Düsseldorfer Rollnacht am Donnerstag, 6. Juni 2024 – die besten Fotos

Fotos

Das sind die schönsten Fotos der Düsseldorfer Rollnacht am Donnerstag, 6. Juni 2024

7. Juni 2024

Am Donnerstag zeigte sich ganz Düsseldorf wieder von der Rolle: Bei prächtigem Wetter startete die wackere Skater-Gemeinschaft von der Altstadt aus in Richtung Heerdt. Wir zeigen die schönsten Fotos der Rollnacht am 6. Juni.