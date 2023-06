Rollnacht in Düsseldorf am Donnerstag, 1. Juni 2023 – die schönsten Fotos

Die Rollnacht in Düsseldorf war am 1. Juni wieder bestens besucht: unzählige Skater düsten quer durch Düsseldorf. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Dabei ging es auch wieder vorbei an der Tonhalle und über die Brücke in Richtung Heerdt. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Die Stimmung war super – sicher auch aufgrund des perfekten Wetters. Foto: Tonight News / Heiko Borchers Wir zeigen euch alle Fotos der Rollnacht. Viel Spaß! Gemeinsam durch die Stadt skaten: Die aktuelle Tour der Rollnacht führte die zahlreichen Teilnehmer diesmal bei Sonne satt auf ca. 21 Kilometern ins linksrheinische Heerdt. Bei der traditionellen Pause wurde am Kraftwerk an der Lausward Kraft und Flüssigkeit getankt. Musikalisch wurde die Tour von DJ Schalli begleitet. Alle Fotos findet ihr in unserer Galerie.

