etwa die Strandpiraten.

20. April: Rollnacht zur Rheinischen Post nach Düsseldorf-Heerdt

27. April: Rollnacht zum Warehouse One

11. Mai: Rollnacht mit Blick auf das Stadtwerke Kraftwerk an der Lausward (wetterbedingt ausgefallen)

25. Mai: Rollnacht zur Merkur Spielarena

1. Juni: Nachholtermin der ausgefallenen Rollnacht Stadtwerke Düsseldorf am 11. Mai

15. Juni: Rollnacht (weitere Infos folgen)

29. Juni: Rollnacht zum Mercedes Sprinterwerk

13. Juli: Rollnacht zur Automeile Höherwerg

17. August: Rollnacht zum ISS Faciltiy Service Firmensitz

31. August: Rollnacht zur Handwerkskammer

Rollnacht 2023 in Düsseldorf: Treffpunkt an der Reuterkaserne

Wer noch nie bei einer Rollnacht mitgefahren ist, der findet den Treffpunkt der Skater gleich am großen Platz vor der Reuterkaserne am Rheinufer, nur wenige Schritte südlich der Oberkasseler Brücke.

Hier finden sich die Skater regelmäßig um ca. 19.30 Uhr ein, um sich für die nachfolgende Tour vorzubereiten. Zudem könnt ihr euch vor Ort auch Skates ausleihen.

Rollnacht 2023 in Düsseldorf: Wie viele Skater fahren mit?

Laut Organisator Claus Vogel fahren pro Tour rund 3500 Menschen mit, manchmal sogar bis zu 5000 Skater. Auf Instagram und Facebook findet ihr übrigens noch mehr Eindrücke von der Düsseldorfer Rollnacht.